Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

Возвращение Алексея Навального в Россию заставляет вспомнить всю историю дезинформации о причинах появления блогера в Германии. В частности, соответствующие «расследования» иностранных представителей «гражданской расследовательской журналистики». В чем принципиальные проколы и ошибки подобных «расследований» и почему их следы прямо ведут к иностранным спецслужбам?

В последнее время у оппозиционно настроенной части аудитории стали популярны так называемые гражданские расследования, которые проводят якобы независимые организации и отдельные персонажи. Некоторые из этих организаций годами специализируются на откровенно антироссийской деятельности, выдавая за «расследования» откровенные фальшивки, созданные в интересах тех или иных оппозиционных структур или личностей. Или даже иностранных спецслужб.

Последняя по счету громкая история – «расследование» группы Bellingcat из Великобритании относительно «отравления Навального».

Из геймера в «расследователи»

Отчасти дело даже не в смысле или стиле этих «расследований», а в самой психологической атмосфере, созданной в последнее десятилетие бурным развитием так называемой гражданской журналистики и социальных сетей. За десятилетие интерактивности бывшего печатного (ныне сетевого) слова и массовой самореализации через соцсети была почти полностью стерта грань между профессиональной деятельностью журналиста и диванными комментаторами. Общий же настрой последних двух поколений на пресловутую самореализацию только подстегнул этот процесс. Кто-то самореализуется с помощью нехитрых поделок из дерева, а кто-то строчит комментарии под чужими текстами.

Вот, например, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. Это сейчас он член Атлантического совета (американский аналитический центр при НАТО – организация, признанная нежелательной на территории РФ) и у него интервью в очередь берут. А шесть-семь лет назад он сидел у себя в британском городке Шрусбери в прямом смысле слова на диване, поскольку из банка его уволили, и он подрабатывал бухгалтером на удаленке в магазине женского белья. Он из дома-то почти не выходил, и даже со своей будущей женой, турчанкой, познакомился по ICQ. Главным его занятием была игра в приставку Xbox.

Еще он писал комментарии на статьи в своих любимых британских газетах. Только на сайте «Гардиан» он опубликовал более пяти тысяч (!) комментариев под псевдонимом Brown Moses (позаимствовано у знаменитого американского певца Фрэнка Заппы). Такое, скажем политкорректно, психически альтернативное поведение теперь он объясняет тем, что ему было скучно. Якобы от этой самой скуки он и решил вдруг озаботиться проблемой поставок вооружений в Сирию.

Вот сидел человек, играл в приставку и строчил комменты, и вдруг ему – бац! – в голову: а что там у сирийцев?

«До «арабской весны» я знал о системах вооружений не больше, чем средний владелец [игровой приставки] Xbox. Я не имел никакого представления [о войне], кроме того, что можно почерпнуть из фильмов о Рэмбо», – комментировал он впоследствии. Теперь он утверждает, что отслеживал 400 каналов в YouТube ежедневно, чтобы просто на взгляд определить, где появляется в чьих-то руках то или иное оружие. То есть человек, никогда не имевший отношения к оружию и войне, не знающий ни одной буквы арабского алфавита, просто сидел у себя в подвале в Шрусбери и круглосуточно следил за войной в Сирии. Вычленял, в чьих руках тот или иной автомат, и записывал это. А потом сопоставлял.

Этот уникальный аналитический метод и сейчас им активно пропагандируется. Например, Хиггинс читает за деньги лекции своим последователям, где помимо всего прочего призывает во время наблюдения за YouТube-каналами обращать внимание на особенности формы и шевроны комбатантов, а затем искать в «Википедии» эти самые шевроны в целью установить, кому они принадлежат. Ему и его ученикам пытались объяснить, что шевроны можно какие угодно и к чему угодно пришить, а видео вообще можно целиком сфабриковать в павильоне, включая фальшивое нанесение на него меток геолокации. Но гражданские журналисты на такое не реагируют.

Кроме того, работает эффект эмоциональной пирамиды. Те, кто безоговорочно доверяет плодам деятельности «гражданских журналистов» и верит в возможность расследований всего и вся через открытые источники, никогда не станут критично относиться к такого рода материалам.

Для определенной социальной группы подобные «расследования» звучат убедительно, поскольку поднимают самолюбие и самооценку. Если какие-то ребята, не вставая с дивана, все подряд разоблачают и расследуют – значит, и я так могу. Сейчас не у каждого блогера есть аттестат о среднем образовании, но чуть ли не каждый чувствует свою сопричастность к большому делу гражданской журналистики и «прямой демократии».

