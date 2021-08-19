США теряют власть над нефтью

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19 августа, четверг  |  Последнее обновление — 22:01  |  vz.ru
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Семь проблем «Северного потока – 2»

Высокие цены на газ помогут Газпрому решить проблемы в Европе Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Европа считает дни до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2», а вместе с ними и все препятствия, которые остаются для его успешного запуска. Что еще теоретически способно помешать завершению российского газового проекта и как необходимо действовать Газпрому, чтобы избежать этих опасностей? Подробности...
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Как Россия готовится к смене мировых элит

Чубайс предсказал смену мировых элит из-за революции в энергетике, которая России не страшна PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS
Глобальный энергетический переход приведет к смене мировых элит, процесс начнется уже в конце этого года, рассказал спецпредставитель президента Анатолий Чубайс. Эксперты указывают на схожесть его слов с риторикой Демократической партии США. Как Россия будет отвечать на эти вызовы и действительно ли мир ждут глобальные потрясения?  Подробности...
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Ветеран «Вымпела»: 19 августа 1991 года вместо торжества произошла трагедия

Группа «Вымпел», начало 1980-х годов. Парашютная подготовка. Валерий Попов — второй слева Личный архив Валерия Попова
«Подразделение было настолько секретно, что лишь семь человек в стране знали о его существовании, назначении и названии». Полковник запаса Валерий Попов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как формировалась, обучалась и проводила по всему миру тайные операции группа специального назначения КГБ СССР «Вымпел». Подробности...
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Почему Польша присвоила еврейскую собственность

Сотни тысяч евреев были в Польше уничтожены или изгнаны AP/ТАСС
Правительство Польши испортило отношения с еще одной страной – Израилем. Дело дошло до отзыва израильского посла из Варшавы и заявлений о «легализации кражи» собственности тех евреев, которые когда-то были польскими гражданами. Почему этот вопрос оказался для обеих стран настолько принципиальным? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Россия там, где русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если бы русские в Крыму вняли призыву «чемодан-вокзал», который им 25 лет подряд вбивали в головы и украинские, и российские диванные патриоты. Собрали бы они манатки в начале 1990-х и переехали бы в Московскую область. Или Вологодскую. И стал бы тогда в 2014 году Крым – наш? Подробности...
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Чиновник не может быть невоспитанным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Государственный служащий – это человек, который представляет власть перед гражданами. Обычно его оценивают по одному критерию: как он относится к людям. Грубость разрушительна для государства. Подробности...
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Почему Красная армия так легко разгромила Японию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Все было сделано быстро, неожиданно и с разгромным для противника результатом – именно так, как и ожидалось от тех, кто раньше сумел пережить сухопутный удар Третьего рейха и дойти до Берлина. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    США теряют власть над нефтью

    Американский нефтегаз сдает позиции    19 августа 2021, 22:01
    Фото: REUTERS/Dado Ruvic
    Текст: Ольга Самофалова

    Еще недавно Соединенные Штаты грезили о мировом энергетическом господстве, однако теперь, констатируют эксперты, Вашингтон теряет влияние на сырьевых рынках. И речь не только о поражении в борьбе против российского газопровода «Северный поток - 2». США просят картель ОПЕК и Россию сбить цену на нефть. Что происходит?

    США при Дональде Трампе грезили о «глобальном энергетическом доминировании», однако теперь Штаты теряют влияние на сырьевых рынках, считает немецкое издание Die Welt.

    Ярким доказательством этого является недавнее обращение правительства США к ОПЕК и его партнеру России с «мольбой» увеличить производство нефти и тем самым сбить цены. После локдауна мировая экономика восстанавливается, и вместе с ней цены на нефть. Они выросли в район 70 долларов за баррель – это выше, чем нефть стоила в 2019, допандемийном году. Почему раньше США хотели поднять цены, а теперь дорогая нефть им так сильно мешает, что они не постеснялись напрямую попросить об этом нефтяной картель.

    Дело в том, что в прошлом году нефтяные цены обвалились аж до отрицательных значений в моменте. Из-за локдауна нефть стоила очень дешево, что моментально ударило по добычей сланцевой нефти и газа. При цене на нефть в 40-50 долларов добывать это сырье в США становилось невыгодно. «В прошлом году цены на нефть нужно было срочно поднять, чтобы спасти американских производителей, многие из которых, особенно сланцевики, имеют колоссальную долговую нагрузку», - говорит ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

    Подорожавшая нефть позволяет американским сланцевикам восстанавливать добычу. Однако она мешает восстанавливаться американской экономике и вызывает рост инфляции, на что жалуется сам президент Джо Байден.

    Рост цен на нефть вносит серьезный вклад в инфляцию в США, потому что в отличие от России в Америке цена бензина напрямую коррелирует с нефтью. Сегодня бензин в США стоит на доллар дороже, чем год назад, и это бьет по расходам простых американцев.

    «Если же нефть дешевеет, то дешевеет и бензин, следовательно, дешевеет транспортировка, а потом и товары на полках», - говорит Кивкулис.

    Рост цен стал головной болью ФРС США, да и всего финансового сообщества. Инфляция в США достигла уровней августа 2008 года, когда разгорелся ипотечный кризис. «По идее, ФРС должна реагировать на инфляцию повышением ставок, однако этот шаг вызвал бы распродажу на фондовом рынке, что регулятору точно не нужно, как и никому в США», - добавляет эксперт.

    Однако ОПЕК+ не пошла на поводу у США. Россия, кстати, еще могла бы пойти на снижение цены. По крайней мере, недавно Москва была настроена в пользу более быстрого наращивания добычи. «Россию устроили бы и несколько более низкие уровни, например, близкие к точке баланса для бюджета 45 долларов за баррель Urals, что примерно соответствует 48–50 долларов за Brent, указывает Купцикевич. Нефть под 60-70 долларов позволяет нам не только держать бюджет профицитным, но еще и откладывать сверхдоходы в «копилку».

    А вот доходы Саудовской Аравии и других членов ОПЕК сильнее завязаны на стоимости нефти. «Многие страны ОПЕК с точки зрения баланса бюджета нуждаются в еще более высоких ценах, особенно с учетом сокращений добычи в рамках сделки ОПЕК+», - говорит Танурков. Например, у саудитов бюджет верстается обычно при цене на нефть не менее 80 долларов за баррель.

    В какой-то мере Трамп не только поддерживал нефтегазовиков, предоставляя им льготы и дешевые кредиты, но и старался не обижать американских потребителей. Однако с приходом к власти Байдена и демократов политика явно изменилась: в моду вошли альтернативные источники энергии – солнце, ветер и вода.

    «Это хорошо видно по стагнации уровня добычи нефти в США с августа прошлого года по июль этого года, хотя многие месяцы при этом росло потребление, а запасы – снижались. Без лоббиста номер один в Белом доме добывающая отрасль ведет себя намного скромней. Число активных буровых растет многие месяцы, но это не вызывает бума предложения нефти, как это было после 2009», - отмечает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. При Трампе США добывали более 13 млн баррелей нефти в день, а теперь объемы снизились до 11,3 млн баррелей.

    «Политика при новом президенте явно ужесточилась, особенно в части предоставления лицензий на новые участки. Инвестиционная политика компаний стала осторожнее, поэтому объемы бурения растут существенно медленнее, чем можно было бы ожидать при текущих ценах на нефть. Отчасти это объясняется неопределенностью будущего для нефтяной отрасли в связи с ростом значимости «зеленой» повестки, отчасти – с усталостью акционеров от многолетних убытков», - считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Свою роль играет и то, что многие компании хеджировали добычу по значительно более низким ценам в начале года и сейчас они не получают выгод от роста цен в полной мере, добавляет он.

    США теряют власть не только над нефтью, но и газом. Достаточно вспомнить, что после многолетних санкций и угроз Вашингтон вынужден был дать «зеленый свет» «Северному потоку-2», который вот-вот заработает. США в своих ограничениях уперлись в стену в виде Германии и Евросоюза. Все остальные шаги США против российской трубы обернулись бы разрывом отношений с ЕС. И Байден сдался. Американская идея танкерами возить в Европу сжиженный природный газ умерла.

    Впрочем, ситуация на мировом рынке благоволит Байдену: в дальнейший рост цен на нефть эксперты не верят. «На мой взгляд, до конца года мы сможем увидеть коррекцию нефти в область 55 долларов за баррель Brent. Но вряд ли можно говорить о новом походе ниже 50 или ниже 40 долларов», - считает Купцикевич. Причем, подталкивает цены вниз вербальная интервенция ФРС, которая обещает скорое сворачивание стимулов. Это спровоцировало волну укрепления доллара.

    Сейчас мы видим начало волны укрепления доллара на ожиданиях скорого сворачивания стимулов от ФРС. Изменения в политике часто запускают подобное охлаждение рынка, хотя нужно понимать, что уменьшение стимулов – это не экономический кризис, поэтому волатильность обещает остаться ограниченной и непродолжительной.

    Прогноз от Тануркова более высокий: «Полагаем, что цены на нефть удержатся в диапазоне 60-70 долларов до конца текущего года, снижение ниже 60 возможно только в случае новых масштабных локдаунов в связи с коронавирусом, чего мы не ожидаем».

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