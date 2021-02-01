США повторяют роковую ошибку СССР

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Финляндия готова променять энергию России на ветер

Финляндия является крупнейшим покупателем российской электроэнергии Золотарев Юрий/ТАСС
Вслед за Прибалтикой, которая мечтает избавиться от импорта российской электроэнергии, такой план вынашивает и Финляндия. Финны решили заменить дешевую российскую электроэнергию за счет ветряных и солнечных станций. По крайней мере, такой план озвучила местная госкомпания. Зачем финны ввязываются в эту авантюру и получится ли у них отказаться от российского электричества? Подробности...
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«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Переворот в Мьянме открывает для России новые возможности в Азии

Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аунг Хлайна, который хорошо знаком с Сергеем Шойгу Министерство обороны РФ
В одной из ключевых стран Юго-Восточной Азии – Мьянме – произошел государственный переворот. Президент и глава МИД страны задержаны военными, а вся полнота власти перешла в руки генерала Мин Аунг Хлайна, симпатизирующего Москве. Почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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США повторяют роковую ошибку СССР

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Есть какая-то вселенская справедливость, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой. Подробности...

Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

Дарья Верясова
Дарья Верясова, писатель, историк
Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до очевидной лажи, как, например, вышедшую в прокат интерпретацию подвига Зои Космодемьянской. Подробности...
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Ельцина надо простить и забыть

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Если все это лишь «ошибки» Ельцина, как утверждают сегодня его «адвокаты», то тогда кто же такой сам Борис Николаевич? Может, Ельцина было несколько? Но нет, это был один человек. Прошедший путь от крепкого советского хозяйственника – к позорному образу «Борьки-пьяницы». Подробности...
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Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 36 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Ирина Алкснис

    США повторяют роковую ошибку СССР

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		1 февраля 2021, 17:00

    В Штатах продолжает развиваться скандал вокруг того, как рядовые американцы посадили в многомиллиардную лужу Уолл-стрит. Если вы вдруг пропустили эту потрясающую историю, то вкратце дело в следующем.

    На портале Reddit, на форуме WallStreetBets, посвященном частным инвестициям, объединились пользователи, начав скупать акции GameStop, розничной сети по продаже игровых приставок, компьютерных игр и сопутствующих аксессуаров.

    Принципиально важный момент: люди были уверены, что воротилы фондового рынка целенаправленно топят компанию, недооценивая ее перспективы, чтобы заработать на этом. Разумеется, когда началась массовая скупка акций GameStop, их цена резко пошла вверх. В начале января они стоили около 17 долларов за штуку, а к концу месяца – почти 350.

    Крупные биржевые игроки, ставившие на дальнейшее падение цены компании, понесли огромные убытки. Wall Street journal рассказала, что только за 27 января и только на бумагах GameStop было потеряно 14,3 миллиарда долларов. Оговорка «только» тут важна, поскольку к тому время инвесторы-любители перенесли совместные действия и на другие акции. Ну а затем пришло время расплаты.

    28 января сервис Robinhood, через который торгует огромное число частных инвесторов, заблокировал для них – «ради их же блага» – возможность покупать акции GameStop и других компаний, ставших объектом «флешмоба». Затем последовали и другие ограничения.

    Фото: Richard Drew/АР/ТАСС

    Медиа-мейнстрим уже называет происходящее «мятежом на фондовом рынке» и проводит параллели с недавним захватом Капитолия. А истэблишмент в выборе выражений вовсе не церемонится. Фондовый миллиардер Леон Куперман назвал участников кампании «неудачниками», которые «не знают, что делают», а нынешние события «способом нападать на богатых людей».

    Другая сторона не уступает, действуя не менее активно. Количество подписчиков WallStreetBets достигло пяти миллионов. Против Robinhood подан коллективный иск из-за введенных ограничений. В стране набирает силу масштабная общественная кампания с критикой крупного капитала. Самое забавное, что в этой кампании в одних рядах оказались радикальные трамписты и наиболее левые демократы: для обеих сторон Уолл-стрит с его злоупотреблениями, привилегиями и коррупцией – за счет рядовых американцев – едва ли не главный враг. Кроме того, кое-где начали действовать и официальные лица. Так генеральный прокурор Техаса инициировал проверку в отношении 13 онлайн-бирж, которые вместе с Robinhood остановили торговлю определенными акциями.

