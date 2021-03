Авария в Суэцком канале подстегнет спрос на российскую нефть Кто заработал на нападении «монстра» на Суэцкий канал 30 марта 2021, 11:30

Фото: Suez Canal Authority/DPA/Global Look Press

Текст: Ольга Самофалова

Почти неделя потребовалась на то, чтобы разблокировать Суэцкий канал после ЧП с севшем там на мель гигантским контейнеровозом. Инцидент стоимостью в 10 млрд долларов открыл глаза на необходимость альтернативного маршрута для торговли энергоресурсами. Впрочем, нефти этот инцидент преподнес большой подарок. Но не обернется ли он новым обвалом? В Суэцком канале началась навигация, суда буксируют, заявил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш. Владелец севшего 23 марта на мель контейнеровоза Ever Given – японская компания Shohei Kisen подтвердила снятие судна с мели в Суэцком канале и поблагодарила всех участников операции, в том числе администрацию канала. На полную разгрузку канала, заблокированного ранее контейнеровозом, уйдет до четырех дней. К этому моменту ЧП привело к задержке доставки грузов и нефтепродуктов на сумму свыше 10 млрд долларов, передает Bloomberg. Страховая компания Allianz ранее подсчитала, что неделя простоя главных морских «ворот» при перевозке грузов между Европой и Азией будет стоить 6-10 млрд долларов. Это означает падение мировой торговли за неделю блокировки канала на 0,2-0,4 п. п. Это неудивительно: только в 2019 году Суэцкий канал принял более 19 тыс. судов и 1,25 млрд тонн грузов. Это порядка 13% мировой торговли и 10% торговли нефтью. Египет пытается оправдаться, что канал ни в чем не виноват – он безопасен, поэтому никаких изменений не требуется. Этот инцидент случился по вине капитана судна. Египет даже намерен потребовать компенсацию у владельцев контейнеровоза и за все последствия – и заставит заплатить за использование буксиров при «спасательной операции». Однако инцидент в Суэцком канале высветил ряд проблем. «Столь большое количество времени понадобилось на разблокировку канала, потому что ранее специалисты никогда не сталкивались с тем, чтобы такое огромное судно основательно воткнулось в берег и застряло. Проблема вызвана именно размерами судна. Если бы это был нормальный контейнеровоз, они бы сдернули его со свистом», – отметил эксперт по судоходству Михаил Войтенко. Именно поэтому таким гигантам, как Ever Given, нужно запретить проход через Суэцкий канал, или стоит принимать дополнительные меры предосторожности при проходе, считает он. «Ситуация показала, насколько высоки риски недооценивания соотношения габаритов судов и текущих пропускных возможностей канала. При всей экономической привлекательности использования судов с большой грузоподъемностью при возникновении форс-мажорной ситуации они несут риски осложнений при буксировке и подъеме судна», – согласна Тамара Сафонова, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС. «Нужно решать что-то с эксплуатацией гигантов, монстров, которых компании поналяпали вне учета потребностей рынка и клиентов-потребителей», – считает Войтенко. Однако изменить правила игры, чтобы сделать канал более безопасным, не так просто, как кажется. Причина в монополизации рынка контейнерных перевозок. «В линейном контейнерном судоходстве есть пять-шесть компаний, которые завладели рынком. Они аналогичны Google в мире ИТ-технологий», – говорит эксперт. Компании-монополисты вряд ли позволят Египту радикально их ограничить. Владельцы судов только выиграли от этой ситуации. Потому что из-за ЧП стоимость морских перевозок выросла в несколько раз. К примеру, доставка 12-метрового контейнера из Китая в Европу подорожала почти в четыре раза, до 8 тыс. долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Bloomberg. В итоге прибыль очень больших танкеров, перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до 1371 доллара в день. Хотя это направление и не было затронуто блокировкой Суэцкого канала. А чтобы перевести 1 млн баррелей нефти, надо теперь заплатить почти 17 тыс. долларов в день за фрахт судна Suezmax. На эту тему «ЧП в Суэцком канале можно назвать неординарным, ранее такого не случалось. Однако становится очевидным большая зависимость грузопотоков от узкого канала, где человеческий или природный фактор может привести к блокировке грузопотоков на длительное время», – говорит Илья Макаров, директор группы