В чем секрет исторического выживания России

Взгляд
4 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:32  |  vz.ru
Разделы

Газпром опустошает транзитные трубы

Запад обвиняют Газпром в нежелании спасать Европу Рюмин Александр/ТАСС
Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?  Подробности...
Перейти в раздел…

Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
Перейти в раздел…

Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией

Легендарный ракетоносец Ту-16 был главной ударной силой Морской авиации СССР Общественное достояние
Судьба Морской авиации Военно-морского флота впервые публично обсуждается на самом высоком уровне. Почему служба морских летчиков исключительно важна для обороноспособности России, в каком состоянии Морская авиация находится сегодня – и что нужно сделать для ее возрождения? Подробности...
Перейти в раздел…

Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

Если верить соцопросам, Разумков теперь один из самых популярных политиков Украины Zuma/ZEUS/ТАСС
Соцопросы фиксируют падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и одновременный рост рейтинга у очень опасного для него конкурента – Дмитрия Разумкова, изгнанного с поста спикера Верховной Рады за недостаточную лояльность. Каковы шансы Разумкова на то, чтобы сменить Зеленского в кресле президента? И в чьих интересах он готов действовать – России или США?  Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

В чем секрет исторического выживания России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия – страна с удивительной судьбой. Жизнь много раз толкала ее к самому краю бездонной пропасти. Как, например, в Смутное время. Но ей все равно каждый раз удавалось выкарабкаться. В чем секрет такой живучести? Подробности...

От «жабьих прыжков» Украины начали страдать россияне

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Населенный пункт украинцы захватили в рамках тактики так называемых жабьих прыжков, суть которой в том, чтобы по кусочку отщипывать у ЛДНР территорию. И то, что населенные пункты остаются в руках Украины, только стимулирует Киев продолжать такие действия. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Как подготовить Дальний Восток к японской агрессии

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
До военного союза России с Китаем еще далеко. Но японцы, по-настоящему напугавшись, что этот союз сложится, могут попробовать выбить из китайско-российской сцепки «слабое звено». Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
Перейти в раздел…

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 10 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

Москва ищет замену мигрантам

Перейти в раздел…

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...

На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
Подробности...

Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
  • Да

  • Нет
Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
  • Из Армении

  • Из Молдавии

  • Из стран Средней Азии

  • С Украины
Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
  • Адекватный

  • Мягкий

  • Суровый
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленскому в Раде показали средний палец
    Украина заявила о «ноже в спину» от Германии В Ростехе рассказали о превосходстве Checkmate над F-35 Назначен новый министр обороны Украины Германия установила рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки
    В Молдавии рассказали о долгах Приднестровья перед Газпромом Байден предупредил Эрдогана о последствиях покупки у России С-400 Данные врачей-антипрививочников Росздравнадзор передаст следователям В Грузии оценили отказ президента помиловать Саакашвили
    В Раде высказались об энергопоставках от «диктатора» Лукашенко ФСБ рассекретила новые документы о зверствах нацистов в Крыму США захотели ввести санкции против Никарагуа из-за России Эпидемиолог объяснила, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными

    Главная тема


    Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией

    «вопрос от Путина»


    Бывший генсек НАТО рассказал о планах России вступить в альянс

    «дело фартовое»


    Украина разработала план военной операции против России

    «ни ценности, ни смысла»


    Немцы раскритиковали Байдена за упреки России в Глазго

    Видео

    конфликт в Донбассе


    Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

    поставки газа


    Зачем Россия снова спасла Молдавию

    трансафганская магистраль


    Россию завлекают в выгодный бизнес в Афганистане

    дрон-доставщик


    Курьеров в России заменят новой технологией

    медики бьют тревогу


    Украинским больным COVID-19 устроили кислородное голодание

    энергетический переход


    Игорь Мальцев: Фантастическое лицемерие «борьбы за климат» переливается через край

    слабое звено


    Александр Тимохин: Как подготовить Дальний Восток к японской агрессии

    защита граждан


    Сергей Миркин: От «жабьих прыжков» Украины начали страдать россияне

    на ваш взгляд


    Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
    Тимур Шерзад

    В чем секрет исторического выживания России

    Тимур Шерзад
    журналист
    		4 ноября 2021, 14:00

    4 ноября страна отмечает День народного единства. Праздник сравнительно новый, таких глубоких корней в народной традиции, как Новый год или День Победы, приобрести не успел. Возникает вопрос: а так ли необходимо напоминать народу о ценности этого самого единства? Попробуем рассмотреть этот вопрос через призму ситуаций, в которых сам народ едва не оказывался уничтожен, ведь за тысячелетнюю историю России их набралось ой как немало. А там, глядишь, и ответ сам собой найдется.

