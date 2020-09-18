«Северный поток–2» стал инструментом шантажа

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США – Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Молодежь напишет новые правила цивилизации

Заработок и карьера не привлекают современную молодежь пресс-служба «Российской креативной недели»
«Мы очень недооцениваем нашу молодежь. Они сильнее нас, у них по-другому развито восприятие. Каждый талантливый молодой человек – это «супермозг», – сказала газете ВЗГЛЯД Марина Абрамова, руководитель «Роскультцентра» и директор прошедшей на днях «Российской креативной недели». Есть ли у современной молодежи авторитеты, в чем ее главная мотивация и почему она не стремится в классический бизнес?  Подробности...
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«Дело Навального» свело с ума Европарламент

Европарламент требует ввода секторальных санкций против российской экономики и закрытия проекта «Северный поток – 2» OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС
Европейский парламент принял резолюцию о судьбе Алексея Навального, вобравшую в себя рекордное количество фантастических требований к России, включая требование переписать Конституцию. Откуда евродепутаты взяли столько наглости и как это связано с тем, что «дело об отравлении «Новичком» начинает трещать по швам?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Северный поток–2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный Поток-2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...

Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
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Как украинцы полюбили американские бомбы

Андрей Манчук, политолог
«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда. Подробности...
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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    «Северный поток–2» стал инструментом шантажа

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		18 сентября 2020, 17:15

    Мы уже привыкли к тому, что США и ЕС бездоказательно обвиняют Российскую Федерацию во всех смертных грехах – надо же как-то разваливающемуся Риму (в лице коллективного Запада) лепить новый Карфаген, дабы мобилизовать свое население. Привыкли даже к тому, что против России ни за что вводятся санкции, экономические и персональные – нужно же как-то симулировать активность. Но до сих пор сложно поверить в то, что ради наказания России даже не за совершение ею несуществующего преступления, а за отказ Москвы в него поверить – Европа может всерьез обсуждать возможность зарубить важнейший инфраструктурный проект. Причем важнейший не столько для России, сколько для Европы.

    Однако именно это сейчас и происходит в связи с делом Навального и «Северным потоком – 2» (СП-2). Кремль не возражает против возбуждения уголовного дела по предложенной Западом формулировке (отравлению Алексея Навального «Новичком», похищению его инопланетянами, замене реального оппозиционера на выращенного в лабораториях ФСБ клона) однако для этого просит зарубежных коллег предоставить доказательства реалистичности этой формулировки. Германия (военные медики которой якобы и нашли в крови Навального «Новичок») данные предоставлять отказывается, предлагая поверить ей на слово. Не подкрепленное ничем слово – даже слабым набором доказательств, аналогичным тому, который был в деле Скрипалей (см. видео «Петров и Боширов приехали полюбоваться на солсберийские шпили»). А если Москва поверить не готова, то ей угрожают санкциями. Не просто персональными ограничениями в отношении ряда лиц, причастных к «отказу провести расследования», а закрытием «Северного потока – 2».

    Ирония в том, что этот важный для России проект представляет не меньшую (а то и большую) важность для Германии, а также всей Европы. Поставляемый по СП-2 газ пойдет не в дома немецких потребителей, а в кошельки местных компаний, а также бюджет ФРГ. Германия в данном случае играет роль транзитного государства, зарабатывающего на этом транзите большие деньги и политическое влияние, а сам газ уходит в Австрию, а оттуда – в Южную и Восточную Европу. Которая после запуска СП-2 будет получать российский газ напрямую, а не через разваливающуюся Украину, которая может свою ржавую из-за отсутствия ремонта трубу в любой момент «назло москалям» закрутить или взорвать.

    При этом безопасных и недорогих альтернатив российскому газу (которые Европа с озабоченностью, достойной лучшего применения, искала все последние годы) нет. Все восточные и юго-восточные альтернативы – от Казахстана до Алжира – находятся либо под контролем враждебной ЕС Турции (большой привет европейским идиотам, заставившим Болгарию отказаться от «Южного потока» и вынудивших Москву строить «Турецкий поток»). Анкара держит либо сами месторождения, либо маршруты с них в ЕС, либо мешает строительству таких маршрутов. Поэтому заменить российский газ нечем и некем – можно и нужно лишь делать его доставку более безопасной, для чего и создается СП-2. И тут еще можно понять, когда проект призывают закрыть страны-истерички (Польша, Прибалтика). Но когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – чиновник, поставленный блюсти европейские интересы – прямо предлагает Ангеле Меркель зарубить проект из-за того, что вышедшему в тираж российскому оппозиционеру поплохело, это выглядит, как сюр.

