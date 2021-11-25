Поведение США подпитывает наглость Украины

Министерство обороны России фиксирует все большую активность натовских военных у российских границ, а в то же самое время в Вашингтоне звучат все более громкие заявления об «американской поддержке Киева» против «российской агрессии». И то и другое, скорее всего, тесно связано между собой, и несет для России угрозу военных действий. Каким именно образом?

Принято считать, что после третьей мировой войны четвертая будет проходить с использованием палок и камней. И виной тому ядерное оружие, которое уничтожит человеческую цивилизацию в нынешнем ее виде.

Однако реальность такова, что именно ядерное оружие сдерживает великие государства от ведения полномасштабных войн друг с другом. Поэтому войны великие державы ведут либо против сетевых игроков (международного терроризма), либо против заведомо слабых стран, не имеющих средств стратегического сдерживания (например, против Ирака, Ливии, Афганистана).

Таким образом, система ядерного сдерживания является лучшим на сегодняшний день гарантом сохранения глобального мира. Однако работает эта система лишь в том случае, если ее «операторами» являются взрослые, сознательные люди, ни разу не похожие на неразумных детей, вдруг получивших в руку ядерные гранаты. Люди, которые будут ответственно относиться к оружию и к попыткам его демонстрации в политических целях.

И таких людей, к сожалению, сейчас слишком мало в американском руководстве. По крайней мере, в той его части, которая отвечает за российское направление. Эксцесс же исполнителей способен привести к тому, что сохраняющая стабильность система военно-политического сдерживания может превратиться в источник даже не нестабильности, а самой настоящей войны. Причем войны ядерной – иной в российско-американских отношениях быть, увы, не может.

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Так, например, американцы постоянно устраивают военные демонстрации возле российских границ. «В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полетов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три», – говорит министр обороны Сергей Шойгу. При этом, по словам министра, американские летчики отрабатывают «выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара».

И недавно отрабатывали снова. «В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений, – заявил Сергей Шойгу. – Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров».

Еще один вариант провокаций – сосредоточение американской армии на западных границах России, в Восточной Европе. Причем сосредоточение как стратегических вооружений (система ПРО в Восточной Европе), так и обычных. И выражаясь словами пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, «концентрируют военный кулак у наших границ».

Крайним (но, конечно же, не последним) шагом в деле концентрации кулака стало решение перебросить из США в Восточную Европу дополнительные силы американских военных. Да, в этот раз формально по причине ротации – однако американские военные не скрывают, что бригады «осваивают» театр военных действий. В том числе и через учения, которые они там регулярно проводят.

Эти учения позволили вскрыть ряд помех для полномасштабного развертывания сил НАТО в регионе. Среди них как бумажная волокита (для перемещения военных из страны в страну нужна куча документов), так и слабость инфраструктуры. «У американской армии и их ближайших союзников возникла проблема. Регион, где они, скорее всего, будут размещать свои самые тяжелые машины для высокотехнологичной войны (имеются в виду танки, самоходки и иная бронетехника), усыпан хлипкими старыми мостами, которые банально не выдержат вес этой техники», – пишет издание National Interest. То есть ни американский М1 «Абрамс», ни британский «Челленджер-2», ни немецкий «Леопард-2», ни даже французский «Леклерк» там не пройдут. Сейчас для решения этих проблем армия США заказывает новые мостоукладчики, а страны–члены НАТО инвестируют в создание пригодной инфраструктуры для американских танков.

В России на эти маневры смотрят с большой тревогой.

«Реализация проекта усиления ударно-наступательного потенциала Североатлантического альянса, а также расширение военного присутствия США в Восточной Европе, наряду с практической отработкой планов проведения наступательных операций в ходе мероприятий оперативно-боевой подготовки, создают реальные предпосылки к сохранению высокого уровня военно-политической напряженности в Восточно-Европейском регионе», – говорит начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Может быть, генерал преувеличивает? Ведь военное присутствие США в Восточной Европе нужно прежде всего для упрочения американского военно-политического контроля за восточноевропейскими странами, а через них – за всем Евросоюзом. Россия тут используется как универсальное пугало. А кроме того, Соединенные Штаты никогда не будут использовать ни восточноевропейскую, ни среднеазиатскую, ни какую ли бы то ни было другую территорию для целенаправленного и прямого нападения на Россию. Выражаясь словами из известного фильма, «это есть факт, мсье Дюк». Прямое нападение влечет за собой ядерную войну и гарантированное уничтожение США.