Раскрутка фальшивок

Механизм раскрутки ресурса работал примерно так. Элиот Хиггинс, оторвавшись от Warcraft'а, стал отслеживать по YouТube-каналам перемещение хорватских автоматов по Сирии. Операция по обеспечению оружием из балканских стран так называемой Свободной сирийской армии («умеренных») была организована ЦРУ и МИ6 бездарно и закончилась чередой фантастических провалов с человеческими жертвами. Чтобы все это наблюдать, никакой геймер из Шрусбери, писавший с 2012 года короткие заметки в собственном блоге о Сирии, не был нужен.

Но идея показалась перспективной, поскольку у западной аудитории выработалась привычка доверять всякого рода инициативам снизу. Миллионы разнообразных блогеров («Белые каски», «Репортеры без границ», «гражданские инициативы») – все это максимально модная тема. Такого рода ресурсы для современных цифровых поколений стали важнее, чем источники, где ценятся не эмоциональность, а профессиональные знания и умение проверять информацию.

В результате Элиот Хиггинс летом 2014 года объявляет сбор средств на создание Bellingcat через краудфандинговую платформу Kickstarter. За два месяца – с 15 июня по 15 августа – он собирает 50 тыс. фунтов, несмотря на то, что максимальное количество лайков у новостей проекта на Kickstarter было девять (!). Есть данные, что Kickstarter и ранее использовался американскими спецслужбами для негласного финансирования, но за руку все-таки не поймали, потому оставим на уровне предположения.

Сейчас в уставных документах Bellingcat записано, что их финансирует Национальный фонд демократии (организация, нежелательная на территории РФ), учрежденный Конгрессом США, и Фонд Сороса (организация, нежелательная на территории РФ). В интервью Би-би-си на вопрос известного и профессионального телеведущего Стивена Сакера (программа HARDTalk) как такое может быть, Хиггинс принялся рассуждать о том, что роль заказчиков, конечно, важна, но он сам лично вообще ратует за «либерализм, если брать его в широком смысле». Публикация WikiLeaks показала, что к финансированию Bellingcat причастно министерство обороны Великобритании, но обнародование этих данных вызвало у Хиггинса острую реакцию. «В слитых личных сообщениях WikiLeaks содержится полная чушь о финансировании Bellingcat министерством обороны Великобритании», – написал он в Twitter.

Bellingcat годами плодит сюжеты исключительно антироссийского характера, лишь однажды зацепив Великобританию по делу о тренировках украинских нацистских групп у британского ЧВК. Практически все эти «расследования» по факту оказались фальшивками. Обвинения в адрес Минобороны России о якобы фабрикации фотодокументов в деле о малайзийском «Боинге» были опровергнуты немецкими экспертами. От них открестились даже авторы компьютерных программ, на которые ссылался Хиггинс, а журнал «Шпигель» вынужден был дать официальное опровержение. Немецкие специалисты, к которым обратился на пике скандала «Шпигель», назвали деятельность Bellingcat «гаданием на кофейной гуще» и «работой дилетантов и любителей».

Затем была откровенная фальшивка в соавторстве с «Белыми касками» о якобы применении химического оружия Башаром Асадом. Были предъявлены физические доказательства фальсификации, включая участников событий (тех самых детей, которых «Белые каски» нанимали играть роль пострадавших).

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В «расследовании» обстоятельств гибели малайзийского «Боинга» Bellingcat так увлекся, что публиковал не верифицированные данные, какие-то куски аудиофайлов не подтвержденной идентичности и тому подобное. Дилетантские сравнения фото из открытых интернет-ресурсов проводились с помощью сервиса FotoForensics. В итоге автор и владелец этого ресурса Нил Краветц заявил, что это расследование – «хороший пример того, как не следует проводить анализ». Другие специалисты выражались более интеллигентно: «исследовательские методики Bellingcat являются экспериментальными и склонны к неточностям».

Тем не менее в России у Bellingcat, по понятным причинам, нашлось несколько преданных последователей и бизнес-партнеров. Пика это сотрудничество достигло в «деле Скрипалей», когда российские клоны Bellingcat стали публиковать установочные данные на Петрова и Боширова, также якобы полученные из открытых источников. Кампания тогда была громкой и сопровождалась в том числе не столько «разоблачениями», сколько попытками моральной дискредитации ГРУ.

И наконец – фальшивка о причастности российских спецслужб к «отравлению» Навального. Рассмотрим ее подробнее.

Кто предоставил исходники?

Главная логика подобных «расследований» теряется в тот момент, когда в них происходит переход от выкладывания каких-то сырых данных к их компиляции и выводам. В случае с «отравлением Навального» подмена понятий выглядит порой просто карикатурно.

Люди из Bellingcat и конкретно автор «расследования» Христо Грозев утверждают, что они проанализировали не только авиарейсы, на которые покупал билет Навальный и его свита, но и все авиарейсы вокруг этих дат из нескольких городов. Плюс железная дорога. Это десятки тысяч пассажиров. Из них нашли 15, из которых, в свою очередь, семерых записали в «отравители». Без малейшего доказательства.

