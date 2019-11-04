Крестный ход прошел в Татарстане в День народного единства

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4 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Ракета «Ангара» пошла на снижение

На выставках «Ангара» смотрится привлекательно, а в реальных условиях она никому не нужнаФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Роскосмос оперативно отреагировал на утечки о разрыве контракта с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». В госкорпорации пояснили, что заменили «Ангару» на «Союз-2.1» только для запуска спутников «Гонец» в 2021 году. А старт производства «Ангары» руководство Роскосмоса назвало приоритетной задачей. Почему за 20 лет «Ангара» так и не стала серийной и нужна ли теперь эта ракета России? Подробности...
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Католическая церковь теряет власть над деньгами

Католическая церковь делает выбор между деньгами и святостьюФото: Dinuka Liyanawatte/Reuters
Ватикан, богатейшая церковь в мире, находится на грани банкротства. По крайней мере, так утверждает итальянский журналист Джанлуиджи Нуцци, получивший доступ к финансовым документам католической церкви. В чем причина происходящего и почему при всем при этом некоторые высшие руководители Ватикана оказались весьма богаты?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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На воплощении мечты о Камчатке можно сэкономить

Андрей Манчук, политолог
Камчаткой восхищаются все, но мало кто там бывал. Так ли уж недоступна русская Огненная Земля? Мы с друзьями недавно оттуда вернулись, и вывод такой: путешествие по Камчатке вполне доступно, просто организовывать его надо с умом. Подробности...

Зачем России Черный континент

Герман Садулаев, писатель, публицист
Третья мировая война, если она, не дай бог, состоится, будет не войной между социалистическим лагерем и капиталистическим концлагерем, не между христианским Западом и мусульманским Востоком. Это будет война между Китаем и Индией. За Африку. Подробности...
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Передо мной мой народ ни в чем не виноват

Алексей Алешковский, сценарист
Забавно, что в XIX веке прогрессивная русская интеллигенция культивировала чувство собственной вины перед народом, а в XXI — исключительно чувство вины народа перед собой. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

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              Крестный ход прошел в Татарстане в День народного единства

              4 ноября 2019, 13:39

              Текст: Алина Назарова

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              Праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства проходят в понедельник во всех регионах России. Праздник уже встретили жители Казани, Кургана, Екатеринбурга и Улан-Удэ.

              В Татарстане в День народного единства традиционно состоялся крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери – от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Шествие завершилось молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери, сообщает Regnum.

              К православным обратился митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Он напомнил, что чудотворный образ нашла юная девушка в 1579 году после пожара, который уничтожил почти всю Казань. В дальнейшем образ не раз помогал в сложные времени. Митрополит призвал жителей Казани всегда сохранять веру.

              Глава республики Рустам Минниханов, поздравляя жителей региона с Днем народного единства, заявил, что межнациональный и межрелигиозный мир и согласие являются прочным фундаментом всех достижений Татарстана. «В наших силах сохранить это проверенное временем единство, не позволить кому-либо внести в нашу жизнь зерна недоверия и розни. В этот праздничный день от всей души желаю вам мира, добра и благополучия, новых свершений во имя процветания нашей великой Родины», – сказал глава республики.

              Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в городе в мире и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий, празднование дня прославления Казанской иконы Божией Матери традиционно наполнено особым содержанием и неизменно проходит в атмосфере взаимоуважения и благожелательности. «В этот светлый день желаю вам и вашим близким счастья, добра и благополучия», – заключил Метшин.

              Тем временем в Кургане в День народного единства был сплетен «Венок дружбы». Так называется многонациональное мероприятие, которое объединило казахов, татар, белорусов, башкир, украинцев, армян и русских, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Зауралья.

              Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» проходит в Кургане 13-й раз. Как отметил на открытии мероприятия директор городского департамента социальной политики Игорь Постовалов, в Курганской области проживают представители более 100 национальностей. В областной столице работает несколько национальных объединений: центр армянкой культуры, татарский центр, совет казахской молодежи Зауралья, украинский центр культуры, белорусский и другие.

              Во время мероприятия национальные объединения Кургана представили народные костюмы, блюда, книги. Зрители восторженно приняли концерт, программа которого состояла из народных песен и танцев.

              В то же время в Екатеринбурге центральным праздничным мероприятием в День народного единства стал митинг-концерт на площади Труда. Горожан и гостей областного центра с праздником поздравили вице-губернатор Сергей Бидонько, мэр Александр Высокинский и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

              Также утром в Екатеринбурге прошел крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери. Праздничные мероприятия продолжит театральный марафон, в ходе которого выступят творческие коллективы Екатеринбурга.

              Между тем на центральной площади Советов Улан-Удэ состоялась праздничная акция, посвященная Дню народного единства. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, этот праздник имеет для многонациональной Бурятии особенное значение.

              При этом он отметил, что в этот день у местных жителей есть два повода для праздничного настроения. «Сегодня не только День народного единства, сегодня у нас еще и годовщина вступления республики в Дальневосточный федеральный округ. Можем уже подвести некоторые итоги», – заявил он.

              В День народного единства по всей России проходят патриотические акции, выставки, культурные фестивали, концерты и флешмобы, призванные познакомить граждан с традициями и искусством многочисленных народов России.


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