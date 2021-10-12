Отставленный Курц гораздо опаснее Курца на троне

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12 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
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Дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС

В Европе вспыхнула любовь к атомной энергетике yann guichaoua/Global Look Press
Десять европейских стран просят возродить атомную энергетику и приравнять ее к «зеленой» – солнечной и ветряной. Мирный атом мог бы защитить Европу от энергетических кризисов и ценовых скачков. Вот только шансы, что Брюссель признает его «зеленым», невелики: это будет означать, что ЕС распишется в собственной стратегической ошибке. Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Осенняя волна коронавируса ударила по регионам

Сразу после введения QR-кодов в некоторых регионах поток желающих вакцинироваться вырос в три раза Сергей Мальгавко/ТАСС
В ответ на стремительное наступление ковида власти сразу семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии. При этом сейчас главный удар пандемии пришелся по российским провинциям, а не по столице, как раньше. Вирусологи объясняют это как биологическими, так и социальными причинами. Подробности...
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Польша выбрала сомнительный вариант «газовой независимости» от России

Газовую трубу мало уложить – надо ее еще чем-нибудь наполнить twitter.com/BalticPipe_PL
Норвегия наконец-то приняла жизненно необходимое для Польши решение – одобрена продажа группы месторождений, откуда поляки будут получать газ. Тот самый, который, по идее Варшавы, должен обеспечить «достижение энергетической независимости от России». Однако есть большие сомнения, что проект заработает именно так, как планируется – и Польша не сможет сказать Газпрому свое «последнее прощай». Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Отставленный Курц гораздо опаснее Курца на троне

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц стал самым ненавидимым политиком Брюсселя и Берлина потому, что он постоянно выигрывал в сравнении со старцами Бундестага, что бегут, задрав штаны, за лево-зеленым комсомолом. Подробности...

Вашингтон просит передышки на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Если Россия согласится на то, что давление на украинские власти будет осуществлять Вашингтон, то дипломатическая игра может быть выведена из силовой плоскости, где Москва очевидно более влиятельна. В результате США получат временную российскую сдержанность и восстановят позиции на Украине. Подробности...
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Энергетический кризис показал безальтернативность Газпрома в ЕС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Нынешнее газовое ралли продемонстрировало слабость позиций Евросоюза, который хотел диктовать свои условия поставок, ограничивая транзит через «Северный поток – 2» и пытаясь наложить на Россию долгосрочное обязательство поставлять газ через Украину. Подробности...
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Россия бойкотирует Зеленского

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Байден идет ко дну

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Вычислен главный маньяк Америки

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
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Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
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    Игорь Мальцев

    Отставленный Курц гораздо опаснее Курца на троне

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		12 октября 2021, 12:18

    В нейтральной стране Австрии к присяге приведен новый канцлер – Александр Шалленберг (в связи с чем его поздравил русский президент).  Еще три дня назад в этой небольшой республике был другой канцлер – Себастьян Курц. Что, черт побери, происходит?

    Самый молодой канцлер второй республики на сегодняшний день уже во второй раз стал самым молодым бывшим канцлером: столкнувшись с обвинениями в коррупции, Себастьян Курц (ÖVP) в субботу упредил свой отзыв Национальным советом и подал в отставку. Второй срок пребывания Курца на посту президента составляет 641 день, что немногим больше, чем первый (526 дней). Почему Курц то приходит, то уходит, то возвращается вновь?

    Тогда краткая панорама политической жизни Австрии. Тут действуют консервативные центристы ÖVP (Австрийская народная партия), SPÖ (Социалистическая партия Австрии, Grüne (Зеленые), правые центристы FPÖ (Свободная партия Австрии) и либералы NEOS («Новая Австрия» и «Либеральный форум»). Странная для русского человека буква «Ö» то и дело появляется в тексте потому, что официальное наименование страны ­– Republik Österreich.

    Надо понимать, что Вена, где живет каждый третий житель республики, это красный город – тут царствуют социалисты SPÖ, старательно пестуя мигрантов как новый электорат. Здесь очень слабы позиции ÖVP и FPÖ. Зато есть вся остальная страна, состоящая из маленьких городов, сел и хуторов, где у людей консервативные взгляды на то, как надо жить среди прекрасных гор и озер, а также полей и виноградников. Очередной приют для беженцев им несколько портит эту картину, а рост количества жестоких преступлений со стороны «новых австрийцев» их почему-то пугает. И про социализм они знают только самое плохое. Эта страна голосует за ÖVP и FPÖ.

    Когда молодой и ранний Курц пришел в ÖVP, за него в качестве лидера проголосовало 100% членов партии, большинство из которых взрослые и очень взрослые люди, с непромытыми прогрессивной пропагандой мозгами. На что красные тут же устроили визг, что «при демократии так не бывает и так бывает только в Китае и у Путина» (хотя у Путина, кстати, не бывает). А Курц просто спас эту партию – они увидели в нем возрождение нормальности. Более того – ÖVP и FPÖ составили правящую коалицию, что дико скандализовало немецкие газеты и политиков, которые привыкли всем спесиво диктовать, как и кого выбирать.  

