В США начинается очередная фаза гражданской войны

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14 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
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Российская экономика столкнется с необычной проблемой

Кудрин ждет трехкратного роста безработицы в РоссииФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует трехкратный рост безработицы в стране. В отличие от США, где кризис всегда сопровождается таким фактом, для России это уникальная ситуация. Российские работодатели чаще урезали зарплаты, а не лишали места работы. Как Россия справится с новым вызовом? Подробности...
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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
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Экологи напрасно обрадовались коронавирусу

Мы не послушали Грету Тунберг, но испугались коронавируса. И теперь обещания шведской активистки как будто бы сбываютсяФото: Zuma/ТАСС
Многие пытаются найти в пандемии COVID-19 хоть что-нибудь хорошее. К примеру, популярной стала точка зрения, согласно которой простой мировой экономики благотворно отразится на экологической ситуации. Якобы мы выполнили «план Греты Тунберг» – пусть и против воли, зато в рекордные сроки. Но так ли это? Ведь происходящее сейчас не подтверждает «зеленую» философию, а проверяет ее на прочность. Подробности...
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«Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса

Армия помогает устанавливать порядок в ЮАР – но нарушил его вовсе не коронавирусФото: NIC BOTHMA/ЕРА/ТАСС
Мир облетели кадры массовых погромов, которые прямо сейчас происходят в ЮАР, в некоторые регионы страны введена армия. Грабежи магазинов и волну насилия прямо связывают с пандемией коронавируса и ее социальными последствиями. Действительно ли пандемия поставила ключевую страну Южной Африки на грань социальной и политической катастрофы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В США начинается очередная фаза гражданской войны

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              Сергей Мардан

              В США начинается очередная фаза гражданской войны

              Сергей Мардан
              публицист
              		 14 апреля 2020, 14:16

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              Президентская кампания в США началась.

              Газета New York Times опубликовала в воскресенье программную статью Джо Байдена, написанную языком, которому могли бы позавидовать и советские спичрайтеры, писавшие речи для Леонида Ильича Брежнева.

              Если коротко, то главная мысль находится в самом конце текста. Там про то, что «администрация Трампа допустила ошибки в планировании, подготовке, правильной оценке степени угрозы для нации, что привело к катастрофическим результатам. Американский народ уже заплатил за это слишком высокую цену».

              Невозможно не обратить внимание, что американская политическая культура не допускает никаких полутонов. Черно-белое сознание в сочетании с протестантским увлечением Ветхим Заветом создает удивительные для нас формы политической борьбы, где «пленных не берут» и где война – всегда на полное уничтожение противника.

              Для демократов Трамп – это филистимлянин, похитивший у них Ковчег Завета, то есть президентский пост. И его, как библейского Голиафа, всенепременно нужно уничтожить. Желательно – в буквальном смысле этого слова.

              Фото: Scott Varley/Keystone Press Agency/GlobalLook Press

              То, что не сработало «русское досье Трампа», ничего не значит. Точнее, это значит только то, что Демократическая партия решила перегруппироваться и снова атаковать ненавистного президента с другого фланга.

              Коронавирус для них стал новой возможностью, которой просто нельзя было не воспользоваться.

              Демократы взяли жесткий курс на то, чтобы обвинить Дональда Трампа в некомпетентности, которая привела Соединенные Штаты к гуманитарной катастрофе. Они теперь прямо объявляют президента виновным в смерти от коронавируса десятков тысяч американцев.

              Момент для публикации статьи Байдена выбран очень удачный. 300 тысяч американских церквей в Пасхальное воскресенье оказались впервые в американской истории закрыты в связи с эпидемией.

              Для огромной массы верующих американцев абсолютно всех христианских номинаций и конгрегаций это оказалось огромным потрясением. Пасха – второй по значению праздник для католиков и протестантов, неотъемлемая часть американской народной традиции. И по этой «скрепе» нанесен ошеломительной силы удар.

              Америка находится в шоке от видеокадров гигантских братских могил в нью-йоркском районе Квинс. Ничего подобного страна никогда не видела.  

              Эмоциональное напряжение в американском обществе настолько велико, что обычная манера Трампа делать акцент в своих выступлениях на экономической повестке сейчас не работает. Тем более, что и здесь ему хвалиться тоже нечем.

              Количество безработных в США впервые за несколько десятков лет превысило 17 миллионов человек. Отделения министерства труда не успевают обрабатывать заявления на пособие по безработице. Экономисты говорят о том, что падение экономики во 2-м квартале может составить 30%, а 4 триллиона долларов, которые будут закачаны в ее восстановление – совершенно не факт, что сработают. По крайней мере, однозначной уверенности в этом не выражает ни один из крупных финансистов.

              Рост рейтинга Трампа, который был в феврале-марте, сменился падением. По данным опроса Reuters/Ipsos, за прошлую неделю число американцев, положительно оценивающих борьбу президента с эпидемий, упало с 48% до 42%. Общий рейтинг главы государства при этом снизился до «стандартных» для него 40% с рекордных 48-49%, фиксировавшихся в марте.

              Внушает оптимизм демократам и результат опроса CNN. По его данным, Джо Байден победит на грядущих 3 ноября выборах с результатом в 53% против 42% у Трампа.

              Правда, тут важно помнить, что опрос не учитывал особенности американской избирательной системы и существование коллегии выборщиков, обеспечивающей отражение интересов всех штатов, даже самых малонаселенных. В 2016 году Хиллари Клинтон набрала больше голосов американцев, нежели Дональд Трамп, но все равно проиграла.

              Сегодня уже понятно, что президентская кампания 2020 года будет вестись с ожесточением, невиданным даже в том самом 2016 году.

              То, что происходит в Вашингтоне, больше всего похоже либо на вендетту, которую демократический истеблишмент ведет против «выскочки» Трампа, «укравшего» у них победу четыре года назад. Либо на очередную фазу сублимированной гражданской войны, в которой фактический раскол страны давным-давно никого не удивляет и не пугает.

              Появившаяся было надежда, что эпидемия сплотит американскую нацию и американских политиков, быстро испарилась.

              То ли угроза представляется им недостаточно серьезной, то ли градус взаимной ненависти делает сводки из госпиталей лишь дополнительным PR-ресурсом в боевых действиях.


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