    Берем попкорн?

    Вопрос в том, что с этим сюром делать Москве? Ангела Меркель-то не справилась с давлением и сменила позицию вокруг Потока с «СП-2 не касается дела Навального» на «Вопрос о санкциях против СП-2 выносится на общеевропейское обсуждение».

    Некоторые эксперты уверяют, что нужно идти на уступки и спасать «Северный Поток» – не европейской энергобезопасности ради, а по причине потраченных на него российских денег, а также из-за репутационного ущерба для РФ в случае закрытия проекта. И, действительно, Кремль мог бы вообще снять все вопросы о санкциях – достаточно выполнить европейский ультиматум и просто начать расследование об отравлении «Новичком» Алексея Навального. И выяснить, кто применил химическое оружие на российской территории. Собственно, немцы в лице министра иностранных дел Хайко Мааса это и предлагают – «начните расследование, и тогда СП-2 не тронут». Проблема в том, что этот путь тупиковый. Если Москва на него ступит, то не только потеряет «Северный поток-2», но и обретет гораздо больше проблем.

    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

    Фактически России предлагают пойти на поводу у шантажиста. Сегодня ЕС угрожает отменой СП-2 и требует от Кремля возбудить дело о применении химоружия в России на основе лишь европейских утверждений о том, что применение было. Если мы это требование выполним, то не только обнулим все наши предыдущие заявления и доказательства (выводы следователей, позицию омских врачей и т.п.), но и создадим опаснейший прецедент. Ведь уже завтра Евросоюз будет угрожать закрытием того же самого СП-2 в случае, если мы не начнем расследование (опять на основе лишь европейских утверждений) о вмешательстве в американские выборы хакеров из кабинетов с видом из Кремля. Если мы и это выполним, то послезавтра от нас потребуют ради спасения СП-2 отдать непризнанные республики – ДНР и ЛНР – на расправу Киеву. А дальше уже все будет зависеть от полета европейской фантазии и степени наглости западных политиков.

    Единственный способ избежать этого бесконечного вымогательства – сразу, после первого же требования послать западных шантажистов на три веселых буквы (в США, если кто не понял). Но мы все-таки люди вежливые, поэтому и посылаем в корректных формулировках: «предоставьте нам то, что вы нашли в крови Навального – или не требуйте от нас расследования». Да, это может стоить нам заморозки строительства «Северного Потока – 2» до весны – однако раз и навсегда покажет потенциальным шантажистам, что к России нужно искать другой подход.

    Впрочем, не исключено, что с «Северным потоком – 2» ничего не будет. Что Берлин просто пытается добиться от нас каких-то уступок для того, чтобы избежать нужного для интересов ЕС, но при этом неприятного для репутации этого интеграционного объединения голосования по санкциям.

    На таком голосовании решение должно быть одобрено консенсусом – всеми 27 странами ЕС. А его по СП-2 не ожидается. Напомним, что когда Евросоюз голосовал о санкциях России из-за отравления Скрипалей (а тогда были хоть какие-то данные, намекающие на причастность к делу российской разведки), уважаемые страны-члены сошлись лишь на решении коллективно выслать некоторое число российских дипломатов. Вряд ли сейчас все готовы коллективно проголосовать за отказ от важнейшего для энергобезопасности ЕС и бюджетов отдельных европейских государств трубопроводного проекта.

    Так, президент Австрии Александр ван дер Беллен уже заявил, что он вообще не видит связи между «Северным потоком – 2» и делом Навального. И если Вена (или кто-нибудь другой – например, Будапешт, Париж) наложат вето, то решения не будет. Возможно, именно поэтому Меркель и переложила введение санкций по СП-2 на общеевропейские плечи – чтобы зарубить ненужное Германии решение там.

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    Да, это ударит по репутации Германии (она председательствует в ЕС до конца года), поэтому хитрые немцы и хотят, чтобы Владимир Владимирович избавил Ангелу Хорстовну от этого голосования своими уступками по вопросу расследования. Однако благотворительностью Москва не занимается. Надоело.


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