Евросоюз избавляется от ярких политиков

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14 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Брюссель отказался признать энергетические ошибки

Планы борьбы с газовым кризисом Еврокомиссии пустышка Victor Lisitsyn/Global Look Press
Еврокомиссия представила свои рекомендации по борьбе с энергетическим кризисом, разразившимся в Евросоюзе. Из речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон видно, что Брюссель не признал за собой ни одной ошибки, которые и привели к текущему кризису. Каков же рецепт спасения Европы?  Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Москву прикрыли от ударов из космоса

На Западе признают, что комплексы С-500 не имеют аналогов в мире Минобороны России/Youtube
На вооружении ВКС появились первые новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Системам, чьи противоракеты могут поражать цели, летящие на высоте почти в двести километров, поручена охрана Москвы и всего Центрального региона России. Таким образом, столица получает противоракетную оборону, которая способна защитить ее от ядерных межконтинентальных боеголовок в ближнем космосе. Подробности...
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Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США

Армию КНР готовят к силовому воссоединению с Тайванем Mao Pengfei/Xinhua/Global Look Press
Сотни боевых самолетов, в том числе способных нести атомное оружие, десантные корабли новейшего типа – вот лишь немногое из того, что грозит задействовать Пекин для решения «проблемы двух Китаев». На Тайване, которому с помощью США 70 лет удается сохранять военный паритет с КНР, теперь опасаются высадки десанта. Станет ли неизбежной атака на «непотопляемый авианосец» США? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Евросоюз избавляется от ярких политиков

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Европейский политик высшего уровня должен соблюдать три важнейших правила: не любить Россию, не выступать против миграции и мультикультурализма, а также поддерживать «европейские ценности», главные из которых – зеленая энергетика и права ЛГБТ. Или его просто выживут. Подробности...

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    Вадим Трухачёв

    Евросоюз избавляется от ярких политиков

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		14 октября 2021, 09:04

    Евросоюзу мешают яркие политики, и он стремится от них избавиться. Уход Себастьяна Курца в Австрии, Андрея Бабиша – в Чехии, Алексиса Ципраса – в Греции, Маттео Сальвини – в Италии… Сюда же можно отнести постоянное давление на Виктора Орбана в Венгрии. Для нынешних европейских чиновников главное – дисциплина и «следование формату». В итоге оборотной стороной формата становятся миграционный, коронавирусный, а теперь ещё и газовый кризис. На которые серые бюрократы просто не знают, как ответить.

    Начало октября выдалось жарким с точки зрения отставок руководителей в европейских странах. 9 октября ушёл со своего поста канцлер Австрии Себастьян Курц. Причина – что якобы имели место заказные публикации в его пользу, оплаченные из госсредств – кажется дутой. Зато вряд ли является тайной, что бывший теперь уже глава австрийского правительства не нравился брюссельской бюрократии своими жёсткими миграционными мерами и нежеланием бесконечно платить дополнительные деньги в фонд ЕС. Да и сам по себе 35-летний политик казался им «выскочкой».

    Тот же ярлык она наверняка приклеили и к премьеру Чехии Андрею Бабишу, который вскоре наверняка оставит свой пост. У него с личной харизмой тоже всё в порядке. А ещё у него есть состояние в три с лишним миллиарда долларов. Целый Европарламент принял резолюцию по поводу того, что Бабиш и его структуры могли незаконно получать средства из фондов ЕС. Да и в «досье Пандоры» ему уделили одно из ведущих мест. Чем он не понравился? А тем, что выступал против диктата ЕС, подчёркивая, что Чехия – не его колония. Да ещё и мигрантов принимать отказался, что тоже «никуда не годится».

    Теперь основной целью Евросоюза наверняка станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, за которых «грехов» ещё больше. Он и санкции против России оспаривает, и однополые союзы не приветствует, и фонд Сороса с территории своей страны изгнал. И тоже бесконечно подчёркивает суверенитет Венгрии и нежелание следовать малейшему окрику из Евросоюза. Орбан в политике вообще с 25 лет – причём начал свою карьеру в прямом смысле как оратор на площади. И выборы выигрывает из раза в раз, несмотря на явное недовольство им со стороны ЕС. Ждут – не дождутся апреля 2022 года, когда мадьяры посчитают голоса на выборах.

