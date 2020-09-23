Сердца требуют не перемен, а переворотов

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23 сентября, среда  |  Последнее обновление — 13:31  |  vz.ru
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Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось Станислав Красильников/ТАСС
Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
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Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые &#8722; менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Как США создают гиперзвуковое оружие против России

Так будет выглядеть «американский «Кинжал» lockheedmartin.com
В последние дни и американские политики, и военные США неоднократно заявляли о новых успехах США в разработке гиперзвукового оружия. Вашингтон явно хочет вернуть себе лидерство в таких разработках. На чем основаны подобные заявления, какие именно программы гиперзвукового оружия сегодня ведутся в США и какие выводы из происходящего могла бы сделать Россия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Сердца требуют не перемен, а переворотов

Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
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Уйдет ли Европа с исторической сцены

Андрей Бабицкий, журналист
Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Подробности...
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Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского «Фавипиравира». Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 23 комментария

Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Алексей Алешковский

    Сердца требуют не перемен, а переворотов

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		23 сентября 2020, 12:12

    Открываю «Фейсбук», а в ленте истерика: Басков и Киркоров поддержали Лукашенко! Во-первых, почему бы людям не поддерживать кого-либо по собственному усмотрению – хоть из любви, хоть из корысти? Либеральным интеллигентам ведь до сих пор не стыдно поддерживать Пиночета – они тем самым не обагряют руки кровью невинных, и перебитые прикладом пальчики Виктора Хары им по ночам не снятся: совсем другое дело! Во-вторых, это очень смешно: можно подумать, Басков и Киркоров – кумиры протестующих. Визг такой, словно это Макаревич и Шевчук на поклон к батьке приехали. 

    Оппозиция знает, как надо: любую проблему щелкает как орешки, с занятых идеологических позиций. Колебаться вместе с линией партии у нас в стране учили 70 лет. Но разве удивительны размытые представления о норме, если в повседневной жизни мы имеем дело с абсурдом и на практике руководствуемся алгоритмами работы с ним? Двоемыслие – результат кодирования реальности новоязом ее описания. Реальность от этого не раздваивается, меняются лишь подходы к ней. То, что раньше устраивало, начинает возмущать. Или наоборот – в подобных случаях вспоминают про окно Овертона.

    В результате воспитания и обучения, подгоняющих действительное под желаемое, абсурдом нам кажется вполне логичное. Люди живут не по учебникам, а по законам собственной выгоды. На том же строится и политика. Ее принято считать грязной, но она лишь реалистична. Страшнее всего политика, основанная на идеализме: вспомнить хоть «демократизацию» Ближнего Востока. Она и была желанием подогнать реальность под норму выгоды. Материальное мало отличается от идеального: и то и другое – как инструменты – помогает загонять других в зону собственного комфорта.

    Логика в современном мире – не догма, а руководство к действию, которое должно запутать контрагентов кажущимся абсурдом. В этом смысл гибридной войны. То, что дело с отравлением Навального кажется совершенно понятным сторонникам версии кремлевского заговора, вполне логично. Сумасшедшие – это те, кто проносит мимо рта ложку. А люди, которые обустраивают свой мир в соответствии со своей логикой, совершенно нормальны, даже если это логика абсурда.

    Одни считают нормальным любой ценой остановить строительство второго «Северного потока», другие – готовность его строителей стрелять себе в ногу. У всех разные интересы и, следовательно, разная логика: она хороша, когда обслуживает выгоды. Абсурдно было бы наоборот – интересам обслуживать инструмент мышления. С этической точки зрения ненормально навязывать другим свою логику или пытаться заставлять их жить в соответствии с ней. Зато вполне нормально делать вид, что принимаешь логику, которой соответствовать не собираешься. Советские люди к этому давно привыкли: «вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что на вас работаем».

    Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»

    Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Власти нужна не монополия на насилие, а монополия на мысль. Монополия на силу – лишь инструмент: исключительно мысль легитимизирует власть. Лукашенко сам раскачал свою лодку. Ласковый теленок сосет двух маток, но базовая характеристика теленка – ласковость, а не прожорливость.

    Что случилось с Януковичем? Он не оскорбил действием студентов – мало ли их оскорбляли на демократическом Западе? Порой и расстреливали. Янукович дал им надежду на европейский выбор. Чтобы сдвинуть лавину, надо запустить первый камешек. Что случилось с Лукашенко? Он начал устраивать антироссийские националистические митинги. Решил, что время разбрасывать камни, и не заметил, как стронулась лавина, остановить которую собственными силами оказалось сложновато. То, что батькой манипулировала СБУ, устроившая классическую разводку с «вагнеровцами», или другие кукловоды, совершенно не принципиально: речь не о теории заговора, а о практической психологии масс.

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    Массам нужна стабильность восприятия. Кровавый режим – значит кровавый: сидим на привязи ровно. Либерализация – значит, понеслась. Законы этологии работают всегда. Люди отличаются от животных не принципами дрессировки. Павловский рефлекс – рефлекс и в Африке. Если вслед за звоночком открывается кормушка, зона причинно-следственной связи комфортна. А если за звоночком внезапно открывается окно Овертона, стабильность нарушается – и неважно, кто и в чьих интересах отворил это окошко: ветер перемен уже подул.

    Сердца требуют не абы чего, а того, чем запахло. Логика поведения связана не с абстрактными законами, а с реальной картиной мира. Советскому народу можно было сколько угодно твердить про коммунизм, но во рту у него слаще не становилось. Терпеть это, тем не менее, можно было долго – как при Сталине. Рухнуло все – не когда жить по-старому расхотели низы, а когда верхи решили попробовать жить по-новому. Как гласит известный анекдот, «работает – не надо трогать». Перемен требует разум. Это процесс сложный, постепенный и системный. Сердца требуют не перемен, а переворотов.


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