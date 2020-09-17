Москва раскритиковала Данию за деструктивную линию по «Северному потоку – 2»

Предложение Дании о новой дискуссии по «Северному потоку – 2» после ситуации с блогером Алексеем Навальным демонстрирует, что датские власти, пытаясь помешать строительству газопровода, выступают лоббистом интересов США, заявил российский МИД.

«Это очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению газопровода «Северный поток – 2». Такая инициатива вызывает по меньшей мере недоумение. Я просто хочу напомнить, что строительство этого газопровода находится на финальной стадии», – цитирует официального представителя российского МИД Марию Захарову РИА «Новости».

Дипломат добавила, что на завершение строительства есть все нужные разрешения, включая разрешение от Дании.

«Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция. Вашингтон напористо продвигает свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям. Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов», – сказала Захарова.

Премьер Дании Метте Фредриксен ранее высказалась в пользу новой дискуссии по строительству газопровода после ситуации с Навальным.

В четверг Европарламент призвал ввести санкции против России в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2».

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим Евросоюза (ЕС) за нарушения прав человека обсуждается в настоящее время в Совете ЕС и будет принят как можно скорее. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил назвать его именем Навального.

Кремль призывал не упоминать «Северный поток – 2» в контексте политизации, так как этот взаимовыгодный коммерческий проект в интересах как России, так и ЕС.

Напомним, якобы отравленный «Новичком» Навальный начал вставать с постели. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления «Новичком», так как тот имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.