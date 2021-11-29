Третья мировая война уже идет

Взгляд
29 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
Разделы

Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

Европейцы не скрывают, что хотят поскорее получить российский газ по новой трубе Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 2» может начать работать до завершения сертификации. Тем более, что история знает подобные прецеденты. Как пишет немецкая пресса, в таком случае Газпрому грозит только штраф, который не выглядит серьезно на фоне миллиардных затрат на постройку трубы. Кто заинтересован в столь сомнительном запуске газопровода и каковы могут быть политические и юридические последствия такого решения? Подробности...
Перейти в раздел…

Таджикистан получил опасную проблему у афганской границы

Хотя бунт на Памире продолжается уже несколько дней, таджикский спецназ пока выжидает Петр Ковалев/ТАСС
Несколько дней в одном из регионов Таджикистана – Горном Бадахшане – не стихают акции протеста. Несмотря на то, что первые выстрелы уже прозвучали, армия в ситуацию пока не вмешивается. Отголоски протеста докатились до Москвы – здесь приезжие из Таджикистана вышли к посольству своей страны. Что происходит в Таджикистане и чем внутренний конфликт среднеазиатской республики может быть опасен для России? Подробности...
Перейти в раздел…

«Билет в один конец». Почему шахтеры продолжают погибать

После трагедии в шахте «Листвяжная» Кузбасс погрузился в траур Александр Кряжев/РИА Новостии
Трагедии на шахтах были, есть и будут, пока в горном деле задействован человеческий фактор, считают шахтеры – ветераны Кузбасса. В том числе и с шахты «Листвяжная», куда приехал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД после трагедии, унесшей жизни 51 горняка и спасателя. Подробности...
Перейти в раздел…

Отказ от советского наследия загнал Эстонию в энергетический кризис

В Эстонии биржевые цены на электроэнергию этой осенью установили несколько рекордов REUTERS/Ints Kalnins
Резкий рост цен на электроэнергию наблюдается прямо сейчас в Эстонии. По стране уже разносятся слухи о предстоящих веерных отключениях. А ведь с советского времени энергетика Эстонии была успешна и очень устойчива. Что же произошло и какое отношение к грядущему кризису имеют экологические инициативы Евросоюза? Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Третья мировая война уже идет

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет. Подробности...

Нет такой цели – просто сказать правду

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев аудитории. Комик шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть на аудиодорожку в TikTok. Шоумен говорит, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Америку создал самый большой раскол в истории человечества

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы привыкли считать, что американская демократия основана на идее равенства. Но факты свидетельствуют иное: американская демократия основана на идее самого радикального и ужасающего из неравенств, какое только мог измыслить человеческий ум. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Перейти в раздел…

Острый кризис в Турции

Расизм в русском балете

Обсуждение: 4 комментария

Молдавию отключают за неуплату

Перейти в раздел…

Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...

В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
  • Уменьшились

  • Увеличились

  • Остались на прежнем уровне
Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
  • Каждый день

  • Не каждый день, но регулярно

  • Изредка, по праздникам

  • Никогда
Где должен быть похоронен Сталин?
  • У Кремлевской стены

  • В мавзолее с Лениным

  • С супругой на Новодевичьем кладбище

  • На родине в Грузии
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В многоэтажке Коломны обнаружили растяжку с гранатой
    Власти захотели свести к минимуму упоминание термина «QR-код» в документах Посол Украины потребовал репараций от Германии Саакашвили впервые доставили в зал суда в Тбилиси Новак сказал, на сколько хватит нефти и газа России
    Спасатели обнаружили эпицентр взрыва метана в шахте «Листвяжная» На Украине заявили о «трусливой» российской армии Вучич обвинил США в попытках выдавить Россию с газового рынка Европы Умерла актриса Валентина Иванова
    Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков ЦСКА после массовых задержаний полицией Китайский инвестор потребовал от Украины 4,5 млрд долларов по делу «Мотор Сич» Трамп озвучил настоящее предназначение бывшей базы США в афганском Баграме После смерти восьмилетнего мальчика в больнице Владивостока начата проверка

    Главная тема


    Отказ от советского наследия загнал Эстонию в энергетический кризис

    стратегическая авиация


    Авиаэксперт объяснил отличие нового Ту-160М от советского «Белого лебедя»

