Киев назвал «Люблинский треугольник» альтернативой «русскому миру»

«Люблинский треугольник» является альтернативой «русскому миру», к нему должна присоединиться «демократическая Белоруссия», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Люблинский треугольник» – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы», – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Он добавил, что хотел бы присоединения к этому формату «демократической Белоруссии». «Но пока ее нет, мы будем работать втроем, но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», – заявил министр, передает РИА «Новости». Ранее в России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику». Формат «Люблинского треугольника» был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.

Лукашенко потребовал ограничить транзит товаров из Германии в Россию 6 июля 2021, 13:41

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. «Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания», – сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА. Он также заявил о необходимости закрыть рынок Белоруссии. «Первое: на белорусский рынок – ни шагу. Второе: через Белоруссию – тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги), пускай едут и поставляют туда», – заявил он. По его словам, «надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Белоруссия. И прежде чем браться за экономическое оружие, думали». Ранее Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении Минска является шантажом в международном масштабе. По его словам, санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Сайт «Миротворец» поглумился над смертью режиссера Меньшова 6 июля 2021, 15:50

Скандальный украинский сайт «Миротворец» написал, что умерший режиссер Владимир Меньшов «ликвидирован». «Скандальный украинский сайт «Миротворец» поглумился над умершим режиссером Владимиром Меньшовым. На портале появилось сообщение о том, что российский кинематографист «ликвидирован коронавирусом», – сообщает Ura.ru в Telegram-канале. Сайт «Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и средствами разведки по открытым источникам, опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Кремль прокомментировал планы Минска ограничить транзит товаров из Германии в Россию 6 июля 2021, 15:06 Текст: Алина Назарова

Решение Минска ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию является следствием резких, неоправданных и незаконных санкций против Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением, стране приходится очень тяжело. В этой связи все маршруты товаропотоков прорабатываются самым тщательным образом по линии правительств, передает РИА «Новости». «Но еще раз повторяю: здесь главное понимать, что все это следствие очень резких, совершенно с нашей точки зрения неоправданных и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли санкций в отношении Белоруссии», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, не может ли ограничение транзита товаров повредить российской экономике, Песков отметил, что нарушение каких-то экспортно-импортных цепочек нарушать нельзя, это вопрос для серьезной работы по минимизации последствий подобных решений. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. Также Лукашенко заявил, что применение Западом санкций в отношении Минска является шантажом в международном масштабе. Киев счел Францию и ФРГ виновными в утрате части украинских земель 6 июля 2021, 14:57 Текст: Евгения Шестак

Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части своих территорий, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», – заявил Данилов в интервью украинскому изданию Forbes. По его словам, Россия якобы «напала» на Грузию и Украину после того, как Франция и Германия в 2008 году в Бухаресте заблокировали Украине план действий по членству в НАТО. При этом Данилов отметил, что в последнее время Германия «изменила свой тон». «Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», – сказал он. Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территории государства. На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса 7 июля 2021, 06:58

В случае обострения конфликта в Донбассе украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Арестович выразил мнение, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, передает РИА «Новости». «Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», – заявил Арестович в эфире телеканала «Наш». Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за минувшие две недели украинские силовики 53 раза нарушали перемирие в Донбассе. В июне полпред России в минской Контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в стремлении завести в тупик урегулирование конфликта в Донбассе. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей, о котором «будет голосовать народ Украины». Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений». В свою очередь политолог Евгений Копатько предсказал исход референдума об отделении Донбасса от Украины. Белорусские эксперты спрогнозировали реакцию на приговор сопернику Лукашенко Бабарико 6 июля 2021, 13:42

