Памятник Ивану-дураку на Лубянке не снесут

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18 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 11:06  |  vz.ru
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Российским нефтяникам удалось обмануть кризис

Роснефть смогла сохранить прибыль, несмотря на обвал нефтяных цен REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока зарубежные нефтяные корпорации подсчитывают убытки, «Роснефть», как оказалось, закончила прошлый год с прибылью. Более того – крупнейшая нефтяная корпорация России обошла по капитализации даже Газпром. Как такое произошло и акции каких других российских компаний в ближайшее время могут пойти в рост? Подробности...
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Думские партии нашли главную идею для выборов

Путин посоветовал думцам на выборах не ругаться между собой, а «демонстрировать зрелость» дискуссии Михаил Климентьев/ТАСС
В том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Об этом в ходе встречи с лидерами парламентских фракций заявил президент Владимир Путин, призвав политиков проявить патриотическую сплоченность. Защита суверенитета России и традиционных ценностей, комментируют политологи, стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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США увеличиваются еще на один штат

Пуэрториканцы помогут демократам установить в США однопартийную диктатуру REUTERS/Marco Bello
Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи заявил о «моральной обязанности» Конгресса США учесть результаты референдума на острове: 52% пуэрториканцев высказались за предоставление их родине – своего рода колонии Вашингтона – статуса полноправного штата. Теперь вопрос, скорее всего, будет решен в их пользу, и появление 51-го штата США станет очередным шагом к установлению диктатуры демократов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Памятник Ивану-дураку на Лубянке не снесут

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
И впрямь – снесли на Лубянке памятник Дзержинскому сгоряча, примерно так же, как и царя когда-то радостно свергли, а теперь задумались – стоило ли? Ну, правда, других же проблем нет. Подробности...
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Фашисты ненавидели именно советских пленных

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
18 февраля 1945 года в нацистском концлагере был зверски замучен советский генерал Дмитрий Карбышев. Немцы не смогли склонить его к сотрудничеству – за это Карбышев заплатил жизнью. А что было с «обычными» советскими пленными? Подробности...
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Глобальное потепление, ноль ковида, а Россия заслуживает санкций

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама природа и физика в частности как бы говорят нам, что зеленые любители бюджетиков – идиоты. Но никому от этого не легче. Они продолжат бубнить про потепление, даже если на дворе будут громоздиться айсберги. Это люди без стыда и совести. Подробности...
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У кого больше прав на Курильские острова?

США заморозило

«Супер Марио» пришел к власти

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

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    Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
    Сергей Лукьяненко

    Памятник Ивану-дураку на Лубянке не снесут

    Сергей Лукьяненко
    писатель
    		18 февраля 2021, 10:18

    После переименования аэропортов у нас в стране и заняться-то толком стало нечем. Хорошо хоть вспомнили про памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, любимому деятелю лауреата Нобелевской премии писательницы Алексиевич.

    И впрямь – снесли на Лубянке памятник сгоряча, примерно так же, как и царя когда-то радостно свергли, а теперь задумались – стоило ли? Ну, правда, других же проблем нет.

    Вернуть Железного Феликса? Или поставить статую какого-нибудь царя, из числа наименее опамятливых, и чтобы жил достаточно давно и мало кто имел на него зуб? Или фонтан? Да-да, фонтан и сквер. И часовня. Могут обидеться иудеи и мусульмане, ну так можно не часовню, а просто фонтан. Памятник и фонтан.

    Из Феликса Эдмундовича воду лить не будем? (Тут раздаются крики либералов – кровь, кровь из него лить надо!). Но памятник надо вернуть. Ведь Дзержинского уважают чекисты!

    Впрочем, я не помню опросов чекистов. Они точно его уважают, вот так прямо все? И по утрам, идя на работу, грустно смотрят в пустоту, откуда незримый Феликс отвечает им взглядом, правильным, как арифмометр его имени, и тяжелым, как паровоз его же имени.

    Фото: Агентство «Москва»

    А мы точно все хотим Феликса? Да-да, фотоаппарат ФЭД. И спасенные дети-беспризорники. Впрочем, он ведь и сам приложил свою железную руку к их появлению. Но ведь потом спасал? Это как бы раскаяние! А значит, можно и поставить памятник. Стоит Феликс и держит в одной руке маузер, а в другой – спасенного ребенка. И карту независимой Польши, которая в результате как-то случайно получилась...

    Или Иван Третий? Или какой-нибудь другой? А давайте – Ивану-дураку? Он наш народный герой, главнее и Феликса, и царей. Иван-дурак в момент обращения в Ивана-царевича! Вот вам сразу и народный герой, и царь! Лицу Ивана придадим сходство с лицами всех царей сразу, даже брови от Брежнева добавим!

    И фонтан. Иван будет верхом на фонтане. А отчество его будет Феликсович. В основании же Ивана будет храм всех религий, совмещающий в себе церковь, мечеть, синагогу и капище Перуна. Очень много вариантов. Надо всё обсудить, ведь проблем больше нет.

    Кстати, Иван может еще попирать ногой коронавирус. Это будет намек на победу над царизмом. Получится очень многогранный памятник! Если добавить Ивану кожанку и маузер, то сотрудники с Лубянки оценят тоже. А если на открытии заказать Дмитрию Быкову прочитать балладу «Наш Иван» – то оценят либералы.

    Планов такое громадье, что впору снова переименовывать аэропорты. И город Дзержинск на всякий случай. Хорошо бы спросить самого товарища Дзержинского. Можно попросить коммунистического писателя Алексиевич, как писавшую ему оды – она легко сумеет вызвать дух Дзержинского, где бы он ныне ни был.

    Но я сильно подозреваю, что Железный Феликс взял бы вопрошающего своими чистыми руками за шкирку и от всей глубины горячего сердца и холодной головы сказал: «Потомки, вашу ж мать! А вам точно заняться нечем? Я умер в сорок восемь лет от сердечного приступа, моя страна, которую я строил, разрушив другую свою страну, тоже умерла – вам точно надо ворошить мой прах?».

    Так что я за Ивана-дурака. В начальной стадии превращения в царевича. Это наш вечный герой, его не снесут.

    Источник: блог Сергея Лукьяненко

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