Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

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Почему Трампу с Кимом не дали Нобелевскую премию мира

Ким и Трамп остались без премииФото: Susan Walsh/Reuters
Дональд Трамп и Ким Чен Ын не получили Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, хотя их шансы рассматривались как наиболее предпочтительные. Вместо них норвежский комитет присудил премию хирургу из Конго и правозащитнице из Ирака за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». Почему Запад продолжает пытаться не замечать Трампа? Подробности...
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В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина

Фото: кадр из видео
Российские аэропорты, в том числе известные на весь мир воздушные гавани Москвы могут получить имена выдающихся соотечественников, например Чехова, Лермонтова или Рублева. Инициативу Общественной палаты в рамках проекта «Великие имена России» уже поддержали не только в профильном Минкульте. Как предполагается определять имена этих исторических личностей? Подробности...
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Зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом ЕС

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Ссора между Украиной и Венгрией дошла уже до взаимной высылки дипломатов. Киев пугает не только массовая раздача венгерских паспортов в Закарпатье, но в первую очередь – то, что дипломаты перестали зазывать местных мадьяр на историческую родину. Наоборот, их агитируют оставаться в Закарпатье. Будапешт готовит почву для территориальных претензий? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

Антон Крылов, журналист
Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона. Рептилоиды пока что не правят миром, но уже близки к этому. И от того, что регулярно саморазоблачаются, легче не становится. Подробности...

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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          Антон Крылов

          Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

          Антон Крылов
          журналист
          		 5 октября 2018, 20:05

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          Виктор Пелевин, чей новый опус «Тайные виды на гору Фудзи» активно обсуждают в социальных сетях, пару лет назад написал такой же проходной роман «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». Один из персонажей той книжки утверждал:

          «Миром управляют финансисты. Финансистами управляют масоны. Масонами управляют рептилоиды».

          Пелевин, как известно, уже давно не писатель, создающий новые смыслы, а зеркало, отражающее zeitgeist, то есть дух времени. Если он пишет, что рептилоиды находятся на самом верху пищевой цепи, значит, в представлениях тех, кто верит в мировое правительство, так оно и есть. 

          При этом, как выяснилось, рептилоиды живут по соседству от нас и их больше миллиона. Проговорилась об этом бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга – человек с богатой и интересной биографией: родилась в Риге, училась в Любеке и Касабланке, жила в Канаде, владеет множеством языков (но не русским, разумеется) и, будучи президентом, тратила на пирожные 30 тысяч долларов в месяц, а на прическу – 16 тысяч долларов в год.

          Теперь эта неординарная женщина дала предвыборное интервью латвийскому журналу IR, в котором призвала голосовать за прозападных политиков и назвала «российский империализм» «садистским». В общем, ничего нового. Это интервью так и осталось бы проходным, если бы не ее признание:

          Фото: Village Roadshow, Pictures Warner Bros.

          «У нас мозги как у рептилий. Когда они активизируются, чисто физиологически и эмоционально появляется желание напасть или убежать», – сказала Вике-Фрейберга, комментируя успех популистов.

          Большинство комментаторов восприняло ее слова как оскорбление латышей – ведь это им нужно идти на выборы. Но, скорее всего, Вике-Фрейберга с ее космополитичным прошлым имела в виду не только граждан Латвии, а человечество в целом.

          Кстати, год назад она пыталась обвинить в принадлежности к рептилоидам Владимира Путина, заявив, что российский президент – это «человек-хамелеон, очень одаренный и специально обученный».

          Если забить слово «рептилоиды» в любую поисковую систему, выяснится много интересных вещей. Например такая: тех, кто верит в их существование на Земле, около 4% – это больше, чем электорат всех либеральных партий России, за исключением ЛДПР.

          В принадлежности к рептилоидам подозревают не только Владимира Путина, но и многих других мировых политиков, а британскую королевскую семью – в полном составе. Не избежали подозрений бизнесмены (в первую очередь Марк Цукерберг), певцы, телеведущие. Но единственный, кто официально и на полном серьезе опроверг свою принадлежность к рептилоидам, – это бывший премьер Новой Зеландии Джон Кей.

