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НОВОСТЬ ЧАСА

Попытка разблокировать Суэцкий канал во время прилива провалилась

28 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:52  |  vz.ru
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Россияне освоили рискованный способ заработка

Россияне почувствовали себя инвестиционными гуру Владимир Песня/РИА Новости
В России наблюдается настоящий бум инвестирования в ценные бумаги. Еще никогда фондовый рынок не привлекал так много россиян. Однако регуляторы уже бьют тревогу: новички допускают слишком много ошибок, при вложении своих сбережения в акции.  Подробности...
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Как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена

Джо Байден дал понять, в какой сфере готов сотрудничать с Москвой Ken Cedeno /Cnp/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. США этим признают, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Так стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США? Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Бесполезное оружие приносит Америке гигантские убытки

Истребитель F-35 оказался крайне дорогостоящей игрушкой U.S. Navy/Global Look Press
«Слишком много времени и денег потрачено зря». Такими словами американские военные эксперты подводят итоги исключительно дорогостоящих программ Пентагона по разработке новейшего оружия. Миллиарды долларов, потраченные на создание целых систем вооружений, выброшены на вечер. О чем идет речь и почему это произошло? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Остаётся только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооружённым Силам Российской Федерации. Подробности...
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Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится. Подробности...
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Пармезан окончательно станет русским

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за шесть лет контрсанкций выросло почти на 25%. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было. Подробности...
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Чемпионат по русофобии в Грузии

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Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
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Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
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В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Попытка разблокировать Суэцкий канал во время прилива провалилась
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    Бесполезное оружие приносит Америке гигантские убытки

    Истребитель F-35 оказался крайне дорогостоящей игрушкой    28 марта 2021, 10:00
    Фото: U.S. Navy/Global Look Press
    Текст: Артём Филиппов

    «Слишком много времени и денег потрачено зря». Такими словами американские военные эксперты подводят итоги исключительно дорогостоящих программ Пентагона по разработке новейшего оружия. Миллиарды долларов, потраченные на создание целых систем вооружений, выброшены на вечер. О чем идет речь и почему это произошло?

    Легендарная способность Пентагона транжирить деньги американских налогоплательщиков давно стала притчей во языцех. Даже заокеанские эксперты отмечают, что неумение Минобороны США правильно распорядиться колоссальными финансовыми средствами наносит огромный ущерб интересам национальной безопасности страны. Например, этой точки зрения придерживаются исследователи из Американского института предпринимательства (Вашингтон). Они предупреждают в своем последнем докладе, что США предстоит столкнуться с серьезными проблемами в ходе модернизации своих вооруженных сил в предстоящие «ужасные 20-е годы».

    «Стратегическая несостоятельность»

    Авторы доклада под названием «Кризис модернизации трех родов войск в 2020-е годы» пишут о сложном положении, в котором оказалось Минобороны США. Главным образом - из-за давления на администрацию президента Джо Байдена со стороны значительной части американской общественности и законодателей, требующих сократить военные расходы в условиях пандемии коронавируса. В тексте приводится примечательная статистика: 28 программ, закончившихся ничем и отмененных Пентагоном с период 2002 по 2012 финансовые годы, обошлись бюджету в 81,4 млрд. долларов.

    Это не просто безвозвратные потери, куда важне другое. «Политики и военачальники скатываются к стратегической несостоятельности, – резюмируют исследователи. – Макроуровневая траектория деградирующей сравнительной силы наших вооруженных сил неоспорима». Всего, по данным издания Scientific American, налогоплательщики потратили 13,34 трлн. долларов на вооруженные силы США с 2000 по 2019 финансовые годы в современном эквиваленте с поправкой на инфляцию.

    Доклад был представлен на фоне новостей о письме пятидесяти прогрессивных демократов-конгрессменов к президенту Байдену с призывом «значительно сократить расходы на оборону». «Если мы буквально вдвое сократим наш оборонный бюджет, мы все равно потратим на оборону на 100000000000 долларов больше, чем Китай. На 300000000000 долларов больше, чем Россия», – написал в Twitter один из авторов обращения, член Палаты представителей Марк Покан.

    По сообщениям источников в Пентагоне и администрации президента США, официальные лица составляют бюджет на 2022-й финансовый год в размере от 704 до 708 млрд. долларов. Журнал Forbes отмечает, что эти цифры намного выше, чем на пике войны в Корее или Вьетнаме, или рейгановской эскалации в 1980 гг., и лишь немногим меньше, чем в разгар войн в Ираке и Афганистане.

