С Киевом солидарны только местечковые сумасшедшие

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11 июня, четверг  |  Последнее обновление — 18:33  |  vz.ru
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Сможет ли Севморпуть завалить рыбой Россию

Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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С Киевом солидарны только местечковые сумасшедшие

Максим Соколов, публицист
Даже среди оппозиционеров, в принципе считающих, что Крым не наш, наблюдаются разногласия. Что и понятно. Явить полную солидарность с Украиной в этом вопросе – значит загнать себя в полную и окончательную маргиналию. Подробности...
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Пример для России, как оно бывает, но лучше бы не надо

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Непрерывная череда разнообразных и незаурядных катаклизмов – от отрицательных цен на нефть до текущих усилий американцев по уничтожению своей правоохранительной системы – продолжается. И нет никаких намеков на то, что это скоро закончится. Подробности...
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Общественное безумие на ровном месте не возникает

Алексей Алешковский, сценарист
Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...
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              С Киевом солидарны только местечковые сумасшедшие

              Максим Соколов
              публицист
              		 11 июня 2020, 17:30

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              Президент Украины В. А. Зеленский, рассуждая о Крыме, обратился к доводам совестного характера: «Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что вышло... Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, открыто, дружески общаться будущим поколениям украинского и российского народа».

              С одной стороны, спасибо и на том, что Зеленский не обещает отвоевать Крым малой кровью, могучим ударом. Благодаря чему в украинском политикуме он смотрится даже как голубь. Очевидно, он делает ставку на то, что равно или поздно Россия устыдится и сама эвакуирует Крым. После чего туда победоносно войдут украинские армия и флот.

              В принципе, история знает случаи такой смиренной эвакуации. Условия подписанного 11 ноября 1918 г. перемирия между Германией и Антантой предусматривали, что Германия в двухнедельный срок эвакуирует Эльзас и Лотарингию. Условие было выполнено.

              На парижской площади Согласия с каменной дамы, изображающей Страсбург, сняли черный креп, прикрывавший даму с 1871 г. – когда по итогам франко-прусской войны Эльзас отошел к Германии. Кстати, упущенная возможность державной агитации: поставить на Майдане Незалежности статую дамы Тавриды и сразу ее задрапировать в черное.

              Но в 1918 г. Германии было некуда деваться. После последнего летнего наступления 1918 г. мощь армии надломилась и Второй рейх, павший жертвой перенапряжения, был вынужден капитулировать. Вдобавок к тому в Германии произошла революция, кайзер бежал, временное правительство было слабее слабого. Именно это, а вовсе не стыд немецкого народа за то, что вышло в 1871 г. с Эльзасом и Лотарингией, заставило побежденный рейх начать стремительный рюкцуг, по итогам которого прежняя Гретхен стала Марго, а Иоганн – Жаном.

              Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»

              Аналогичное переписывание границ было и в других местах и после I, и после II мировой войны – взять хотя бы судьбу Померании и Восточной Пруссии, а также Судет. Совесть и стыд там также играли невеликую роль. А что касается судьбы местного населения, то она была крайне незавидной. Живы остались – и то слава Богу.

              Но даже если отвлечься от условия, при котором границы исправляются, т. е. сокрушительное военное поражение России (какие предпосылки к нему видит Зеленский?), и если судьба крымчан нас не волнует нимало (кто успеет сбежать в Россию, тот успеет, кто не успеет – радостно встретит отряды украинских освободителей, знать, судьба такая), есть еще вопрос: где предпосылки к сколь-нибудь социально значимому стыду, который, согласно Зеленскому, через несколько лет овладеет гражданами России?

              Нельзя сказать, что все поголовно исповедуют твердый принцип «Крым наш». Некоторые вообще не задаются этим вопросом – есть много иных забот. Некоторые считают, что в принципе, может быть, и наш, но издержки аншлюса оказались чрезмерно велики. Тут речи о стыдливых чувствах не идет – скорее о чисто прагматических соображениях. Тем более что за шесть лет, прошедших после аншлюса, внутренняя и внешняя политика Украины показала такую неслыханную красоту, что говорить о стыде перед украинскими братьями охотников становится все меньше.

              Более того. Даже среди оппозиционеров, в принципе считающих, что Крым не наш, наблюдаются разногласия. Те, что имеют честолюбивые замыслы (А. А. Навальный или восходящая звезда российской политики Е. С. Жуков), весьма осторожно высказываются насчет Крыма. «И да, и нет, и вообще будем посмотреть».

              Что и понятно. Явить полную солидарность с Украиной в этом вопросе – значит загнать себя в полную и окончательную маргиналию. А что же тогда с честолюбием?

              Стыдятся в полную силу и убежденно возглашают «Крым не наш!» лишь люди, давно носящие почетное звание местечковых сумасшедших и которым по этой причине нечего терять. Гозман, являющийся сказкой целого города проф. Зубов, эмигранты, сплотившиеся вокруг виленского форума «Свободной России». Им всегда было и будет стыдно, но нельзя сказать, чтобы их голос был и будет сильно значим. Так себе, сильно ниже социологической погрешности.

              Если украинский политикум решил сделать ставку на гозманов и зубовых – имеет право, но какой из этого будет прок – хоть сейчас, хоть через несколько лет – вопрос отдельный.


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