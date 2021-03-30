Я/Мы – застрявший контейнеровоз

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НОВОСТЬ ЧАСА

Спецназовец ранен при штурме дома стрелка в Мытищах

30 марта, вторник  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
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Кто заработал на нападении «монстра» на Суэцкий канал

Суэцкий канал удалось открыть лишь спустя неделю Suez Canal Authority/DPA/Global Look Press
Почти неделя потребовалась на то, чтобы разблокировать Суэцкий канал после ЧП с севшем там на мель гигантским контейнеровозом. Инцидент стоимостью в 10 млрд долларов открыл глаза на необходимость альтернативного маршрута для торговли энергоресурсами. Впрочем, нефти этот инцидент преподнес большой подарок. Но не обернется ли он новым обвалом? Подробности...
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Россия усилит свое влияние в Киргизии через школьников

Русские школы появятся во всех регионах Киргизии Илья Питалев/РИА «Новости»
Во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии России придется с Турцией, претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании. Каких целей позволит достичь Москве эта «мягкая сила» и какие задачи решает Бишкек, разрешая у себя российские учебные программы? Подробности...
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Как русские дипломаты превратили военные неудачи в триумф

Крымская война стала военным поражением, но дипломатической победой России «Лёгкая бригада при Балаклаве», Ричард Кейтон
Ровно 165 лет назад подписанием Парижского мирного договора была завершена Крымская война. Это был первый за очень долгое время военный конфликт, в котором русская армия потерпела поражение. Однако русская дипломатия удивительным образом смогла компенсировать военные неудачи. Каким образом и благодаря чему это произошло? Подробности...
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Норвежские подлодки помогут США при нападении на Россию

Норвежские подводные лодки – крайне опасный противник Agencja Gazeta/Reuters
Норвегия становится крупным поставщиком антироссийских новостей. Звучат заявления об «опасности российских систем оружия», бомбардировщики США проводят в Норвегии учения, российскому бизнесу запрещают приобретать заводы в Норвегии. Но почти незамеченной осталась еще одна новость, куда более серьезная – и она прямо касается и норвежских, и российских подводных лодок. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Я/Мы – застрявший контейнеровоз

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вся мировая экономика и международная политика – это гигантский корабль, застрявший в инфраструктуре прошлого. А дипломаты, как и все, кто отвечает за снижение рисков при невозможности принципиальных решений, поддерживают мировую систему в состоянии искусственной комы. Подробности...

Молоко неизбежно подорожает

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Необходимо будет на каждую бутылку (пачку, баночку и другую упаковку) лепить код типа акциза на алкоголь. Во-первых, сам код стоит денег. Во-вторых, денег стоит специальная этикетка. На мой взгляд, смысла в этом никакого нет, но нас заставляют это делать. Подробности...

Три новых лидера Ближнего Востока

Константин Труевцев
Константин Труевцев, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай»
В начале «Арабской весны» и на стадии возгорания сирийского конфликта на доминирование в регионе претендовала Саудовская Аравия, однако затем ее влияние стало ослабевать, пока не ослабло совсем. Сейчас ни у одного из арабских государств нет экономических, политических, военных и духовных ресурсов, чтобы взять на себя эту роль. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Судьбу Украины обсудят без Украины

Обсуждение: 8 комментариев

Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 9 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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    Тимофей Бордачёв

    Я/Мы – застрявший контейнеровоз

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		30 марта 2021, 18:05

    Глобальный переполох, возникший по поводу аварии в Суэцком канале тайваньского контейнеровоза – одна из лучших иллюстраций того, как современный мир не вписывается в созданную еще в позапрошлом столетии инфраструктуру. В 2015 году Суэцкий канал даже реконструировали – построили второе русло. Но в соревновании снаряда и брони масштабы глобальной торговли все равно значительнее, чем даже улучшенная пропускная способность этой важной артерии.

    Точно так же, как узкий транспортный коридор уже не может выдерживать масштабов мировой торговли, международные институты и правила не отвечают изменившимся силовым возможностям держав и их претензиям на роль в мировых делах. Результатом становится масса «застреваний», когда противоречия между интересами государств все более очевидны, но решить их каким-либо образом совершенно невозможно.

    Уже несколько лет в параличе находится система ООН, один за другим становятся бессмысленными всякие соглашения по контролю надо вооружениями. В тупике отношения между всеми ведущими глобальными державами, а Европа еще и погрузилась в тяжелейший внутренний кризис. Самой важной профессией становится работа дипломата. Они, как и все, кто отвечает за снижение рисков при невозможности принципиальных решений, выполняют свою работу и поддерживают мировую систему в состоянии искусственной комы.

    Сейчас гигантский корабль сняли с мели, и он отправился дальше по своим делам. Гигантские очереди, возникшие за неделю в двух морях и ожидаемые в портах назначения, рассосутся за месяц – другой. В мировой политике временное облегчение вроде бы пришло в виде пандемии коронавируса – государства закрыли для граждан границы и сократили масштабы своего взаимодействия. Информационное пространство наполнилось авторитетными мнениями о том, что мир никогда уже не будет прежним. На первых порах были даже иллюзии по поводу вразумляющего эффекта общей проблемы и необходимости искать совместные решения.

