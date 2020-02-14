Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

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14 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Удешевить ипотеку в России способна дорогая нефть

Только удешевление ипотеки доступным жилье не сделает Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечная ставка опустилась до рекордных 9%, но это все равно «бремя даже для семьи со средними доходами», признал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для некоторых россиян ипотека уже намного дешевле благодаря поддержке государства. Но стоит ли ждать еще более дешевую ипотеку – большой вопрос. Ведь при росте стоимости жилья покупка даже по более низкой ставке может оказаться невыгодной. Подробности...
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Внук елбасы стал для Казахстана информационной бомбой

Пристрастие Айсултана Назарбаева к кокаину сделало его изгоем в КазахстанеФото: instagram.com/aisultann
Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Британии. Он утверждает, что обладает информацией о «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и на него оказывается давление. Ранее Айсултан пытался покончить жизнь самоубийством. Какими окажутся последствия заявлений Назарбаева-младшего для Нур-Султана и Москвы? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

Алексей Алешковский, сценарист
Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. Подробности...

Нужно ли управлять национальной памятью

Сергей Мардан, публицист
Наша государственная идеология должна продвигать концепцию народа-победителя и формировать образ России как страны – защитницы справедливости. Это не внешняя политика. Это нужно здесь, внутри. Подробности...
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В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-турецкие отношения испытывают проверку на прочность. Виной всему стало наступление войск Асада в Идлибе – а также блеф, которым занимается турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности...
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          • Не сочувствую никому

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              Алексей Алешковский

              Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 14 февраля 2020, 12:02

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              Когда Бог решает наказать страну, он лишает ее лидера. Разговоры о сильной руке и ее необходимости для России идут довольно давно. Условные патриоты, естественно, голосуют обеими руками за нее, условные либералы – против. Хотя, когда Борис Николаевич Ельцин палил из танков по парламенту, сильная рука их более чем устраивала. И, в общем, неудивительно: представлять себе сильную руку Руслана Имрановича Хасбулатова было не слишком комфортно.

              Означает ли сильная рука диктатуру? Может означать, может и не означать. Когда апеллируют к ужасам сильной руки, либералы вспоминают Сталина, когда апеллируют к прелестям – Ли Куан Ю или (опционально) Пиночета. То есть, когда сильная рука – чья надо рука, к ней никаких претензий нет. А когда сильная рука защищает интересы политических оппонентов, это совсем другое дело. Готтентотская логика разрешает все проблемы без когнитивных диссонансов.

              Вся мировая история связана с великими лидерами: это вроде бы очевидно. С точки зрения гуманитарной наша цивилизация, конечно, вдохновляет не особо, но все ее выдающиеся достижения связаны с авторитарными лидерами – хоть в политике, хоть в науке, хоть в искусстве, хоть в сельском хозяйстве. Авторитарный лидер может быть мягок и демократичен, но палец ему в рот не клади: откусит. Посмотрите на несменяемого, но несгибаемого Григория Алексеевича Явлинского: в своем аквариуме он – как Жириновский в своем.

              А.Б.Чубайс сказал о Егоре Гайдаре: «Он был достаточно жесткий человек при всей кажущейся мягкости. Но это та жесткость, без которой браться за управление страной под названием Россия недопустимо». Слабая рука с лидерством несовместима в принципе: из нее может только уплыть. Сравните Александра III и Николая II. Или прекраснодушных интеллигентов, которые разваливали Россию с февраля по октябрь 1917 года, с Лениным и Сталиным.

              То, что вожди мирового пролетариата были исчадиями ада, совершенно не противоречит тому, что они были и великими лидерами. Относительно либеральный на их фоне Хрущев благополучно загубил все то, что могло спасти Советский Союз в дальнейшем: кооперацию и сельское хозяйство. Но его рука тоже показалась неподходящей, и на смену волюнтаристу привели беспомощного вроде бы Брежнева, который нежно передушил всех соперников с помощью грамотно организованного коллективного руководства. Куда это завело страну, мы помним.

              Фото: Reuters

              Уничтоживший коммунистическую партию Горбачев в аппаратных играх казался железным, но в результате переиграл сам себя, и в трясущихся руках ГКЧП Советский Союз рассыпался на независимые государства. В 1991-93 мы попробовали очередную порцию демократии, но реформы при ней не шли, и либеральная интеллигенция проголосовала за авторитаризм, который был закреплен в Конституции. А потом ее лидер привел в Кремль В.В.Путина, и оказалось, что она напоролась совершенно не на то, за что боролась: сильная рука, да не та.

              Ну и как ей угодить, по таким-то запросам? Политолог Артем Земцов пишет: «Тезис о тотальной и неизбывной авторитарности россиян большинством исследователей в целом практически не подвергается сомнению. Однако такое заключение практически всегда опирается не на строгие политологические, социологические концепции, эмпирические исследования, а на морально-этические суждения, историософские размышления и политические интенции».

              Социологии я доверяю не особенно: как формулируется вопрос, так и получается ответ. Подвести респондента к желаемому элементарно. Давайте попробуем порассуждать на конкретных эмпирических примерах. Возьмем американцев: на последних выборах половина их жаждала сильной руки Трампа, а половина – карающей десницы Хиллари, которая сокрушила бы этого выскочку. Получается, в условиях раскола страны представителю любой ее половины нужна сильная рука. На Украине в критический момент ее не оказалось, и результат налицо.

              Все системы сдержек и противовесов хороши, но при вменяемом лидере и разумном государственном устройстве, способном к переменам. Советский Союз погубила и невменяемость Хрущева, и система сдержек и противовесов, запертая в прокрустовом ложе своей идиотской и беспросветной идеологии. Хотя у китайских товарищей та же идеология оказалась способной к модификации и модернизации – благодаря и сильной руке Дэна Сяопина, и мудрому коллективному руководству, которое на наших глазах сменяется сильной рукой Си Цзиньпина.

              Сильный лидер может быть так же опасен, как и его отсутствие. Наполеон и Гитлер были сильными лидерами, но если один погорел в России, предварительно задушив Директорию (которая чем-то напоминала наше Временное правительство) и осчастливив Францию Гражданским кодексом, то второй, погорев в той же России, предварительно превратил Европу в ад. Дорогу туда может вымостить своими благими намерениями любая идеология: это доказали и нацисты, и капиталисты-колониалисты (вспомнить хоть Свободное государство Конго), и коммунисты, и антикоммунисты.

              Вот Индонезия: 1965-66 годы. Цивилизованные, вроде бы, времена. Режим прокоммунистической сильной руки президента Сукарно сметен проамериканским режимом диктатора Сухарто. Начинается резня, количество жертв которой сравнимо с количеством жертв советского Большого террора 1937-38 годов. Была ли в те времена альтернатива сильной руке Сталина? Очевидно, была: сильная рука Льва Давидовича Троцкого. Стало бы от этого кому-то легче? На этот счет есть большие сомнения.

              В определенном смысле, логика Большого террора лежит в истории борьбы Сталина с оппозицией. А история советской оппозиции начиналась с бессмысленных государственных дум царя Николая. История все-таки чему-то учит, но проблема в том, что теперь любая оппозиция в России мечтает стать сильной рукой: ведь без нее в светлое будущее не заведешь. А то, что любое светлое будущее для кого-то окажется темным, вопрос другой: лес рубят, щепки летят.


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