Да, оба тезиса верны – а последний вообще является аксиомой. Однако есть два других тезиса, верность которых тоже сложно оспорить.

Во-первых, опасность не в целенаправленном начале войны, а в повышении вероятности войны из-за ошибки. Так, на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американское ядерное оружие может появиться и «к востоку от границ Германии». То есть в Польше, Прибалтике или Румынии. Если это решение будет принято, то оно резко поднимет уровень военной угрозы.

Неудивительно, что в Москве на слова господина Столтенберга отреагировали крайне негативно. «Эти заявления являются очередным подтверждением того, что в натовском Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью. Вместо того, чтобы откликнуться на призыв России к деэскалации напряженности в Европе, главное должностное лицо Североатлантического альянса заявляет о том, что в ядерном плане НАТО еще ближе продвинется к границам нашей страны», – возмущается глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

«Если он так действительно сказал – значит, для НАТО, коллективным голосом которого говорит генеральный секретарь, Основополагающий акт Россия – НАТО больше не существует. Ибо в этом документе закреплены фундаментальные для европейской безопасности обязательства альянса, в том числе в ядерной сфере», – пояснил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

И под обязательствами в ядерной сфере он имел в виду как раз отказ альянса размещать ядерное оружие на территории новых восточноевропейских его членов. Отказ ровно для того, чтобы не уменьшать подлетное время и минимизировать риск начала войны из-за технической ошибки или непонимания (чтобы, проще говоря, у Москвы было время разобраться в ситуации, а не сразу жать на ядерные кнопки).

Во-вторых, американская армия осваивает восточноевропейские пространства для войны. Не напрямую с Россией, а против интересов России на постсоветском пространстве. Процессы, которые сейчас проходят не без помощи США на Украине, в Молдавии, Армении, а также в Грузии. Даже в Белоруссии не исключают возможность начала серьезных боевых действий гражданского характера.

Действий, к которым (как и в ходе любых гражданских войн на важных театрах боевых действий) присоединятся великие державы. Либо прямо, либо через посредников. И если войска НАТО не могут и не станут нападать на Смоленск или Ростов-на-Дону, то за Киев, Львов или даже Харьков побороться они вполне в силе. А серия гражданских войн на российской периферии – это предел мечтаний тех, кто работает на ослабление России.

Наконец, отдельным пунктом военных провокаций является поддержка Украины. Материальная (в виде поставок вооружений), моральная (через заявления о том, что США Украину не бросят) и демонстративная – в виде совместных учений и постоянного военного присутствия в Черном море. Да, Конвенция Монтре разрешает нечерноморским государствам держать корабли в акватории лишь непродолжительное время, однако американцы нашли техничный способ обхода подобных ограничений. Они просто ротируют свои корабли – один уходит, после чего заходит другой.

Цели этой поддержки могут быть разные. И в этом контекте не стоит забывать и исторические примеры, причем не столь далекие. Например, 2008 год, когда американская помощь вдохновила Михаила Саакашвили на агрессию против Южной Осетии и российских миротворцев. Когда он, скорее всего, не получал прямое американское указание – но воспринял слова госсекретаря США Кондолизы Райс как приглашение к блицкригу.

Ровно такие же трудности перевода сейчас могут возникнуть у украинского руководства. Киеву явно нужен блицкриг, в том числе и для решения ряда проблем – как внутриполитических (сложная экономическая ситуация), так и внешнеполитических (все большая усталость от неадекватного украинского руководства в Европе). И если война начнется, то вина за ее начало будет не только на украинских агрессорах, но и на американских провокаторах.

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