корпоративных рейтингов АКРА. «Авария показала, насколько страны зависят друг от друга, раз только один корабль может остановить 13% мировой торговли и 10% торговли нефтью. ЧП показало хрупкость мировой торговли. Стоит сломаться одному элементу в системе – и начинают расти цены на фрахт, ломается устойчивый график поставок или, например, увеличивается стоимость продуктов питания, как произошло из-за пандемии», – говорит Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал». Этот инцидент заставит задуматься игроков рынка о поиске альтернативных путей доставки. «Исключительная ситуация в Суэцком канале может оказаться дополнительным драйвером ускоренного развития Северного морского пути. Для России – это новые возможности усилить свои позиции надежного поставщика энергоресурсов», – говорит Сафонова. Теоретически альтернативные маршруты имеются, их проблема в том, что они более долгие по времени – а значит, и более затратные по расходам. Например, отправка судов вокруг Африки в обход мыса Доброй Надежды удлинит маршрут на 9,6 тыс. км и 10 дней, к тому же увеличит расходы – только на топливо потребуется дополнительно около 300 тыс. долларов для супертанкера, перевозящего нефть. После этого инцидента грузоотправители могут начать рассматривать и просчитывать по стоимости другие варианты маршрутов. И здесь могла бы вступить в игру Россия. «Северный морской путь или Трансиб могут быть рассмотрены как альтернативные маршруты, однако на сегодняшний день они не готовы для тех объемов грузов, которые идут между Европой и Китаем. Нужно еще вкладывать в расширение пропускной способности этих маршрутов, особенно это касается Севморпути, где важно использовать корабли ледового класса в зимнее время года», – замечает Макаров. Даже если бы блокада Суэцкого канала продлилась намного дольше, то прямо сейчас воспользоваться Севморпутем из-за серьезной ледовой обстановки решились бы все равно немногие. Вот если бы такое ЧП произошло в августе или сентябре, то это для продвижения российского арктического маршрута было бы куда более эффективным. Ведь это лучшие месяцы для судоходства по Севморпути. Поэтому закрытие Суэцкого канала могло бы привлечь туда новых клиентов, которые на практике оценили бы эффективность альтернативы Суэцкому каналу. Сейчас же велика вероятность, что разговоры об инфраструктурной слабости Европы быстро отойдут на второй план. «Подобные разговоры в Европе ведутся не первый год, но все время как-то недосуг: то нужно спасать должников, то стабилизировать бюджеты, то бороться с коронавирусом. То есть вполне вероятно, что мы услышим много рассуждений о нужности и актуальности перемен в связи с этим инцидентом, но вряд ли они получат достаточное финансирование в обозримом будущем в условиях и без того пострадавших финансов, что требует оптимизации конечной цены, а не диверсификации потоков товаров. Канал использовался как оптимальный по скорости и цене. Как только разгрузится пробка (в течение этой недели), он вновь станет оптимальным выбором», – считает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. Впрочем, настоящий подарок затор в Суэцком канале принес нефти. По сути, он помог остановить ее падение. «Благодаря инциденту, нефть выросла более чем на 7%. Это был полный разворот после 15% распродажи в предыдущие две с лишним недели. То есть в заслугу ситуации в Суэце нужно ставить не только семипроцентный рост, но и паузу в распродаже на рынках, что еще важней. Возможно, эта пауза выбила почву из-под ног продавцов и не дала ценам на нефть опуститься ниже», – не исключает Купцикевич. Хотя уже в понедельник нефть снова вернулась к падению, как только стало известно о восстановлении канала. Однако резкого спада, возможно, удастся избежать. «В ближайшие дни стоит ожидать, что Brent будет находить поддержку на спадах к 60 долларам. А в случае поддерживающей позиции для цен со стороны ОПЕК+, и вовсе может начаться новая волна роста», – полагает Купцикевич. На этой неделе состоится заседание ОПЕК+, и очень важно, что экспортеры решат по поводу добычи в мае. «С учетом предыдущего неожиданного решения и достаточно негативных для рынка тенденций марта (начало третьей волны коронавируса в Европе), есть все основания ожидать, что ограничения добычи будут продлены без изменений на май, что должно оказать существенную поддержку котировкам нефти», – считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД