Реальность стала дополнением к жизни в Сети

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10 февраля, среда  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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Хитрый план Газпрома в Европе сработал

Газпром обеспечил себе продажи газа на весну и лето Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром реализует в Европе довольно хитрую, но выгодную для себя стратегию. Он стимулирует европейцев активно опустошать свои подземные хранилища газа. Это уже приносит свои плоды. Газа в хранилищах осталось меньше, чем было в прошлом году в конце отопительного сезона. А до завершения текущего сезона еще минимум два месяца. Что выигрывает Газпром? Подробности...
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Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

Фигура Феликса Дзержинского была символом советской власти и была демонтирована вместе с развалом СССР Будан Виктор, Великжанин Виктор/ТАСС
Феликсу Дзержинскому, точнее его статуе, удалось вновь привлечь к себе внимание всей страны. В сотый раз власти вынуждены комментировать обращение о возвращении памятника на Лубянскую площадь. Именно с таким призывом выступила инициативная группа во главе с писателем Захаром Прилепиным. Случайно ли призыв прилепинцев совпал с началом думской кампании, в которой писатель решил сыграть активную роль? Подробности...
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Как российская вакцина преодолела недоверие Запада

Россия получила мощнейший инструмент технологического влияния Илья Наймушин/РИА «Новости»
Российская вакцина «Спутник V» будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. А ведь еще недавно западные эксперты и политики публично сомневались в эффективности разработки российских ученых. Что же произошло и какие преимущества это принесет в итоге нашей стране? Подробности...
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Евросоюз испытал «унижение» в Москве из-за собственной глухоты

В Европарламенте раскритиковали Борреля за «унизительный» визит в Москву Olivier Hoslet/Pool/REUTERS
В Европе не утихает скандал, связанный с «отрезвляющим и унизительным» визитом в Москву верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Накануне на заседании Европарламента депутаты более двух часов отчитывали дипломата за поездку в Россию и проявленную слабость в разговоре с Сергеем Лавровым. Чем вызвана столь болезненная реакция евродепутатов и что ждет отношения России и ЕС в будущем? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Реальность стала дополнением к жизни в Сети

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Политический активизм одним лишь виртуальным миром ограничиваться не может. И вот люди, накачавшие друг друга сетевым ресентиментом, выходят в реальный мир. А реальный мир – это такое место, где за базар приходится отвечать. Подробности...

Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейская программа по вакцинации жителей западными вакцинами провалена. И теперь надежда только на российскую. Но нужно ли нам ее давать таким вот «партнерам»? Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Пушкин – это русский код возрождения

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
10 февраля умер Пушкин. «Наше всё» он не потому, что великий поэт, а потому, что открыл Русскую личность и открыл личность в России. Но не совсем ту, которую открыло западное Возрождение и Просвещение. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Латвия должна заплатить

Зеленский или вакцина: кто сильнее?

Россия заплатит за всё

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Реальность стала дополнением к жизни в Сети

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		10 февраля 2021, 17:40

    Новую волну протестов в России можно понять только с учетом того, что большинство людей, выходивших на улицу, было воспитано интернетом. Дело даже не в том, что они «день и ночь сидят в сети», «не могут оторваться от своих смартфонов», а в том, что особенности коммуникации в сети сформировали структуру их общения, а, следовательно, и мышления, поскольку мы мыслим в том числе и для того, чтобы рассказать о своих мыслях окружающим.

    Очевидно, что сеть расширила наши коммуникационные возможности. Мы общаемся с обитателями других континентов проще и чаще, чем с соседями по этажу, мы можем образовывать тесные сообщества, члены которых разделены огромными расстояниями. Но расширение поля коммуникации произошло за счёт обеднения её содержания, причём каждая новая модная сетевая площадка связана с очередным этапом примитивизации информационного обмена: за двадцать лет мы прошли путь от интеллектуального «Живого журнала», где пользователи подчас делали настоящую литературу, до сети TikTok, технические особенности которой сами по себе препятствуют производству осмысленной информации. Это естественно: чем шире охват населения, тем ниже уровень потенциального потребителя.

    Уже целое десятилетие любые уличные протесты, «цветные революции» во всем мире обсуждаются и координируются в социальных сетях. Здесь первенство тоже переходит от одних сетей к другим. Если египетская революция 2011 года делалась главным образом в Twitter, то в январских событиях в России отличился уже TikTok. Наблюдатели указывают на низкую «конверсию» сетевой активности, на то, что десятки миллионов просмотров протестных роликов преобразуются не более чем в тысячи вышедших на улицу людей, но количество не имеет большого значения, когда мы говорим о качестве общественной дискуссии в интернете в условиях, когда никакой иной общественной дискуссии у нас попросту нет.

