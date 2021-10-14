Кто на Украине оценит «газовый» жест Путина

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Брюссель отказался признать энергетические ошибки

Планы борьбы с газовым кризисом Еврокомиссии – пустышка Victor Lisitsyn/Global Look Press
Еврокомиссия представила свои рекомендации по борьбе с энергетическим кризисом, разразившимся в Евросоюзе. Из речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон видно, что Брюссель не признал за собой ни одной ошибки, которые и привели к текущему кризису. Каков же рецепт спасения Европы?  Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Москву прикрыли от ударов из космоса

На Западе признают, что комплексы С-500 не имеют аналогов в мире Минобороны России/Youtube
На вооружении ВКС появились первые новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Системам, чьи противоракеты могут поражать цели, летящие на высоте почти в двести километров, поручена охрана Москвы и всего Центрального региона России. Таким образом, столица получает противоракетную оборону, которая способна защитить ее от ядерных межконтинентальных боеголовок в ближнем космосе. Подробности...
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Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США

Армию КНР готовят к силовому воссоединению с Тайванем Mao Pengfei/Xinhua/Global Look Press
Сотни боевых самолетов, в том числе способных нести атомное оружие, десантные корабли новейшего типа – вот лишь немногое из того, что грозит задействовать Пекин для решения «проблемы двух Китаев». На Тайване, которому с помощью США 70 лет удается сохранять военный паритет с КНР, теперь опасаются высадки десанта. Станет ли неизбежной атака на «непотопляемый авианосец» США? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Кто на Украине оценит «газовый» жест Путина

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Никакого «реверса» газа с запада на восток не существует. Это сказки для населения Украины, чтобы объяснить высокие цены на газ для людей и пафосно заявлять об энергетической независимости. Подробности...

Евросоюз избавляется от ярких политиков

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Европейский политик высшего уровня должен соблюдать три важнейших правила: не любить Россию, не выступать против миграции и мультикультурализма, а также поддерживать «европейские ценности», главные из которых – зеленая энергетика и права ЛГБТ. Или его просто выживут. Подробности...

Во Франции появился свой Трамп

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Эммануэль Макрон твердо намерен избираться на второй срок – и государственная политическая машина, подчиненная его воле, в состоянии дать отпор выскочившему как чертик из табакерки человеку, которого все называют «Le Z». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Когда Молдавия предаст Украину

Япония пошла на конфликт с Россией

Обсуждение: 4 комментария

Как попасть в рабство в Дагестан

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
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    Сергей Миркин

    Кто на Украине оценит «газовый» жест Путина

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		14 октября 2021, 12:04

    Президент России Владимир Путин призвал «Газпром» не прекращать транспортировку газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Несмотря на то, что «Газпрому» было бы выгодно просто платить деньги Украине по контракту, но физически не качать газ через ГТС, Путин сказал, что этого делать не стоит, чтобы не ставить никого в трудное положение, включая Украину, и чтобы не подрывать доверие к «Газпрому» как к надежному партнеру. Также президент РФ отметил, что Газпром и так прокачивает через Украину газа больше, чем предусмотрено контрактом.

    Ранее на Украине выражали опасения, что Россия может физически прекратить прокачку газа через украинскую ГТС. Об этом писал глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Казалось бы, майданные чиновники должны быть счастливы от такого поворота событий. «Вражеский» российский газ не будет идти по украинским трубам, но денежки «агрессора» продолжат поступать в украинский бюджет. В Киеве должны прыгать от радости. Однако подобного развития событий майданные политики боялись больше, чем черт ладана. Почему?

    Потому что никакого «реверса» газа с запада на восток не существует. Это сказки для населения Украины, чтобы объяснить высокие цены на газ для людей и пафосно заявлять об энергетической независимости. В реальности все происходит по следующей схеме. Европейские энергетические компании закупают газ у «Газпрома», потом часть продают «Нафтогазу». Получается, украинская компания забирает его из того объема, который идет в ЕС через украинскую газотранспортную систему. На этой схеме наживаются европейские компании и украинский чиновники, но страдают граждане Украины, которые вынуждены платить космические цены.