    народный артист


    Пульмонолог объяснил неотвратимость смерти Градского

    советская школа


    Бывший главный тренер израильских гимнасток перешла в сборную России

    Видео

    конфликт в Донбассе


    Украину придется принудить к миру на новых условиях

    саммит демократий


    США собирают силы для длительной осады России

    270 долларов за газ


    Зачем Россия сделала Сербии щедрый подарок

    пенитенциарная система


    Восстановление престижа ФСИН поручили «жесткому» генералу МВД

    авторынок в пандемию


    В чем секрет китайского автомобильного чуда в России

    расовые проблемы


    Геворг Мирзаян: Американская элита считает, что у преступности есть раса

    стратегические высоты


    Иса Джавадов: Россия и Армения по-разному видят будущее Кавказа

    передел мира


    Тимур Шерзад: Почему Сталин не позволил раздробить Германию

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
    Дмитрий Дробницкий

    Третья мировая война уже идет

    Дмитрий Дробницкий
    политолог, американист
    		29 ноября 2021, 12:18

    Только что прошли учения стратегического командования США «Глобальный гром 2022». Согласно официальному описанию, Global Thunder охватил всю ядерную триаду Соединенных Штатов. В основном, это были штабные упражнения, но при этом осуществлялись реальные вылеты дальних бомбардировщиков, маневры подлодок, имитации запуска межконтинентальных ракет.

    Сразу вспоминаются события 38-летней давности. Тогда НАТО проводило учения «Умелый лучник», настолько реалистичные, что руководство СССР сочло, что под их прикрытием Североатлантический альянс готовит реальный удар по Советскому Союзу. Москва тогда привела РВСН в состояние повышенной готовности. Мир прошел по лезвию бритвы.

    В 2021 году Минобороны России также отреагировало жестко. Особенно не понравилось руководству военного ведомства приграничные пролеты стратегических бомбардировщиков B-52H «Стратосферная крепость», которые выходили на боевые курсы в 10 километрах от воздушного пространства нашей страны. С этих курсов американцы имитировали запуск крылатых ракет с ядерными боеголовками. В Министерстве обороны особо отметили, что условные удары наносились как с востока, так и с запада.

    Разумеется, по сравнению с 1983-м и спутниковая группировка стала более «зрячей», и наземные средства контроля ушли в развитии далеко вперед. Мир стал более прозрачным, в том числе и в военной сфере. Никаких резких движений Москва делать не стала. Российские военные ограничились слежением за противником. Возможно, о стратегической авиации вероятного противника была даже получена некая новая информация.

    Учитывая все эти летные упражнения, а также недавние учения НАТО в Черном море и постоянные провокационные разговоры в украинской и западной прессе о «неминуемом» нападении России на Украину этой зимой, может создаться ощущение, что вдоль наших границ быстро нарастает напряженность, которая может привести к полномасштабному военному конфликту.

    Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press

    Отчасти это верно. Российские вооруженные силы испытывают на крепость нервов, проверяют нашу оборону, в том числе стратегическую, на прочность. И все-таки происходящее явно не тянет на сосредоточение сил для начала большой войны. Запад, конечно, бряцает оружием, но даже американские военные издания отмечают, что для противостояния России наличных боеспособных сил в регионе явно недостаточно.

    Так что по большей части вся активность наших «партнеров» рассчитана на поднятие духа региональных союзников и успокоение Конгресса. Мол, мы сдерживаем русских и всячески пресекаем их «агрессивные действия». Всё то время, что готовились эти и другие военные провокации, в СМИ обсуждался также «вполне вероятный» новый российско-американский саммит. Не стоит и говорить о том, что первая встреча Путина и Байдена не то, что не привела к улучшению отношений Москвы и Вашингтона, но даже задачу деэскалации, провозглашенную Белым домом, не решила. Что в нынешних условиях может решить вторая встреча, особенно учитывая раскол в американской администрации?

    Санкционный каток, похоже, уже не остановить. Экономические и технологические рестрикции будут множиться, что подтверждается недавними санкциями как против судовладельцев, имеющих отношение к «Северному потоку – 2», так и против Московского физико-технологического института. Договориться о прекращении всей этой «деятельности» вряд ли удастся. Уж точно не с нынешними настроениями в Вашингтоне. Не доиграться до пуска межконтинентальных баллистических ракет – вот, видимо, единственный рабочий пункт повестки.

    Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет. Новый еще не прорисован даже вчерне. Ну а как называется период между разрушением старого миропорядка и установлением нового? Всю историю человечества он назывался войной. Так что третья мировая война уже идет. И ведется она не ракетами, самолетами и кораблями. В наше время это не всегда эффективно. Она ведется другими методами. И если на минуту отвлечься от инструментов военного сдерживания, мы увидим, какими.

    Цель воюющей стороны – победа. Но что делается на стратегическом и тактическом уровне? Необходимо нейтрализовать, вывести из игры технику и живую силу противника. Далее – разрушить его индустриально-технологическую базу, перекрыть доступ к жизненно важным ресурсам, вывести из строя инфраструктуру. В войне обычными средствами всё это осуществляется силой оружия – бомбардировками и артобстрелами, стремительными атаками подвижных соединений, перерезанием коммуникаций, убийством или пленением солдат и командиров.