    Поляки опаснее монголов

    Сегодня, когда пережитые «моменты истины» уже позади, и Россия успела вскарабкаться довольно высоко, многие угрозы из прошлого могут казаться смешными. Но лишь на первый взгляд. Текущее могущество имелось в распоряжении страны далеко не всегда. Первый потенциально смертельный удар Русь получила в XIII веке, когда большая часть ее земель была завоевана монголами. Но угроза существованию, несмотря на всю опасность и жестокость, исходила даже не от них, а от таких же славян. Это были поляки и литовцы – самые опасные конкуренты в деле собирания русских земель.

    Все дело в том, что монголы, во-первых, не особо интересовались русскими землями, а во-вторых, не могли обеспечить на них свое регулярное присутствие. Их удар стал шоком и создал предпосылки для того, чтобы возникла сама «землесобирательная» гонка. Монголы были чем-то вроде силы природы. Они были бурей, которой невозможно противостоять здесь и сейчас, но которая обязательно рано или поздно прекратится. А вот что делать после бури – был вопрос очень важный.

    Поляки и литовцы были нам довольно близки и могли нас успешно ассимилировать, растворить в себе. Обратить в католическую веру, наделить другими культурными установками, дать другой алфавит и провести еще тысячу успешных атак культурного плана. И тогда исчез бы, растворился русский народ. Не потому что всех убили, а потому что ассимилировали. По счастью, правителям Руси удалось сохранить культурное ядро и в рамках монгольского вассалитета, а в итоге и восстановить экономическую и военную базу. Страна отбилась от атак с запада и в итоге избавилась от завоевателей с востока. Русь не умерла, а оправилась и продолжила борьбу за существование.

    Она вернулась на европейскую арену в качестве уже не просто серьезной, а меняющей баланс военной силы в XVI веке страны. Но не прошло и ста лет, как неудачная война и ряд неприятных обстоятельств вновь поставили ее на грань выживания. Смутное время на рубеже XVI и XVII веков едва не привело к завоеванию поляками, которые с точки зрения выживания по тем временам были самым опасным противником.

    Просто потому, что могли при желании растворить в себе. Руси удалось отбиться нечеловеческими усилиями. А там ее последовавшую реанимацию после тяжелых времен подстегнул экономический эффект от покорения Сибири, которое стартовало еще до самой Смуты. И борьба русского народа за выживание и место в истории продолжалась.

    Фото: Неизвестный художник

    Новые времена – новые опасности

    После Русь превратилась в Российскую империю и подчинила себе еще большие пространства. Русские крепости раскинулись на широком пространстве от поверженной Польши до Камчатки и даже Америки.

    Но Россия за столетия, несмотря на крепнущую мощь, так и не смогла решить ряд очень серьезных и глубоких внутренних проблем. В итоге в 1917 году произошел взрыв. Другой причиной были тяготы Первой мировой, которые задели далеко не только нас. Рвануло, по правде говоря, всю Европу. Кто был менее монолитен и крепок, распался совсем – как Австро-Венгрия и Османская империя. Кто прочнее, побогаче – устоял, но рассыпался полвека спустя. Как Великобритания или Франция, которые были вынуждены расстаться со своими колониями. Россия обвалилась лишь частично и по границам, но заплатила за это другую цену. Цену разрушительной Гражданской войны.

    В Гражданскую все перевернулось вверх дном. Суверенитета тогда все хватали, кто сколько мог утащить. В итоге победившей стороне пришлось фактически перезавоевывать страну заново. Горела вся Россия – под Ярославлем, на Дону, в Сибири, на Дальнем Востоке. В Закавказье пришлось возвращаться с огнем и мечом. Искра продразверстки породила пожар партизанщины в тамбовских лесах. И этот список не описывает и десятой доли бед и несчастий, с которыми пришлось столкнуться России.

    Все это стоило сил, крови и материальных ресурсов. И главное, времени, которое могло быть использовано на развитие, в том числе индустриальное, которое уже было запущено во времена империи и набирало обороты. Впрочем, учитывая, как полыхнуло сразу везде, можно считать удачей, что страну в принципе удалось сохранить. Пусть и невероятной ценой.

    Великая война

    Впрочем, о «ценах» разговор в XX веке только начинался. Всего два десятилетия спустя на Россию (ведь что такое СССР, как не очередная реинкарнация России?) напал еще более страшный враг, чем Смута или даже монголы. И чтобы его повергнуть, пришлось платить еще больше.

    Третий рейх был отвратительным, но честным – в первую очередь с самим собой – соседом. Там твердо усвоили, что мир по своей природе социал-дарвинистичен. Поэтому приходили сюда с четким и безжалостным планом. Максимальная эксплуатация всех ресурсов в своих интересах, ликвидация образованного класса завоеванного народа, чтобы тот уже никогда не опомнился и не был конкурентом. И уничтожение десятков миллионов людей при помощи голода. Причем не сколько потому, что ставилась задача всех убить, сколько из желания эффективнее выкачать ресурсы.

