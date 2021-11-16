Религию марксизма заменила психотерапия

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16 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:02  |  vz.ru
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Чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии

Украина стоит на пороге блэкаута и надеется на помощь России Martin Zabala/Zuma/Global Look Press
В Киеве готовятся к отключениям электричества у населения, когда свет дают по расписанию. Угля накоплено катастрофически мало, и эта проблема тащит вниз всю энергосистему страны. На Украине еще даже не ударили морозы, а вся энергетика уже работает на износ. Искать спасения снова будут у «страны-агрессора», однако на этот раз ответ России может удивить. Подробности...
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Глава Госдепа начинает сходить с ума

У Блинкена есть повод опасаться за свое кресло Jabin Botsford/REUTERS
Кризис на польско-белорусской границе перерастает из гуманитарного в политический. В ЕС договорились ввести против Минска новый пакет санкций, Лукашенко обещает ответить «предельно жестко». Со своей стороны глава Госдепа США не только назначил Россию виновником кризиса, но и приписал ей фантастический мотив – «отвлечь внимание от Украины». Что может означать это обвинение? Подробности...
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Чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей»

Появились первые официальные данные о новой зенитно-ракетной системе С-550 MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Спустя неделю после заявления Шойгу о существовании С-550, появились первые официальные данные об этой зенитно-ракетной системе. Предполагается, что российская армия получит новинку уже через четыре года. В чем заключаются преимущества ЗРС С-550 и какие зарубежные страны могут получить ее в первую очередь? Подробности...
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США выдумали космическую провокацию против России

Глава НАСА обвинил Россию в создании угрозы для МКС NASA
Пентагон, Госдеп и НАСА обвинили Россию в «безрассудном и опасном» испытании противоспутникового оружия, которым был уничтожен старый советский спутник. Образовавшийся из-за этого космический мусор, по данным Вашингтона, угрожает безопасности МКС. Насколько реальна эта угроза и что стоит за претензиями американцев?  Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Религию марксизма заменила психотерапия

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Тот человек шел за электричеством и автобусом, станком и теплым сортиром. А куда идет этот? А он идет «к самому себе». Подробности...

Как в Австрии ввели локдаун для невакцинированных

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я сейчас в Вене. Иду на улицу, чтобы осмотреть ковидные разрушения в городе, который Сталин лично запретил обстреливать и бомбить. А заодно острым репортерским глазом приметить несчастных старушек, которых полицейские тащат в автозак. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Кому нужна антипрививочная паника

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Не так уж и мало людей верят в зловещее «тайное мировое правительство», которое стоит за мерами против коронавируса – введением масок, QR-кодов и вакцинацией. Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев
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Глава Госдепа сходит с ума

Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Ольшанский

    Религию марксизма заменила психотерапия

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		16 ноября 2021, 16:40

    Полезно помнить, что ровно то же самое место, какое сто лет назад в русской речи – и, конечно, в советской гражданской религии, – занимали слова «труд», «завод», «домна», «смычка», «перековка», «бдительность», «партия», «чистка», «проработка» и «сознательность», наконец, – теперь занимают «практики», «травма», «границы», «новый опыт», «развитие», «абъюз», «тренинг», «гештальт», «чистка» (но уже кармы), «проработка» (но уже сценариев) и «осознанность» (вместо прежней «сознательности»).

    То есть религию марксизма с привкусом красноармейского и чекистского сапога заменила религия психотерапии с привкусом нью-эйджа и феминизма. Примерно понятно, как это случилось. Мотивы и цели простой и молодой части нашего народа тогда и сейчас - прямо противоположны.

    Тогда свежий человек чувствовал, что если он хочет вырваться из традиционного, столетиями, казалось, воспроизводимого мира своего семейного, крестьянского или общинно-этнического уклада, то он обязан влиться в некоторую могучую и безличную общность, жречески направляемую коммунистами, – и, если он будет играть по ее правилам, будет терпеть и преодолевать, она, эта общность, затянет его за собой туда, куда он так хочет. В тогдашнюю промышленную «современность», навстречу лампочке и автомобилю.

    Теперь иначе. Теперь человек чувствует, что он обязан каким-то образом выделиться, выбраться из той самой ветхой современности, куда стремились сто лет назад, из этой промышленной архаики, с ее унылыми рядами многоэтажек, заборов, типовых школ и поликлиник, загсов и моргов, автобусов и электричек. Массовый индустриальный мир, бывший когда-то объектом страстного желания юных прадедов, сделался символом безнадежности и пенсионной тоски.

    И, чтобы как-то выбиться оттуда, необходимо опять влиться в некоторую могучую общность, жречески направляемую коучами, гуру, всякими «амбассадорами» и «евангелистами» (да, я сейчас говорю на их языке, потерпите) и отчасти прогрессивными политиками (хотя их роль тут намного меньше, чем прежде). Разница, однако, в том, что если толпа столетней давности гордилась тем, что она – коллектив, она настаивала на своем суровом множестве, на величии своего безличия, то сейчас действующая гражданская религия умеет и любит представлять стадность как индивидуализм.

    Фото: YAY/ТАСС

    Вы по-прежнему должны двигаться в коллективе, но не замечать его, ощущая все свои типовые переживания как очень личные, единственные в своем роде. И новый клишированный язык уже настраивает человека не на поглощение какой-то смутной воображаемой счастливой массой его тревожного и, возможно, контрреволюционного «я», от которого одни проблемы, – но, наоборот, на поглаживание, почесывание и причесывание этого «я», на максимальное ублажение этого «я», – впрочем, такого же воображаемого, как та старая масса, поскольку оно состоит из таких же бесконечно заучиваемых и повторяемых общих формул, как и советский марксизм сто лет назад.

    Тот человек шел за электричеством и автобусом, станком и теплым сортиром. А куда идет этот? А он идет «к самому себе». То есть тот бог, которому молится нынешняя современность - это нарциссизм вместо технического прогресса.

    И если раньше будущее этой советской религии виделось как конвейер, с которого сходят бесконечные детали, двигатели, танки, ракеты и какие-то еще непредставимые устройства, представляющие далекое и окончательное торжество машинного рая, то теперь будущее психотерапевтической религии - это, скорее, этакий уходящий в никуда парад зеркал, в каждом из которых отражается герой времени, осознанный юзер, бывший трудящийся, отражается со всеми его стандартными травмами, границами и практиками, и он может смотреть и смотреть на себя, заново находя поводы для того, чтобы думать и говорить о себе мертвыми чужими словами, и сомневаться, и прихорашиваться, и вертеться.

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского

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