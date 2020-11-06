Новая этика – это этика беспредела без границ

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6 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
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Лукашенко хочет сам качать нефть в России

Лукашенко планирует купить нефтяное месторождение в России Владимир Смирнов/ТАСС
Долгие годы Александр Лукашенко обещал найти нефть в недрах собственной страны. Теперь он планирует добывать ее на территории России, купив для этого месторождение. Но продаются ли российские недра иностранцам и на что в реальности может рассчитывать президент Белоруссии? Подробности...
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Чем хорош для России Байден

Что для России Байден – «санкции из ада» или новая надежда? Carolyn Kaster/AP/ТАСС
Дональд Трамп, не появлявшийся на публике больше суток, объявил, что побеждает на выборах «с исторически рекордными цифрами». Промежуточные результаты этому прямо противоречат, но президент готов биться за свою правду в судах. Скорее всего, он проиграет, и США возглавит Джо Байден. Чего ждать от него России – обещанных ранее «санкций из ада» или даже более удобного расклада сил, чем при Трампе? Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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На выборах в США устроили гонку фальсификаций

Число избирателей в США в ходе выборов возросло со 152 до 211 миллионов Zuma/ТАСС
Мертвые души среди избирателей, странности с результатами почтового голосования, изменение законодательства непосредственно в ходе выборов, недопуск наблюдателей – эти и другие недостатки продемонстрировала избирательная система США. Как «эталонные демократические выборы» превратились в грязную битву Байдена и Трампа? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Новая этика – это этика беспредела без границ

Алексей Алешковский, сценарист
Я тут впервые в жизни столкнулся с зоошизой, о которой раньше имел чисто теоретическое представление. Ассортимент моих мнений о человечестве, и так не особо пасторальный, пополнился новым поводом для мизантропии. История очень показательная. Подробности...

Выборы в Молдавии могут закончиться еще одной «горячей точкой»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
По итогам второго тура молдавских выборов власть в этой республике может перейти в руки «младоевропейцев». И тогда Молдавия может стать источником новых проблем для Москвы. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...
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Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Алексей Алешковский

    Новая этика – это этика беспредела без границ

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		6 ноября 2020, 09:10

    Я тут впервые в жизни столкнулся с зоошизой, о которой раньше имел чисто теоретическое представление. Ассортимент моих мнений о человечестве, и так не особо пасторальный, пополнился новым поводом для мизантропии. История очень показательная.

    12-летний мальчик спас котенка, над которым издевались на улице. Счастливый котенок живет у бабушки, его обожает вся семья, мальчик котенка навещает, играет с ним. Бабушка у меня во френдах, постит фото: этот сюжет я наблюдаю в развитии. Замечательный эмпатичный ребенок обожает котенка, тот обожает его. Это видно.

    Взрослый мужчина спасает кошек, пристраивая их в семьи. Он тоже у меня во френдах. Делает благородное дело. Я сам живу с двумя котами – одним подброшенным и одним подобранным на улице. Достались они нам от зоозащитниц, к которым я отношусь с благодарностью и уважением. Не чужд, так сказать, теме.

    И тут бабушка постит очередные фотографии играющего со своим питомцем мальчика: на ленте, пропущенной подмышками, котенок висит на ручке двери. И разверзается ад. Взрослый мужчина пишет пост с требованием общественного давления и максимальной огласки, чтобы забрать кота из семьи. За два дня эта петиция собирает полтыщи перепостов. В комменты набегает толпа совершенно обезумевших граждан, почти поголовно женского пола: если один жалкий мужчинка предлагает просто послать к бабушке и внуку отморозков, то барышни совершенно не стесняются в фантазиях о методах физического воздействия.

    Я пытаюсь поинтересоваться: простите, а какой конкретно физический вред может нанести котенку лента подмышками? Ответа нет. Одичавшая гуманистка пишет: «Это явно семейное...я бы таких детей и такие семьи под контроль соответствующих служб отдавала бы. А подрастёт кого терзать будет  свою девушку?». Редкие вменяемые люди пытаются образумить автора поста. Но абсурд ширится: «Они его еще и кормят черт знает чем: «Веселит котик Апельсин - такой игрун! Растет быстро, молочную овсяную кашу с порезанными в нее кусочками колбасы (по акции подешевле покупаю)  лопает, как лакомство."»

    Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

    Неумолимый автор чеканит: «В случае жестокого обращения с животными единственный эффективный способ – это моментальная огласка. Это единственное, что работает. От переговоров она отказалась».

    Правда, никакого жестокого отношения и в помине не видно, но это уже никого не интересует. Травля началась. Я снова пытаюсь спрашивать: в чем жестокость отношения к животному? Вы когда-нибудь видели кота, которому больно или некомфортно? Он так себя ведет? Автор, наконец, отвечает: «Мальчик играется с котом, совершенно не соблюдая его личные границы, причиняя ему дискомфорт и стресс, это визуально видно по лицу кота».

    На лице кота, надо сказать, ни дискомфорт, ни стресс не читаются, – разве что выражение: «есть игры и повеселее». А травля продолжается, и читать это становится все страшнее. Появляется капслок: «ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К БОРЬБЕ ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ И ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЛАНЕТЫ ОТ ЖИВОДЕРСКОЙ НЕЧИСТИ!»

    Автор подводит под свои действия теоретическую базу, напоминая о Декларации прав животных ООН. Я ее внимательно читал и всецело разделяю. Там говорится: «Животные не должны подвергаться плохому обращению или жестоким действиям». Интересно, причем тут спасенный кот Апельсин, любимец семьи?

    А клака продолжает фонтанировать идеями: «давайте ждать, когда за шею кота он подвесит. Все начинается с малого»… «питерский профессор-реконструктор тоже любил свою девушку. Всяко. Но все равно – рас-чле-нил. Начинал с котиков. Любил...», «…через пару лет будем обсуждать страшную историю «внук убил на видео сначала кота, а зачем бабушку и выложил в интернет».

    Находят фото обнимающей котенка и прижимающейся к нему мамы мальчика: очередное доказательство садизма. Понимаю, что я в жутком паноптикуме. «Домашнее животное типа кошки и собаки  это существо, с кем нужно вступать в отношения, с ним нельзя играться, его нельзя тискать, его нельзя подвешивать, его нельзя сдавливать. Не потому что это сакральное существо, которому нужно целовать попу, а потому что это новая этика такая, этика 21 века», – внушает автор.

    «Ужели слово найдено»? Новая этика! В соответствии с ней, если вам кажется, что личные границы кота нарушены, вы развязываете чудовищную клеветническую травлю целой семьи в социальных сетях, обрушивая на ни в чем не повинных людей проклятия нравственно нездоровых граждан, которых индуцируете и направляете. В соответствии с новой этикой реальные личные границы людей неважны, – в отличие от воображаемых личных границ животных. Ювенальная зооюстиция готова ринуться в каждый дом. Разрушить жизнь семьи? Нам виднее. Причинить людям нравственные страдания? Иначе обратить их в свою веру невозможно.

    Кота, разумеется, никто спрашивать не собирается. Как и его хозяев. Личные границы теперь определяются зоошизой. Молчание кота – знак согласия. «Шейминг ребёнка за такое – это очень плохо. По той простой причине, что уже бесполезно. На этой стадии работают только животворящие <удары>. В первую очередь бабке, затем внучку», – пишет мне пламенная зоозащитница (матерное слово заменено). Автору поста говорят: «ваша любовь к животным вызывает безмерное уважение. Но прямо сейчас у вас в комментариях люди постят фотографии ребенка, называют его "чикатилкой" и ставят психиатрические диагнозы. Это ничего?» – «Обычные люди», – философски замечает автор.

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    Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Благородному защитнику животных показалось, что выражение лица кота на фотографии свидетельствует о нарушении его личных границ. Это оценочное суждение привело к дикому издевательству над семьей с несовершеннолетним ребенком в социальных сетях. Их границы растоптаны, потому что канализация агрессии в собственных границах негигиенична.

    Ненависть дырочку найдет. А мы еще удивляемся гражданским войнам, ликованию по поводу жареных колорадов или плевкам на свежие могилы. Новая этика – это этика беспредела без границ. После нее – хоть потоп. Это же люди. Обычные люди.


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