Достоевский доходчиво объяснил пропасть между Русью и Западом

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Турция меняет российский газ на атом

Росатом может ударить по бизнесу Газпрома в Турции instagram.com/akkuyunukleer
Мировой энергетический урок не прошел для Турции даром. Не успела Анкара запустить первую атомную электростанцию, как уже готова строить вторую и третью, ведь атомная энергетика не только недорогая, но и экологичная. Но чем больше атомной энергии получит Турция, тем меньше в перспективе она будет зависеть от российского газа. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как англичане прорвали первые санкции Запада против России

Так в представлении британского художника выглядела встреча Ивана Грозного и Ричарда Ченслера Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Четыреста шестьдесят пять лет назад, 10 ноября 1556 года, трагически прервалась жизнь мореплавателя Ричарда Ченслера – человека, благодаря которому Россия и Англия во времена Ивана Грозного вступили в дипломатические и торговые отношения. Короткая жизнь Ченслера изобилует приключениями, но главное, что он успел выполнить миссию, имевшую большое значение для России. И принесшую огромные деньги Англии. Подробности...
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Когда поляки начнут стрелять по беженцам

Польские военные готовы стрелять в нарушителей границы Виктор Толочко/РИА «Новости»
Пока толпы курдов продолжают искать уязвимые места в польской границе, в Варшаве политики и генералы прямым текстом угрожают: ее нарушителей ждет расстрел на месте. Правозащитники, правда, предупреждают Польшу о необходимости соблюдения прав беженцев. Но переживающий наплыв мигрантов ЕС вряд ли осудит Варшаву за жесткие действия против нелегалов. Откроют ли огонь польские пограничники? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Достоевский доходчиво объяснил пропасть между Русью и Западом

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Слова о цивилизационном размежевании, звучавшие не так давно на Валдае, не стали для нас каким-то там откровением. Сто пятьдесят лет назад на то же тотальное размежевание указывал Достоевский. Вот где по-настоящему актуальное значение для нас сегодня Достоевского. Подробности...

Польша скатывается в Средневековье

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
На берегах Вислы в обществе, давно сбросившем рубашку социалистической морали, расцвела политическая культура, совершенно не укладывающаяся в представления о гуманизме, свойственные нашему времени. Подробности...
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Как Красная армия спасла Ленинград еще в 1941 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 ноября 1941 года стартовало наступление советских войск под Тихвином. Это была отчаянная попытка вырвать инициативу под Ленинградом, не допустить полного и бесповоротного замыкания блокадного кольца и спасти город от голодной смерти. Подробности...
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В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Владимир Можегов

    Достоевский доходчиво объяснил пропасть между Русью и Западом

    Владимир Можегов
    публицист
    		10 ноября 2021, 17:00

    Что такое сегодня для нас Достоевский? И почему он остается сверхактуален (во всяком случае, хотелось бы, чтобы так было) в нашу эпоху, казалось бы, столь уже далекую от дел двухсотлетней давности? Ответов на этот вопрос может быть множество, но я дам свой, и возможно (во всяком случае, так представляется мне), самый актуальный.

    Достоевский родился в эпоху великого европейского кризиса: времени переоценки всех ценностей, обрушения христианской парадигмы и отказа Европы от христианского наследия. Конечно, процесс этот не был одномоментным. Достоевский родился на 23 года раньше Ницше и умер за восемь лет до того, как Ницше лишился рассудка. Он заглянул в те же глубины человеческого сердца и сознания, в которые заглянул и немецкий гений, но вынес оттуда иное знание и совсем иную философию.

