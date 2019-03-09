США решили противодействовать «российскому влиянию» на Балканах

США и Евросоюз планирует создать стратегию противодействия «российскому влиянию» на Балканах, об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

Он заявил, что Москва «тщательно стремится» подорвать договоренности между Грецией и Северной Македонией и нагнетает сепаратистские настроения у боснийских сербов, передает РИА «Новости».

«США и наши партнеры хотят, чтобы в регионе Восточных Балкан существовал порядок, основанный на законах и нормах <...>, а Москва видит свои интересы в существовании региона, страдающего от беспорядков», – сказал Палмер.

Палмер также сообщил, что надеется о новых переговорах Сербии и Косово по членству в ЕС.

«Мы считаем, что любое соглашение между Сербией и Косово должно быть прочным и всеобъемлющим. Вполне возможно, что это может включать корректировку границы. США не поддерживают, но и не исключают такого сценария», – отметил чиновник.

Напомним, Косово идет создание полноценной армии. Причем против такого формата армии выступают даже Евросоюз и НАТО. Это решение поддерживает только Вашингтон.