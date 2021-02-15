Масонство вышло из подполья

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15 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки

Б-1Б – заслуженная, но еще очень эффективная военная машина U.S. Air Force/
Staff Sgt. Aaron Allmon/
wikipedia
Норвегия пытается оправдаться по поводу прибытия в страну американских стратегических бомбардировщиков: по словам министра обороны Норвегии, у России «нет причин для возмущения». Опасность для нашей страны, с его слов, также отсутствует. Почему же в таком случае МИД России крайне резко отреагировал на это событие и в чем угроза этих самолетов для безопасности России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Масонство вышло из подполья

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Американская государственность создана преимущественно масонством, ее отцы-основатели, большинство ее президентов были масонами, ее столица Вашингтон насыщена масонской символикой. Подробности...

Как возникла легенда о спецназе моджахедов «Черные аисты»

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Слухов о «черных аистах» в Афганистане ходило немало. Стоило советским подразделениям допустить какую-либо трагическую ошибку, как советское командование негласно объясняло это поражение появлением особо подготовленных, искусных бойцов противника – «черных аистов». Подробности...

В Донбассе может начаться большая война

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Совокупность как внутриукраинских, так и международных факторов может окончательно нивелировать Минские соглашения как «предохранительный клапан» от масштабной войны. Создается впечатление, что все к этому идет. Подробности...
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

Обсуждение: 10 комментариев

Белорусы опять полюбили Россию

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Владимир Можегов

    Масонство вышло из подполья

    Владимир Можегов
    публицист
    		15 февраля 2021, 19:10

    Говорить о масонстве сложно. Потому, прежде всего, что сказано о нем слишком много при явной недостаче объективных фактов. Сами масоны много потрудились над тем, чтобы окутать свое движение (систему) пеленой мифа. Тем самым мифологизировав само свое существование. Мудрый ход! Теперь каждый, кто рискует говорить о масонстве, вынужден либо вступать на зыбкую почву мифа, либо – сам плодит очередной миф.

    Потому, чтобы наш разговор о масонстве стал предметным, мы будем А: опираться на твердые факты; Б: отталкиваться от того, что сами масоны говорят о себе; наконец, В: смотреть на многовековую историю масонства, с расстояния, достаточного для того, чтобы видеть тенденции, не слишком окунаясь при этом в мистический туман.

    В конечном счете нас интересует только один, главный вопрос: что такое масонство? Каковы его природа и цели?

    Сами вольные каменщики говорят о себе, как строителях нового справедливого мира: «порядка нового века», как объявляет нам девиз долларовой купюры. Да, американская государственность создана преимущественно масонством, ее отцы-основатели, большинство ее президентов были масонами, ее столица Вашингтон насыщена масонской символикой. Масонский мемориал Джорджа Вашингтона на противоположной стороне Потомака, в Александрии, дает нам возможность увидеть масонство глазами самих масонов. Девять этажей мемориала – своего рода восхождение по лестнице масонского символизма.

    Так, первые три его этажа посвящены памяти Джорджа Вашингтона и масонской благотворительности, Пятый этаж – комната Ковчега Завета, седьмой – посвящен строителю Храма Соломона Хираму Абиффу, восьмой отдан под часовню рыцарей-тамплиеров. Особенно ярко символизм масонства являет себя с высоты последнего, девятого этажа, представляющего собой реконструкцию Храма Соломона (с троном и жертвенной чашей), с балкона которого открывается чудесный вид на Капитолий и Белый дом.

    Фото: Общественное достояние

    Итак, первое, что мы узнаем о масонах – они строители нового мира свободы, равенства и демократических ценностей, несущие свет просвещения. Что подчеркнуто символикой Мемориала, образцом для которого послужил легендарный Александрийский маяк – одно из семи древних чудес света.

    Но центральный внутренний миф масонства обращен не столько к Египту, сколько к Храму Соломона и его легендарному строителю. Этот миф отчасти повторяет (пародирует) историю Христа: Хирам убит завистливыми учениками, желающими завладеть его мастерством и тайнами. Таким образом, центр тяжести масонской легенды переносится с крестной жертвы Христа на Иерусалимский Храм. Что должно найти логическое завершение в строительстве Третьего Храма, как конечной цели. Такова, во всяком случае, символика масонского мифа.

    Второй важнейший масонский миф – легенда о тамплиерах, реальная история которых не менее символична. История рыцарей-храмовников всецело связана с центральным деянием христианского Запада – экспансией Крестовых походов, и является по сути духовной осью истории христианского Запада.

    Если высшим смыслом Крестовых походов было апостольское служение (расширение христианского ореола), то рыцарей-храмовников можно смело назвать апостолами крестоносной идеи. Делом рыцарей-монахов, сжимающих в руках крест-меч («кротче агнцев и свирепее львов», как говорит о них св. Бернард), было сопровождение и охрана паломников, приходящих в Иерусалим. В трех главных их обетах – целомудрия, послушания и бедности – идея самоотречения достигала своего завершения. Одним словом, вся романтика времени (идея рыцарской чести и христианской святости) сходилась в них, словно в одном луче света.

    Неудивительно, что за многие годы тамплиеры стали самым влиятельным, могущественным и, наконец, самым богатым орденом Европы (возбуждающим как всеобщее восхищение, так и немалую зависть). История взлета и падения ордена составляет одну из центральных загадок Европы. О тяжких обвинениях, предъявленных тамплиерам (чье целомудрие будто бы со временем обратилось в разврат и содомию, бедность – в баснословное богатство, а послушание – в отречение от Христа) спор идет до сих пор. Непреложно утверждать можно лишь то, что храмовники действительно практиковали очень странные ритуалы и сделались за время своего триумфального взлета главными банкирами Европы, покрыв весь Запад густой сетью своих замков (темплов) и своих приверженцев.

