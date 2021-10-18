Когда в Америке закончится всё

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Мировая инфляция стала опасной проблемой для России

Дорогие нефть и газ несут России не только прибыль, но и инфляцию Антон Новодережкин/ТАСС
Рост цен на углеводороды приносит России солидный доход. Бюджет зарабатывает на десятки миллиардов долларов больше, а золотовалютные резервы выходят на исторически высокий уровень. Однако у всего есть оборотная сторона медали. Удорожание нефти, газа и угля станет еще одной причиной для разгона мировой инфляции, которая будет «завезена» в Россию с импортом. Подробности...
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«Россия и Израиль всегда находят общий язык, когда надо решать вопросы»

Как считает Александр Бен Цви, Израиль и Россия переживают лучшую стадию отношений за 30 лет embassies.gov.il
«Несколько лет спустя, уже в Израиле, я встретил девушку – лидера нашей комсомольской организации. Представьте себе, она тоже эмигрировала. Я спросил: «А помнишь, как вы меня называли чуть ли не предателем Родины?» – вспоминает в интервью газете ВЗГЛЯД посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. В понедельник исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений СССР и еврейского государства. Подробности...
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Чем опасен скандал с краповыми беретами

В Росгвардии опровергли сообщения о драке на состязаниях за краповые береты Kotsnews/Telegram
Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали бурное недовольство кандидатов из других регионов России. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия? Подробности...
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Русский язык объявлен главной бедой Латвии

«Русский язык в Латвии – такой же иностранный, как и любой другой», – считает президент Эгил Левитс Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Президент Латвии Эгил Левитс призвал изгнать русский язык с рынка труда и неустанно над этим работать, поскольку широкое употребление русского в Латвии – главная беда страны. Призыв президента стоит воспринять серьезно. Ранее были приняты ряд откровенно идиотских законов, направленных на искоренение русского языка. Ради этой цели латыши не пощадили собственную экономику. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Когда в Америке закончится всё

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Основанная, по сути дела, на доверии долларовая экономика в один миг превратится в ничто, как только сомнения в ее надежности превысят критический уровень. Пожалуй, в 2021-2022 годах полного обрушения удастся избежать. Но следующий кризис не заставит себя долго ждать. Подробности...

Обычная девушка вернула интерес россиян к космонавтике

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
«Непрофессиональный космос» – это общемировая тенденция. Еще сто лет назад, чтобы полетать на самолете, требовалось идти в летную школу, сейчас же достаточно купить билет. С космосом постепенно ситуация станет такой же. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Рано или поздно ковидом переболеет каждый

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Четвёртая волна – провинциальная. Конечно, в Москве и Питере тоже немало заболевших, но нынешний рекордный прирост как заболеваемости, так и смертности – за счёт «остальной России». Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 21 комментарий

Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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  • Обе стороны в равной степени

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  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
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  • Московское государство и Иван Грозный

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  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

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  • 90-е годы 20 века
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    Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
    Дмитрий Дробницкий

    Когда в Америке закончится всё

    Дмитрий Дробницкий
    политолог, американист
    		18 октября 2021, 17:55

    Экономисты, аналитики и финансовые гуру по всему миру бьют тревогу. Не унимается долларовая инфляция, логистические цепочки ломаются и запутываются, цены на энергоносители и продукты питания галопируют, рынок труда сбоит, намечается невиданное – дефицит потребительских товаров на рынках развитых стран. Дело дошло до того, что «лидер свободного мира» и его министр финансов предупредили о возможной потере долларом статуса резервной валюты.

    Все устремляют свои взоры на центр глобального капитализма, на мотор мировой экономики, на США. Что сделают элиты, которые построили современную модель мира и управляли ей как минимум последние несколько десятилетий? Но американские элиты как будто пребывают в растерянности. Их самый обнадеживающий месседж миру: «Всё это ненадолго, всё скоро само наладится».

    Ждали от них, конечно, не этого. Тем более, что еще несколько месяцев назад большинство экспертов и мейнстримных западных СМИ превозносили новую администрацию Белого дома – «взрослых, вернувшихся в Вашингтон». Теперь всё иначе. Именно Байдена и его подчиненных винят в том, что мировая экономика никак не придет в себя.

