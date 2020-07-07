Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

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7 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» готов к достройке Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
Дания на удивление быстро решила вопрос с допуском баржи «Фортуна» к достройке «Северного потока – 2» в своих водах. Между тем «Академику Черскому» не требовалось никакого разрешения датских властей. Судно уже давно могло начать работы. Почему же Газпром оттягивает момент старта достройки важнейшего для России газопровода? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Героизм скромного лейтенанта приблизил к России Крым

Чесменское сражение является одной из самых легендарных побед русского флотаФото: "Чесменский бой",Иван Айвазовский
Ровно 250 лет назад, 7 июля 1770 года, состоялась битва, благодаря которой Россия приобрела Крым и много других новых территорий – сражение при Чесме. Среди забытых героев сражения в первую очередь стоит назвать лейтенанта Дмитрия Сергеевича Ильина – человека, чья храбрость в кульминационный момент перевесила чашу весов на русскую сторону. Подробности...
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Стоит ли верить в «авиаудар Израиля по Ирану»

Так выглядят разрушения на иранском ядерном объектеФото: Wana News Agency/Reuters
Американские СМИ с опозданием почти на неделю обратили внимание на инцидент в Иране на ядерном объекте в Натанзе к югу от Тегерана. Звучат даже предположения, что один из ядерных центров Ирана разбомбила израильская авиация, и это критически важное событие для ядерной программы страны. Что в этих сообщениях является явной натяжкой, а что выглядит более правдоподобно?  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

Владимир Можегов, публицист
Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...

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Для Ефремова есть наказание хуже тюрьмы

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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

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              Владимир Можегов

              Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

              Владимир Можегов
              публицист
              		 7 июля 2020, 12:08

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              События 2020 года действительно запустили процесс переформатирования мира. Я имею в виду не заклинания мировых мейнстримных СМИ о том, что «мир после коронавируса уже не будет прежним», а нечто гораздо более существенное. Речь идет, не больше, не меньше – о формировании двух типов цивилизации будущего.

              Термин «цивилизация» сегодня слишком размыт. Либеральная наука за последние десятилетия приучила нас к мысли, что существует множество цивилизаций. Это в сущности неверно. Да, существует великое множество культур. Но для создания цивилизации требуется нечто гораздо большее.

              Цивилизаций в человеческой истории было совсем не много: шумеры, Вавилон, Египет, Персия…  Сегодняшние исламский, индийский, китайский миры можно назвать мировыми культурными явлениями, даже мир-системами, но все они так или иначе вращаются вокруг единственной оси, цивилизационного центра, построенного на камне Греко-Римской культуры и Римо-Христианской цивилизации. Цивилизации, которая, в сущности, и запустила процесс мировой истории (поскольку прочие народы и культуры смысла истории и ее течения не ощущали) и определила ее ход, и, вероятно, определит её завершение.

              Родившись примерно в VIII вв. до н.э. (эпоха Гомера) эта цивилизация достигла зрелости в Греко-Персидских и Пунических войнах, окончательно оформилась в эпоху Августа-Константина, прошла свой пик в эпоху Юстиниана Великого и Крестовых походов, пережила тяжелый надлом в эпоху падения Константинополя, Возрождения и Реформации… Английская, Французская, Русская революции XVII-XX вв. стали моментами её всё более катастрофического распада. И, наконец, на примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель – в отказе от всех цивилизационных основ, сносе исторических памятников, истреблении последних культурных смыслов.

              То есть, на наших глазах происходит закат всей трехтысячелетней Греко-Римской культуры и Христианской цивилизации. При этом никакой другой культуры и цивилизации взамен миру не предлагается. И никакой иной цивилизацией, способной сменить собой истребляемую, мир просто-напросто не располагает.

              Фото: David Talukdar/Global Look Press

              Вряд ли, конечно, можно принять за таковые негритянский культ Вуду, феминистские секты или гейскую субкультуру… То есть, понятно, что гибель последних очагов Эллинской культуры и Христианской цивилизации означает лишь гибель человеческой цивилизации и культуры, как таковых. Будущий мир с точки зрения сегодняшнего постмодерна (воцарившегося на месте старой культуры) – это мир трансгуманизма, то есть, все большего расчеловечивания человека, превращения его в биороботизированый винтик глобальной цифровой системы, в чип микросхемы…

              О людях этого цивилизационного вида предупреждал Христос и христианские апологеты, говоря о тех, кто приблизился к истине, а затем отпал от нее, что они, призванные стать богами, упадут ниже уровня животного…   Всё это мы и видим воочию.

              Конечно, нужно отчетливо понимать, что мы, прежде всего, имеем дело с духовной агрессией, боевыми отрядами варваров, или, точнее, рукотворных смертельных вирусов, уничтожающих тело цивилизации. И что на самом деле подавляющее большинство обычных европейцев и американцев всё ещё остается совершенно нормальными людьми. Но они, увы, почти лишены голоса и защиты. Они приуготовлены на роль жертвы, которую творцы нового мира собираются принести дракону Мировой Революции.

              Но сейчас вопрос не о ней и не о ее носителях, а о том, возможно ли ещё что-то противопоставить этому кошмару? Только одно: человечество, вернувшееся к своим традиционным цивилизационным корням. И, конечно, у этого человечества должен быть свой духовный, политический, и даже геополитический полюс. На мой взгляд, именно сегодня мы наблюдаем формирование такого полюса. И одним из важных этапов этого формирования стало голосование по поправкам в Конституцию.

              На самом деле это были, конечно, никакие не поправки. Это была Декларация о намерениях. Цивилизационный манифест, провозглашающий открытие и формирование иного полюса цивилизации. Того полюса, на котором все известные слова и явления будут иметь уже не декадентские, но исконные, традиционные смыслы: традиционная семья, традиционная вера, традиционные отношения…  Причем, речь идет не только о традиционных ценностях, но, что особенно важно – о границах того мира, где эти ценности будут иметь привелегированное значение: пункт поправок, говорящий о преобладании внутреннего права над внешним.

              Речь идет о размежевании цивилизации Потопа (то есть, разложения в море мультикультурализма, декаданса и революции) и цивилизации Ковчега, в котором будут спасаться те, кто от декаданса и революции бежит. Наш Ковчег будет открыт для всех традиционных культур, народов, но, прежде всего, конечно, для людей христианской культуры, бегущих от цивилизационного потопа…

              Возвращаясь к началу (о формировании двух типов цивилизации будущего), замечу, что процесс этот шел на самом деле уже давно. Его принципиальными моментами стали Мюнхенская речь Путина и Крымская весна. А то, что кристаллизация его происходит именно сегодня – особенно наглядно и поучительно на фоне происходящего в Америке. В сущности, мы вступаем в совершенно новую фазу бытия. Хочется надеяться, что эта новая фаза бытия станет, прежде всего, стремительным возвращением в сознание.


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