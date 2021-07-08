Зачем Украина поссорилась с Европой

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8 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Рынок нефти напугали повторением 2020 года

Мир пока избежал повторения исторического обвала нефти REUTERS/Sergei Karpukhin
Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели к падению цен на нефть. В прошлом году похожая ситуация обернулась обвалом мировых котировок и стоимость барреля в какой-то момент была отрицательной. Сейчас рынок испугался повторения сценария 2020 года. Насколько это реально?  Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Вашингтон унизил Зеленского естественным образом

Встреча Байдена и Зеленского опять откладывается REUTERS/Gleb Garanich
Визит Владимира Зеленского в Вашингтон переносится на месяц. Это лишит украинского президента возможности провести встречи с конгрессменами. Но это не самая главная проблема Киева: глава Госдепа поставил перед президентом Украины несколько задач, которые тот будет вряд ли в состоянии выполнить. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Зачем Украина поссорилась с Европой

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина пока застряла между статусом невесты на выданье и пока еще не брошенной любовницей. Уже не так свежа и интересна, чересчур капризна, взбалмошная, с устойчивыми суицидальными наклонностями. Подробности...

В росте гомофобии виноваты ЛГБТ-активисты

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Практически каждый день приносит с обеих сторон Атлантического океана новости, которые вызывают у миллионов реакцию: какое счастье, что мы живем в мракобесной России – и у нас такого нет. И не будет! Подробности...
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Американцы смотрят на «голодомор» с украинских позиций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Без реквизиции зерна, повлекшего массовый голод и миллионы жертв, мы бы не смогли спасти десятки миллионов жизней и выиграть войну. Тут, конечно, можно сколько угодно спорить об ошибках в процессе зерновой политики, но невозможно оспаривать сам процесс и причинно-следственную связь. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
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Лукашенко ответил Европе

Эстония требует кусок России

Обсуждение: 5 комментариев

Гей-пропаганда во «Вкусвилле»

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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Москвичи спасаются от аномальной жары

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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
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    Глеб Простаков

    Зачем Украина поссорилась с Европой

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		8 июля 2021, 12:00

    На днях секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов в своем интервью сделал ряд занимательных заявлений, которые вполне тянут на громкий дипломатический скандал. В частности, Данилов прямо обвинил Францию в том, что Грузия и Украина – первая в 2008-м, а вторая в 2014 году – потеряли часть своих территорий.

    «Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-либо за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», - заявил Данилов. Европейцы, вероятно, пока переваривают сказанное, но реакция, конечно, последует.

    Месяцем ранее глава Совбеза – органа, который превратился в персональную санкционную дубинку президента Владимира Зеленского, уже позволял себе выпады против крупнейших европейских держав. В частности, он связал отказ в предоставлении Украине и Грузии плана по вступлению в НАТО в 2008 году с последующей грузинской кампанией России и присоединением Крыма. При этом Данилов прямо говорил об ответственности за произошедшее Берлина и Парижа.

    Заявления Данилова не случайны и являются отражением крайней степени взаимного неудовлетворения сотрудничеством Украины и Евросоюза. Эйфория от подписания соглашения об ассоциации с ЕС прошла еще в 2017 году. С тех пор Киев безуспешно пытается скорректировать экономическую часть документа, в частности, в вопросах тарифов, квот и условий доступа украинский товаров на европейский рынок. ЕС остается непреклонным: подписали – выполняйте.

    Финансовая помощь Украине от ЕС фактически приостановлена. Смена в начале 2020 года командой Зеленского прозападного правительства Алексея Гончарука на правительство выходца из крупнейших украинских корпораций Дениса Шмыгаля не понравилась европейцам. Впоследствии Зеленский попытался разрушить выстроенную ЕС и США антикоррупционную вертикаль, с помощью которой западные партнеры Украины крепко ухватили, скажем мягко, за нервы украинских чиновников, которые вынуждены были ходить, рискуя в любой момент быть обвиненными в получении незаконных доходов.

    Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС

    Дальше – больше. Правительство, поставленное Зеленским, инициировало отставку ключевой фигуры в украинском ТЭК – главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева. За счет «Нафтогаза» кормился целый выводок так называемых «соросят» - лояльных Западу госуправленцев, а также иностранные «независимые директора», советники и прочее. А на днях с поста директора «Укрпочты» был снят Игорь Смелянский, после чего уже наблюдатели в голос заговорили о зачистке Зеленским лояльных Западу и, в частности, ЕС, кадров в украинских госкорпорациях.

    Но, пожалуй, самым болезненным выпадом украинской власти против европейских партнеров стал фактический отказ Украины от следования европейской инициативе Green Deal, которая предполагает увеличение доли альтернативных источников энергии. Украинская энергосистема оказалась попросту не готова платить за чистую энергию сверхвысокую цену. Летом 2020 года правительство вынудило большинство участников согласиться на добровольное снижение тарифов, шантажируя тех невыплатой накопившихся долгов. А в ближайшее время парламент может принять законопроект, вводящий акциз на зеленую энергетику вопреки договоренностям о неизменных условиях ведения бизнеса.

    Взаимные обвинения и упреки привели к монополизации западного влияния на Украине в руках США. Тот же Алексей Данилов заявил, что считает стратегическими партнерами Великобританию, США и страны Балтии. В этом списке нет ни Франции, ни Германии, которые, по версии Данилова, и вовсе могут проявить к Украине враждебность. «Еще есть Польша и другие (союзники – ред.), но до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно» - заявил секретарь Совбеза в том же интервью.

    Впрочем, и в США с приходом к власти Джо Байдена до сих пор не была сформулирована внятная политика в отношении Киева. Дело в том, что Байден испытал во время непростой предвыборной кампании немалый дискомфорт из-за обвинений в коррупционных связях сына Хантера с украинскими бизнесменами, а также из-за собственных неудачных заявлений, сделанных как во время переговоров с экс-президентом Украины Петром Порошенко, так и публично (знаменитое заявление Байдена о том, как он настоял на увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина).

    Украина стремительно закрывается от Запада. Прозападным остается только внешнеполитический курс, который состоит исключительно в том, чтобы быть против кого-то (России, Белоруссии, Китая), но не быть с кем-то, поскольку те, с кем хотела бы быть Украина, не проявляют взаимных чувств. Те же Польша, Венгрия, Румыния и Словакия в силу исторических противоречий и упорной нацификации внутренней украинской политики относятся к Украине скорее со сдержанным пренебрежением, нежели по-партнерски. Товарищем Киева по несчастью остается лишь одна Грузия, которая, оставаясь формально прозападной, разносит ЛГБТ-марши, а значит, никогда не станет для Запада по-настоящему своей.

    Вакуум влияния ограниченных в суверенитете государства рано или поздно заполняется. И, если в случае Грузии вытеснением влияния Запада успешно пользуется Турция, то Украина пока застряла между статусом невесты на выданье и пока еще не брошенной любовницей. Уже не так свежа и интересна, чересчур капризна, взбалмошная, с устойчивыми суицидальными наклонностями.

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