    Сторонники сокращения финансирования Министерства обороны оперируют официальной статистикой: более полумиллиона американцев умерли от Covid-19. Почти 24 млн жителей США, в том числе 12 млн детей, относятся к категории людей, испытывающих проблемы с «продовольственной безопасностью», а проще говоря, голодают. Тем временем количество заявлений о безработице, поданных с начала пандемии, в настоящее время достигло 93 млн. Последний отчет Американского общества инженеров-строителей в 2017 г. поставил только 3+ (D+) состоянию американских дорог, мостов и инфраструктуре в целом, и с тех пор ситуация только ухудшилась.

    Уже не в первый раз располагающий практически бездонным бюджетом Пентагон оказывается в эпицентре критики в силу неумения эффективно потратить средства на нужды национальной обороны. В частности, на днях контрольно-ревизионный орган Конгресса США (Главное контрольное управление) представил доклад о препятствиях в создании гиперзвукового оружия из-за недостаточности технологий, которыми обладают американцы. За последние десятилетия подобных вопиющих примеров набралось на сотни и тысячи томов расследований для американской прокуратуры.

    Вот несколько самых ярких примеров финансового ущерба, нанесенного казне США за последние три десятка лет экстравагантными военными проектами.

    «Большую часть времени они проводят на земле»

    Программа создания многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II, по словам экс-президента США Дональда Трампа, вышла из-под контроля еще в 2016 г. По разным оценкам, стоимость создания и внедрения семейства F-35 колеблется от 1,5 до 2 трлн. долларов.

    Первоначальное техническое задание предполагало, что новейший истребитель удовлетворит нужды ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, будет быстрым, малозаметным, сможет взлетать и приземляться в самых сложных условиях и использовать практически любое оружие. Вместо этого самолет превратился в черную дыру инженерных проблем, устаревших технологий, многократно сорванных сроков разработки и, конечно же, потраченных денег.

    По оценкам ресурса Responsible Statecraft, F-35 отстает от графика внедрения минимум на десять лет, стоимость часа полета составляет 44 тыс. долларов, а одна единица модели 2020 г. обходится налогоплательщикам в 110 млн долларов. Создание самого дорогого в мире «летающего швейцарского армейского ножа» сразу для трех ведомств превратилось, по выражению журнала Salon, в «катастрофическую сагу».

    Известно, что сверхчувствительные датчики истребителя пятого поколения не работают 20% времени. Сверхзвуковой полет F-35 обозначен в виде опции «для экстренного использования», а компоненты стелс-покрытия отслаиваются на высокой скорости, делая самолет полностью видимым для радаров противника. Ультрасовременный шлем пилота F-35, который по задумке должен позволять летчику «видеть сквозь кабину» самолета, так и не доведен до ума. В 2017-2018 гг. почти половина парка F-35 была приземлена на длительное техническое обслуживание, и до сих пор самая дорогая военная игрушка Пентагона насчитывает не менее 900 программных дефектов.

    «Летать на этих чертовых штуковинах настолько небезопасно, что большую часть времени они проводят на земле», – подчеркивает Salon. Портал Ranker утверждает, что модификации F-35 испытывают проблемы с посадкой на авианосцы, не отличаются надежностью, явно не приспособлены к воздушным боям и уязвимы для ударов молний. В 2019 г. исполнявший обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн охарактеризовал программу F-35 как «провальную».

    Проигранная война в космосе

    Программа Стратегической оборонной инициативы (СОИ) была объявлена президентом Рональдом Рейганом в марте 1983 г.

    Рейган был известным критиком доктрины гарантированного взаимного уничтожения в случае ядерного конфликта, поэтому потребовал создать надежную защиту территории США на случай атаки межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). В рамках СОИ американские военные испытывали многочисленные передовые концепции оружия, включая орбитальные и наземные лазеры, рельсотроны, «атомную картечь», излучатели нейтральных частиц и т.п.

    В 1987 г. Американское физическое общество заявило о том, что проектируемая под эгидой СОИ система космических лазеров и спутников не может быть создана ранее, чем через несколько десятилетий, и это в лучшем случае. По сведениям журнала Nonproliferation Review, на момент закрытия в 1993 г. программа СОИ обошлась бюджету в 100-150 млрд. долларов, став предметом для многочисленных насмешек в прессе и поп-культуре.

