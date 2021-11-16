Русскому человеку нужны самость и грихастха

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16 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:43  |  vz.ru
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Чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии

Украина стоит на пороге блэкаута и надеется на помощь России Martin Zabala/Zuma/Global Look Press
В Киеве готовятся к отключениям электричества у населения, когда свет дают по расписанию. Угля накоплено катастрофически мало, и эта проблема тащит вниз всю энергосистему страны. На Украине еще даже не ударили морозы, а вся энергетика уже работает на износ. Искать спасения снова будут у «страны-агрессора», однако на этот раз ответ России может удивить. Подробности...
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Глава Госдепа начинает сходить с ума

У Блинкена есть повод опасаться за свое кресло Jabin Botsford/REUTERS
Кризис на польско-белорусской границе перерастает из гуманитарного в политический. В ЕС договорились ввести против Минска новый пакет санкций, Лукашенко обещает ответить «предельно жестко». Со своей стороны глава Госдепа США не только назначил Россию виновником кризиса, но и приписал ей фантастический мотив – «отвлечь внимание от Украины». Что может означать это обвинение? Подробности...
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Чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей»

Появились первые официальные данные о новой зенитно-ракетной системе С-550 MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Спустя неделю после заявления Шойгу о существовании С-550, появились первые официальные данные об этой зенитно-ракетной системе. Предполагается, что российская армия получит новинку уже через четыре года. В чем заключаются преимущества ЗРС С-550 и какие зарубежные страны могут получить ее в первую очередь? Подробности...
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США выдумали космическую провокацию против России

Глава НАСА обвинил Россию в создании угрозы для МКС NASA
Пентагон, Госдеп и НАСА обвинили Россию в «безрассудном и опасном» испытании противоспутникового оружия, которым был уничтожен старый советский спутник. Образовавшийся из-за этого космический мусор, по данным Вашингтона, угрожает безопасности МКС. Насколько реальна эта угроза и что стоит за претензиями американцев?  Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Русскому человеку нужны самость и грихастха

Михаил Мошкин
Михаил Мошкин, журналист
Русский человек может пожалеть и марсианского пролетария, и гренадского мужика, и несчастного носителя одного из 154 гендеров. Но для этого надо самим найти то, что немцы называют Selbst. Подробности...

Религию марксизма заменила психотерапия

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Тот человек шел за электричеством и автобусом, станком и теплым сортиром. А куда идет этот? А он идет «к самому себе». Подробности...

Как в Австрии ввели локдаун для невакцинированных

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я сейчас в Вене. Иду на улицу, чтобы осмотреть ковидные разрушения в городе, который Сталин лично запретил обстреливать и бомбить. А заодно острым репортерским глазом приметить несчастных старушек, которых полицейские тащат в автозак. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Глава Госдепа сходит с ума

Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Михаил Мошкин

    Русскому человеку нужны самость и грихастха

    Михаил Мошкин
    журналист
    		16 ноября 2021, 18:30

    Ольшанский пишет, что сейчас «религию марксизма с привкусом красноармейского и чекистского сапога заменила религия психотерапии с привкусом нью-эйджа и феминизма».

    Я бы сказал немного по-другому. Модернистский коллективизм, в основе которого лежала марксистская идеология, давно выдохся, это ушедшая натура. С наступающим леволиберальным постмодернистским коллективизмом – который, в самом деле, «умеет и любит представлять свою стадность как индивидуализм» – не хочется иметь ничего общего.

    Что этому можно противопоставить, если не тянет бежать за комсомолом? Собственно, история подарила нам два пути. Первый – понимать себя как носителя бессмертной индивидуальной души, которую – в пределе – можно «положить за други своя». Последнее – это, конечно, путь святых, но это тот горизонт человеческого, который у нас есть.

    Второй путь – куда понятнее. Это то, что индусы называют «грихастха», то есть «находящийся в доме» – и нет, это не про самоизоляцию. Все еще проще.

    Когда у тебя семья, дом, домохозяйство и корни, которых ты держишься, то бежать за комсомолом уже и не захочется. При этом есть еще такая вещь, которые славянофилы называли соборностью – и нет, это не про хохлому и березки. Все еще проще.

    Это когда ты сам, сознательно соучаствуешь в совместном деле, к общей и к собственной/семейной пользе. Начиная от того, чтобы, извините не гадить в собственном дворе, и заканчивая чем-нибудь грандиозным, типа покорения Сибири или остановки поворота сибирских же рек.

    При таком раскладе построить «хозяев бани и огорода» в колонны – и отправить спасать угнетенный марсианский пролетариат, решать земельный вопрос в Гренаде или прививать детям 154 гендера, – уже будет проблематично.

    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Как учил нас недавний юбиляр Достоевский, русский человек обладает свойством (должен обладать в идеале) всечеловеческого понимания и приятия. Можем пожалеть и марсианского пролетария, и гренадского мужика, и несчастного носителя одного из 154 гендеров.

    Но для этого надо самим найти то, что немцы называют Selbst, самостью.

    Источник: блог Михаила Мошкина

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