    Можно было бы сказать, что нынешняя администрация Белого дома попала в полосу фатальных неудач. Отчасти это так и есть. Все кризисы случились в 2021 году почти одновременно, как будто теория вероятностей вдруг дала сбой. Кто-то, впрочем, возразит, что всему виной чрезмерная самоуверенность и, мягко говоря, сомнительная компетентность «взрослых». И это тоже верно. Нельзя не учитывать и фактор пандемии. На США, на объединенный Запад и всю мировую финансово-экономическую систему пришествие COVID-19, несомненно, оказало серьезное влияние. Денежная помощь населению, стимулирование спроса, вакцинация и само лечение ковида стоило немалых денег. Локдауны, перепрофилирование многих предприятий, перекосы в спросе – всё это, конечно, ударило по цепочкам снабжения.

    Но дело, конечно, не только в последствиях коронакризиса. Уже год как делаются беспрецедентные усилия по исправлению ситуации. А становится только хуже. В самый критичный момент, осенью-зимой 2020 года, дела явно шли лучше. Тогда не было еще острого дефицита компьютерных чипов, который, в свою очередь, сказался на дефиците всего прочего – от гаджетов до автомобилей. Не было долларовой инфляции. Не было такого кадрового голода, как сегодня. На него жалуются все – от администраций коммерческих портов до производителей электромобилей. Не было такого ажиотажного спроса, как сегодня, и такого ассортиментного голода. Известный экономист и рыночный обозреватель Дерек Томсон опубликовал в своем блоге статью с говорящим названием «В Америке заканчивается всё». Эта публикация стала столь популярной, что на нее сослался даже общеамериканский новостной агрегатор Real Clear Politics.

    Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia<br>/Global Look Press

    Томпсон, в частности, пишет: «Такова сейчас экономика. Одночасовые [поездки за покупками] теперь превращаются в многочасовые одиссеи. Поставки на следующий день становятся поставками после следующей поставки. Та самая простая деталь для машины, которая вам нужна? Это займет лишнюю неделю, извините. Книга, которую вы искали? Возвращайтесь в ноябре. Детская кроватка, которую вы оплатили? Возможно, приедет в декабре. Присматриваетесь к новой работе по благоустройству дома, для которой требуется несколько строителей? Ха-ха, молитесь на 2022 год!».

    Дальше, констатирует автор, будет только хуже: «Экономика США еще не переживает спада, подобного периоду стагфляции 1970-х годов. Это что-то другое и довольно странное. Американцы вступают в новую фазу пандемической экономики, в которой ВВП растет, но мы также страдаем от нехватки шокирующего множества вещей: тестовых наборов, автомобильных запчастей, полупроводников, судов, транспортных контейнеров, рабочих. Это нехватка Всего» (с заглавной буквой «Всего» написано автором).

    Сравнение с ситуацией 1970-х весьма примечательно. Тогда инфляция достигала двухзначных значений, а рост экономики был почти нулевым. Такая ситуация (одновременной стагнации и инфляции) и получила название стагфляции. Властям США пришлось пойти на беспрецедентные меры, в том числе на полный отказ от золотого обеспечения доллара. Произошло изменение и внешней политики Соединенных Штатов – разрядка с СССР и сближение с Китаем. Поднебесная начала становиться глобальной фабрикой вещей, а долларовая инфляция докатилась даже до Советского Союза, руководству которого пришлось в 1980-х поднимать цены на водку и ряд других ключевых товаров.

    Глобальной катастрофы не случилось, но мир серьезно изменился. Кризис был нешуточным. Он тоже сопровождался дефицитом энергоносителей на Западе и галопирующими ценами на них. Но США оставались безальтернативным лидером Запада в холодной войне. Мир продолжал жить в Бреттон-Вудской финансовой системе, которую лишь слегка подправили. Включение Китая в международное разделение труда частично компенсировало рост издержек, долговая эмиссия стимулировала экономический рост, а мирные инициативы Никсона и Киссинджера покончили с фрондой нефтяных монархий Персидского залива Вашингтону.

    С тех пор американское господство зиждилось на трех основаниях: стратегический зонтик, доступ к эмиссионной долларовой экономике и так называемая свободная торговля. Все три «приза» союзники США получали одновременно, что называется, в одном стакане. Участвуешь в противостоянии с СССР – получаешь защиту, блага вашингтонской финансовой системы и богатый американский рынок, а зачастую и европейский в придачу. Так и сложилась американская империя – Pax Americana.