    Но, как видим, реальные эффекты заразы оказались не очень впечатляющими. Через год после того, как пандемия приобрела глобальный характер мы видим такой накал страстей в отношениях главной «пятерки» США – Китай – Россия – Европа – Индия, что любые призывы вместе заниматься борьбой с вирусами не просто тонут в политических эмоциях, а даже не появляются на их поверхности. Международная политика вернулась в свое привычное русло, ее важнейшим признаком остается сочетание острых противоречий и одновременной невозможности их хоть как-то урегулировать. О сотрудничестве говорят Россия, отчасти Китай и еще пара – тройка идеалистов. Запад со своей стороны полностью переключился на вопросы силового противостояния, где в ход идет буквально все.

    Фото: DPA/Global Look Press

    Заявления и действия западных политиков все чаще противоречат инфраструктуре отношений между державами, в основе которой находится вообще-то такая серьезная штука, как ядерное сдерживание. Так что проблема даже не в том, что вся мировая экономика и международная политика – это гигантский корабль, застрявший в инфраструктуре прошлого, а в том, что через неделю корабль сняли с мели и он, как ни в чем не бывало, поплыл дальше.

    Президент США высказался оскорбительно в адрес российского коллеги, получил в ответ приглашение на интеллектуальную дуэль в прямом эфире, не ответил на него и международное общение продолжилось так, как будто ничего особенного не произошло. Руководители самых сильных региональных блоков, Евросоюза и НАТО, постоянно лепечут что-то невразумительное, потому что прекрасно понимают – проблема бесполезности их организаций в современных условиях не имеет решения. Руководитель какой-нибудь Литвы мужественно объявляет бой Китаю и посылает проклятия в адрес Москвы, ибо прекрасно понимает, что его слова не имеют никакого значения, а информационный эффект продлится не более нескольких часов.

    То, что политики на Западе говорят ерунду, а державы ведут себя эгоистично, является проявлениями человеческой природы, которая раскрывается во всей красе именно тогда, когда может не опасаться последствий и серьезных изменений. И мы не можем рассчитывать на то, что люди, в основной массе, вдруг станут более моральными и научатся ограничивать свои желания. Поэтому единственным ответом на тупик могло бы стать создание новой инфраструктуры взаимодействия государств взамен того, что досталось нам после Второй мировой войны.

    Просто «расширить фарватер» ООН вряд ли может быть решением. Дело не в количестве постоянных членов Совета безопасности, а в том, что их желания уже не умещаются в созданных несколько десятилетий назад рамках международного права. Мировой порядок, как и внутренние порядки в большинстве государств, нуждается в радикальных изменениях для того, чтобы вместить в себя изменившиеся силовые возможности стран, их интересы и ценности.    

    Причина некой абсурдности происходящего, в действительности, очень простая. Предсказанный Джорджем Оруэллом в 1945 году «мир, который никогда не будет миром» обеспечил государствам уже 75 лет отсутствия всеобщей войны. Ядерное оружие самим фактом своего существования избавило человечество от возможности совершать революции. Ведь каждый потенциальный революционер понимает – шансов на успех нет, а затеянная им всеобщая война неизбежно повлечет гибель не только противников, но и его самого. В наши дни невозможно ожидать появления Наполеона или Гитлера, самоубийственная решительность которых помогла бы разрушить старое. Но без этого невозможно построить на руинах прежнего мирового порядка новую инфраструктуру отношений между государствами, которая более адекватно отражала бы их возможности и желания.

    Либеральная рыночная экономика создала условия, при которых все могут извлекать какие-то выгоды. Уничтожать их никто не хочет – окажется себе дороже. Кроме того, сейчас разрушить глобальный рынок невозможно чисто технологически. Государства связаны между собой колоссальным количеством взаимозависимостей. США все еще обладают ключами к мировой финансовой системе и информационным технологиям, но не могут применить это оружие против России и поэтому несмотря на все заклинания ограничиваются символическими мерами давления.  

    В результате современный мир живет ожиданием изменений, ради наступления которых никто ничего не делает, делать не может и не желает. Все ждут нового чуда или трагедии, за которым последует избавление от накопленных проблем. Даже приход в Белый дом достаточно хиленькой администрации Джо Байдена спровоцировал ожидания того, что вот сейчас США возьмутся за ум, вернут себе власть над миром при помощи некой хитроумной схемы и неопределенность, наконец, закончится. Но ничего такого не происходит. Все разговоры про «альянс демократий» и прочее останутся на уровне риторики.

    Международная политика и ее информационное сопровождение как будто скользят по поверхности событий, не испытывая никакой необходимости погружаться в их суть или искать решения. Все понимают, что даже самый жесткий обмен мнениями между китайской и американской делегациями в Анкоридже – это очередной контейнеровоз. Завтра его снимут с мели и все продолжится, в общем, как и было.

    Перегруженный сверх всякой меры накопленными проблемами корабль мировой политики плывет дальше. Сколько точно продлится это плавание сейчас предсказать невозможно – в международных делах вероятность всеобщей военной катастрофы всегда была и остается одним из возможных исходов, за которым следует новое начало. Но сейчас технологические возможности таковы, что эта катастрофа может оказаться последней и принесенному ей облегчению уже некому будет порадоваться.

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