    Ницше, исследовавший нигилистическую природу человека (кстати, словечко «нигилизм» Ницше подхватил у Тургенева), дал следующее заключение: все ценности прошлого – ложь, вся европейская цивилизация от Платона и Сократа включительно – насквозь лжива. «Бог мертв», и у современного человека нет более никаких причин почитать мертвых кумиров и основанные на их почитании ценности (включая и химеру совести, которая, по Ницше, была лишь продуктом определенной «культуры долга») и продолжать нести на себе, подобно верблюду, груз тысячелетий. Человеку пора, наконец, сбросить с себя груз долга и отживших ценностей, и родить из себя самого новые ценности – ценности Сверхчеловека, основанные на собственной, эксклюзивной морали, написанной им только для самого себя, и не основанные более ни на чем ином. Ницше прекрасно понимал, что на такой подвиг способны окажутся лишь единицы из всего человеческого стада, а потому поделил будущее человечество на крошечную касту господ-сверхчеловеков и рабов, уделом которых будет нести свое вечное рабское бремя.

    Сколь ни безумна и ни бездоказательна была философия Ницше, на переломе XIX–XX веков она обрела большую популярность в Европе и (вкупе с марксизмом и фрейдизмом) стала одной из центральных философий века. Именно «учителя подозрительности», как называли Маркса, Фрейда и Ницше, подготовили почву для его чудовищных войн и революций, в результате которых в конце этого века Европа и европейская культура в целом представляли собой пепелище. Сегодняшние орды варваров и папуасов, справляющих свои оргии на этом пепелище (квир-либерализм с его гей-парадами, мульткультурализмом, новой этикой и т. д.) являют уже следующую сцену этой великой европейской драмы.

    Ведь за смертью Бога неизбежно должна следовать и смерть человека. И неслучайно именно смерть человека провозглашает единственное оставшееся у современного мира «светлое будущее» – идеология трансгуманизма. Которая утверждает, что лет через 20-25 человек, как мы его знали, прекратит свое существование. Человек ближайшего будущего будет реальностью уже не только биологической, но и цифровой. Этот полукиборг, подключенный к искусственному интеллекту, получит невероятные возможности и станет, возможно, почти бессмертным, как утверждают трансгуманисты.

    Фото: ALESSANDRO DI MEO/EPA/ТАСС

    Как и в построениях Ницше, «химера совести» не играет ровно никакой роли в их построениях. Да и само расчеловечивание человека и превращение его в «сверхчеловека» идет по ясно и скрупулезно проложенному Ницше пути: деление человечества на господ и рабов. Понятно, что разогнать свой мозг (с помощью ИИ) до космических скоростей и получить «бессмертие» дано будет лишь сверхбогатой элите, остальному же человеческому стаду останется довольствоваться вечным локдауном и виртуальной реальностью в виртуальной вселенной «Мета» Цукерберга.

    Самое активное участие в трансгуманистических проектах принимают сегодня НАСА и «Гугл» (Университет Сингулярности, в орбиту деятельности которого вовлечены элиты более чем 150 государств), институты Илона Маска, фонды Гейтса, Рокфеллера, центральные представители биг-цифры и биг-фармы. Таков конец путей, намеченных и проложенных Ницше в его «Заратустре», «Переоценке всех ценностей» и «Антихристе».

    Но Достоевский, как мы уже сказали, вынес из тех же глубин, в которые заглянул Ницше, иные ответы. Более того, он ясно предсказал и вывел в своих романах и самого «нового человека» Ницше: прежде всего в образах подпольного человека, Ставрогина, Ивана Карамазова. Это во многом прочувствовал и сам Ницше, восхищавшийся Достоевским, и именно на образе Ставрогина пытавшийся построить свою «феноменологию нигилизма».

    Наиболее яркое и откровенное столкновение двух идей, двух идеологий (Ницше и Достоевского) мы видим в сцене «у Тихона» романа «Бесы», в которой Ставрогин (воплощенный Ницше потенциальный сверхчеловек) приходит к православному старцу Тихону, надеясь разрешить свою роковую дилемму. Ставрогин отказывается от предложенного ему Тихоном выхода, после чего ему остается единственный исход – безумие и самоубийство.