То есть людям, которых в этом «расследовании» назвали «отравителями Навального», просто не повезло находиться с «берлинским пациентом» на соседних авиарейсах или вообще где-то поблизости. Никаких улик, свидетельствующих об их участии в «отравлении», не представлено. Главные утверждения «расследователей» сделаны только на основании присутствия этих людей где-то неподалеку от Навального. Этот провал на уровне формальной логики заинтересованные потребители не замечают.

То же самое и с якобы причастностью указанных семерых к работе с отравляющими веществами. Ладно, работал человек когда-то военным врачом. Это совершенно не означает, что он продолжает и далее работать по специальности. То, что люди, получая предложение на работу в контрразведку, продолжают там работать по первоначальной специальности – распространенное заблуждение. После переподготовки и условный бывший военврач, и условный бывший математик легко превращаются в оперативников. Из А не следует Б, хотя так принято считать в среде «гражданских журналистов».

Аналогичная ошибка присутствует и в перечислении телефонных переговоров, в которых фигурирует Институт криминалистики ФСБ. Аудитория «гражданской журналистики» не в курсе, что эксперты вообще к оперативной работе отношения не имеют и приказывать оперативникам не могут. Они только анализируют собранные улики. Чтобы сделать экспертизу максимально объективной, и была создана система отделения экспертного сообщества от оперативной деятельности.

Более того, эксперт только выносит заключение и не имеет права выдвигать версии, чтобы не навязывать свое мнение следствию (оперативная работа, следствие и экспертиза – три не пересекающиеся системы). Да и сам факт того, что человек А разговаривал с человеком Б (согласно биллингу, которого мы не видели), не означает, что они говорили на какую-то заданную тему. Ну, может, и говорили. Ну и что? Какое в этом доказательство, если использовать понятную многим терминологию Арнольда Шварценеггера?

Но еще более интересно то, что Bellingcat и компания не демонстрируют никаких исходных материалов, которые послужили основой «расследования». И это на самом деле очень важный вопрос.

Объясняем. Кристо Грозев и его соратники публикуют билеты и говорят, что вычислили «сотрудников ФСБ» по телефонным биллингам. Где же «гражданские расследователи» взяли биллинги и прочие установочные данные, которые легли в основу их публикации?

Они утверждают, что купили на черном рынке. Для заранее подготовленной аудитории этого утверждения достаточно. Мы бы тоже поверили, но биллингов этих никто не видел. Не предъявлено вообще никакого массива изначальной технической информации.

Покажите технологию покупки этих данных. Докажите, что вы вообще что-то делали сами. Докажите, что вы вообще откуда-то самостоятельно взяли соответствующие исходные данные, продемонстрируйте процесс их приобретения. Алгоритм, согласно которому эти данные на несколько десятков тысяч человек были сопоставлены, проанализированы и приведены к определенному выводу.

В частности, утверждается, что некоторые из «идентифицированных» сотрудников ФСБ группы наблюдения за Навальным использовали документы прикрытия, в которых либо была изменена дата рождения, либо использовалась фамилия жены и тому подобное. Иначе говоря, «расследователям» оказались заранее, еще до начала «расследования», известны данные родственников упомянутых ими фигурантов. И эти данные не должны были совпадать с теми данными, которые можно отследить просто по базе данных авиакомпаний.

Друзья, а вы откуда это взяли? Из какого источника? Откуда взялись данные о профессиональной карьере и прежних местах работы фигурантов? Тоже из неизвестных биллингов? Все это абсолютно не верифицированная информация.

Создается впечатление, что механизм процесса «расследования» был прямо противоположным. Не было никаких покупок личных данных на черном рынке. Наоборот – установочные данные на сотрудников наружного наблюдения заранее находились в распоряжении «расследователей». И именно по этой причине Bellingcat и компания отказываются публиковать массив технической информации или рассказывать, каким именно образом они ее получили. Его просто нет, этого механизма, как и технического массива метаданных, который якобы анализировался.

Куда более логичным выглядит предположение, что установочные данные были заранее кем-то предоставлены «расследователям». Именно в таком случае легко совместить их с общедоступными базами данных.

И это, в свою очередь, однозначно указывает на то, что никакой «гражданской журналистики» или «расследований на основе анализа открытых метаданных» не существует. Есть только утечка или же легализация закрытой информации, полученной иностранными специальными службами на территории РФ оперативным путем.

Конечно, сам факт подобной работы иностранных спецслужб в России прискорбен. Однако в итоге вся эта история выглядит как подрывная и антироссийская акция иностранных разведок, что представляет гражданина Навального, позиционирующего себя как борца за интересы русского народа, совершенно определенным образом. Налицо причастность как самих «расследователей», так и некоторых их героев, к деятельности, не сопряженной с публичной политикой. А это уже совсем другая история.