    Победа фашистов стала бы сильнейшим ударом по русскому народу, который был бы отброшен в нечто вроде Средневековья. По крайней мере, о серьезной индустрии и сильной городской культуре пришлось бы забыть. И численность бы просела куда больше, чем от потерь в Великой Отечественной. В разы, а то и на порядки. Причем сотен лет на медленное восстановление, как в случае с монголами, у русских не было. Процессы в стремительном XX веке, веке коммуникаций и технологий, шли куда быстрее. В случае поражения вариантов было бы два – или фактическое уничтожение, или превращение в тупую, амфорную, не способную думать ни о чем, кроме примитивного выживания, массу. Именно такими хотел бы видеть нас враг.

    Но Россия вновь выстояла, еще более нечеловеческими усилиями, чем когда бы то ни было. В очередной раз, вопреки всему. И удивив всех остальных шедеврами военного искусства вроде операции «Багратион». Или ловким штурмом Берлина с отсечением от удобного для обороны города отступавшей туда 9-й армии противника.

    Секрет выживания

    Как видно, Россия пережила много смертельно опасных катаклизмов, и это не считая «мелких», не угрожающих самому существованию государства, но все равно крупных конфликтов, вроде Северной войны или Отечественной войны 1812 года. Почему же страна не рухнула окончательно под грузом всех этих событий?

    Наверное, тут должно было быть что-то возвышенное про особый русский дух, мистическое объяснение про любовь Бога, или что-то в этом духе. Но факты говорят обратное. Римский дух в свое время позволил перелопатить всю Европу под стандарты римской цивилизации. Ее наследие много где стоит и функционирует до сих пор, но где сейчас сами римляне? Народов, считавших себя богоизбранными, в мировой истории тоже было немало, и сколько из них осталось лишь в скупых строчках исторических документов?  

    Печальная правда в том, что мир – очень жестокое и не прощающее слабости и ошибок место. Страны и народы лишь проговаривают дежурные слова о гуманизме и стремлении к лучшему для всех, а на деле каждый ведет свою вечную игру на выбывание. Культурные, экономические и ратные мечи скрещиваются за одну главную цель – продлить свое существование как общности, народа или государства. Развиться еще дальше, расселиться еще обширнее. Все, чтобы быть как можно сильнее, когда придет очередное смертельное испытание, победа в котором дарует жизнь, а поражение – смерть и забвение. А оно ко всем рано или поздно придет.

    Секрет выживания на деле очень прост – он в том, чтобы быть сильным. Тогда больше шансов. Сила, конечно, бывает не только военная. Для тех же боевых действий, даже если они ведутся на примитивном уровне, нужна экономическая база. И ничуть не менее важна культурная компонента. Это тоже важнейший фактор силы. Те же монголы, когда-то завоевавшие Россию, не смогли в итоге стать нацией мирового масштаба как раз потому, что были слабы культурно, и в итоге были поглощены Китаем даже несмотря на то, что когда-то завоевали его и стали там править. И важно правильно оценить особенности грядущей эпохи.

    Империи множества идентичностей

    Завтрашний день во многом будет эпохой бесчисленного множества идентичностей. Когда-то, в Средние века, они дремали относительно спокойно, и в мире существовали большие лоскутные империи, сотканные из самых разных народов и народцев. В наши времена личное давно стало политическим. Идентичности используются самыми разными силами для достижения своих целей. Мир становится лоскутным. Причем не только на национальных или региональных основаниях, но и даже на базе таких, еще вчера незыблемых характеристик человека, как пол.

    Сегодня для того, чтобы изменить идентичность, достаточно лишь громко заявить об этом – и в ряде богатых и влиятельных стран к вам даже будут прислушиваться. Поэтому завтрашний день разделит все страны и народы на две категории. Тех, кто смог сохранить и укрепить единство, не поддавшись разрывающей на куски моде на идентичности, и тех, кто не смог. Первые станут чем-то вроде великих держав колониальной эпохи, а вторые ухнут в неосредневековье.

    Страна «тысячи флагов», где одновременно сосуществует много-много идентичностей с реальными, а не декларируемыми, правами, всегда будет легкой добычей для тех, кто сохранил единство, и будет плясать под дудку таких стран. Вспомните Священную Римскую империю и Польшу незадолго до первого раздела – высокий уровень прав для множества отдельных групп приводил к тому, что эти страны не могли толком решить ни один серьезный вопрос. Разделенное на лоскутки общество играло в лебедя, рака и щуку, и одни в итоге получили разрушительную Тридцатилетнюю войну, а другие – три раздела и уничтожение государства.

    Таким образом, с будущим России все совсем просто. Если она желает иметь максимально удобные позиции при столкновении с неизбежными (и подчас очень жестокими) испытаниями, то ей следует не только сохранять, но и укреплять единство и монолитность проживающих в ней людей. Говорить, на какой основе этим следует заниматься, излишне – выбор тут невелик. Стержневую, национальную, идентичность даже технически будет проще и эффективнее укреплять на базе идентичности подавляющего большинства граждан. А кто это большинство в России, все и так знают. 

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •