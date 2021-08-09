Как России выйти в лидеры по производству нового вида топлива

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10 августа, вторник  |  Последнее обновление — 00:01  |  vz.ru
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Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Высокие цены на газ не позволяют европейцам запастись им к зиме REUTERS/Ints Kalnins
Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это при том, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает. Подробности...
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Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

Центры пропаганды в Прибалтике и Польше – это сугубо военные учреждения в структуре НАТО Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Для ведения идеологической войны против нашей страны созданы особые базы НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, они расположены в Риге, Таллине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе и граждане России. Их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе. Как же устроена натовская информационная машина? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Зреющий кризис заставляет поляков оглядываться на Россию

АЭС гораздо более экологически чисты, чем угольные электростанции EPA/ТАСС
Евросоюз выкручивает Польше руки: ее угольные шахты и работающие на угле электростанции в ближайшие годы должны быть закрыты. Страна рискует остаться без собственного электричества, а спасти ее от этого могут только АЭС. Угроза очень серьезна, и в Польше уже озвучивается мысль, что спасти страну от энергетического голода может только Россия. Каким же образом? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Что оставил после себя борец с "державной идеологией России"

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 августа на 92-м году жизни умер известный российский правозащитник, один из авторов отечественной Конституции Сергей Адамович Ковалев. Оценки деятельности этого человека у многих до сих пор радикально расходятся. Подробности...
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Восприятие дискуссии о климате вскоре изменится

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия рискует проспать энергопереход так же, как в свое время проспала сланцевую революцию в США, создавшую впоследствии немало проблем для российского нефтегазового сектора, в том числе для проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Не стоит жалеть о «бумажных медалях»

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Олимпиада – это мероприятие на стыке спорта, шоу-бизнеса, фармацевтики, бизнеса и политики, щедро сдобренное толерантно-элгэбэтэшной повесткой. И оно стремительно скатывается в подобие «Евровидения» и теряет последние остатки авторитета. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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    Как России выйти в лидеры по производству нового вида топлива

    Газовая зависимость Европы сменится водородной зависимостью от России    9 августа 2021, 23:05
    Фото: Martin Schutt/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Вместо нефти и газа в ближайшие десятилетия Россия должна будет продавать за границу другой вид топлива - водород. И не просто продавать, а больше всех в мире. На чем основаны амбициозные планы российских производителей, какие конкурентные преимущества есть на этом рынке у нашей страны - и какие сложности придется преодолеть?

    Правительство подготовило проект Концепции развития водородной энергетики на период до конца 2024 года. Первый этап рассчитан на ближайшие три с половиной года до 2024 года. «Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке», - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. 

    На следующих этапах планируется создать крупные экспортно-ориентированные производства, и перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики - от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства. «Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств, а также создания высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий», - указал премьер.

    У России амбициозные планы – стать мировым лидером по производству водорода к 2035 году. Об этом осенью заявил глава Минэнерго Александр Новак. Энергостратегия РФ предполагает экспорт 200 тыс. - 1 млн тонн водорода в год к 2024 году, а к 2035 году - 2-7 млн тонн в год. И эти амбиции растут не на пустом месте. Достаточно вспомнить, что первый в мире самолет с водородным двигателем был создан именно в нашей стране еще в 1980-х годах. Речь идет о самолете Ту-155, который совершил первый полет в 1988 году на криогенном топливе.

    «В области водородных технологий мы не хуже других стран и поэтому нам не нужно догонять. Нам важно не потерять темп», - говорит заместитель руководителя по коммуникации Центра компетенций по технологиям новых и мобильных источников энергии Алексей Паевский.

    Евросоюз – главный покупатель российского газа и нефти – намерен постепенно отказываться от углеводородов и перейти на солнечную и ветряную энергию. Однако так быстро сделать это не получится. К тому же еще не решена проблема с накоплением (хранением) энергии от ВИЭ, ведь солнце светит, а ветер дует не всегда. Водородное топливо может стать промежуточным этапом на очень долгом пути перехода мира к безуглеродной энергетики.

    «Наступает эпоха низкоуглеродной энергетики, поэтому проекты по производству водорода набирают популярность. Водород - это один из самых экологически чистых видов топлива. Он обладает еще одним преимуществом – высокой степенью теплоты сгорания.

    В будущем экспорт водорода может вполне потеснить по объемам нефть и газ. Правда речь идет именно о долгосрочной перспективе, ведь пока одним из основных источников получения водорода является как раз природный газ»,

    - говоритдоцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Плеханова Олег Каленов.

    Водород бывает разный: «серый», «бурый», «зеленый», «оранжевый» (или «желтый»), а также «голубой» и «бирюзовый». Почти весь производимый сейчас водород – «серый», рассказывает Паевский. Он получается паровой конверсией метана с выбросом двуокиси углерода в атмосферу (парогазовая конверсия). Примерно такой же по экологичности – «бурый», получаемый реакцией угля и воды.

