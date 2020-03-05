Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских

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США прикрыли Сталину спину в Катынском деле

Памятник жертвам Катыни в США Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС
Ровно 80 лет назад произошел Катынский расстрел, ответственность за который советская власть долгие годы пыталась переложить на нацистов. Как ни странно, в этом ей помогали англичане и американцы, хотя истинные обстоятельства бойни не составляли для них секрета. Чем руководствовались в Москве, принимая решение о массовом расстреле поляков? И как пришли к пониманию, что оно стало большой ошибкой? Подробности...
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Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

Фрегаты проекта 11356 – единственное, что Россия может противопоставить Турции в Средиземном мореФото: mil.ru
Сразу два новейших российских фрегата, оснащенных ракетами «Калибр», следуют сейчас к берегам Сирии. Присоединившись к другим кораблям ВМФ России в Средиземном море, они должны стать аргументом в политическом диалоге России и Турции. Однако какова их реальная боевая ценность – в том числе по сравнению с турецкими военно-морскими силами? Подробности...
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Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

Новый премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и.о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров - и куда они приведут Украину? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Традиции, идеалы, вера предков – все это объединяет нас. Прекрасно, что это будет записано в Конституции. И при чем тут светский характер нашего государства? О том, что оно светское, сказано в первой главе Конституции, основах конституционного строя – ее никто не трогает и не отменяет. Подробности...

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              Петр Акопов

              Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских

              Петр Акопов
              заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
              		 5 марта 2020, 09:00

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              Содержащиеся в поправках в Конституцию упоминания о русских, как государствообразующем народе, и переданной нам предками вере в Бога, подняли волну акттивного обсуждения и породили целый набор иррациональнх срахов.

              Якобы Россия перестанет быть светским государством, а все нерусские станут гражданами второго сорта – примерно в таком стиле пугают критики наиболее впечатлительных граждан. Атеистов запугивают тем, что в Конституции появится Бог, да еще и с большой буквы! Все, теперь нет никакой свободы, всех заставят ходить в церковь, будут навязывать нам религиозную мораль – ужас, ужас! А что это за слова про государствообразующий народ – пускай и в главе про русский язык? Значит теперь русские главнее остальных – нет никакого равноправия?!

              Понятно, когда подобные глупости сознательно распространяют русофобы, и вообще борцы с любой российской властью – они перевирают абсолютно все действия руководства страны. Но странно, когда об этом же начинают говорить некоторые совершенно вменяемые и разумные люди.

              Вот эти два положения:  

              «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

              Фото: REUTERS/Viktor Korotayev

              «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

              В них все просто – Россия возникла не в 1993 году, в момент принятия Конституции, а тысячу лет назад. Мы, ныне живущие, представляем только несколько из множества поколений ее народа – и без памяти о наших предках у народа и его страны нет никакого будущего. Наши предки верили в Бога – и большинство нас нынешних тоже верит: опросы показывают, что как минимум три четверти населения считает себя верующими. В нашем гимне есть строчка о хранимой Богом родной земле – гимн тоже нужно изменить в угоду даже не атеистам, а странным богоборцам, борцам с религией как таковой?

              Традиции, идеалы, вера предков – все это объединяет нас. Прекрасно, что это будет записано в Конституции. И при чем тут светский характер нашего государства? О том, что оно светское, сказано в первой главе Конституции, основах конституционного строя – ее никто не трогает и не отменяет. 

              Неудивительно, что все традиционные для России конфессии поддержали эту поправку. Патриарх Кирилл был инициатором упоминания Бога в Конституции, а все руководители мусульманских организаций так же высказались в ее поддержку. Был среди них и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, сказавший, что «это общемировая практика и что светскость государства не исключает религиозность его общества»:

              «Пусть по-разному, на различных уровнях осознания, но большинство граждан России все-таки верят во Всевышнего... Поминать Творца Вселенной - долг верующих».

              Но одновременно муфтий высказал озабоченность в связи с другой поправкой:

              «Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной единственной нации».

              Самигуллин предупредил о «непоправимых последствиях» поправки – мол, «вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы» и все они «внесли вклад в образование этого государства».

              Молодого муфтия тут поправили старшие товарищи - верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал поправку, сказав, что, по его мнению, в ней «не выпячивается, что только русский народ – государствообразующий», а поправка является обоснованием для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. 

              А на следующий день и сам Камиль Самигуллин заявил, что его не так поняли:

              «Теперь о «государствообразующем народе». Я выразил сомнение в части ее формулировки. Особый статус русского языка как государственного, безусловно, должен быть. Должно ли государство выражать и отстаивать интересы русского народа - конечно, должно, так как это большинство населения нашей страны. Тогда, возможно, было бы целесообразно в конституции использовать следующий тезис: «выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа». Такой подход подчеркнул бы и многонациональность государства, и его особую роль в судьбе русского народа».

              Понятно, что изначально муфтий не хотел ни обидеть русских, ни принизить их значение – но из-за непонимания формулировки поправки стал говорить о ее сомнительности. А оправдываясь, предложил формулировку, которая как раз и является спорной. Потому что фраза «многонационального народа РФ и русского народа» - полностью отделяет один от другого.

              Есть русский народ и отдельно многонациональный в который он не входит. То есть не то, что есть русский народ, который вместе с другими народами образует многонациональный народ России – как, например, предлагалось в поправке депутата Госдумы Константина Затулина, «мы, русские в союзе с другими братскими народами сплотившись в многонациональный народ» - а два народа совершенно отдельно.

              Но и тут не стоит упрекать муфтия Татарстана в неумелом подходе к национальному вопросу – он просто решил скопировать формулировку, содержащуюся в конституции его республики. Ведь там сказано о воле «многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа». Татарстану же не запрещают такую конструкцию? Вот и давайте перенесем это на федеральный уровень? Однако так это не работает.

              Русский народ вообще не был упомянут в Конституции России – и это вызывало законные вопросы. Сейчас появится упоминание в привязке к русскому языку – что это язык государствообразующего народа. То есть русского народа – только так все это и можно понимать. При этом никаких особых прав русским это не гарантирует – потому что дальше идет фраза о том, что этот народ входит «в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». Равноправных – какие могут быть вопросы? Не говоря уже о все той же первой главе Основного закона, где равноправие всех народов России закреплено более чем конкретно.

              Признание русского народа государствообразующим – это просто признание очевидного всем и каждому. Россия образовалась как следствие исторического пути и жизни русского народа – к которому примкнули и разные другие народы. Никакого шовинизма в признании очевидного нет – в конституции практически всех стран мира упоминается название народа, их образовавшего.

              Россия уже сто лет как федерация – то есть малые народы имеют в ней максимальный уровень автономии и прав, причем даже те, которые составляют на территории их республик заведомое меньшинство. Никакой угрозы ни их языкам, ни их культуре нет – наоборот, среди нынешних поправок содержится и та, что дополнительно еще раз гарантирует «сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

              То есть надо просто внимательно читать поправки, не называть белое черным, и не выдумывать последствий от признания очевидного, но уже на уровне Конституции. 


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