    Собственно, тот же путь повторяет вслед за Ставрогиным и сам Ницше, которого на путях становления его сверхчеловека ждало многолетнее безумие и смерть. Таким образом, Достоевский предсказал не только появление Ницше, но и его судьбу, и судьбу всей пошедшей за ним европейской цивилизации. Таково, на мой взгляд, важнейшее пророческое дело Достоевского. Еще сто пятьдесят лет назад ясно и точно обозначившего момент нашего цивилизационного размежевания.

    Да, в ХХ веке стихия ницшеанства и марксизма затопила и нас. Но не смела нас так, как смела она современный Запад. И не в последнюю очередь это заслуга наших учителей: Пушкина, Гоголя, Достоевского. Которые повели нас путями, отличными от тех, которыми несчастную Европу повели Маркс, Ницше и Фрейд. Но какой же ответ о природе человека, в отличие от Ницше, дает нам Достоевский?

    В то время, когда Ницше говорит: отказавшись от всех ценностей, переступив через химеру совести, человек может найти выход по ту сторону добра и зла – выход в себе самом, Достоевский отвечает: нет! По ту сторону добра и зла у человека нет выхода, и нет у него никаких оснований в себе самом. Ибо «всяк человек ложь» (Пс. 115.2), и единственное настоящее его основание – это его связь с божественным. Этой связью в человеке является совесть (со-весть, совместное знание). И что, соответственно, человек, убивший в себе совесть и сознание связи с божественным, уже не сможет найти в себе иных оснований, не сможет стать сверхчеловеком – его ждет безумие и смерть. Именно это и случилось со Ставрогиным, который, утратив связь с Богом, получил взамен канал связи с «личным бесом».

    Достоевский говорит и еще нечто крайне для него важное: человек начинается с любви к родине, родной земле, и вне этой связи быстро теряет почву под ногами (что случилось и со Ставрогиным, и с Ницше, отказавшемся «от всего немецкого» и ставшим гражданином мира). Культ матери-земли глубоко занимал Достоевского, его герои целуют землю в религиозном экстазе, а в любви к жизни сходятся самые противоположные характеры. «Я думаю, что все прежде всего должны жизнь полюбить. – Жизнь полюбить больше чем смысл ее? – Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму», – в этом диалоге Ивана и Алеши Карамазовых сошлись бы и Достоевский с Ницше.

    Но для Ницше любовь к жизни (соседствующая с мыслями о самоубийстве) разрешается в любви к себе, как высшем ее проявлении. Для Достоевского с любви к земле начинается любовь к небу, и так, расширяясь, рождается его Всечеловек – последнее откровение и последнее слово о человеке, сказанное Достоевским.

    Достоевский доходчиво объясняет нам, почему между путями Запада и путем Русской цивилизации лежит пропасть.

    Эта пропасть – в самом понимании природы человека, навязанном либерализмом и Ницше Западу, и пониманием природы человека в цивилизации русской.

    Сегодняшний либеральный человек Запада – это самозамкнутая индивидуальность, эмансипированная от государства, родины, Бога, семьи, пола и наделенная абстрактными правами. Совсем иному пониманию человека учит русская культура. Человек на Руси – это прежде всего связь: с отцом и матерью, с родиной, с Богом. «Самостоянье человека» основано на любви к «отеческим гробам», утверждает Пушкин. Ту же мысль транслируют Гоголь, Достоевский и вся последующая русская культура. Таков русский идеал, созданный тысячелетней русской культурой. Таковы русские учителя, столь отличные от «учителей подозрительности» современного Запада. Путь которого от идеи «разумного эгоизма» (как духовного основания либерализма и капитализма) до беспредельного эгоизма «сверхчеловека» в трансгуманизме оказался не так уж и долог.

    Потому и слова о цивилизационном размежевании, звучавшие не так давно на Валдае, не стали для нас каким-то там откровением. Для русской души, воспитанной тысячелетней русской культурой, они звучат совершенно естественно. Сто пятьдесят лет назад на то же тотальное размежевание указывал Достоевский, детально разбирая его сущностные смыслы. Вот где по-настоящему актуальное (сверхактуальное!) значение для нас сегодня Достоевского, двухсотлетие которого мы в эти дни празднуем.

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