    «Маленький паршивый корабль»

    Программа создания прибрежного военного корабля Littoral Combat Ship (LCS) стоимостью 30 млрд. долларов, потраченных в течение 20 лет на «маленький паршивый корабль», по выражению Business Insider. Планировалось, что LCS будет вести боевые действия против подводных лодок, осуществлять противоминные мероприятия и операции в оспариваемых прибрежных водах.

    Однако выяснилось, что у подобного литорального флота, т.е. флота, действующего в прибрежной зоне, просто нет противников: никто не собирается атаковать побережье США.

    К тому же построенные корабли, по мнению военных экспертов, недостаточно вооружены, имеют серьезные технические проблемы и вряд ли выживут в условиях реального интенсивного конфликта. Уже сейчас американский военно-морской флот раздумывает над заменой LCS новыми ракетными фрегатами.

    Только неисправные прототипы

    Попытка Министерства обороны США заменить устаревшую боевую бронемашину «Брэдли», начиная с 2003 г. облегчила карманы налогоплательщиков на 22,9 млрд. долларов. К февралю прошлого года было построено три неисправных прототипа, и, по информации NBC News, Пентагон вновь объявил конкурс на замену 33-тонной рабочей лошадки американской армии с 40-летней историей.

    Бесполезные ЗРК

    Программа создания зенитных и противоракетных комплексов Nike была порождена еще в 1940-х годах паранойей времен Холодной войны о волнах советских бомбардировщиков, которые вот-вот прилетят через океан и превратят США в ядерную пустыню. Инженерно-военный проект обошелся американцам в огромные по тем временам 20 млрд. долларов и представлял собой комплексы зенитно-ракетные батарей, размещенные по всей территории страны, прежде всего, в районах городов, военных объектов и промышленных баз. Помимо ракет комплексы оборудовались радарами, казармами, подземными бункерами, лифтами и средствами технического обслуживания.

    В течение нескольких лет эксплуатации ракеты Nike Ajax были заменены ракетами Nike Hercules. Им на смену пришли Nike Zeus, по сути, уже бесполезные, так Советский Союз никогда не обладал сопоставимым по численности с США флотом дальней бомбардировочной авиации, сделав ставку на развитие МБР.

    Программа Nike была закрыта в 1963 г., но отдельные ее компоненты просуществовали до середины 1970 гг., так и  не выпустив по главному противнику ни одной ракеты.

    Золотые утюги

    Список вопиющих военных трат американской оборонки можно продолжать еще долго. Например, упомянув программу Future Combat Systems, в чью задачу входило оснащение американской армии передовыми робототехническими средствами, за 2003-2009 гг. было построено восемь прототипов стоимостью более 18 млрд. долларов, а программа закрыта.

    Здесь же и нашумевший проект «золотого утюга» ВМС США – эсминца типа Zumwalt, несмотря на футуристические обводы, имеющего проблемы с вооружением и техническими неисправностями по цене 4,2 млрд. за корабль. Бездействующий плавучий радар за 2,2 млрд. долларов, не работающий лазер воздушного базирования Boeing YAL (5 млрд. долларов), новый воздушный топливный заправщик KC-46,

    который уже обошелся изготовителю в 9,5 млрд. долларов, но не может нормально выполнять свою главную функцию, в связи с чем его поставки в ВВС США отложены минимум до 2024 г.

    Провалилась в ходе испытаний в боевых условиях и неэффективная модель армейской камуфляжной формы за 5 млрд. долларов, после чего армия США вернулась к старой униформе. Много внимания в прессе было уделено и неудачному проекту самоходного 155-мм орудия Crusader ценой в 2 млрд. долларов за один изготовленный экземпляр, двум прототипам провального боевого вертолета RAH-66 Comanche за 7 млрд. долларов, а также электромагнитному рельсотрону за 500 млн долларов («бесполезная военная технология», по мнению Business Insider).

    До начала пандемии 27 млн американцев не имели медицинской страховки, еще почти столько же миллионов лишились страховки по месту работы в период с февраля по май 2020 г. Стране, в которой горит Калифорния и замерзает Техас, пришло время осознать, что погоня за глобальным военным превосходством больше не отвечает интересам рядовых американцев. «Время и деньги больше не на нашей стороне: слишком много и того и другого уже потрачено зря», – подводят итог своего исследования авторы скандального доклада о гигантских и неэффективных затратах Пентагона.


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