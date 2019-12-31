Пожалуйста, не дарите крыс!

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31 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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Компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь

Газовые войны Москвы и Киева если уж и начинались, то всегда в первых числах январяФото: Gleb Garanich/Reuters
России и Украине удалось за сутки до Нового года решить газовый спор и заключить новый контракт о транзите газа в Европу. Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит продолжится на устраивающих все три стороны условиях. Правда, есть в этой истории и проигравшие. На какие уступки пришлось пойти Газпрому, чтобы договориться с Киевом? Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Турция открывает в Средиземном море второй фронт

Протурецкие боевики из Сирии меняют один регион Средиземного моря на другой Фото: Zuma/ТАСС
Парламент Турции через несколько дней рассмотрит вопрос об отправке войск в Ливию. СМИ уже сообщают о переброске под Триполи подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Одновременно Италия призывает ввести над Ливией бесполетную зону. Но в НАТО нет единой точки зрения по этому поводу. А вот намерения Турции не вызывают сомнений: скоро Анкара может стать участницей сразу двух конфликтов в Средиземном море. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Пожалуйста, не дарите крыс!

Наталья Холмогорова, правозащитник
Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...

Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Но, кстати, эти слова Борис Николаевич никогда не говорил. Подробности...
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Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вечная новогодняя тема «Ирония судьбы» – история про бытовое чудо, простая, человеческая и невероятная. И уже лет десять, наверное, как каждый сладострастно жаждет ее смять, опошлить, изничтожить. Подробности...
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    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
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          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

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          • Да

          • Нет

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          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

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              Наталья Холмогорова

              Пожалуйста, не дарите крыс!

              Наталья Холмогорова
              правозащитник
              		 31 декабря 2019, 11:40

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              Близится Новый год – по китайскому календарю год Крысы. И индустрия развлечений и подарков, как водится, стремится выжать из этого факта все возможное.

              В преддверии новогодних праздников Россию охватила любовь к грызунам. В обычное время крыса и ее родственница мышь особой популярностью не пользуются; но сейчас даже их недруги забыли о неприязни к лысым хвостам и попорченным продуктам. Со всех сторон глядят на нас календари с умильными крысками и мышками, крыски пластмассовые, фарфоровые, стеклянные, плюшевые, крыски-игрушки, крыски-копилки, крыски на подушках, ковриках и прихватках.

              Все это мило, пока остается игрой с мультяшными персонажами. Но, к сожалению, у новогоднего помешательства на грызунах есть и темная сторона.

              «В канун Нового года спрос на живых крыс увеличился в два с лишним раза, – сообщают «Аргументы и факты». – Грызуны продаются по 500-1000 рублей и идут нарасхват».

              «В зоомагазинах скопились очереди. Люди покупают все больше живых мышей и крыс», – вторит «Примпресс».

              Фото: H. Schmidt-Roeger/Blickwinkel/Global Look Press

              Уходящий 2019-й был годом Свиньи – и такой же ажиотаж наблюдался в зоомагазинах вокруг морских свинок и мини-пигов. По опросам, животных под Новый год покупают не для себя: большинство покупателей планирует подарить их друзьям и знакомым, часто детям.

              Почему-то никому не приходит в голову дарить тигренка в год Тигра или питончика в год Змеи! Но мелкое животное все еще многими воспринимается, как игрушка. Забавный аксессуар, который можно всюду таскать с собой, дарить, передаривать, спихивать родственникам, а если надоест – забросить в дальний угол или выкинуть на помойку.

              Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Грызунов будут пытаться сдать обратно в зоомагазин, продавать за бесценок «на корм», раздавать бесплатно кому попало – словом, избавляться от них любыми способами.

              Все потому, что живой подарок, к которому не готовились и о котором не просили, приносит куда больше хлопот, чем радости.

              Но домашняя крыса – не игрушка, а живое существо. Беззащитный маленький зверек, неспособный выжить в одиночку и полностью зависимый от своих хозяев.

              Живут они недолго – всего два-три года; подарив крысу ребенку, вы обрекаете его на горе от скорой разлуки с питомцем. Часто болеют – а ветеринаров-специалистов по грызунам даже в больших городах немного, и их услуги стоят дорого. Аллергия на крысиную шерсть встречается нередко, особенно у детей. Для полноценной жизни зверьку нужна просторная благоустроенная клетка и специальный корм: жирная и соленая еда с хозяйского стола может его убить. Крыса – стайное животное, без сородичей ей тоскливо; но многие ли готовы держать дома стаю хвостатых? А если подарить самца и самку, они начнут каждый месяц производить потомство – и хозяину придется либо избавляться от крысят, либо готовиться к тому, что его квартира превратится в печально известную «пушкинскую».

              Иногда можно услышать: мол, если домашняя крыса больше не нужна, достаточно выпустить ее на ближайшую помойку – неужто крыса в «родной» среде не выживет? Нет, не выживет. Она не умеет сама добывать себе пищу, а дикие сородичи при встрече воспримут ее, как конкурента и, скорее всего, убьют.

              «Взгляд» читают разумные люди, и я уверена, что никто здесь не станет делать таких опрометчивых подарков! Но очень прошу всех вас:

              Если кто-то рядом с вами решил «обрадовать» друзей или знакомых живым подарком – постарайтесь его отговорить! Животное – не игрушка. Дарить животных можно только тем, кто этого хочет и к этому готов.

              Если вы нашли выброшенное животное, или вам (или кому-то рядом с вами) подарили крысу, а вы не знаете, что с ней делать – звоните по этому телефону: 8-800-444-16-03.

              Это федеральная горячая линия, открытая зоозащитной организацией «Сообщество помощи декоративным крысам» – специально для чрезвычайных ситуаций, связанных с новогодним «подарочным бумом». Если новый хозяин хочет оставить зверька себе – зоозащитники проконсультируют его по уходу и содержанию. Если не хочет – животное заберут и пристроят в добрые руки.

              С наступающим! И пусть новый год будет счастливым для всех созданий, больших и малых!


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