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19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

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            Почему Греция дергает Германию за усы

            Ирина Алкснис
            обозреватель РИА «Новости»
            		 19 апреля 2019, 17:50

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            Мы привыкли посмеиваться над великодержавными амбициями Польши, вернее – над упорными попытками польских элит эти амбиции реализовать.

            Но на самом деле это не вполне справедливо.

            Теоретически поляки действуют вполне разумно: они лавируют в бурных водах мировой истории и геополитики между великими и сверхдержавами, пытаясь продвинуть национальные интересы на мировой арене и повысить статус собственного государства.

            Их ошибка в ином – в непомерно завышенных притязаниях, в извечном стремлении откусить кусок куда больше, чем они способны проглотить, и в невероятно склочном поведении. В результате Польше раз за разом приходится за это расплачиваться. Она так старательно толкается локтями и скандалит, стремясь к желаемому, что регулярно доводит до белого каления куда более могущественных соседей.

            Между тем прямо сейчас у нас перед глазами – менее громкий, но по-своему даже более интересный пример другой страны, которая действует ровно в той же логике и даже похожими инструментами, но не исключено, что ей будет сопутствовать гораздо больший успех на этом пути. Во всяком случае, уже сейчас ей есть чем похвастаться.

            Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

            Речь о Греции.

            Как и Польша (а также многие другие страны Восточной Европы), Афины выбрали сторону американцев в текущих геополитических процессах. Их решение более чем понятно.

            За почти сорок лет в составе единой Европы Греция оказалась успешно низведена на уровень младоевропейцев. Ее некогда нормальная экономика с развитой промышленностью была подточена и превратилась в одну из самых проблемных в Евросоюзе. Безусловно, греки сделали это собственными руками, но их старательно соблазняли пойти по этому пути. А главным бенефициаром в итоге стала Германия и ее бизнес, ныне успешно снимающий сливки с того, что осталось.

            Вполне логично, что Афины метнулись к Вашингтону. Там для них есть хоть какая-то надежда – пусть даже иллюзорная – на изменение ситуации к лучшему, поскольку будущее под плотной опекой Берлина понятно и совершенно не внушает оптимизма.

            Как следствие, греческие власти вот уже некоторое время откровенно дергают тигра, то бишь Германию, за усы. Основным номером их программы является, безусловно, все более настойчивое продвижение темы компенсаций, которые им Берлин якобы недоплатил по итогам Второй мировой. На днях был сделан очередной шаг в виде резолюции национального парламента.

            Однако греки пошли на конфронтацию не только с Германией.

            В данный момент впервые за всю свою историю российско-греческие отношения находятся в кризисе, причем порожден он подчеркнуто недружественными шагами греческих властей сразу по нескольким направлениям. Скандалы вокруг Афона и отказов в визах русским священникам – самое громкое, но не единственное.

            Тут можно было бы поместить ядовитый пассаж про политическую близорукость Алексиса Ципраса и его правительства, которые пускают коту под хвост вековые основы национальной внешней политики и вообще рубят сук, на котором сидят. Но стоит напомнить, что Ципраса уже можно считать уникумом политического выживания.

            Политик, пришедший к власти на волне национального противостояния давлению европейских и международных структур, открыто отправил в мусорную корзину результаты общенародного референдума по финансовой политике – и свою предыдущую позицию – ровно через два дня после голосования. Сколько тогда, в 2015 году, было потрясенных возгласов и злорадных предсказаний, что Ципрас угробил свою политическую карьеру, а его дни на премьерском посту сочтены.

            С тех пор прошло четыре года, а Алексис Ципрас благополучно продолжает руководить страной.

            Так что не стоит недооценивать живучесть и хитроумие нынешних греческих властей, ввязавшихся в весьма опасную игру. Чем дело кончится, кто из великих держав возьмет вверх в идущем глобальном противостоянии, еще бабушка надвое сказала, а Греция уже получила от Штатов за свою позицию как минимум один весьма солидный внешнеполитический куш – переименование Македонии.

            Проблема не решалась больше двадцати лет, которые Греция настаивала на смене названия соседней страны, чтобы никто не путал ее с одноименной греческой провинцией. И вот за короткое время все было решено, причем в выгодном для Афин имиджевом свете – в виде межгосударственного соглашения. То есть Македония не только отказалась от своего названия, но и подчеркнуто прогнулась перед Грецией, позволив той вторгнуться в сугубо суверенный вопрос любого государства.

            И да, никто не скрывает, что американцы нажали на очень серьезные рычаги в ныне Северной Македонии, чтобы добиться нужного результата.

            Существует еще немало тем, в которых у Греции есть шанс половить рыбку в мутной воде перестройки мировой политической системы. Например, проблема Кипра и трений с Турцией. Анкара ведет себя с Вашингтоном все более нахально и независимо, и у американцев вполне может возникнуть идея «наказать» турок по линии греческо-турецких отношений. А Афины будут тут как тут.

            И, что характерно, все это без запредельно громких скандалов на грани (и за гранью) неадекватности, как у Варшавы.

            Ну а если ставка греков на американцев все-таки не сыграет, что ж, от немцев им в любом случае ничего хорошего не светит. А русские – отходчивые. Поймут и простят.


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