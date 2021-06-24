Европа запросила встречи с Путиным

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НОВОСТЬ ЧАСА

Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей в Женеве

24 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:18  |  vz.ru
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Российская экономика может полностью восстановиться уже во втором полугодии этого года. Столь оптимистичные прогнозы делают представители европейского бизнеса. Они уже готовы нарастить объемы инвестиций в Россию и увеличить здесь число рабочих мест. Что же помогает российской экономике так быстро преодолеть последствия накрывшей мир пандемии и в чем заключается главный драйвер ее роста?  Подробности...
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Эсминец британских ВМС Defender вторгся в территориальные воды России royalnavy.mod.uk
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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Сто тысяч украинцев позвали на «войну с Россией»

Так выглядит обложка этой брошюры mkip.gov.ua
Как вести себя, если на твою страну «напала Россия»? Ответить на этот нетривиальный вопрос решили на Украине, вполне серьезно издав на государственные деньги соответствующую брошюру. Что говорится в этой книге о «войне с Россией» и почему некоторые советы в ней актуальны жителям Украины даже сейчас, в мирное время? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей в Женеве
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    Европа запросила встречи с Путиным

    Пригласить Путина на саммит Евросоюза озвучили послы ФРГ и Франции на заседании комитета постоянных представителей ЕС    24 июня 2021, 17:00
    Фото: REUTERS/Charles Platiau
    Текст: Станислав Борзяков

    Германия вышла с инициативой провести первый за долгие годы саммит РФ − ЕС, где Россию будет представлять Владимир Путин, а Евросоюз − лидеры государств, в него входящих. Официально эта инициатива еще не подтверждена, но Украина уже в панике, ведь политика Запада по «изоляции России» отменяется. И в Киеве явно готовы сделать все возможное, чтобы этот саммит сорвать.

    О том, что канцлер Германии хочет пригласить президента России на встречу с лидерами стран ЕС, сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои дипломатические источники. При этом уточняется, что инициативу Берлина поддержал Париж, а само предложение уже озвучено послами ФРГ и Франции на заседании комитета постоянных представителей ЕС.

    В германском правительстве от комментариев на этот счет отказались – не подтвердили и не опровергли, что обычно означает, что информация верная. Как сенсацию, а не утку ее восприняли и в Киеве – и возмутились до глубины души.

    «Инициатива возобновить саммит с Россией без того, чтобы видеть какой-либо прогресс с российской стороны... может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, разохотить Россию от выполнения Минских договоренностей», – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Очень наглое, подчеркнем это, заявление, поскольку выполнять Минские соглашения отказывается именно Украина, причем открыто и почти официально. «Почти», поскольку юридически она из минского процесса все-таки не выходит – против этого резко выступают не только в ЕС, но и в США. А теперь Киев, надо понимать, испытывает удивление от того, что его дешевые фокусы перестали производить впечатление на Ангелу Меркель.

    Саммиты Россия – ЕС на высшем уровне перестали проводить после событий 2014 года, когда Запад провозгласил курс на «изоляцию» России. Сейчас об этом курсе предпочитают не вспоминать, поскольку «изоляция», мягко говоря, не удалась: по этому вопросу политическому Западу не удалось добиться единства даже в собственных рядах, из которых выпадали то Италия, то Греция, то Венгрия, не говоря уже про весь остальной мир.

    Потом в Белый дом переехал Дональд Трамп, и отношения Вашингтона с Берлином резко усложнились. Однако принципиально новой политики на украинском направлении США проводить не стали, по инерции шла прежняя. Как следствие, любые инициативы Меркель вроде нынешней были бы только ее инициативами, что усугубило бы раскол и сделало бы канцлера мишенью для критики со стороны русофобской части ЕС и все того же Вашингтона, взявшего обыкновение выдвигать к Берлину претензии из-за общих проектов с Россией, в первую очередь из-за «Северного потока – 2».

