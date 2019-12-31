Пожалуйста, не дарите крыс!

Близится Новый год – по китайскому календарю год Крысы. И индустрия развлечений и подарков, как водится, стремится выжать из этого факта все возможное.

В преддверии новогодних праздников Россию охватила любовь к грызунам. В обычное время крыса и ее родственница мышь особой популярностью не пользуются; но сейчас даже их недруги забыли о неприязни к лысым хвостам и попорченным продуктам. Со всех сторон глядят на нас календари с умильными крысками и мышками, крыски пластмассовые, фарфоровые, стеклянные, плюшевые, крыски-игрушки, крыски-копилки, крыски на подушках, ковриках и прихватках.

Все это мило, пока остается игрой с мультяшными персонажами. Но, к сожалению, у новогоднего помешательства на грызунах есть и темная сторона.

«В канун Нового года спрос на живых крыс увеличился в два с лишним раза, – сообщают «Аргументы и факты». – Грызуны продаются по 500-1000 рублей и идут нарасхват».

«В зоомагазинах скопились очереди. Люди покупают все больше живых мышей и крыс», – вторит «Примпресс».

Уходящий 2019-й был годом Свиньи – и такой же ажиотаж наблюдался в зоомагазинах вокруг морских свинок и мини-пигов. По опросам, животных под Новый год покупают не для себя: большинство покупателей планирует подарить их друзьям и знакомым, часто детям.

Почему-то никому не приходит в голову дарить тигренка в год Тигра или питончика в год Змеи! Но мелкое животное все еще многими воспринимается, как игрушка. Забавный аксессуар, который можно всюду таскать с собой, дарить, передаривать, спихивать родственникам, а если надоест – забросить в дальний угол или выкинуть на помойку.

Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Грызунов будут пытаться сдать обратно в зоомагазин, продавать за бесценок «на корм», раздавать бесплатно кому попало – словом, избавляться от них любыми способами.

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Все потому, что живой подарок, к которому не готовились и о котором не просили, приносит куда больше хлопот, чем радости.

Но домашняя крыса – не игрушка, а живое существо. Беззащитный маленький зверек, неспособный выжить в одиночку и полностью зависимый от своих хозяев.

Живут они недолго – всего два-три года; подарив крысу ребенку, вы обрекаете его на горе от скорой разлуки с питомцем. Часто болеют – а ветеринаров-специалистов по грызунам даже в больших городах немного, и их услуги стоят дорого. Аллергия на крысиную шерсть встречается нередко, особенно у детей. Для полноценной жизни зверьку нужна просторная благоустроенная клетка и специальный корм: жирная и соленая еда с хозяйского стола может его убить. Крыса – стайное животное, без сородичей ей тоскливо; но многие ли готовы держать дома стаю хвостатых? А если подарить самца и самку, они начнут каждый месяц производить потомство – и хозяину придется либо избавляться от крысят, либо готовиться к тому, что его квартира превратится в печально известную «пушкинскую».

Иногда можно услышать: мол, если домашняя крыса больше не нужна, достаточно выпустить ее на ближайшую помойку – неужто крыса в «родной» среде не выживет? Нет, не выживет. Она не умеет сама добывать себе пищу, а дикие сородичи при встрече воспримут ее, как конкурента и, скорее всего, убьют.

«Взгляд» читают разумные люди, и я уверена, что никто здесь не станет делать таких опрометчивых подарков! Но очень прошу всех вас:

Если кто-то рядом с вами решил «обрадовать» друзей или знакомых живым подарком – постарайтесь его отговорить! Животное – не игрушка. Дарить животных можно только тем, кто этого хочет и к этому готов.

Если вы нашли выброшенное животное, или вам (или кому-то рядом с вами) подарили крысу, а вы не знаете, что с ней делать – звоните по этому телефону: 8-800-444-16-03.

Это федеральная горячая линия, открытая зоозащитной организацией «Сообщество помощи декоративным крысам» – специально для чрезвычайных ситуаций, связанных с новогодним «подарочным бумом». Если новый хозяин хочет оставить зверька себе – зоозащитники проконсультируют его по уходу и содержанию. Если не хочет – животное заберут и пристроят в добрые руки.

С наступающим! И пусть новый год будет счастливым для всех созданий, больших и малых!