    Средний пользователь, вступающий в сетевую дискуссию, сталкивается с двумя вещами. Во-первых, это бессилие перед лицом неполноты коммуникации – примерно как если вы кричите сквозь толстое стекло, вас не слышат и вы вынуждены объясняться языком жестов, которым вы не владеете. «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?» Никого нельзя ни в чём убедить, ваши аргументы игнорируются, отвергаются или высмеиваются, в особенности если вы действительно специалист по обсуждаемой теме. В-вторых, это безнаказанность. Отсутствие очного контакта освобождает от обязанности отвечать за базар. Друг с другом общаются ведь не люди, а учетные записи, производящие некие последовательности знаков.

    Необходимость кричать, чтобы тебя услышали, приводит к тому, что любая сетевая дискуссия, будь то на политическую тему или кулинарную, склонна обостряться до предела. Пользователи легко переходят к взаимным оскорблениям, после чего стирают друг друга из круга общения, который завтра опять пополнится новыми людьми. Не раз мне приходилось читать в свой адрес или в адрес других людей что-то вроде «если вы так говорите, то вы или дурак, или подлец». Бессилие и безответственность порождают бессильную злобу, ресентимент очень заразного свойства.

    Фото: Zuma/ЮО/ТАСС

    В этой среде возникают знакомые всем нам типы. Это новый Акакий Акакиевич, который прилежно ходит в офис и лебезит перед непосредственным начальником, зато в сети мечет громы и молнии, не стесняясь в выражениях.

    Это «диванный эксперт», неудачник с кучей свободного времени, который стремится донести до ноосферы своё мнение по любому вопросу, хотя в реальной жизни никто его мнением не интересуется. Это «боксёр по переписке», декларируемый бойцовский уровень которого прямо пропорционален его расстоянию от вас – и который скромно потупит глаза, если вы вдруг повстречаете его наяву.

    Прежде к этому относились снисходительно: ну вы же понимаете, что реальная жизнь – это одно, а виртуальная – совсем другое, что-то типа хобби или карнавала. Про записного сетевого хама говорили: это у него в сети такая маска, а в жизни-то он приятнейший, интеллигентнейший человек. Но с некоторых пор ситуация поменялась, а пандемия эти изменения закрепила: отныне сеть – это и есть жизнь по умолчанию, а так называемая «реальность» - лишь дополнение к ней.

    Однако политический активизм одним лишь виртуальным миром ограничиваться не может, и вот люди, накачавшие друг друга сетевым ресентиментом, выходят в реальный мир. А реальный мир – это такое место, где за базар приходится отвечать. Например, действия правоохранителей во время январских акций можно объяснять по-разному, но есть одно, как мне кажется, правдоподобное объяснение: ребята, да они ведь читают, что вы о них пишете. Потому что они такие же люди, как вы, у них тоже есть смартфоны и они знают, где вас искать в сети. Как только речь в оппозиционных блогах заходит про ОМОН, прокуроров, судей, тут и там мелькают щедрые и размашистые пожелания: пусть они горят в аду, пусть они сдохнут в страшных муках.

    Скажем, разместили на одном из сайтов симпатичную, взвешенную петицию в защиту прав россиян на мирный протест – и тут же один из первых комментариев: «Ненавижу власть и ее омон-рабов!»  Ну и как с этим быть? Невольно вспомнишь еврейскую мудрость прошлого века: если кто-то говорит, что хочет вас убить, поверьте ему на слово. Трудно сказать, как долго может оставаться мирным протест людей, прочно и бесповоротно расчеловечивших в своём повседневном общении всех, кто не с ними.

    Логикой сетевой коммуникации объясняется и скандальное поведение Алексея Навального на суде по делу об оскорблении ветерана. По сути он обращался из реального мира к своим сетевым поклонникам, а они ждали именно этого. Это для судебного заседания скандал, а для интернет-дискуссий - обычный уровень хамства и обычный уровень безответственности. Меньшего градуса глумления аудитория бы не приняла, так что Алексей оказался заложником своего сетевого образа. Правда, отвечать за это придётся не баном в фейсбуке, а чем-то более вещественным.

    Лёгкость расчеловечивания оппонента в сетевой среде, склонность этой среды как к массовому отказу от собственного мнения во имя поддержки очередного «инфлюэнсера», так и к массовой травле неугодных, господство в ней крикливого невежества – повод для серьёзного размышления о нашем будущем, ибо похоже, что мы приближаемся к краю коммуникативной пропасти. Придётся подумать о том, как можно было бы изменить параметры этой среды, чтобы сохранить её преимущества и вместе с тем свести к минимуму её уродливые и нелепые черты. 

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