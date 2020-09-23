Сердца требуют не перемен, а переворотов

Открываю «Фейсбук», а в ленте истерика: Басков и Киркоров поддержали Лукашенко! Во-первых, почему бы людям не поддерживать кого-либо по собственному усмотрению – хоть из любви, хоть из корысти? Либеральным интеллигентам ведь до сих пор не стыдно поддерживать Пиночета – они тем самым не обагряют руки кровью невинных, и перебитые прикладом пальчики Виктора Хары им по ночам не снятся: совсем другое дело! Во-вторых, это очень смешно: можно подумать, Басков и Киркоров – кумиры протестующих. Визг такой, словно это Макаревич и Шевчук на поклон к батьке приехали.

Оппозиция знает, как надо: любую проблему щелкает как орешки, с занятых идеологических позиций. Колебаться вместе с линией партии у нас в стране учили 70 лет. Но разве удивительны размытые представления о норме, если в повседневной жизни мы имеем дело с абсурдом и на практике руководствуемся алгоритмами работы с ним? Двоемыслие – результат кодирования реальности новоязом ее описания. Реальность от этого не раздваивается, меняются лишь подходы к ней. То, что раньше устраивало, начинает возмущать. Или наоборот – в подобных случаях вспоминают про окно Овертона.

В результате воспитания и обучения, подгоняющих действительное под желаемое, абсурдом нам кажется вполне логичное. Люди живут не по учебникам, а по законам собственной выгоды. На том же строится и политика. Ее принято считать грязной, но она лишь реалистична. Страшнее всего политика, основанная на идеализме: вспомнить хоть «демократизацию» Ближнего Востока. Она и была желанием подогнать реальность под норму выгоды. Материальное мало отличается от идеального: и то и другое – как инструменты – помогает загонять других в зону собственного комфорта.

Логика в современном мире – не догма, а руководство к действию, которое должно запутать контрагентов кажущимся абсурдом. В этом смысл гибридной войны. То, что дело с отравлением Навального кажется совершенно понятным сторонникам версии кремлевского заговора, вполне логично. Сумасшедшие – это те, кто проносит мимо рта ложку. А люди, которые обустраивают свой мир в соответствии со своей логикой, совершенно нормальны, даже если это логика абсурда.

Одни считают нормальным любой ценой остановить строительство второго «Северного потока», другие – готовность его строителей стрелять себе в ногу. У всех разные интересы и, следовательно, разная логика: она хороша, когда обслуживает выгоды. Абсурдно было бы наоборот – интересам обслуживать инструмент мышления. С этической точки зрения ненормально навязывать другим свою логику или пытаться заставлять их жить в соответствии с ней. Зато вполне нормально делать вид, что принимаешь логику, которой соответствовать не собираешься. Советские люди к этому давно привыкли: «вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что на вас работаем».

Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Власти нужна не монополия на насилие, а монополия на мысль. Монополия на силу – лишь инструмент: исключительно мысль легитимизирует власть. Лукашенко сам раскачал свою лодку. Ласковый теленок сосет двух маток, но базовая характеристика теленка – ласковость, а не прожорливость.

Что случилось с Януковичем? Он не оскорбил действием студентов – мало ли их оскорбляли на демократическом Западе? Порой и расстреливали. Янукович дал им надежду на европейский выбор. Чтобы сдвинуть лавину, надо запустить первый камешек. Что случилось с Лукашенко? Он начал устраивать антироссийские националистические митинги. Решил, что время разбрасывать камни, и не заметил, как стронулась лавина, остановить которую собственными силами оказалось сложновато. То, что батькой манипулировала СБУ, устроившая классическую разводку с «вагнеровцами», или другие кукловоды, совершенно не принципиально: речь не о теории заговора, а о практической психологии масс.

Массам нужна стабильность восприятия. Кровавый режим – значит кровавый: сидим на привязи ровно. Либерализация – значит, понеслась. Законы этологии работают всегда. Люди отличаются от животных не принципами дрессировки. Павловский рефлекс – рефлекс и в Африке. Если вслед за звоночком открывается кормушка, зона причинно-следственной связи комфортна. А если за звоночком внезапно открывается окно Овертона, стабильность нарушается – и неважно, кто и в чьих интересах отворил это окошко: ветер перемен уже подул.

Сердца требуют не абы чего, а того, чем запахло. Логика поведения связана не с абстрактными законами, а с реальной картиной мира. Советскому народу можно было сколько угодно твердить про коммунизм, но во рту у него слаще не становилось. Терпеть это, тем не менее, можно было долго – как при Сталине. Рухнуло все – не когда жить по-старому расхотели низы, а когда верхи решили попробовать жить по-новому. Как гласит известный анекдот, «работает – не надо трогать». Перемен требует разум. Это процесс сложный, постепенный и системный. Сердца требуют не перемен, а переворотов.