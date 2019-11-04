Крестный ход прошел в Татарстане в День народного единства

Праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства проходят в понедельник во всех регионах России. Праздник уже встретили жители Казани, Кургана, Екатеринбурга и Улан-Удэ.

В Татарстане в День народного единства традиционно состоялся крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери – от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Шествие завершилось молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери, сообщает Regnum.

К православным обратился митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Он напомнил, что чудотворный образ нашла юная девушка в 1579 году после пожара, который уничтожил почти всю Казань. В дальнейшем образ не раз помогал в сложные времени. Митрополит призвал жителей Казани всегда сохранять веру.

Глава республики Рустам Минниханов, поздравляя жителей региона с Днем народного единства, заявил, что межнациональный и межрелигиозный мир и согласие являются прочным фундаментом всех достижений Татарстана. «В наших силах сохранить это проверенное временем единство, не позволить кому-либо внести в нашу жизнь зерна недоверия и розни. В этот праздничный день от всей души желаю вам мира, добра и благополучия, новых свершений во имя процветания нашей великой Родины», – сказал глава республики.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в городе в мире и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий, празднование дня прославления Казанской иконы Божией Матери традиционно наполнено особым содержанием и неизменно проходит в атмосфере взаимоуважения и благожелательности. «В этот светлый день желаю вам и вашим близким счастья, добра и благополучия», – заключил Метшин.

Тем временем в Кургане в День народного единства был сплетен «Венок дружбы». Так называется многонациональное мероприятие, которое объединило казахов, татар, белорусов, башкир, украинцев, армян и русских, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Зауралья.

Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» проходит в Кургане 13-й раз. Как отметил на открытии мероприятия директор городского департамента социальной политики Игорь Постовалов, в Курганской области проживают представители более 100 национальностей. В областной столице работает несколько национальных объединений: центр армянкой культуры, татарский центр, совет казахской молодежи Зауралья, украинский центр культуры, белорусский и другие.

Во время мероприятия национальные объединения Кургана представили народные костюмы, блюда, книги. Зрители восторженно приняли концерт, программа которого состояла из народных песен и танцев.

В то же время в Екатеринбурге центральным праздничным мероприятием в День народного единства стал митинг-концерт на площади Труда. Горожан и гостей областного центра с праздником поздравили вице-губернатор Сергей Бидонько, мэр Александр Высокинский и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Также утром в Екатеринбурге прошел крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери. Праздничные мероприятия продолжит театральный марафон, в ходе которого выступят творческие коллективы Екатеринбурга.

Между тем на центральной площади Советов Улан-Удэ состоялась праздничная акция, посвященная Дню народного единства. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, этот праздник имеет для многонациональной Бурятии особенное значение.

При этом он отметил, что в этот день у местных жителей есть два повода для праздничного настроения. «Сегодня не только День народного единства, сегодня у нас еще и годовщина вступления республики в Дальневосточный федеральный округ. Можем уже подвести некоторые итоги», – заявил он.

В День народного единства по всей России проходят патриотические акции, выставки, культурные фестивали, концерты и флешмобы, призванные познакомить граждан с традициями и искусством многочисленных народов России.