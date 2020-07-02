Нас загоняют в цифровую бедность

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2 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:12  |  vz.ru
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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

Грузовые вагоны впервые пустили по Крымскому мостуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – заявил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России? Подробности...
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Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Россияне проявили заботу не только о своей безопасности, но и о своем будущемФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. Уже очевидно, что явка превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников голосования сказали «да» обновлению Основного закона. Политологи объяснили, почему это произошло. Подробности...
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Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

«Манджур» - первое судно на берегу ВладивостокаФото: общественное достояние
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог бросил якорь транспорт российской Сибирской флотилии «Манджур» с тридцатью солдатами и стройматериалами на борту. Эта дата считается днём основания Владивостока, одного самых перспективных городов России. Но данному событию предшествовала захватывающая эпопея – Амурской области и Приморского края в составе России могло бы и не быть. Подробности...
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Китай усмиряет Гонконг по уже проверенному образцу

Самым активным сторонникам независимости Гонконга теперь прямая дорога в эмиграциюФото: Zuma/ТАСС
Китай начал применять первые меры по противодействию протестам в Гонконге – в соответствии с утвержденным накануне специальным законом. Речь идет прежде всего о силовом давлении, но не только о нем. Каким образом Пекин намерен задавить протесты в бывшей британской колонии и почему он просто не перекроет Гонконгу доступ к пресной воде? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Нас загоняют в цифровую бедность

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Все говорят о цифровом детоксе – отдыхе, очищении от гаджетов и интернета, но что-то массовым это явление никак не становится. И вряд ли в ближайшее время станет – мы уже слишком зависимы от этих прямоугольных штук. Подробности...

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              Евгений Фатеев

              Нас загоняют в цифровую бедность

              Евгений Фатеев
              Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
              		 2 июля 2020, 09:08

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              А действительно, почему так и не накатываются на нас предсказанные когда-то волны цифрового детокса? По всем раскладам, они должны время от времени случаться. Цифровизация сегодня действительно становится тотальной, и должны появляться группы «не таких, как все», молодых и жаждущих отличаться, которым будет не круто дышать одним цифровым воздухом со старушками и дедульками. Которые во все времена «ничего не понимают».

              Должны быть те, кто пожелает отстроиться от всевозможных «всех», быть частью которых как-то неинтересно. Но нет. Пока волн цифрового детокса что-то не наблюдается. Скорее, наоборот. Погружение в цифру только усугубляется и набирает обороты.

              Цифровая среда содержит в себе множество полезного, в нее можно заныривать по мере необходимости, оставаясь, однако, преимущественно в офлайне. Но происходит обратное. Сегодняшний человек, скорее, уже больше пребывает в цифровой среде, лишь иногда выныривая в оффлайн. Правда-правда, попробуйте проанализировать свой вчерашний день, например. Все больше и больше людей почти постоянно пребывают «в музыке» или «в подкастах».

              Люди умудряются, не отрываясь от смартфона, передвигаться по улицам пешком или на транспорте. Прямоугольная штуковина постоянно сигнализирует о приходе сообщений в различные мессенджеры, смс, новых статусов в социальных сетях и обновлениях во всевозможных приложениях. Более того, цифровое существование человека уже обретает дисциплинарное качество, которое будет подкрепляться весьма чувствительными санкциями.

              У меня был личный опыт существования без смартфона в течение 4 лет – с 2013-го по 2017-й. Я решил пожить без смартфона. Причем, продолжая довольно активно существовать в социальных сетях. Я пользовался электронной почтой. Но все это – только со стационарного компьютера. И позвонить мне можно было только на стационарный телефон. Самое главное, я оказывался на связи в удобное для меня время. Я позволял себе большую часть дня быть оффлайн, не на связи.  Но должен признать, что к концу  моего воздержания жить без смартфона стало почти невозможно. Без него сейчас практически невозможно иметь пластиковую карточку, например.