          На прямой вопрос, не является ли он рептилоидом, присланным с другой планеты с целью порабощения человечества, он ответил, что посетил не только человеческого доктора, но и ветеринара, и оба подтвердили, что политик не является рептилией. «Я никогда не был на космическом корабле, не посещал открытый космос и у меня не такой уж длинный язык», – резюмировал Кей.

          Но вряд ли верящие в рептилоидов поверят хоть одному заявлению того, кого подозревают в рептильности. Тем более назвать Джона Кея абсолютно нормальным человеком сложно. Так, в течение полугода он регулярно дергал за волосы официантку в кафе, и никакие призывы прекратить, как и угроза получить по лицу, на него не действовали, пока оскорбленная девушка не написала про эту историю в блоге. После этого Кей извинился и отправил ей в знак примирения две бутылки вина, что возмутило официантку еще больше.

          Но вернемся к Вайре. Вряд ли она хотела кого-то обидеть, когда сравнивала латышей с рептилиями. Существует такое псевдонаучное понятие «рептильный мозг», придуманное американским доктором Полом Маклином еще в 1950-х годах. Согласно этой теории, у человека «триединый мозг». Рептильная часть якобы отвечает за базовые инстинкты, «лимбическая система» – за эмоции и базовые познания, «неокортекс» – за память, речь, сознание.

          Теория Маклина была неоднократно опровергнута, но была весьма популярна в Америке в те годы, когда Вайра Вике-Фрейберга вела активную научную деятельность.

          А маскирующиеся под маркетологов мошенники до сих пор предлагают клиентам программы вроде «7 методов воздействия на «рептильный мозг», мол, если достучаться до внутренней рептилии, она возьмет власть над мозгом, и человек даже не успеет осознать, что купил что-то совершенно ему ненужное. 

          Впрочем, судя по тому, как многие из нас приходят в магазин за хлебом, а уходят с тремя полными пакетами какой-то странной еды, какие-то из этих методов все-таки работают.

          Но если не относиться к теории Маклина всерьез, а считать «рептильный мозг» не чем-то, что в досталось нам в наследство от рептилий, а еще одним наименованием бессознательного, тогда и Вайра Вике-Фрейберга, и сторонники теории, что рептилоиды правят миром, во многом правы.

          Бессознательное (или, пользуясь терминологией Зигмунда Фрейда, «подсознание») действительно существует, это научно доказанный факт. И похоже, что многие странности политиков (а также бизнесменов, певцов и так далее) объясняются именно выплесками бессознательного, то есть, используя терминологию Маклина, того самого «рептильего мозга».

          Поэтому Джон Кей врал, когда говорил, что он не рептилоид. Нормальный взрослый человек не будет дергать девочек за косички. Похоже, приходя в кафе, он избавлялся от сознательного контроля, и «внутренняя рептилия» отбрасывала его прямо в школьные годы, где такое поведение тоже неодобряемо, но привычно.

          Если политик танцует на вечеринке – это может вызывать улыбку, но ничего странного в этом нет. Но если политик начинает приплясывать на съезде партии – это опять-таки явное проявление «рептильего», обращения к каким-то древним инстинктам и временам, когда вождь и шаман плясали у костра.

          Одним из важнейших в подсознании является дихотомия «мы – они», четко отделяющая «своих» от «чужих». И чем меньше «они» похожи на людей, тем подсознанию проще влиять на сознание. Поэтому разнообразные обвинения в адрес «русских хакеров» или «агентов ГРУ», которые непонятно зачем вмешиваются в выборы или травят людей ядами, – это еще один пример прямого обращения к подсознательной «рептилии». По крайней мере, объяснить, зачем шпион идет на дело с квитанцией на такси, на сознательном уровне невозможно.

          Примеры можно приводить десятками, однако популярность «популистов» во многих странах вовсе не является главным проявлением «рептильего мозга», как говорит Вике-Фрейберга.

          Да, это ответ потревоженной «рептилии», но разбудили ее не популисты, а вполне себе системные политики, когда, с одной стороны, сочли полезным обращение к подсознанию избирателей, а с другой – стали регулярно выпускать на волю архаические пласты собственной психики.

          Рептилоиды пока что не правят миром, но уже близки к этому. И от того, что они регулярно саморазоблачаются, легче не становится.

          Потому что рептилоид затаился внутри каждого из нас.


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