    Фото: Martin Juen/Global Look Press

    С тех пор Курц стал самым ненавидимым политиком Брюсселя и Берлина, потому что он постоянно выигрывал в сравнении со старцами Бундестага, что бегут, задрав штаны, за лево-зеленым комсомолом. Он стал канцлером здорового человека – он постоянно вежливо пускал по боку различные требования евробюрократов, чем заслужил уважение не только своей партии, и не только в Австрии. Во многом он использовал нейтральный статус Австрии, которая осталась вне блоков по желанию Рузвельта и Сталина, взамен на смену статуса с соучастника нацистских преступлений на статус жертвы. И, конечно, никакого НАТО. (Так, кстати, Вена стала центром шпионской жизни Европы). Курц был первым, кто поднял вопрос – почему через Австрию должны двигаться толпы мигрантов в сторону немецкой социальной помощи. Это была непопулярная среди ЕС позиция и ему это запомнили.

    В 2019 году, за три дня до парламентских выборов в Австрии, немецкая газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала видео, на котором политики FPÖ отдыхают в компании подставной фальшивой «родственницы русского олигарха» на Ибице и по пьяни, распустив павлиний хвост, обещают ей влияние взамен на финансовые вливания. И хотя Курц, как лидер совсем другой, но тоже правящей, партии, не имел к этому никакого отношения, он принял решение уйти с поста канцлера и были назначены новые выборы. И тут уже обломались те, кто думал, что похоронил карьеру Курца – он выиграл эти выборы и снова стал канцлером. А все, кто пытался его угробить, отчего-то попали на самое дно политической жизни – например, партия FPÖ и социалисты.

    На время второго пришествия Курца пришлись многия несчастия. От активизации всякого BLM по всему миру и прихода демократов в США до пандемии. Но Курц довольно хорошо понимал, почему ему опять вручили мандат – он проводил сдержанную политику, не нападал на Россию, не давал партнеру по коалиции – «Зеленым» – выйти из берегов, слушал вполуха что там болтает Фон Дер Ляйен из Брюсселя и провел Австрию через самые мрачные годы ковида с удивительным гуманизмом и достоинством. Сделал всё то, чего не умеют в Германии – и не удивительно, что он стал для тамошней элиты врагом номер один.

    Все это время не умеющие честно выигрывать выборы левые силы копали под Курца – к чему бы его привязать, чтобы сковырнуть окончательно. Незадолго до отставки подконтрольные оппозиции газеты начали писать о чудовищной коррупции Курца. На него натравили Отдел по борьбе с коррупцией, и они до сих пор роются у него в телефоне. «Чудовищная коррупция» Курца выглядит так: в то время, когда он уже не был канцлером первый раз и еще не был второй, двое его сотрудников по партии заказали опросы общественного мнения у бесплатной газеты «Австрия» и взамен поддержали газету государственной рекламой. Всё.

    Действительно, нет числа преступлениям Курца. Не то, что грядущий канцлер-социалист Германии Олаф Шольц, который, будучи министром финансов, отмазывал гамбургский банк от уплаты налогов на миллионы и принял участие в скандале с оператором платежной системы Wireсard всего-то на 1,9 миллиарда евро. Это другое, как вы понимаете. Удивительное совпадение – копать под Курца дали отмашку сразу после того, как он заявил, что больше ни одного афганца не будет на австрийской земле – пусть разбираются сами. Во многом его речь была инспирирована потрясшим общество преступлением – когда четверо молодых афганских беженцев, претендентов на убежище в Австрии, изнасиловали и убили 13-летнюю девочку по имени Леония, выкинув ее труп на обочину.

    Но весть о чудовищной коррумпированности режима Курца активно циркулировала в прессе, и партнер по правящей коалиции – партия «Зеленые» – начал вместе с правой FPÖ (которую они обычно по-товарищески называют нацистами и фашистами) активно работать против Курца. И было уже назначено заседание палаты представителей, на которой они собрались вынести вотум недоверия канцлеру. Но тут свершился очередной облом – утверждавший все это время, что он «не уйдет никогда» Курц подал в отставку сам, проведя переговоры с президентом Австрии.

    На свое место он предложил беспартийного дипломата и представителя одной из самых старых дворянских фамилий Австрии Александра Шалленберга (от чего сразу завизжали немцы, обозвав его hard-liner’ом, то есть сторонником жесткой линии, в миграционном вопросе). Шалленберг работал с той самой министеркой иностранных дел Карин Кнайсль, к которой заходил на свадьбу В. Путин, чтобы вы понимали. А когда ее выжили, стал министром сам. А теперь министром иностранных дел стал Микаэль Линхарт, посол Австрии во Франции, работавший также с Карин Кнайсль (хотя она его сожрала). И есть основания считать его также человеком Курца. Других перестановок в министерствах не было.

    При всем этом сам Курц остался главой парламентской фракции и лидером своей партии. И тут до туповатых «Зеленых» начало доходить, что их недурно объехали на кривой козе. Им не удалось стать победителями Курца при всём честном народе (на основании неких подозрений, педалируемых ручной прессой – никаких реальных обвинений не предъявлено). Курц не ушел, а отошел в сторонку, заполнив, по сути, еще два важных кресла своими людьми.

    Ненавистники Курца рассчитывают на новые выборы, но они состоятся по плану только в 2024-м, так как никакой чрезвычайной ситуации им не удалось устроить. Думается, их ждет крайне неприятный сюрприз. Отставленный Курц для них гораздо опаснее Курца на троне.

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