    Если транспортировка газа через украинскую ГТС прекратится, то возникнет вопрос, как физически поставлять газ на Украину? То есть де-юре его «Нафтогаз» у европейских компаний купить сможет, только непонятно, как это топливо получит Украина. Возможно ли сделать реальный, а не мифический реверс газа с запада на восток, сколько времени и затрат на это понадобится? Об этом споры на Украине идут не первый год. А, учитывая, что зима «на носу», своим решением Путин, по сути, спас многих жителей Украины от перспективы зимовать в неотапливаемых квартирах. Думается, принимая это решение, президент России руководствовался политической целесообразностью, однако можно предположить, что свою роль сыграл и гуманистический аспект.

    Политические факторы, вероятно, были следующие. Во-первых, сейчас в ЕС и в США Россию обвиняют в искусственно созданном газовом кризисе в Европе. Мол, Москва это делает для того, чтобы ускорить лицензирование «Северного потока-2». В то же время многие эксперты уверены, что к повышению цен на газ привело переориентирование поставщиков сжиженного газа с европейского рынка на азиатский и спекулятивные игры на бирже. Но если бы «Газпром» прекратил транзит газа через украинскую ГТС, то это бы стало дополнительным аргументом в пользу того, что Россия использует голубое топливо как оружие. Это Москве не нужно.

    Фото: РИА Новости

    Во-вторых, в ФРГ к власти должно прийти новое правительство, с которым руководству России надо будет выстраивать отношения. Уходящий в отставку канцлер Ангела Меркель взяла на себя обязательство способствовать заключению нового контракта на транспортировку Россией газа через Украину после 2024 года. Думается, новое правительство продолжит ту же политику. Тем более, что в его состав, вероятно, войдут представители партии «Зеленые», которые настроены против запуска «Северного потока -2». В свете этого прекращение транспортировки газа через Украину плохо бы сказалась на отношениях РФ и ФРГ.

    В-третьих, гарантия продолжения прокачки газа через украинскую ГТС послужила фактором для успокоения на газовом рынке Европы – наряду с обещанием Владимира Путина продавать дополнительные объемы газа через биржу в Санкт-Петербурге. Что же до гуманизма, то Путин не раз говорил и писал, что считает русских и украинцев одним народом, а свой народ никто морозить не будет. Кроме того, энергетический коллапс на Украине привел бы и к политическому кризису, а это могло создать для РФ много проблем. Миллионы беженцев, сопредельная территория, погруженная в политический хаос. В такой ситуации Запад быстро откажется от Украины и украинцев. Пример Афганистана налицо. И проблему Украины придется решать только России.

    Оценят ли на Украине жест Путина? Сомнительно. Майданная элита точно «спасибо» не скажет. Скорее, наоборот. ЗЕкоманда объявит своей победой тот факт, что Россия не прекратила прокачку газа через Украину. Ведь президент Украины Владимир Зеленский считает себя суперполитиком. Так, он заявил, что окружение Путина не дает им встретиться. При этом он делал туманные намеки, из которых журналисты поняли, что Зеленский уверен, что сможет убедить Путина в своей правоте. Одновременно в СМИ появилась информация, что  несколько месяцев назад Россия передала Украине список тем, которые бы могли обсудить Путин с Зеленским для восстановления двухсторонних отношений, но Киев на это даже не ответил.

    Может, люди на Украине оценят решение Путина? Тоже сомнительно. Многие под влиянием СМИ и политиков верят, что Украина энергетически независима. Другие просто не поймут, насколько распоряжение президента России «Газпрому» важно для их жизни и здоровья. Третьи, может, и поймут, но промолчат в «тряпочку», чтобы не прослыть «агентами Кремля». А тех, кто попытается что-то объяснить, объявят врагами, работающими на Россию. Украина очень зависима от России, особенно в энергетическом секторе, но там после государственного переворота 2014 года господствует миф, что Россия Украине не нужна. Казалось бы, за последние годы жизнь доказала, что это не так. Но постмайданная Украина – это страна Зазеркалье, где государственные деятели ежедневно устраивают шоу кривых зеркал, в которых искажается реальность. А самое плохое, что в это уже, кажется, верят все – и зрители, и авторы шоу.

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