Миллениалы лучше приспособлены к выживанию, чем работяги 90-х

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28 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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Подходит ли России китайский путь борьбы с бедностью

Китай разгадал секрет борьбы с бедностью Zhou Zhiyong/Keystone Press Agency/
Global Look Press
Китай заявил об очередном историческом чуде: Пекин искоренил бедность. В заявлении Пекина есть доля лукавства. Речь идет, конечно, об абсолютной нищете. Только за последние восемь лет над чертой бедности смогли подняться почти 100 млн китайцев. Как победить бедность по-китайски и стоит ли России перенимать такие методы борьбы?  Подробности...
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Евродепутат: Западные либералы не в курсе выходок Навального

Ирландский депутат Клэр Дейли решила защитить Россию от потока нелепых обвинений Brian Lawless/Reuters
«Если бы либералы Европы удосужились прочесть хотя бы несколько националистических и расистских высказываний Навального, их энтузиазм насчет этого человека сразу же бы угас», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Клэр Дейли. По ее мнению, Запад совершенно напрасно делает ставку на этого российского блогера. Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

Трудолюбивый грузинский народ с радостью готов работать в Германии Сергей Кузнецов/РИА Новости
Колоссальный ажиотаж возник в Грузии вокруг щедрого предложения, поступившего из ФРГ. Берлин готов принять грузинских граждан в качестве гастарбайтеров для сезонных работ в сельском хозяйстве. Десятки тысяч грузин пожелали покинуть родину ради такой возможности. А все потому, что коронавирус и русофобия ввергли Грузию в крупнейший экономический кризис. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Миллениалы лучше приспособлены к выживанию, чем работяги 90-х

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эти «революционеры» сами не понимают, чего накликивают. Если сейчас снова все сломать, то вернутся те годы и все эти тиктокари шестого разряда просто передохнут от голода прямо у ларьков с шаурмой, потому что работать не способны. Подробности...

Кто заменит Пашиняна

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сейчас Пашинян пытается сохранить власть. Но не исключено, что генералы, поддерживаемые львиной долей населения, все-таки добьются его отрешения от власти. Вопрос в том, кто заменит Пашиняна? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Что помешало Гитлеру прийти к власти на 10 лет раньше

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
26 февраля 1924 года Адольф Гитлер получил свои пять лет за «Пивной путч» – попытку прийти к власти на десяток лет раньше, чем это случилось в реальности. Но она с треском провалилась практически в самом начале. Подробности...
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У Украины нет сердца

Обсуждение: 8 комментариев

Как Красная армия выиграла «битву с велосипедами»

Байден бомбит Сирию

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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    Миллениалы лучше приспособлены к выживанию, чем работяги 90-х

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		28 февраля 2021, 14:00

    Очередная волна протестных акций схлынула, испустив вместо громкого последнего аккорда, чего требует любая драматургия, нелепый и даже, я бы сказал, неподобающий пук в виде акции с фонариками. Как писал Салтыков-Щедрин в «Медведе на воеводстве» – добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел! Но осталось неприятное послевкусие и куча поводов для обсуждений хоть в сети, хоть на уютной кухоньке под рюмку чаю. И там, и там я неоднократно слышал одну и ту же речь.

    За разными мелкими расхождениями она заключалась в следующем – эти «революционеры» сами не понимают, чего накликивают. Один мой авторитетный товарищ был уверен, что вся эта хипстерня в подвернутых штанишках и с цветными рюкзачками, бьюти-блогеры, тиктокари шестого разряда и прочие креативные менеджеры, случись вдруг их победа, станет первой же жертвой так ожидаемых ими перемен. Дескать, к жизни они не приспособлены совершенно, они даже не мелкая рыба, пища хищников, а планктонный суп. Вот, мол, мы, прошедшие горнило 90-х – закалены в боях и стали тверже стали. Граждане из СССР, говорил он, были людьми, тертыми жизнью и неизбалованными достатком, поэтому и выжили, хотя и понеся серьезные потери. А если сейчас снова все сломать, то вернутся те годы и «эти» просто передохнут от голода прямо у ларьков с шаурмой, потому что работать не способны.

    Соблазн согласиться с этим мнением велик. Тем более, что я сам к этой публике отношусь с иронией. Когда действие подменяется креативом, а продукт – контентом, ничего путного не вырастет. Но в таких рассуждениях таится серьезная ошибка.

