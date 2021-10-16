Экологический фундаментализм поход на «хождение в народ»

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16 октября, суббота  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
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Цены на газ ударят по всей мировой экономике

Повышение цен на электроэнергию – только начало большой цепочки проблем в мировой экономике REUTERS/David W Cerny
Каждый день из Европы приходят новости о банкротстве какой-либо энергокомпании или остановке заводов. Металлургия, химическая индустрия, производство стройматериалов – все эти отрасли уже затронуты колоссальным повышением цен на уголь, газ и электроэнергию. Однако перед нами – только начало большого процесса, который скажется на всей мировой экономике. Последствия будут и для России. Подробности...
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Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

Нуланд назвала свои встречи в Москве «конструктивными», «продуктивными», «откровенными» и «полезными» Владимир Гердо/ТАСС
Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву американская сторона оценивает более оптимистично, чем российская. Но наиболее проигравшей стороной выглядит Украина – гостья из Вашингтона подтвердила, что Донбассу нужна автономия, а Минским соглашениям – имплементация, чего в Киеве боялись больше всего. Почему один из вашингтонских «ястребов» вдруг решил стать «голубем»? Подробности...
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Какое гражданство нужно заграничным детям россиян

Сейчас русские матери не могут оформить российское гражданство своих детей в случае возражений отца TUT.BY/Youtube
Дети от смешанных браков должны становиться гражданами РФ – вне зависимости от того, где появились на свет. Эту инициативу озвучил глава МИД Сергей Лавров. Казалось бы, в предложении одни плюсы. Растет число обладателей наших паспортов за рубежом, детям не нужна виза в Россию, а в случае развода у мамы больше шансов вернуться домой с ребенком. Но в эмигрантском сообществе идея вызвала споры. Каковы доводы за и против? Подробности...
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«Северный поток – 2» подорвал работу Госдепа

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан (слева) не смог вразумить сенатора Теда Круза (справа) Chris Kleponis, Ken Cedeno/CNP/Global Look Press
В ближайшие дни «Северный поток – 2» технически будет готов к запуску, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Чуть ранее из Вашингтона пришло подтверждение: пока президентом остается Джо Байден, США не наложат санкции на компанию – оператора этого газопровода. Но враги проекта внутри страны пока не сдались, и их деятельность уже привела Госдепартамент к серьезному кризису. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Экологический фундаментализм поход на «хождение в народ»

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Все эти оранжевоволосые и жутко продвинутые горожане и горожанки дойдут до жутко благородного и осознанного поедания тараканов, какой-нибудь дурацкой напечатанной и ненастоящей еды – вплоть до экологически ответственных и спасающих дикую природу самоубийств. Подробности...

Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранские партнеры просят у Москвы помощи в решении их региональных проблем. Готова ли Россия помочь своему номинальному союзнику? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

На зарубежных рынках россиян никто не ждет

Аркадий Комаров
Аркадий Комаров, предприниматель
Многие российские экспортеры не могут, не знают, не умеют продвигать продукцию. Но гораздо чаще, как показывает мой опыт общения с сотнями компаний-экспортеров, просто не думают об информационной поддержке своего экспорта. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 8 комментариев

Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
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    Евгений Фатеев

    Экологический фундаментализм поход на «хождение в народ»

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		16 октября 2021, 12:00

    Я не знаю, насколько антропогенный фактор является определяющим в глобальном потеплении. Про факт потепления никто не спорит, но само отношение западного человека к этому природному явлению не может не напоминать то, чем у нас в 19 веке было «хождение в народ». Некоторое количество избыточно – но избирательно – совестливых молодых людей у нас восприняло несправедливое устройство социального мира, как личную проблему. Эти люди ощутили свою собственную причастность к происходящему. Они посчитали разрешимой проблему социального мироустройства. Они очень верили в то, что если растолковать несчастным и забитым представителям народа правильную правду, то все изменится. В некотором роде, это была одна из вершин в истории порожденного Ренессансом человека, который слишком человек. Это был бунт ренессансно-просвещенческого человека против естественного социального. Это был пример некой антропологической спеси, это была мистерия смешной сверхчеловечности. Впрочем, это хождение человека в социальную природу закончилось комедией.

