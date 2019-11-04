Ждем русский национализм здорового человека

Вот я вполне себе русский националист. Если под этим понимать человека, который любит свой народ во всех его проявлениях – от войны до кухни включительно. И при этом не считает г.. остальные народы.

Но почему же меня так раздражают все эти «Русские марши» и вообще любые проявления политического русского национализма?

Есть несколько ответов на этот вопрос. А главный из них такой: демонстрировать в России свою русскость – это то же, что здоровому мужику в средней группе детского сада демонстрировать свои силы. Ты пойди продемонстрируй их в какой-нибудь борцовский клуб олимпийского резерва – тогда, может, ты и крутой. А пока – просто мудак.

Мы, русские, создали эту страну – многонациональную не только по Конституции, но и по своей сути. И мы же несем ответственность за ее сохранность. А это достигается одним простым способом: чтобы всем народам, включая нас, тут было хорошо. Ключевое слово – всем.

Должны ли мы доказывать кому-то, что мы крутые? Вне всякого сомнения. Только не внутри, а вовне. Ну, и сами себе, разумеется.

Мы это делаем регулярно, но недостаточно. Когда в России будет эффективная экономика, когда наши фильмы в США, а не американские - у нас, заполонят экраны, когда наши автомобили будут ездить по европейским дорогам, а не европейские - по нашим, когда в очередь за российским гражданством выстроится половина планеты – вот тогда это и будет высшим проявлением русского национализма.

Русские сыровары – независимо от национальности – выиграли конкурс сыров во Франции? Это проявление русского национализма здорового человека.

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Русский режиссер, будь он хоть Бекмамбетовым, получил приз в Каннах? Это прекрасное проявление русского национализма. Англичане приехали лечиться в Москву, потому что тут лучше медицина (реальная история, на днях общался? Во мне прям ликует русский националист.

А на митингах и маршах горлопанить – это не национализм, это обыкновенное мудозвонство.

Источник: Блог Дмитрия Михайлина