    Девяностые не вернутся. Пугать ими нелепо, так же как призывать дух Сталина, Столыпина или Петра Первого. Да хоть Ельцина. В одну реку дважды не войти. Девяностые были страшны даже не стремительным обнищанием и унизительным подмахиванием в сторону вальяжного Запада-победителя. Они были страшны сломом формаций, сломом идеологий. Не сменой, а именно сломом. Отринув коммунистическую идеологию и мораль победителей, советские люди взамен не получили ничего. Вообще. Не назовешь же идеологией выпущенный на свободу инстинкт «рви, кради, убивай, выживай». Это не идеология, это вырвавшийся наружу бес. А нынешние реформаторы в своей повестке имеют что угодно, только на смену формации.

    Соответственно, при победе младолибераклов, как симбизоза «либерала» и «креакла», бардак в стране воцарится очень быстро и будет он всеобъемлющим. Ибо целью «перемен» является, как мы уже выяснили, не смена пути, а перераспределение доступа к ресурсам. И битва будет жаркой, никто добровольно их не отдаст. Но бардак этот будет происходить в уже имеющемся идеологическом капитализме.

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    И тут кроется главная ошибка тех, кто уверен, что креаклы супротив работяг 90-х – нижнее звено пищевой цепочки. Сторонники этой идеи уверены, что работяги СССР были больше готовы к выживанию в трудных условиях политического катаклизма. Но граждане Советского Союза как раз были совершенно не готовы к выживанию в условиях дикого капитализма! Да, они умели «доставать», выживать при тотальном дефиците, трудились на суровых работах и вообще в условиях физических трудностей. Но они всю жизнь жили, даже не осознавая того, в тепличных условиях социального государства! Да, они умели работать руками и не чурались грязной работы. Но они катастрофически не умели продавать свой труд. Их жизнь выстраивало государство. И когда этот плот рассыпался, люди натуральным образом пошли ко дну. Потери населения за годы реформ сопоставимы с потерями во время Великой Отечественной.

    Цифры смертности, например, по Питеру из известной монографии Ю.Павлова и И.Красильникова «Здравоохранение Санкт-Петербурга в годы реформ» шокируют. Я назову только процент роста смертности в 1994 году по сравнению с 1991 годом. В рамках действительности эти цифры нереальны. Их просто не может быть. Пневмококковая пневмония – 470%. Стрептококк – 370%. А дальше настоящий шок. Психические расстройства – 1100%! Алкоголизм – 1700%! Бактериальная дизентерия – 1711%! Можно объяснить шокирующий рост алкоголизма и наркомании потерей ценностных ориентиров, но рост смертности от вирусных инфекций этим не объяснишь. Люди просто отказывались жить. Можно вспомнить про жертвы бандитских войн, в которых гибли не только молодые сильные парни, решившие, что разбойник на Руси – это прообраз порядка. Гибли и те, кого они грабили, те, кто пытался изменить мир и измениться сам сообразно этому миру.

    В общем, выжили как раз далеко не все. А выжили, но опустились на дно, не вписавшись в рынок, на порядок, если не порядки, больше. А кто вписался и стал определять лицо новой России, увы, вряд ли могут считаться гордостью страны. Зубастые волчары и «эффективные менеджеры».

    И в этом ракурсе миллиениалы как раз гораздо более подготовлены к плаваниям в бурных волнах бардака капиталистического толка. Потому что они в нем живут с рождения. Не в бардаке, конечно, а в океане капиталистической морали. Они умеют продаваться. А для нас это было тяжким испытанием. Торговать было стыдно. Уволенный работяга с Сормовского завода начинал пить с горя, он мог с отчаяния украсть, но он не шел торговать на рынок. А если шел, то стоял, опустив глаза.

    Так что это наш удел был сдохнуть с голоду у ларька с шаурмой. Но мы выкарабкались. А нынешним и карабкаться не надо, для них это естественная среда. Они знают, что все продается и покупается, всему есть цена и нужно лишь не прогадать при продаже своего труда, чего мы и наши отцы-матери категорически не умели.

    Ведь речь не о физической способности выжить на подножном корму – в этом плане кроманьонцы нам всем сто очков форы дали бы. А о психологической готовности рассчитывать только на себя. И в этом плане нынешние готовы к самостоятельному плаванию лучше советских людей. А что они ни разу не видели токарного станка, не отличают радиатор от карбюратора и тяжелее планшета ничего в руках не держали, ни о чем не говорит. Как раз опыт 90-х нам подсказывает, что для выживания умение работать руками совершенно не обязательно. Тогда поднялись не те, кто умел создавать, а те, кто умел продавать созданное другими.

    Так что я не стал бы относиться к ним слишком уже снисходительно. В этом океане мы, осколки СССР, всего лишь моржи и белые медведи, сухопутные звери, научившиеся плавать, чтобы выжить. А они – дельфины и акулы, для которых этот океан – дом родной. 

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