    После «дела Навального» в Берлине и Париже дали понять, что больше не желают выстраивать собственные отношения с Россией и будут действовать только через ЕС. И быстро выяснилось, что этот путь ведет к дальнейшему наращиванию конфронтации. В первую очередь, потому, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель не смог найти общий язык с российским руководством. Иногда даже кажется, что у него к России «что-то личное»

    Теперь ситуация меняется, и как будто бы радикально, хотя по сути от недавних установок никто отходить не стал. Если Берлину нужно выстраивать отношения с Россией через Евросоюз, то саммит РФ – ЕС – очевидный рабочий инструмент, пускай и довольно неожиданный с учетом всех прежних заявлений.

    Нельзя сказать точно, насколько эта инициатива принадлежит самой Меркель, поскольку она явно отталкивается от позиции американцев. Позиция эта на фоне успешного российско-американского саммита в Женеве была скорректирована: раньше Вашингтон Москву только «сдерживал» и «наказывал», а теперь хочет сотрудничать с ней по важным для себя вопросам.

    У Меркель такие вопросы тоже есть. Помимо торговли, это, по информации все той же FT, экология, борьба с международным терроризмом, здравоохранение и космические программы.

    «Меркель долго держала геополитический «шпагат» между Америкой и Россией. Она старалась защитить интересы своего народа, в том числе и в отношениях с Москвой. Но в определенные моменты, когда давление за океаном было невыносимым, ей приходилось делать шаг назад»,

    – прокомментировал ситуацию для газеты ВЗГЛЯД депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. 

    Кстати сказать, публикация FT появилась на фоне встречи Меркель с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который дал ей понять, что прежние разногласия улажены или отложены. Он даже назвал Германию «лучшим другом США», не побоявшись обидеть британцев.

    Таким образом, можно уверенно утверждать, что приглашение Путина на встречу с лидерами ЕС согласовано с Вашингтоном. И это придется учитывать русофобской группе внутри Евросоюза, чья внешняя политика жестко ориентирована на США. Прибалтика, Польша, Румыния и прочие уже не могут позволить себе обвинить Меркель в «предательстве общезападных интересов». Теперь они сами – предатели, если захотят продолжать конфронтацию тогда, когда «старший» велел сотрудничать с Москвой.

    Как ни крути, Меркель очень опытный политик. Сразу после встречи в Женеве она заявила, что Европе следует изменить курс во взаимодействии с Москвой на постепенное налаживание отношений. У канцлера нет резонов быть святее папы римского, сиречь проводить более антироссийскую политику, чем американцы, вот она и воспользовалась возможностью снизить градус напряженности.

    Очевидно, Меркель понимает, что номер, при котором президента России очно отчитывают на саммите ЕС, не пройдет. Будет скандал, от скандала никто не выиграет, станет только хуже. Значит, она действительно надеется на сотрудничество и на определенное «потепление отношений», тем более что американцы временно сняли свои возражения на этот счет, из чего теперь придется исходить полякам и прибалтам.

    Другое дело, что, как сказал бы Дмитрий Песков, официальных приглашений на саммит в Кремле пока не получали. Все еще десять раз успеет сорваться, тем более что есть силы, прямо на это мотивированные.

    Достаточно вспомнить, как бывший президент Украины Петр Порошенко отправил моряков на прорыв под Керчью, чтобы сорвать переговоры Трампа и Путина – и ведь действительно сорвал, поскольку украинская и российская темы были для президента США «токсичными».

    Байден почему-то уверен, что контролирует Украину, так что любая самодеятельность будет принята им в штыки. Но в реальности Украину в полной мере не контролирует никто, включая президента Владимира Зеленского: там всегда было очень широкие возможности для личной инициативы в плане провокаций. Поле, может, уже не такое дикое, но диковатое однозначно.

    Так что следующая серия сериала про новую «разрядку» и желание Запада пореже стрелять в собственные ноги явно будет посвящена попыткам сорвать российско-европейский саммит, если исходить из того, что Берлину и Парижу удастся настоять на своем, и соответствующее приглашение будет направлено в Кремль.

    А сам саммит станет своего рода финалом сезона. Будет интересно.


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