    Страны Юго-Восточной Азии, АТР, Ближнего Востока и других регионов, становясь союзниками США, получали в награду «святой грааль» глобальной экономики – доступ на рынки, спрос на который стимулировался эмиссией (а значит, и американским госдолгом). Очередной этап драмы разыгрался в 1990-е годы, после конца холодной войны. Поначалу американская элита взяла курс если не на сокращение госдолга, то на обуздание дефицита бюджета. Республиканский Конгресс и президент-демократ Билл Клинтон совместно почти довели дело до конца. Формально 1999 год стал первым за три десятилетия бездефицитным бюджетным годом.

    Но мировую экономику затрясло. Многие из читателей наверняка помнят финансовый кризис в России 1998 года. Ему предшествовало аналогичное обрушение экономики Южной Кореи и пара десятков кризисов помельче в других странах. В 1999 году пришла очередь Латинской Америки. Наиболее известен бразильский кризис. Но лихорадило тогда всё Западное полушарие к югу от американо-мексиканской границы. Ну а затем беда пришла и в Соединенные Штаты. В 2000 году разразился так называемый кризис доткомов – лопнул биржевой пузырь вокруг акций первых больших интернет-компаний. Многие экономисты полагают, что события 1998-2001 годов развивались бы и дальше по нарастающей, если бы не два обстоятельства. Во-первых, негативные последствия борьбы с дефицитом американского бюджета смягчались освоением новых рынков – Восточной Европы и бывшего СССР. Во-вторых, в 2001 году Джордж Буш – младший с первых своих дней в Белом доме начал смягчать фискальную политику. Были приняты билли о снижении налогов, что привело к росту дефицита и автоматически запустило «печатный станок».

    Таким образом, еще до терактов 11 сентября долговая эмиссия была раскручена с новой силой. Ну а затем последовало десятилетие войн на Ближнем Востоке. Денег уже никто не считал.

    В это же самое время ускорился рост затрат на социальные программы Medicare и Medicaid – страховые компании, Большая Фарма и медицинская индустрия захотели свой кусок пирога. Расходы на эти программы стали настолько большими, что даже при обнулении военных расходов бюджет оставался бы дефицитным.

    Свои бонусы продолжали получать и союзники. Европа обзавелась собственной резервной валютой – евро. Помимо прочего, эта валюта играла роль дополнительного эмиссионного резерва мировой экономики. И к этому резерву получали доступ прочие участника «банкета», свободно торгующие с США и ЕС. Такая модель была крайне уязвима к любым серьезным стрессам, но особенно – к резкому торможению роста в любом секторе экономики. Так что финансовая катастрофа 2007-2009 годов – это следствие не столько безответственности инвестиционных банков (банки всегда безответственны), сколько неспособности монетарных властей США оперативно отреагировать на резкое торможение роста спекулятивного фондового рынка. В конце концов кризис преодолели «правильно» – его попросту залили деньгами.

    Никаких других вариантов практически не рассматривалось. Если кто-то предлагал альтернативу, его немедленно объявляли опасным маргиналом. Уроки клинтоновских мер бюджетной дисциплины глобальное начальство крепко-накрепко запомнило. Коронакризис с самого начала «лечили» дополнительной эмиссией, которая достигла уже космических масштабов. В ход пошли триллионы долларов. Но остановки роста всё равно избежать не удалось. Хуже того, восстановительный рост принес чуть ли не больше проблем, чем ковидная рецессия.

    Инфляция, хаос на рынках труда и разрушение цепей снабжения – все эти неприятности, вместе и по отдельности, можно пережить, а их последствия преодолеть. Подправить еще раз финансовую систему, запустить новые инвестиционные циклы, перестроить логистические последовательности, скорректировать структуру спроса – и всё заработает. Но сделать это можно только в том случае, если доверие к системе сохранится. А для этого необходимо, чтобы достаточное число стран оставалось в Pax Americana, доверяя как вашингтонской системе безопасности, так и вашингтонскому видению (видимо, оно также будет скорректировано) международного разделения труда.

    Но с этим-то как раз и проблема. Основанная, по сути дела, на доверии долларовая экономика в один миг превратится в ничто, как только сомнения в ее надежности превысят критический уровень. Пожалуй, в 2021-2022 годах полного обрушения удастся избежать. Но следующий кризис не заставит себя долго ждать. И к тому времени странам, желающим выжить, неплохо бы иметь собственные экономические и финансовые системы, которые устоят без доллара.

    То, что проектирование таких альтернативных систем уже идет полным ходом, лишний раз говорит о том, что доверие к Pax Americana уже почти исчерпано. Вопрос состоит лишь в том, насколько быстро вашингтонская элита растеряет его остатки.

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