«Пора валить» как символ веры

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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Кого в русской истории могут признать «абьюзерами» и «харассерами»

История России богата на примеры физического, сексуального и психологического насилия над женщинами со стороны исторических деятелейФото: Федор Солнцев,Vladimir Boiko/Global Look Press
Вслед за сносом «памятников расистам» может начаться кампания по уничтожению «памятников насильникам» – по крайней мере, к этому призывают активистки так называемой третьей волны феминизма. Эта «волна» пока еще не накрыла Россию в полной мере, однако уже сейчас можно предположить, какие деятели нашего прошлого будут осуждены «новой моралью» как «абьюзеры» и «харассеры». Подробности...
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Ленин в Германии вызвал в Польше панику

Западногерманские поклонники Ленина добились установки памятника Ильичу через судФото: Caroline Seidel/dpa/picture-alliance/ТАСС
Польский представитель в Европарламенте высказала серьезные претензии к Германии. Причиной стала установка в одном из немецких городков памятника Ленину. Берлину досталось за популяризацию коммунизма и «тоталитарные традиции», а от ЕС польский политик потребовала введения запрета советской символики. Но главное в этой истории – хамский тон, который Варшава в очередной раз позволила себе по отношению к Берлину. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Пора валить» как символ веры

Максим Соколов, публицист
Примечательна крайняя трусость прогрессивного агитпропа, который прячет голову в песок, чуть только события идут не по шерсти. Между тем, увидеть «блок» – дело совершенно не хитрое, и страусы от социологии зря так уж саморазоблачаются. Подробности...

России необходимо министерство пропаганды

Сергей Мардан, публицист
Отказавшись в 1991 году от идеологии, Россия просто разоружилась перед своими внешними и внутренними врагами. Так же, как за последние 20 лет Россия восстановила свою армию, стране необходимо восстановить и свою обороноспособность в области идей. Подробности...
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              Максим Соколов

              «Пора валить» как символ веры

              Максим Соколов
              публицист
              		 20 июля 2020, 09:32

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              В науке семиотике есть понятие «нулевого знака» – отсутствие сигнала само по себе является сигналом. Провал информации по какому-нибудь предмету с большой долей вероятности означает, что информация есть и, может быть, особенно интересная, но распространение ее блокировано. В журналистском быту есть даже термин «блок», означающий, что о какой-нибудь персоне или учреждении писать нельзя. Иногда можно, но только в хвалебном смысле и при обязательном согласовании с предметом описания, а иногда вообще никак нельзя – о сокровенном божестве ни хорошо, ни плохо.

              Пример, допустим, Ю.М. Лужкова, показывает, что блок ставится не просто так, но, как правило, для сокрытия не самых благообразных дел. То же относится и к более близким эпохам.

              Есть и более яркие примеры, уже не имеющие прямого отношения к божествам. Атомный проект в СССР начался 29 сентября 1942 г., когда Государственный комитет обороны принял постановление № 2352сс «Об организации работ по урану». Для непосвященного современника выбор времени для изучения тайн атомного ядра мог показаться странным. Немец рвался к Волге, судьба войны висела на волоске, положение СССР – в том числе и экономическое – было хуже некуда. Казалось бы, существовали и более насущные задачи.

              Но дело было в том, что И.В. Сталина с двух сторон бомбардировали тревожными донесениями. С одной стороны, ученые-физики, с другой стороны, иностранный отдел НКВД согласно указывали на полное исчезновение на Западе – как отрезало – научных публикаций по ядерной тематике. Прежде бывших в достаточном количестве. Из такого «нулевого знака», а также «блока» – были сделаны выводы. Как оказалось, правильные.

              Исчезновение тематики случилось и в наши дни, однако никто того не приметил. Уже полтора с лишним месяца – с 25 мая, когда после общения с полицией умер негр Джордж Флойд – в Америке происходит изрядная сумятица. Что, очевидно, не может не повлиять на желание эмигрировать в США. А, поскольку Великая Негритянская Культурная Революция распространяется и на многие другие страны Запада, то и вообще на желание покинуть Россию и обрести счастье на чужбине. Ибо культурно-политические сдвиги на Западе впечатляют, это не может не сказаться и на чисто экономических перспективах эмигранта, причем, когда все это утихомирится, никому не ведомо.

              Фото: Joel Marklund/Global Look Press

              Можно и при таких вводных попытаться начать жизнь с нуля – все перемелется, мука будет, – но дополнительные риски и трудности очевидны всякому рассудительному человеку. Раньше белый (в расовом смысле) эмигрант не обязан был сильно вникать в проблемы негритюда, это прямо его не касалось, теперь пошла уж музыка не та.

              В какой степени вся эта сумятица сказалась на эмиграционных настроениях, вопрос весьма интересный и в теоретическом смысле – хочется же узнать, как у граждан голова устроена, и в практическом – одно дело, когда граждан манит Статуя Свободы, другое дело, когда не слишком. Все это влияет на их поведение – вспомним, как «В поисках грустного бэби» было важным фактором эрозии позднего социализма.

              Но здесь и является загадка «нулевого знака». До культурной революции в США и Левада-центр, и прочие центры, включая никому не ведомые, с завидной регулярностью публиковали данные соцопросов об эмигрантских настроениях в России, а оппозиционные СМИ их с увлечением комментировали. Как правило, в том смысле, что все бодрое, честное и энергическое желает бежать из «поганой рашки». Поддудел в этом смысле и народный киберактивист Ю. А. Дудь, 23 апреля выпустивший ролик, исполненный любви и преклонения перед Кремниевой долиной (но также и перед правильным устройством жизни в США), раскрывающей свои объятия амбиционной молодежи со всего мира.

              Тем не менее и Дудя, и социологов всех мастей вдруг решительно перестали интересовать мечты российских граждан о счастье на чужбине – «Как Фома <фаллосом> сдул». Удивительно это не только тем, что ни с того, ни сего прекратились опросы и комментарии на эту тему. Удивительно и другое. Далеко не факт, что вышеприведенные холодные соображения обязательно будут разделяться всеми опрошенными.

              Часть потенциальных эмигрантов вообще мало следит за международной политикой. Сказано, что есть страна (страны) неограниченных возможностей и этого довольно.

              Кто следит, не обязательно верит тому, что говорят про американские дела. Формулы «ВыВсеВрети», а равно «Высурковскаяпропаганда» – бессмертны. Вариант: есть мелкие эксцессы (а где их нет?) но в общем и целом царит благолепие примерно как во времена национальной революции 1933 г. в Германии – «Гуляющие по Курфюстендамму в Берлине, по Юнгфернштигу в Гамбурге или по Хохштрассе в Кельне видели только спокойствие и порядок». Всякий верит в то, во что хочет.

              Наконец, люди могут полагать, что и нынешнее положение, и дальнейшие перспективы России столь ужасны, что любая альтернатива будет лучше. Свободолюбивый агитпроп тоже не даром бургеры ест. Поэтому особенных перемен в эмигрантских настроениях скорее всего не будет. «Пора валить» в гораздо большей степени символ веры, нежели точная калькуляция, а верующего человека дурными новостями не собьешь.

              Здесь, скорее, примечательна крайняя трусость прогрессивного агитпропа, который прячет голову в песок, чуть только события идут не по шерсти. И даже чуть только агитаторам покажется, что идут не по шерсти. Между тем, увидеть «блок» – дело совершенно не хитрое, и страусы от социологии зря так уж саморазоблачаются.


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