Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских

Содержащиеся в поправках в Конституцию упоминания о русских, как государствообразующем народе, и переданной нам предками вере в Бога, подняли волну акттивного обсуждения и породили целый набор иррациональнх срахов.

Якобы Россия перестанет быть светским государством, а все нерусские станут гражданами второго сорта – примерно в таком стиле пугают критики наиболее впечатлительных граждан. Атеистов запугивают тем, что в Конституции появится Бог, да еще и с большой буквы! Все, теперь нет никакой свободы, всех заставят ходить в церковь, будут навязывать нам религиозную мораль – ужас, ужас! А что это за слова про государствообразующий народ – пускай и в главе про русский язык? Значит теперь русские главнее остальных – нет никакого равноправия?!

Понятно, когда подобные глупости сознательно распространяют русофобы, и вообще борцы с любой российской властью – они перевирают абсолютно все действия руководства страны. Но странно, когда об этом же начинают говорить некоторые совершенно вменяемые и разумные люди.

Вот эти два положения:

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

В них все просто – Россия возникла не в 1993 году, в момент принятия Конституции, а тысячу лет назад. Мы, ныне живущие, представляем только несколько из множества поколений ее народа – и без памяти о наших предках у народа и его страны нет никакого будущего. Наши предки верили в Бога – и большинство нас нынешних тоже верит: опросы показывают, что как минимум три четверти населения считает себя верующими. В нашем гимне есть строчка о хранимой Богом родной земле – гимн тоже нужно изменить в угоду даже не атеистам, а странным богоборцам, борцам с религией как таковой?

Традиции, идеалы, вера предков – все это объединяет нас. Прекрасно, что это будет записано в Конституции. И при чем тут светский характер нашего государства? О том, что оно светское, сказано в первой главе Конституции, основах конституционного строя – ее никто не трогает и не отменяет.

Неудивительно, что все традиционные для России конфессии поддержали эту поправку. Патриарх Кирилл был инициатором упоминания Бога в Конституции, а все руководители мусульманских организаций так же высказались в ее поддержку. Был среди них и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, сказавший, что «это общемировая практика и что светскость государства не исключает религиозность его общества»:

«Пусть по-разному, на различных уровнях осознания, но большинство граждан России все-таки верят во Всевышнего... Поминать Творца Вселенной - долг верующих».

Но одновременно муфтий высказал озабоченность в связи с другой поправкой:

«Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной единственной нации».

Самигуллин предупредил о «непоправимых последствиях» поправки – мол, «вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы» и все они «внесли вклад в образование этого государства».

Молодого муфтия тут поправили старшие товарищи - верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал поправку, сказав, что, по его мнению, в ней «не выпячивается, что только русский народ – государствообразующий», а поправка является обоснованием для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком.

А на следующий день и сам Камиль Самигуллин заявил, что его не так поняли:

«Теперь о «государствообразующем народе». Я выразил сомнение в части ее формулировки. Особый статус русского языка как государственного, безусловно, должен быть. Должно ли государство выражать и отстаивать интересы русского народа - конечно, должно, так как это большинство населения нашей страны. Тогда, возможно, было бы целесообразно в конституции использовать следующий тезис: «выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа». Такой подход подчеркнул бы и многонациональность государства, и его особую роль в судьбе русского народа».

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Понятно, что изначально муфтий не хотел ни обидеть русских, ни принизить их значение – но из-за непонимания формулировки поправки стал говорить о ее сомнительности. А оправдываясь, предложил формулировку, которая как раз и является спорной. Потому что фраза «многонационального народа РФ и русского народа» - полностью отделяет один от другого.

Есть русский народ и отдельно многонациональный в который он не входит. То есть не то, что есть русский народ, который вместе с другими народами образует многонациональный народ России – как, например, предлагалось в поправке депутата Госдумы Константина Затулина, «мы, русские в союзе с другими братскими народами сплотившись в многонациональный народ» - а два народа совершенно отдельно.

Но и тут не стоит упрекать муфтия Татарстана в неумелом подходе к национальному вопросу – он просто решил скопировать формулировку, содержащуюся в конституции его республики. Ведь там сказано о воле «многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа». Татарстану же не запрещают такую конструкцию? Вот и давайте перенесем это на федеральный уровень? Однако так это не работает.

Русский народ вообще не был упомянут в Конституции России – и это вызывало законные вопросы. Сейчас появится упоминание в привязке к русскому языку – что это язык государствообразующего народа. То есть русского народа – только так все это и можно понимать. При этом никаких особых прав русским это не гарантирует – потому что дальше идет фраза о том, что этот народ входит «в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». Равноправных – какие могут быть вопросы? Не говоря уже о все той же первой главе Основного закона, где равноправие всех народов России закреплено более чем конкретно.

Признание русского народа государствообразующим – это просто признание очевидного всем и каждому. Россия образовалась как следствие исторического пути и жизни русского народа – к которому примкнули и разные другие народы. Никакого шовинизма в признании очевидного нет – в конституции практически всех стран мира упоминается название народа, их образовавшего.

Россия уже сто лет как федерация – то есть малые народы имеют в ней максимальный уровень автономии и прав, причем даже те, которые составляют на территории их республик заведомое меньшинство. Никакой угрозы ни их языкам, ни их культуре нет – наоборот, среди нынешних поправок содержится и та, что дополнительно еще раз гарантирует «сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

То есть надо просто внимательно читать поправки, не называть белое черным, и не выдумывать последствий от признания очевидного, но уже на уровне Конституции.