    Нормальные, естественные, социальные и общинные, мужички сдавали глуповатых, но пылких «скубентов» со взором горящим, властям. Странное дело, но в нашей культуре еще не показана уморительная комедия «хождения в народ». Кстати, это было бы весьма актуальное кино, которое очень многих сегодняшних весьма задело бы и даже оскорбило. Чуть позже человечий бунт против человеческой же социальной природы вылился в куда более трагические события. Но закончился большой неудачей. Что-то естественное и природное в человеке взяло свое и помешало осуществиться хорошо задуманному идеальному.

    Сегодняшний набирающий силу экологический фундаментализм напоминает мне наше то самое «хождение в народ». Только сейчас это «хождение в природу». Несмотря на всю сегодняшнюю пост-модерновую туфту, ренессансно-просвещенческий человечек никуда не делся. И действительно случающиеся на наших глазах климатические изменения этот человечек склонен записывать на свой счет.

    Этот человек не способен в своем, как ему кажется, восхождении не умножать капитал собственной вины. Избыточная, хотя и избирательная, совестливость сегодняшнего горожанина на тему экологии – наша старая знакомая. Это оборотная сторона антропогордыни, антропоцентризма и чудовищного и зашкаливающего антропоэгоизма. Эта избыточная совестливость – из арсенала такого удивительного и странного феномена, как русская интеллигентность.

    Я не знаю, насколько правы сегодняшние алармисты на тему экологии, но я знаю, что малое ежегодное извержение небольшого вулкана Этна выбрасывает в атмосферу углекислоты больше, чем вся европейская промышленность. Я даже склонен допускать, что нынешнее потепление – это естественный циклический процесс, как об этом говорят многие климатологи. Но я точно знаю, какие механизмы срабатывают в сегодняшнем все более радикализирующемся экологическом фундаментализме. И есть у меня подозрения на предмет того, что это наше «хождение в природу» закончится большой выгодой для некоторых закулисных и вечно неуловимых сил, а также гомерически смешной комедией.

    Фото: MANUEL GEISSER/Global Look Press

    Все эти оранжевоволосые и жутко продвинутые горожане и горожанки дойдут до сознательного и жертвенного, жутко благородного и сомнамбулически осознанного поедания тараканов, каких-то личинок в кляре, какой-нибудь дурацкой напечатанной и ненастоящей еды, до пожирания собственного дерьма – эдакого экологически-гастрономического ресайкла, и даже до трупоедения из самых добрых и экологически-ответственных побуждений.

    Очень многие дойдут до крайности в своем экологически ответственном антропо-самоустранении вплоть до экологически ответственных и спасающих дикую природу самоубийств. Но все эти, по сути, шаманские и сверх-культурные камлания скорее всего никакого влияния на великие и непреодолимые человеком силы природы не окажут. Потепление дойдет до определенной точки, а потом начнется обратный процесс, который приведет к малому или большому Ледниковому периоду.

    И вся эта мистерия экологического фундаментализма окажется еще одной драмой и трагикомедией рожденного Ренессансом и эпохой Просвещения человека. И все это будет исключительно и только про человека, обуянного гордыней и амбивалентной совестливостью, которая есть обратная сторона этой пресловутой гордыни.

    Человек – это всегда только про человека. Человек всегда и только про самого себя. Это не хорошо и не плохо. Это всегда так. В своей постмодерновой постчеловечности человек останется слишком человеком. Таким же слепым, страстным и обуянным всепожирающей гордыней. И даже наблюдатели этой человеческой мистерии гордыни тоже будут слишком людьми. Это какой-то бесконечный замкнутый круг, выход из которого есть Бог.

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