«Любой выход на улицу должен иметь рациональный смысл. Осенью 2020-го люди надеялись, что это принудит Лукашенко к отставке. Сегодня моральной мотивации нет, но есть опасность потерять работу, учебу», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Валерий Карбалевич, Так он оценил вероятность массовых протестов в республике после приговора экс-претенденту на президентский пост Виктору Бабарико. «Сегодня перспектив у диалога власти и ее оппонентов, и перспектив перемен значительно меньше, чем год назад. Ушла мотивация для людей, чтобы идти на столкновение с правоохранителями, и в перспективе потерять работу. На протяжении многих месяцев поддерживать такой протестный накал невозможно. Он естественным образом спал, происходит деполитизация общества», – полагает ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич. Поэтому, делает вывод собеседник, не следует ждать массовых уличных акций после объявления приговора Виктору Бабарико – экс-главе правления Белгазпромбанка и бывшему претенденту на пост президента Белоруссии на выборах 2020 года. Во вторник Верховный суд республики приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу за получение взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. После приговора Бабарико Запад не пойдет на ужесточение санкций против Белоруссии, сказал газете ВЗГЛЯД белорусский эксперт, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. «Одно дело санкции, другое дело – бизнес. Только за 4 месяца действия санкций экспорт товаров в ЕС из Белоруссии увеличился вдвое, – полагает эксперт. – Поэтому не думаю, что европейцы каким-то образом будут стремиться серьезно повлиять на состояние взаимной торговли, если не произойдет чего-то более серьезного. В то же время ЕС будет продолжать требовать освобождения всех политических заключенных». Кроме того, добавил Романчук, надо учесть, что Александр Лукашенко на данном этапе рассчитывает на поддержку со стороны России, поэтому маловероятно, чтобы он и его окружение опасались усиления санкционного давления. Эксперт также согласен с тем, что оппозиции вряд ли удастся организовать массовые выступления после приговора Бабарико. По оценке Романчука, после жесткого подавления акций протеста осенью 2020 года, общество находится «под силовым и информационным давлением». Иное дело, что осуждение одного из ведущих представителей банковского сектора может спровоцировать ускорение оттока человеческого капитала. «Сократится количество квалифицированных кадров, уедут бизнесмены, уйдут инвесторы. А у нас и так инвестиционная засуха в стране», – считает Романчук. Напомним, Бабарико выдвинул кандидатуру на августовских выборах 2020 года, но получил отказ Центризбиркома республики. Накануне выборов банкир и политик согласился с выдвижением Светланы Тихановской в качестве единого кандидата от оппозиции. Летом 2020-го против Бабарико были возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов и «отмывание» доходов, полученных преступным путем. Бывший глава правления Белгазпроманка был задержан и содержался в СИЗО КГБ Белоруссии. В ноябре 2020-го стало известно, что Бабарико также предъявлено обвинение в получении взяток организованной группой в особо крупном размере. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды 7 июля 2021, 08:48

Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. «Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов. По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова. «Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов. Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова. Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Россия допустила участие США в урегулировании на Украине 6 июля 2021, 11:30

Москва не исключает участия США в процессе урегулирования на Украине, это зависит от того, кто будет назначен главным координатором усилий на этом направлении, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был», – сказал Рябков, передает РИА «Новости». По его словам, здесь могут быть разные опции. «Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе, и вокруг Украины в целом», – заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. США не ответили на приглашение участвовать во встрече по урегулированию в Донбассе 6 июля 2021, 13:15 Текст: Алина Назарова

Москва пока не получила ответа от Вашингтона и стран «нормандского формата» относительно созыва встречи с участием самопровозглашенных ЛНР и ДНР по урегулированию в Донбассе, сказал замглавы МИД Андрей Руденко. «Предложение было направлено, мы будем ждать реакции. Пока реакции не получили со стороны США и со стороны других членов «нормандского формата», устраивает ли их в какой-то степени предложенный состав», – заявил Руденко. По его словам, пока Москва ответа от партнеров не получила, передает РИА «Новости». Ранее республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В непризнанных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.

Украинских журналистов возмутило поведение главы Минобороны Украины во время учений 6 июля 2021, 15:26 Текст: Ксения Панькова

На Украине поведение министра обороны Андрея Тарана, над головой которого во время военных учений See Breeze несли зонт, вызвало возмущение. В ходе военных учений на Украине See Breeze 2021 журналисты сняли, как министр обороны Украины посетил один из военных кораблей. Украинских журналистов поразило, что глава Минобороны Таран не смог сам нести свой зонт, его над головой министра несет его помощник, сообщает «Царьград». Таран уже настолько преисполнился, сидя на больших финансовых государственных потоках, что аж почувствовал себя аристократом в довольно нищей стране, пишут авторы канала «Украинский формат». Как отметили журналисты, министр обороны Украины – «очередное истинное олицетворение команды Зе – без кортежей и помощников с зонтиками». Ранее вокруг Минобороны Украины разгорелся скандал. Министерство опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого группа депутатов Рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как «лютый треш», а также заявили, что такая форма в армии превращает «женщин в карнавальных кукол» и не соответствует стандартам НАТО. Таран встретился с участницами военного парада в 30-ю годовщину независимости Украины после разгоревшегося скандала вокруг каблуков и поручил закупить обувь экспериментального образца. США начали поиски советника по реформе правоохранительной системы на Украине 6 июля 2021, 14:41 Текст: Ксения Панькова