    Сегодня все те же задачи решаются без стрельбы и маневров. Что такое санкции, как не усилия, направленные на то, чтобы парализовать экономику, индустрию и технологическую сферу? Можно бомбить промышленные города, места производства высокотехнологичной продукции, дороги и прочие линии коммуникаций, а можно пытаться остановить предприятия, НИИ, дорожное строительство и коммунальную сферу с помощью технологических и финансовых рестрикций. Секторальные санкции – это война против экономических отраслей, ничем по целям и потенциальным результатам не отличающаяся от «операций с экономическими целями», широко распространенными в ходе той же Второй мировой.

    Рестрикции в отношении российских банков – это действия по отсечению отечественных банков от финансовых ресурсов. Принятая в 1944 году международная бреттон-вудская система (со всеми последующими модификациями) носит всемирный характер. Это среда, в которой распространяются монетарные потоки. Так что перекрытие доступа к ним сродни блокаде морских товарных путей, используемых противником. То же относится и к экспортно-импортным ограничениям, нарушающим нормы ВТО, в рамках которой существовала до недавнего времени мировая торговая система.

    Враждебные действия ведутся и против инфраструктуры России. Каждый серьезный инфраструктурный проект, как международный, так и внутренний, находится под прицелом западных ограничительных мер. Если бы соответствующие объекты подвергались авиационным налетам, то в ответ применялись бы средства ПВО. В «мирном» варианте на санкции отвечают импортозамещением и сотрудничеством с китайскими товарищами – своего рода ленд-лиз. Всё это пока делается с переменным успехом, иной раз с успехом ограниченным. Судьба войны еще далеко не решена. Но чуть ли не главные усилия противника направлены на вывод из строя нашей живой силы, людского потенциала. В современных условиях уничтожать людей физически необязательно. Достаточно сделать их бесполезными, неспособными к активным действиям, к сопротивлению, нежелающими защищать свое суверенное государство, традиции, ценности. Что и делается с немалым успехом, особенно в отношении молодого поколения.

    Стекающаяся в два-три крупных российских мегаполиса молодежь, трудоустраиваясь там в постиндустриальных профессиях, попадает под обстрел западного влияния, противодействия которому практически не осуществляется.

    Более или менее удалось справиться с диверсионными группами противника, представленными активными несистемными «оппозиционерами», на деле оказавшимися в 99% случаев иностранными агентами как де-юре (согласно российскому законодательству), так и де-факто – диверсантов курируют зарубежные идеологические институты и разведки. Но массированному воздействию западной идеологии мы пока никак не противодействуем. Это как если бы вражеская авиация выкашивала дивизию за дивизией, а ПВО никто и не думал задействовать.

    Если провести честное социологическое исследование современной молодежи, скажем, Москвы и Санкт-Петербурга, его результаты будут обескураживающими. Как вы думаете, собираются ли постиндустриальные молодые горожане России (включая подростков) воевать за свою страну в случае агрессии (например, американской)? Как они относятся к однополым бракам с усыновлением детей, а также к смене пола в несовершеннолетнем возрасте? Наконец, считают ли они нашу страну культурно отсталой, несвободной – одним словом «Мордором» или, выражаясь более высоким штилем, «немытой Россией»? А хотите знать, сколько молодых людей в наших городах «знакомы с людьми, регулярно употребляющими наркотики»? Многих из вас удивят ответы.

    Я уж молчу о более сложных материях. Например, об уровне жизни в регионах, о том, как устроен хозяйственный механизм страны, о том, как реально обстоят дела в странах Европы и США, какие процессы происходят в мире. Практически по каждому вопросу большинство городской молодежи будет бодро и уверенно цитировать усредненную передовицу New York Times, причем примерно в одних и тех же выражениях. Этому способствуют не только социальные сети, в которых ведется таргетирование различных групп (что сродни прицельному бомбометанию) и голливудские фильмы, имеющие в отечественном прокате очевидные преференции (это уже бомбардировки ковровые), но и большинство наших вузов, отечественные киноленты и театральные постановки, выступления звезд индустрии развлечений. Всё это похоже на поражающее воздействие вторичных взрывов, вызванных ракетно-бомбовым ударом.

    Потери живой силы в третьей мировой войне, особенно в молодом поколении, ужасающи. Конечно, они не стопроцентные. И не все потери безвозвратные. Но или их масштаб сильно недооценен, или до сих пор нет понимания, как остановить этот смертоносный для страны конвейер. Нельзя не радоваться успехам России в военном строительстве и выучке ее вооруженных сил. Это очень важно и ценно. Но реальные сражения третьей мировой уже идут полным ходом. Они ведутся на полях экономики, технологий и финансовых систем. И самое главное – идет битва за сердца и умы людей. А без людей некому будет строить и военную технику.

    Разумеется, война ведется не только против нас, но и против тех же китайцев и даже консервативных американцев. Но, во-первых, это совсем другая тема, а во-вторых, наш фронт для нас все же самый главный. И положение дел на нем ничего, кроме тревоги, пока не вызывает.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •