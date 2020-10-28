Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

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Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

Россия готовится превзойти успех Ту-154 Георгий Зимарев/РИА «Новости»
Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды? Подробности...
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Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

Мел Гибсон решил поддержать армян, а Элайджа Вуд – главного соперника Лукашенко Christopher Khoury/Zuma/Global Look Press Dave,
Bedrosian/Zuma/Global Look Press
Известные на весь мир актеры стали уделять подозрительно много внимания событиям в странах бывшего СССР. Мел Гибсон комментирует конфликт между армянами и азербайджанцами, Чак Норрис и Элайджа Вуд – между Лукашенко и оппозицией, а несколько раньше оскароносный Морган Фримен объявил американцам, что у них с Россией идет война. Кем и зачем оплачено это внимание? Подробности...
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Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
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США столкнулись с проблемами в разработке нового оружия против России

Установка вертикального пуска (УВП) Mk.41 не подходит для перспективного оружия ВМС США Mass Communication Specialist
1st Class Leah Stiles/U.S. Navy
В США озвучивают агрессивные планы перехода на новые виды оружия – в том числе гиперзвуковое. Некоторые заявления на эту тему звучат как пустое прожектерство, воплотить которое невозможно даже Америке: ни технически, ни финансово. Почему даже в таком виде американские проекты представляют для России прямую угрозу? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока в писательском сообществе была такая взаимная ненависть, что главное пожелание формулировалось «пусть у меня сдохнет коза, лишь бы у соседа сдохла корова!», поддерживать, действительно, было некого и нечего. Подробности...

Свобода – это закон джунглей

Алексей Алешковский, сценарист
Сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Франция вступила в риторическую войну с Турцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Макрон и Эрдоган будут работать над дальнейшим пробиванием дна. Не из-за большой нелюбви друг к другу, а просто потому, что это пробивание соответствует их собственным интересам. Подробности...
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Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
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    Герман Садулаев

    Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		28 октября 2020, 12:16

    Счётная палата проверила Фонд кино и опубликовала результаты проверки. В 2017-2019 годах на поддержку кинематографии было выделено 22,8 млрд рублей. Из них на производство российских фильмов потрачено 18 млрд рублей. При этом больше трети поддержанных государством фильмов провалились в прокате, не собрав даже суммы в размере господдержки. Так, в 2019-м году 10 самых провальных фильмов принесли общий убыток более 5 млрд рублей, при том, что на них государство выделяло безвозвратно 1 млрд рублей. Было несколько фильмов, которые собрали хорошую кассу.

    Но, в общем и целом, российский кинематограф глубоко убыточен и не может существовать без массированной господдержки. И это нормально. Не нормально только то, что фильмы при этом снимают, откровенно говоря, дерьмовые.

    Литература и книгоиздание тоже по своей сути убыточны. Но многомиллиардных субсидий в литературу что-то не видно. Если бы хотя бы толику от денег, выделяемых на кино, отдали бы в литературу и книгоиздание, то, возможно, чтение и литература расцвели бы в России снова как в XX веке.

    Однако всё не так просто. Даже если предположить, что никакой коррупции, никакой клановости, никакого кумовства в распределении бюджетных денег нет. Встаёт вопрос: как именно поддержать литературу? Кому и на что давать деньги?

    В кинематографе всё понятно: выделяются деньги на производство фильма, продюсер платит зарплату себе, режиссёру, актёрам, операторам, строятся декорации, шьются костюмы и так далее. Занятость и оплату труда получают тысячи творческих и технических работников, заказы получают предприятия смежных отраслей и всё, в принципе, хорошо. Сохраняется кадровый ресурс, сохраняются знания и технологии, сохраняется индустрия, когда-нибудь родятся талантливые режиссёры и начнут снимать хорошие фильмы.

    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

    А как финансировать литературу? Премии выдавать? Есть уже премии. И по поводу каждой премии чуть ли не половина литераторов брызжет ядовитой слюной, что их выдают не тем, и что не надо никаких премий, и лучше пусть все сдохнут. «Толстые» литературные журналы поддержать? Поддерживали, но чуть ли не половина литераторов брызжет ядовитой слюной, что журналы не те, что там печатают не тех, и вообще не нужны никакие журналы и лучше пусть все сдохнут.

    Несколько лет назад я был делегатом «писательского съезда», куда пришёл сам президент Путин, чтобы выслушать надежды и чаяния литераторов. Денег тогда в государстве было много (и сейчас немало) и Путин хотел решить, как поддержать деньгами литературу. И вот начали выступать на трибуне писатели, обращаясь к залу и к Путину. И я около часа испытывал жгучий испанский стыд. Почти все выступавшие оказались сумасшедшими людьми. Почти все говорили о том, какие ужасные люди все остальные писатели, и как отвратительны все литературные институции, такие как премии, журналы, издательства, и вообще вся литература – это грех, ад, Содом и Гоморра, и лучше пусть все сдохнут. Путин послушал и, очевидно, понял: здесь уже ничего не исправить. Жги, Господь!

    Я думаю, что такие же съезды были у кинематографистов, куда приходили если не президент, то всякие там министры. И киношники наверняка дружно говорили о том, как важен кинематограф, какие у нас хорошие режиссёры и актёры, как мы завтра сможем побить Голливуд, и надо только помочь, поддержать финансированием. Они и получили деньги. Разве это не справедливо?

    А пока в писательском сообществе была такая взаимная ненависть, что главное пожелание формулировалось как: «пусть у меня сдохнет коза, лишь бы у соседа сдохла корова!», поддерживать, действительно, было некого и нечего.

    К счастью, атмосфера стала меняться. Ядовитая критика есть, но она определена на обочину литературной жизни. Хочешь быть злым клоуном-маргиналом? Будь им. В общем же и целом истерически-опереточная «дискуссия», начатая в 90-е годы, затихает. Из литературы вымыты люди случайные, психически неадекватные. Новое поколение старается получать образование, включая дополнительное образование в литературных школах и мастерских, новые авторы хотят творить литературу, а не участвовать в глупых потасовках. При этом интерес к литературному творчеству остался огромным.

    И вот сейчас нужна и важна финансовая поддержка. Повторяю, если наше государство так же массированно будет субсидировать литературу, как кинематограф, то результаты будут гораздо лучше, чем в кино. Это всё равно, что развивать массовый спорт и детско-юношеские школы, а не покупать «легионеров». Кинематограф вырастает из общей современной культуры, ядром которой остаётся литература. Когда мы финансируем кино, мы стараемся «купить легионера», получить сразу конечный результат. Но при упадке общей культуры невозможно сделать хорошее кино. Кино – это целая индустрия, оно зависит от состояния литературы, театров, актёрского мастерства, науки, образования, от зрительской подготовки. Вы не можете просто «купить» хорошее кино, когда образовательный и культурный уровень населения устремляется в пропасть.

    В этой связи надо поддержать, в первую очередь, даже не писателей, а читателей, культуру чтения. Нельзя сбрасывать со счетов библиотеки. Рано ещё. Библиотеки, несмотря на агрессивное продвижение гаджетов с интернетом, остаются плацдармами чтения. И чтения именно бумажных книг. Нельзя превращать библиотеки в «мультимедийные центры», то есть, в ещё один вариант компьютерных клубов. Бумажные книги и библиотеки по-прежнему важны. И вот почему.

    В советское время существовала всесоюзная система книжной дистрибуции. В каждом районе, чуть ли не в каждом селе был книжный магазин, благодаря всесоюзной дистрибуции книги доходили до самых дальних уголков страны. Сейчас этого нет. Книжные магазины фактически остались только в городах, они работают на коммерческой основе, сами заказывают и оплачивают книги, единой дистрибуции нет, большая часть выпускаемых книг вообще не распространяется по стране. Единая система осталась только у библиотек. Сейчас только библиотеки могут заменить собой уничтоженную сеть книжной торговли. Библиотеки всё ещё есть во всех городах и сёлах. Мы, видимо, не сможем возродить советскую книготорговлю. Но библиотеки мы можем и обязаны сохранить. Только благодаря библиотекам сегодня все жители России могут иметь доступ к художественным, научным, учебным книгам, включая новые издания.

    Работники библиотек в один голос говорят, что проблем с читательским интересом нет. Люди ходят в библиотеки, спрашивают книги и журналы. Интернет вовсе не убил библиотеки. Но возможностей пополнять книжные фонды у библиотек всё меньше! Финансирование сокращают. Это неправильно. Наоборот, надо увеличить финансирование библиотек для покупки новых книг, для содержания фондов и повысить уже, наконец, заработные платы библиотекарей. Это будет важным шагом по поддержке литературы и чтения.  

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    И всё остальное нужно продолжать: и премии выдавать, и оказывать поддержку молодым и возрастным писателям, и литературное образование финансировать, и включить литературные журналы в программу господдержки СМИ (на которую выделяется около 100 млрд рублей в год). Недавно был снижен до 10% НДС на электронные книги, и это тоже правильная мера поддержки. Но следует пойти дальше и обнулить ставку НДС на все книги, бумажные и электронные, а льготы по аренде для книжных магазинов в учреждениях культуры распространить на всё государственное и муниципальное имущество, сдаваемое в аренду.

    В 90-е нас пытались убедить, что «рынок всё порешает». Но это глупости. Рынок не может диктовать свои законы обороне, здравоохранению, образованию, культуре, включая литературу. Надо поддерживать чтение, читателей, книгоиздание, литературу, писателей. Не меньше, чем кинематограф. Тем более, что книжки мы по-прежнему умеем писать очень хорошие. Книги мы пишем лучше, чем играем в футбол и снимаем кино. Если кино у нас – это примерно, как футбол по мировым стандартам, то литература – это хоккей. Здесь мы можем быть лучшими.


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