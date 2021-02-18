Памятник Ивану-дураку на Лубянке не снесут

После переименования аэропортов у нас в стране и заняться-то толком стало нечем. Хорошо хоть вспомнили про памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, любимому деятелю лауреата Нобелевской премии писательницы Алексиевич.

И впрямь – снесли на Лубянке памятник сгоряча, примерно так же, как и царя когда-то радостно свергли, а теперь задумались – стоило ли? Ну, правда, других же проблем нет.

Вернуть Железного Феликса? Или поставить статую какого-нибудь царя, из числа наименее опамятливых, и чтобы жил достаточно давно и мало кто имел на него зуб? Или фонтан? Да-да, фонтан и сквер. И часовня. Могут обидеться иудеи и мусульмане, ну так можно не часовню, а просто фонтан. Памятник и фонтан.

Из Феликса Эдмундовича воду лить не будем? (Тут раздаются крики либералов – кровь, кровь из него лить надо!). Но памятник надо вернуть. Ведь Дзержинского уважают чекисты!

Впрочем, я не помню опросов чекистов. Они точно его уважают, вот так прямо все? И по утрам, идя на работу, грустно смотрят в пустоту, откуда незримый Феликс отвечает им взглядом, правильным, как арифмометр его имени, и тяжелым, как паровоз его же имени.

А мы точно все хотим Феликса? Да-да, фотоаппарат ФЭД. И спасенные дети-беспризорники. Впрочем, он ведь и сам приложил свою железную руку к их появлению. Но ведь потом спасал? Это как бы раскаяние! А значит, можно и поставить памятник. Стоит Феликс и держит в одной руке маузер, а в другой – спасенного ребенка. И карту независимой Польши, которая в результате как-то случайно получилась...

Или Иван Третий? Или какой-нибудь другой? А давайте – Ивану-дураку? Он наш народный герой, главнее и Феликса, и царей. Иван-дурак в момент обращения в Ивана-царевича! Вот вам сразу и народный герой, и царь! Лицу Ивана придадим сходство с лицами всех царей сразу, даже брови от Брежнева добавим!

И фонтан. Иван будет верхом на фонтане. А отчество его будет Феликсович. В основании же Ивана будет храм всех религий, совмещающий в себе церковь, мечеть, синагогу и капище Перуна. Очень много вариантов. Надо всё обсудить, ведь проблем больше нет.

На эту тему

Кстати, Иван может еще попирать ногой коронавирус. Это будет намек на победу над царизмом. Получится очень многогранный памятник! Если добавить Ивану кожанку и маузер, то сотрудники с Лубянки оценят тоже. А если на открытии заказать Дмитрию Быкову прочитать балладу «Наш Иван» – то оценят либералы.

Планов такое громадье, что впору снова переименовывать аэропорты. И город Дзержинск на всякий случай. Хорошо бы спросить самого товарища Дзержинского. Можно попросить коммунистического писателя Алексиевич, как писавшую ему оды – она легко сумеет вызвать дух Дзержинского, где бы он ныне ни был.

Но я сильно подозреваю, что Железный Феликс взял бы вопрошающего своими чистыми руками за шкирку и от всей глубины горячего сердца и холодной головы сказал: «Потомки, вашу ж мать! А вам точно заняться нечем? Я умер в сорок восемь лет от сердечного приступа, моя страна, которую я строил, разрушив другую свою страну, тоже умерла – вам точно надо ворошить мой прах?».

Так что я за Ивана-дурака. В начальной стадии превращения в царевича. Это наш вечный герой, его не снесут.

Источник: блог Сергея Лукьяненко