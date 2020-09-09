Русские слезли с иглы под названием «валюта»

Тем временем СМИ сдержанно сообщили, что цена на евро впервые с февраля 2016 года перевалила за 90 рублей. Я бы даже сказал, «на удивление сдержанно». Хотя банкиры уже подозревали – судя по моему «Райффайзену», который уже месяц как пытается содрать во внутренней конвертации эти самые 90, несмотря на официальный курс. Ну накаркали, спасибо.

Как говорил Генри Форд, «хорошо, что народ не понимает, как работает наша банковская система. Иначе завтра же случилась бы революция». Но смотри-ка – вот вам 90, а революции все нет и нет. Более того – раньше бы стоял крик на каждом углу и очереди бы выстраивались в обменники, а тут – тишина. Даже в «Фейсбуке».

Думается, этому есть несколько объяснений, и главное из них – ширнармассы слезли с наркотика под названием «твердая валюта». Публику очень долго и упорно убеждали в том, что в России надо жить на русский рубль. Публика поначалу упиралась, но санкции доделали свое дело. Почти до нуля уменьшилась доля импорта еды, и на освободившееся место пришли местные производители. То есть место торгашей заняли производственники. И – смотри-ка – сработало!

Первый признак слезания с твердовалютной иглы во внутренней жизни городов и весей – рост цены на евро/доллар не равен и не пропорционален росту цены на продукты первой необходимости. Да – растет, но уже в рамках, например, инфляции. Схема «ты живешь в России, поэтому получи в рублях и трать в рублях» привела к тому, что тема евро/доллар как-то ушла из массового сознания.

Действительно – зачем обычному человеку, который не собирается сегодня ехать в Европу, эти самые евро? Как резервная валюта? Для этого нужно на этот самый «резерв» заработать чуток лишних рублей. А так как у обычного человека никаких лишних денег не бывает вообще никогда, то и тема не звучит. И дело даже не в еде, дело и в ценах на жилье, например.

Что-то не вижу, как раньше, чтобы девелоперские компании, которые всегда в лидерах по части борзости и обирания граждан в любой стране, рисковали выставлять свои дома и квартиры на рынок «в долларах».

Более того – на осмелившихся на такое будут смотреть как на идиотов в лучшем случае, а в худшем – как на бандитов из девяностых, которые покушаются на святое – право граждан в собственной стране жить на собственную валюту. И, да, ипотека, какой бы хищнической она ни была – она вся тоже в рублях. Потому что на ипотеке в валюте люди уже обожглись по полной – иллюзорная безопасность такой сделки привела к ряду очень неприятных случаев.

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Является ли этот процесс пресловутой дедолларизацией экономики? Той самой, о которой так громко любили говорить в предвыборных речах политики, но давно, кстати, перестали? Возможно. Особенно если говорить о внутреннем производстве и о внутреннем же потреблении. А в опековских эмпиреях мы и не витали никогда. Вот ты, читатель – торгуешь с Европой или еще с кем? Скорее всего, нет. И брат твой, и свекор – тоже. Состав нефти на даче не стоит? Вроде тоже нет.

А если припомнить – то уже в 2018-м российское правительство подготовило план по дедолларизации (все-таки корявое слово, как ни крути) экономики.

Причем по довольно очевидной причине – контора Трампа начала использовать доллар уже не в качестве платежного средства, а в качестве боевого отравляющего вещества. Все эти угрозы «отключим SWIFT» – и некоторым таки отключили. А русским банкам начали грозить запретом долларовых расчетов.

Более того – из-за этого возникла идея создания европейского аналога SWIFT, такой межбанковской системы расчетов. Все эти телодвижения слона в посудной лавке – они картины совсем не украшают и вообще отравляют атмосферу в денежной сфере. Что всегда и везде бьет по простым людям так или иначе.

Но так называемая дедолларизация началась даже не в 2018-м, а скорее в 2014-м, когда после обвала цен на недвижимость продавцы и так перестали выставлять цену в «условных единицах».

Но это все детали. Деньги такая вещь, что, несмотря на камлания Маркса, Кейнса и Фридмана, самая неконтролируемая и самая важная вещь лежит не в калькуляторе, а в голове у народа, он же «широкая публика». Вот что-то щелкнет в голове у толпы, и она вынесет свои сбережения из банков, и наступит вам хана – считай свои экономические теории, не считай.

Так и с отрывом от валютной зависимости: это во многом психологический эффект. Когда люди перестают ощущать себя зависимыми от чужой валюты и концентрируются на своей, тогда и происходит эта пресловутая «дедолларизация». Что мы и наблюдаем в прямом эфире.