Госдепартамент США ищет специалиста на должность старшего советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине, который будет помогать Киеву разрабатывать и внедрять новые инициативы. «Советник должен предоставлять правительству Украины помощь и консультации в разработке, внедрении и продвижении системной, организационной, правовой и нормативной реформы в правоохранительной сфере и секторе уголовного правосудия», – говорится в заявлении Госдепа, сообщает RT. Подчеркивается, что специалист будет тесно сотрудничать с представителями Министерства внутренних дел Украины и «развивать конструктивные отношения с коллегами» украинском правительстве. Кроме того, как следует из документа, советнику необходимо будет проанализировать неотложные потребности страны относительно преобразования правоохранительной системы и изучить текущие усилия киевских властей, гражданского общества и международных доноров, предпринимаемые в этом направлении. Советники от западных ведомств работают на Украине и в других сферах. Так, ранее Госдеп искал специалиста, который займется «укреплением потенциала» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Напомним, что в апреле в Госдепартаменте пообещали, что Соединенные Штаты поставят Украине оружие. В мае Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину и назвал «продуктивным времяпрепровождением« свой визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что США проверили Зеленского на покорность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в Москве 6 июля 2021, 19:46 Текст: Елизавета Булкина

Сборная Швейцарии заменит команду Украины на чемпионате мира по пляжному футболу 2021 года, сообщили в пресс-службе РФС. Чемпионат пройдет с 19 по 29 августа в Москве. Жеребьевка турнира состоится 8 июля в Цюрихе, передает РИА «Новости». В РФС пояснили, что ФИФА получила официальное уведомление от Федерации футбола Украины (ФФУ) о решении не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу. Украинскую сборную заменят швейцарцы, которые стали пятой командой по итогам европейского отбора. Ранее украинские СМИ сообщили, что национальной сборной запретили ехать в Москву. Украинскую сборную в 2019 году также было решено не делегировать на эти соревнования. На учениях НАТО обнаружили «двойника» Зеленского 6 июля 2021, 14:49 Текст: Евгения Шестак

На Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского. Поразительно похожего на Зеленского человека заметили на итальянском фрегате Virginio Fasan, который принимает участие в учениях в Черном море. «Двойником» украинского президента оказался итальянский матрос, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua». Напомним, в 2019 году в Москве нашли мужчину, внешне похожего на президента Украины Владимира Зеленского. «Двойник» украинского лидера оказался рабочим из Узбекистана и заявил, что готов подменить Зеленского на съемках. По его словам, он, как и Зеленский, «плохо разговаривает на украинском, ни черта не понимает в политике и вел свадьбу в Узбекистане». На Украине перестали работать сайты госструктур 6 июля 2021, 21:21 Текст: Ксения Панькова

На Украине одновременно прекратили работать сразу несколько сайтов госструктур Украины. Сбои в работе произошли на портале президента Украины Владимира Зеленского, Службы безопасности Украины (СБУ), Службы внешней разведки, а также Национального антикоррупционного бюро страны. Попытки зайти на эти сайты приводили к тому, что браузер выдавал ответ «Не удается получить доступ к сайту – превышено время ожидания ответа». На синхронность сбоя обратили внимание пользователи соцсетей. Некоторые из пользователей предполагают, что на сайты могла быть совершена кибератака. Между тем, как сообщает РБК-Украина, сайты украинских госструктур уже заработали. Отмечается, что сбои в работе также были обнаружены на сайте Госслужбы спецсвязи защиты Украины и на потрате Государственного бюро расследований страны. По данным издания, в СБУ рассказали, что сбои в работе сайта, предварительно, связаны с проблемами со стороны интернет-провайдера. «Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера», – сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. На проблемы со стороны интернет-провайдеров указали и в Госслужбе спецсвязи и защиты. Как пояснили в Госспецсвязи Украины на данный момент проблем в работе провайдеров нет, поэтому сайты госорганов страны снова загружаются. Напомним, 8 июня по всему миру зафиксировали масштабные сбои в работе Twitch, Twitter, Spotify, Reddit, Amazon и сайтах нескольких западных СМИ. Позже стало известно, что проблемы у десятков популярных ресурсов по всему миру возникли из-за сбоя у провайдера CDN-инфраструктуры Fastly. Компания JBL извинилась за публикацию карты с российским Крымом 6 июля 2021, 12:47 Текст: Евгения Шестак

Украинское представительство американской компании JBL оказалось в центре скандала из-за поста в соцсетях с картой Украины без Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса. Компания JBL Ukraine опубликовала в Instagram сториз, на котором изображена карта Украины без Крыма и части Донбасса. К истории был прикреплен вопрос: «А из какого ты города?» После этого украинцы забросали компанию возмущениями и призвали к бойкоту, передает ТАСС. «Просим прощения за последний cториз. Компания проводит служебное расследование по факту происшествия», – сообщила пресс-служба компании в Facebook. Позже компания пообещала уволить ответственных за ошибку и обратиться к правоохранительным органам. «Мы официально приносим извинения всем украинцам за ошибку <...>. Наша позиция неизменна: мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк – это территория Украины. Мы изменим часть команды, которая привела к ошибке, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников», – сообщили в компании. Ранее на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта России с Крымом, началась служебная проверка.