              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

              Сейчас создаются условия невозможности цифрового детокса для простого, среднего, в хорошем смысле, ординарного человека. Совершенно вне поля общественной дискуссии находится тема возможности нецифрового существования. Нас уже насильно загоняют в цифру, цифровое стадо. И мы пока не против. Мы сейчас буквально ежечасно, ежедневно участвуем во множестве цивилизационных сделок, разменивая какие-то фундаментальные вещи на сомнительной ценности удобство и эргономичность. Но многие из нас поймут непоправимость утрат много позже, когда не получится по техническим причинам купить что-либо в магазине или кафе и остаться голодным в обеденный час, когда придется остаться буквально в интеллектуальной пустыне без доступа к культуре, без навыков свободно ориентироваться в пространстве и даже просто считать.

              Мы, вообще, как-то не очень умеем простраивать цепочки зависимостей и обусловленностей. Например, мы сейчас не очень понимаем связь между органическим, повседневным, обыденным пониманием свободы и наличными деньгами (сокровищем). Мы вообще многое поймем постфактум. То немногое в смысле свободы, чем мы еще обладаем, мы легко размениваем на удобство, потакание нашей лени. И в такого рода сделках мы всегда будем проигрывать.

              Пожалуй, самое интересное из происходящего сейчас – это стремительная замена старой «возможности обладания» на «обладание возможностью». Вроде бы, всего лишь перестановка слов, но за ней стоят совершенно глубинные, фундаментальные перемены. Чтобы понять разницу, достаточно сравнить обладание фильмом на каком-либо материальном носителе (DVD, CD, VHS) и обладанием возможностью доступа к стриминговой платформе, на которой, вроде бы, много всего есть, но при условии постоянной актуализации права доступа.

              А теперь давайте представим себе ситуацию форс-мажора. Какой-то глобальной, большой беды. А коронавирус продемонстрировал вероятность таких форс-мажоров. Ничто в сегодняшнем мире ненадежно. А вдруг что-то случится с интернетом? А вдруг что-то случится в сфере геополитики и кто-то что-то перекроет? А вдруг у кого-то случится личный форс-мажор, и человек лишится денег на покупку права доступа? И все! Дело не в возможности посмотреть фильм, дело, по сути, в отключении от человечества.

              Очевидно, уже очень скоро не останется даже воздуха для детокса, для нецифрового существования. Происходит очень опасная и тотальная история. Мир очень не хочет быть многоукладным. Скорее всего не будет никаких альтернатив и прорех. Нас загоняют в цифровую бедность.

              Кстати, пока никому не бросается в глаза следующий парадокс. Продвинутые горожане, те, которые на стиле и на позитиве, которые поедают всяческие полезные крупы, масла и прочие другие, как принято сегодня говорить, крафтовые штуки, много передвигающиеся в пространстве, сидят, однако, крепко в цифре, портят зрение, яростно злятся в социальных сетях, безвозвратно теряют то немногое, что еще осталось от их privacy, приватной жизни. По сути, они являются странными цифровыми бедняками с эрзац-образованием, эрзац-общением, с эрзац-жизнью. Я бы на их месте как-то приглушил собственную самооценку, которая сейчас выше некуда.

              Мне очень не хотелось бы показаться ретроградом. Боже упаси! Я вижу много хорошего в цифре, но я хотел бы иметь право и на цифровой детокс, на оффлайновое существование, инфраструктура для которого сейчас начнет активно сноситься. Надеюсь, удастся отстоять оффлайновое существование хотя бы как уклад, хотя бы как субкультуру. Но это станет результатом определенных усилий. Придется много поработать и многое преодолеть для того, чтобы сохранился оффлайновый дубликат, страховочный вариант нормального оффлайнового существования.

              Надежду на такую возможность дает тот факт, что многие по-настоящему богатые люди как раз не пользуются смартфонами, строго ограничивают такую возможность для своих детей, которые могут позволить себе роскошь настоящего, рукотворного и довольно консервативного, а не цифрового, образования. Так часто бывает. Сначала родившееся, как роскошное, нечто начинает опускаться по социальной лестнице вниз. Надеюсь, мы к тому времени еще будем в себе, и нас не поразит коллективный, социальный Альцгеймер. Надеюсь, мы дождемся. И увидим, как это бывает – жить в чистом, трушном, настоящем офлайне.


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