    «Зеленый» водород получают электролизом воды с использованием энергии ВИЭ (ветра, солнца и гидро), «оранжевый» - тем же путем только с энергией от АЭС. «Голубой» водород получают как и «серый» из газа, только углекислый газ в этом случае захоранивается. Наконец, «бирюзовый» получается прямым разложением метана на углерод и водород (пиролиз или крекинг природного газа).

    «В России умеют получать любой водород, и выбор способа зависит от многих факторов, например, наличие избыточной электроэнергии, наличие метана и т.п.. В нашем Центре и нашими партнерами созданы технологии электролизного получения водорода. В зависимости от того, откуда брать электричество, водород может быть и «зеленым», и «оранжевым». Также у нас есть технологии получения «бирюзового» водорода»,  - говорит Паевский.

    У России имеются большие запасы газа, угля и воды, из которых можно производить водород. У нашей страны есть потенциал производства «зеленого» водорода из ГЭС и «оранжевого» из энергии АЭС, считает Владимир Горчаков, заместитель директора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА.

    Главный покупатель российских углеводородов и потенциального водорода – Евросоюз - нацелен перейти в первую очередь на «зеленый» водород, имеющий меньший углеродный след, чем водород из газа или угля. Пока это все еще очень дорогостоящий проект: производство «зеленого» водорода обходится в три раза дороже «серого», отмечает Каленов. По данным Центра компетенции НТИ, «зеленый» водород дороже по себестоимости более чем в десять раз. Однако мир не стоит не месте, и с каждым десятилетием технологии развиваются и дешевеют. Это видно на примере строительства солнечных станций или ветряков, где стоимость проектов постепенно снижается, правда, не без государственной поддержки и льгот.

    До полностью «зеленой» энергетики еще очень далеко. Даже в водородной стратегии Европы до 2050 года речь идет о том, что «зеленый» водород займет только половину рынка, вторая половина отойдет «голубому» водороду. И это на руку России, которая обладает огромными запасами газа, и может стать главным поставщиком «голубого» водорода в Евросоюз. По различным оценкам к 2050 году объемы европейского рынка водорода могут превысить 150 млрд евро.

    Преимущества России очевидны. Во-первых, себестоимость производства водорода из воды путем электролиза в три-шесть раз выше, чем получение водорода из природного газа, говорит Александр Тимофеев, доцент РЭУ им. Плеханова. По его данным, 68% всего водородного топлива получают из природного газа, еще 16% - из нефти, 11% - из угля и лишь 5% - это электролиз воды. Во-вторых, Россия находится близко к основным рынкам сбыта, причем не только к странам Евросоюза, но и к странам АТР,  говорит Олег Каленов. Покупателями нашего водорода могут стать Китай и Япония.

    Однако есть и ряд трудностей. Во-первых, технологии производства водорода пока еще слишком дорогие. Во-вторых, имеются сложности в хранении и перемещении водорода по причине низкой плотности и воспламеняемости, отмечает Каленок. Хотя и здесь у России имеются преимущества в виде наличия газопроводов, которые, вероятно, можно будет модернизировать под транспортировку водорода. Например, современный «Северный поток-2» в перспективе можно будет использовать именно для этих целей. Трубопроводные поставки всегда были дешевле морских.

    Российские нефтегазовые компании уже приступили к НИОКР в водородной энергетике. Так, Роснефть разработала технологию позволяющую одновременно получать из природного и попутного нефтяного газа водород и ароматические нефтехимические продукты. НОВАТЭК, который занимается СПГ, уже производит водород для собственных нужд и одновременно прорабатывает варианты организации производства на своих площадках водорода для перспективных рынков.

    Собственную программу по развитию водорода реализует Росатом, в частности, ведутся работы по электролизу. Компания намерена создать водородный кластер на Сахалине. В планах установить там плавучие атомные энергоблоки и производить до 100 тыс. тонн водорода в год.

    Постепенно водород вводится в производство взамен углеродам – при производстве удобрений, металлургии, нефтехимию. Россия активно пытается научиться делать транспорт на водороде. Так, Камаз начал заниматься водородными автобусами, группа «ГАЗ» - водородными грузовиками. А Росатом вместе с Трансмашхолдингом хотят на Сахалине начать выпускать поезда на водородном топливе в сотрудничестве с РЖД, которые будут их там тестировать.

    «Основная проблема сейчас в том, что вся водородная энергетика пока состоит в основном из деклараций, стратегий и отдельных разработок. Всерьез нигде в мире переход на данный вид топлива не начался. Соответственно не определен конечный спрос и конфигурация этого рынка», - говорит Горчаков из АКРА.

    Вторая про проблема – это технологии. «В России есть все технологии, но нам их нужно развивать. Причем, нам необходимо развивать не только способы получения водорода, но и способы его хранения и транспортировки, а также развивать работы по низко- и высокотемпературным топливным элементам, чтобы не отставать в применении водорода на транспорте», - заключает Паевский. 


     
     
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