    Из России вся эта ситуация выглядит скорее курьезом, но для США произошедшее – потрясение не меньшее, чем избрание Трампа в 2016 году, поскольку обнаружилась опасная уязвимость в самом сердце американской финансово-экономической системы. В результате Вашингтон и весь истеблишмент стоят на ушах, и в ближайшее время будут предприниматься шаги по недопущению повторения подобных ситуаций.

    События последних месяцев по информационной и политической зачистке трампистов намекают, какие методы при этом будут использованы. Вашингтонское болото не склонно усложнять себе жизнь, предпочитая применять простые, прямолинейно-силовые меры. Собственно, действия Robinhood – простой административный запрет по принципу «а потому что так хочется» -  внятно дает понять, как все будет и на этот раз. Ну а слишком громкие недовольные голоса будут без затей отключены от Интернета.

    Так что особых оснований рассчитывать на победу частных инвесторов, бросивших вызов Уолл-Стрит, пока нет. Вся эта ситуация, скорее, даже более любопытна в рассмотрении на перспективу. Из-за технологического рывка произошли очень серьезные изменения в самой ткани общественно-политического взаимодействия. Разом потеряли эффективность многие методы работы, коммуникации и управления социумом, которые государства использовали даже не десятилетиями, а веками. Зато общества освоили новые инструменты и уже неоднократно смогли неприятно удивить власти соответствующих стран: начиная с цветных революций на Ближнем Востоке, в которых решающую роль в координации уличных масс сыграл «Твиттер», до нынешней истории с Уолл-стрит.

    Другие страны, включая Россию или Китай, тут исключениями также не являются. Абсолютно для всех государств планеты происходящее - вызов, на который они отвечают, адаптируя свои системы управления и взаимодействия с гражданами в соответствии с прогрессом. Пожалуй, самое интересное то, что можно наблюдать принципиальную смену ролей в этом процессе.

    Суть в том, что в предыдущий исторический период западная (и, в частности, американская) система взаимодействия с обществом показала самую высокую эффективность. Для нашей страны это обернулось тяжелейшими последствиями, а Китаю пришлось прилагать усилия, чтобы избежать того же сценария. И дело не только в том, что там закрутили политические гайки после Тяньаньмэнь, но и в том, что параллельно была отпущена частная инициатива в экономической сфере.

    В общем, в той конкуренции управленческих систем Запад победил с разгромным счетом. И, без сомнения, ключевую роль в этом сыграло то, что его система была куда более сложной и гибкой, предоставлявшей намного большее пространство для свободы выбора гражданам, и в гораздо меньшей степени, прибегавшей к директивным и репрессивным мерам (пусть это даже было во многом иллюзией).

    Тем поразительнее, что в наше время Соединенные Штаты, а, вернее, их пресловутое глубинное государство, сделало ставку на самые прямолинейные и грубые методы работы: запретить, закрыть, приказать, отменить, принудить, исключить, забанить, удалить. Причем они используются ими как во внешней, так и во внутренней политике.

    Понятно, что подвигло Вашингтон двигаться по этому пути: монопольный контроль над соответствующими каналами, будь то СМИ, социальные сети, госаппарат и так далее. Просто, эффективно и экономично – во всяком случае, на первый взгляд.

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    Зато на второй взгляд все обстоит куда сложнее. Все эти системные сбои и прорывы раз за разом подтверждают, что в американском обществе скопилась критическая масса противоречий, а количество ущемленных давно перевалило безопасный уровень. Фактически, к таковым относится половина населения.

    Китай и Россия выстраивают сложносочиненные конструкции взаимодействия со своими обществами (к слову, куда более консолидированными в поддержке властей), пытаясь найти баланс между стимулированием и принуждением. А американский истеблишмент всерьез полагает, что просто зачистить неугодных в социальных сетях, открыто подтасовать выборы и директивно-репрессивными методами затыкать любые возникающие проблемы – надежный способ их решить.

    Это напоминает игру в прятки с самыми маленькими детками, которые, закрывая глаза ладошками, уверены, что их никто не видит. Так и тут: если людей вычеркнули из виртуального (подконтрольного Вашингтону) пространства, там верят, что из реальности те тоже стерты.

    Больше тридцати лет назад иные, но схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Видится какая-то вселенская справедливость, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой.

    Самый интересный вопрос теперь, к чему это их приведет.


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