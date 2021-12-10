Америка устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине

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10 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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Как разбогател бюджет России

Бюджет заработал в этом году на 5 трлн рублей больше Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
В 2021 году произошел резкий рост доходов федерального бюджета на целых пять триллионов рублей. Это уникальный показатель. Вместо дефицита бюджета страна получила приличный профицит. Как получилось, что российский бюджет показал такую доходность в условиях второго года пандемии? Нефть и газ – важные, но не единственные источники доходов казны.  Подробности...
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Украина отреагировала на разговор Путина и Байдена провокацией

Корабль ВМС Украины «Донбасс» был близок к прорыву российской границы в Керченском проливе George Chernilevsky/Wikipedia
У Керченского пролива имела место провокация украинских военных, причем как раз тогда, когда Байден беседовал с Зеленским, а фактически давал ему указания. После беседы Путина и Байдена, США выказывают готовность к разрядке конфликта в Донбассе, ведется работа и с Киевом, и с коллегами по НАТО. Почему на этом фоне украинские силовики применили тактику «мелкого фола»? Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Запрет магии в Азербайджане подает плохой пример

Государственная война с мистикой может быть частью дальнейшего укрепления личной власти Алиева president.az
В Азербайджане готов к принятию закон, который запретит СМИ «пропагандировать» экстрасенсов, медиумов, гадалок и парапсихологов, а по факту вообще упоминать об их существовании. Зачем это нужно президенту Ильхаму Алиеву? И стоит ли России последовать примеру Азербайджана, ограничив информационные возможности «мистических шарлатанов»? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Америка устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Ну не приедет американский чиновник в оплаченную командировку. Не посетит на халяву Олимпиаду. Не насладится зрелищем, не будет у него приключений за счёт бюджета. Кому хуже? Сам себя наказал. Подробности...

Франция запуталась в сетях США

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Кто бы ни стал новым президентом Пятой республики, он будет на коротком поводке у Америки. Ну или произойдет какое-нибудь чудо. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

«Расстановка виселиц» возникает в школе

Дмитрий Волошин
Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Почему нетерпимость к ошибкам и практики беспардонного поведения так опасны? А очень просто. Мы так устроены, что если на нас давить, то мы будем изворачиваться. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Новый антирусский закон Украины

Новый канцлер ФРГ: чего ждать

Переговоры России и США: главное

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В небе северо-запада России появились световые столбы

В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
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    Герман Садулаев

    Америка устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		10 декабря 2021, 17:15

    Не везёт китайцам с Олимпиадой. В прошлый раз, когда Китай проводил летние Игры, в магическую дату 08.08.2008, Грузия, науськанная Вашингтоном, напала на Южную Осетию. Грузинские вояки немедленно получили по сусалам. Российская операция по принуждению к миру была проведена мощно и чётко. Танки остановились и развернулись около Тбилиси, после капитуляции Грузии. До сих пор думается, что можно было и не останавливаться. А зайти и немного там постоять. Никого не трогать. Ликвидировать разве что позорный русофобский «Музей советской оккупации», в котором героические солдаты-грузины, отдавшие свои жизни в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны, заявлены как «жертвы коммунистического режима».

    Однако антикитайские цели «блицкрига» со стороны Вашингтона были достигнуты: в то время, когда в Пекине шли масштабные красочные мероприятия, посвящённые открытию Олимпиады, внимание новостных агентств и телеканалов всего мира было приковано к событиям в Цхинвале. И усилия Китая по созданию своего позитивного образа в мировом информационном пространстве пропали втуне.

    И вот история повторяется. Снова мистическая дата 02.02.2022 (сначала говорили, что именно в этот день будет открытие Олимпиады, теперь называют дату 04.02.2022). И Вашингтон опять готовит провокацию. На этот раз роль Грузии может сыграть Украина, которую Штаты подталкивают на «зимний блицкриг» в Донбассе. Результат провокации известен, да он и не важен для Вашингтона. Здесь Украина просто клоун на замене. Основная цель – Китай. Насолить Китаю. Создать негативный фон Олимпиаде и отвлечь внимание от открытия зимних Игр в Пекине.

    А ещё США объявили Олимпиаде бойкот. Но странный, «дипломатический». Американские спортсмены на соревнования поедут, выступать будут, всё будет транслироваться, американцы будут болеть за своих. Тогда в чём же выражается бойкот? Администрация президента США Джо Байдена не направит никаких дипломатических и официальных представителей на Олимпиаду 2022 года в Китае. США уклончиво заявили, что их союзники и партнёры по НАТО и другим альянсам могут сами принимать решения об участии или неучастии. Однако, видимо, такой вот половинчатый «бойкот» будет скопирован клевретами Белого дома в других странах. Ждём соответствующего заявления от Эстонии, например.

    Официальный повод для такого рода санкций заявлен как протест против массовых репрессий, которые китайские власти якобы проводят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Проблема этого региона действительно существует. Она состоит в принудительной китаизации населения. А там живут уйгуры, совсем не родственные китайцам-хань. И к тому же ещё мусульмане. Когда-то этот район чуть не стал одной из республик СССР. Жаль, что не стал. Всем было бы только лучше. Но как вышло, так вышло. Повторяю, проблема есть. Однако вряд ли американцы так уж сильно волнуются о судьбе уйгуров. Скорее для них это повод, разменная монета.

    Фото: Reuters

    Китайский МИД уже сделал жёсткое заявление по поводу недружественных решений властей США. Без последствий этот шаг не останется. Америка пытается продавливать Китай. Но это бесполезно. Трамп старался – и не получилось. Его оппонент Байден теперь делает то же самое, но и он сядет в лужу. Просто мир поменялся. Нет уже той Америки, гегемона и мировой сверхдержавы. И нет того слабого зависимого полунедоразвитого Китая. Теперь Китай сам и гегемон, и сверхдержава. Таскать дракона за усы – занятие опасное.

    Наш двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов говорит, что это какой-то смешной бойкот. Ну не приедет чиновник в оплаченную командировку. Не посетит на халяву Олимпиаду. Не насладится зрелищем, не будет у него приключений за счёт бюджета. Кому хуже? Сам себя наказал. Олимпиаде это не помешает. И многие другие тоже забавляются грозным выкрикам из Вашингтона. Тем более что озвучивает позицию Белого дома Джен Псаки, известная юмористка и стендаперша.

    Но не смешно вот что. Опять и опять спорт используют в политических целях. Как средство давления, шантажа. Спорт сделали частью политики. От этого не стало хорошо ни спорту, ни политике. Нельзя так тесно смешивать. И ещё более печально, что спорт смешивают с войной. В Древней Греции на время Олимпиады прекращались войны. Олимпиада была символом мира. А теперь доходит до того, что начало военной агрессии подгадывают к дате открытия Олимпийских игр. Это отвратительно.

    А закончится тем, что Китай и прочие страны, находящиеся вне проамериканских альянсов, плюнут на бренд «Олимпиада» и станут проводить свои масштабные спортивные игры. Например, в Большой Евразии, евразиаду. И кое-кого на эти соревнования просто не пригласят. Чтобы не устраивали провокации и не портили атмосферу.

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