    Правда, вероятно, как всегда, где-то посередине и несколько выше чистой эмпирики юридического процесса. Очевидно, что ни сами тамплиеры, ни их обвинители (король Филипп и папа Климент) не были святыми. Нет ничего странного и в том, что, находясь в самом сердце Святой земли, на Храмовой горе (отсюда и имя – храмовники), они приобщились тайнам древних учений.

    Легенды о Граале (неизменно связанные с тамплиерами) уже несут в себе то центральное ядро идеологии, которую позднее начнут распространять их духовные преемники (реальные или мнимые) – масоны (новые апостолы нового мира): идею равенства всех религий, точнее – знания, которое глубже христианства, ислама и иудаизма. Знания, густо замешанного на гностицизме первых веков нашей эры.

    Так, если во время учреждения ордена тамплиеры были живым символом христианства, то спустя некоторое время они стали символом антихристианского разворота: вместо искупительной Жертвы Христа – тайна Грааля, волшебного знания, дающего вечную жизнь, вместо ожидания Второго пришествия – мечта о новом чудном мире, в котором не будет границ, болезней и разделений. 

    Все это – повторимся – символично настолько, что процесс над тамплиерами можно смело назвать поворотным пунктом всей европейской истории, разделившем Европу на тех, кто видел в них мучеников за веру, и тех, кто видел в них отступников от Христа. Именно здесь мы приобщаемся к тайне поворота Запада от христианской к антихристианской парадигме.

    Очевидно, что время высшей славы и падения тамплиеров было временем надлома, когда чистый, горящий святой ревностью дух крестоносной идеи уже угасал, а наружу выходили обычные человеческие страсти и пороки. Рыцари, шедшие освобождать Гроб Господень, возвращаются из Иерусалима, зараженные «семью грехами Азии». В двусмысленности мифа о тамплиерах и суда над ними – и черпало свою силу будущее масонство. До сих пор проклятия последнего великого магистра Жака де Молле, восходящего на костер, папе и императору – не только Филиппу и Клименту, но всем папам и всем императорам (то есть, Церкви и Империи в целом) занимают в масонских ритуалах центральное место.

    Последнее не могло, конечно, укрыться от Католической церкви, которая, в свою очередь, прокляла масонство несколькими папскими буллами XVIII-XIX вв.  И сегодня, желая показать историю крушения традиционного христианского мира, католики часто пишут одну под другой три цифры: 1517 – 1717 – 1917: то есть, год начала Реформации, год явления масонства и год русской революции. Разумеется, дата 1717 во многом условна. Масонская структура, масонская организация существовала задолго до явления Великой ложи Англии. Однако, именно это время было выбрано масонами, чтобы явить себя миру, и – начать подготовку европейкой революции.

    Предреволюционный Париж был буквально опутан масонскими ложами, в которые была вовлечена почти вся без исключения французская аристократия во главе с герцогом Орлеанским.

    А казнь Людовика XVI (которого подчеркнуто везли на эшафот именно из башни Тампля) сопровождалась, как рассказывают, следующим эпизодом. На эшафот вскочил некий человек и прокричал: Жак Молле, ты, наконец, отмщен! Эпизод, не вызывающий удивления. Как и то, что красный фригийский колпак – эмблема якобинцев, была убором английских пуритан, солдат Красной Армии Кромвеля.

    Невозможно понять поистине странный, спорадический характер войны за независимость Американских штатов, то и дело обращающийся в какой-то спектакль, если не брать во внимание тот факт, что офицеры и солдаты обеих армий были членами одних и тех же масонских лож. Высшее масонское руководство решило участь Америки: здесь на онтологически новом месте будет построено новое государство нового века. Впрочем, и «Град на холме» пуритан, несущий свет всему миру – чистейший протомасонский символ.

    Многих до сих пор сбивает с толку просвещенческий миф масонства, представляющий братьев как альтруистов и благотворителей. Действительно, исторически масонство имело огромное количество течений, среди которых были и вполне безобидные, и чисто научные, и занимающиеся разработкой гностических религиозных систем. Каким, собственно, и должно быть всякое по-настоящему успешное тайное общество: широким потоком, вбирающим в себя множество слоев, и отцеживающих, ступень за ступенью, наиболее преданных и ценных адептов.

    Первые русские масоны – Новиков, Лопухин – и были такими идеалистами-альтруистами. Но уже спустя пару десятков лет тайные общества породили декабризм, а еще несколько десятилетий спустя обрушили Русскую империю в революцию. Масонский характер февральского переворота сегодня не вызывает сомнений. Как очевидно и то, что партия Ленина создавалась по кальвинистским лекалам: та же сеть тайных ячеек, которыми наводнил в свое время Европу «женевский папа». На эту связь Ленина и Кальвина указывал в свое время даже чуждый всякого мистицизма советский историк-большевик Михаил Покровский.

    Итак, что же такое масонство? Это – церковь революции, мистический центр демократии. Ведь и демократии нужен свой мистический центр, не так ли? Или и сегодня есть еще такие наивные люди, которые уверены, что народ управляет сам собой?

    Сегодня дело масонства фактически завершено: христианские империи, монархии, церкви лежат в руинах. А само масонство давно вышло из подполья и представляет собой нечто, более напоминающее театрализованное представление. Но дело масонства живет.

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