    Прецеденты отставок «ярких и строптивых» уже имели место. Вспомним, например, о судьбе бывшего премьера Греции Алексиса Ципраса, который задумывался об отказе от евро, а в его окружении и вовсе звучали голоса о выходе из ЕС. Его сначала «прогнули», а затем разочарованный избиратель от него отвернулся. Или о бывшем главе МВД Италии Маттео Сальвини, который отказывался принимать беженцев, а сам ЕС сравнивал с «гнездом шакалов». Естественно, подобное открытому евроскептику простить не могли. Не без участия ЕС правительство с участием его партии «Лига» развалилось.

    Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

    Пожалуй, есть только одно исключение, когда харизматическому политику прощали всё. Речь о бывшем многолетнем премьере Болгарии Бойко Борисове. Ему сходили с рук и коррупция, и использование прокуроров в своих целях, и давление на оппозицию. Толпы болгар водили хороводы, только чтобы Борисов поскорее ушёл. Но Еврокомиссия не вмешивалась. Вероятно, по той причине, что болгарский премьер всегда пел дифирамбы Евросоюзу, многократно срывал контракты с Россией, молчал по поводу мигрантов, ЛГБТ и прочих важных для ЕС вещей. Двойной стандарт, как он есть.

    Все эти истории ставят вопрос о том, что Евросоюз в принципе раздражают самостоятельные политики, которые не бегают в Брюссель за советом по каждому пустяку. Ему нужны послушные чиновники, готовые выполнить любую его волю по любому вопросу. Желательно, чтобы они со студенческой скамьи вовлекались в деятельность запущенных ЕС программ, потом поочерёдно двигались по национальной и общеевропейской лестнице, и потом уже занимали кресло министра или главы правительства, пройдя многолетний отбор на «правильность действий и суждений».

    Есть определённые мантры, которые «правильный» политик должен повторять. Самая интересная для нас – о России, которая является образцом отсутствия демократии и деспотизма. Она готова использовать как оружие всё, что угодно – газ, нефть, лес, балалайки, водку или Олимпиады. Хороших новостей из неё не бывает – ну, может, за исключением отдельных культурных или природных. Любой, кто ставит под сомнение эту догму, немедленно объявляется «агентом Кремля». Всем вышеозначенным политикам это вменяли – хотя на пророссийского тянет разве что Сальвини. Курца и Бабиша в этом разве что больное сознание заподозрит…

    Вторая черта «правильного политика» – отрицание проблем, связанных с миграцией и мультикультурализмом. Любое преступление со стороны мигрантов объявляется случайным, а вывод должен следовать такой: а что ещё мы должны сделать для мигрантов? Любой, кто говорит о несовместимости ценностей коренных европейцев и приезжих, немедленно объявляется «фашистом» – как это было с немецким банкиром Тило Саррацином, написавшим книгу «Германия самоликвидируется». Политик, существенно ужесточающий миграционный режим, считается «отступником».

    Третья черта – непременная вера в глобальное потепление и альтернативные источники энергии. Нужно стремиться к тому, чтобы заправлять машины тростниковым топливом, а не бензином. Энергию вырабатывать на ветряных или водяных электростанциях, а от атомной энергетики надо держаться подальше. Покупать газ, конечно, можно, но вот незадача – среди всех его поставщиков только у США и Норвегии есть «правильная демократия». Поэтому лучше не покупать, а надеяться на приливы и отливы, да на солнечные 300 дней в году. А кто не верит – того ждёт «нравственный трибунал имени Греты Тунберг».

    Разумеется, ещё одна черта – вера в европейские ценности, которые включают в себя отнюдь не только регулярные парламентские и президентские выборы и свободу слова. Это ещё и пресловутые права ЛГБТ, которые нельзя нигде ущемлять, а желательно ещё и предоставлять преференции. Это и доведённое до абсурда гендерное равноправие. Но есть здесь и вещь совсем не смешная. Европейские ценности – это ещё и право на «восстание против тирана», который слишком засиделся на своём посту. Кто тиран – естественно, должен определять Евросоюз.

    Но в подлинном, а не выдуманном, мире такие «отформатированные» чиновники пасуют перед первым же серьёзным вызовом. Где был Евросоюз во время миграционного кризиса 2015-2016 годов? По сути, почти самоустранился, так и не выработав общие для всех правила. А где был во время эпидемии коронавируса? Отдал всё на откуп национальным правительствам, снова самоустранившись. А как довели дело до нехватки газа? Внедряли альтернативные источники, не закачали топливо в хранилища. И стоило цене на газ подскочить – так Европа оказалась перед перспективой замёрзнуть зимой.

    В итоге борьбы с яркими, неформатными политиками оборачивается отрицательным отбором, когда наверх попадают менее способные. И дело оборачивается большими неприятностями. Только признать это евробюрократы не могут.

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