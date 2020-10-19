Не читайте перед обедом антисоветских газет

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19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

Кто будет чистить московские дворы от снега и льда Максим Блинов/РИА Новости
Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников могут восполнить наши соотечественники из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Это не Су-34, это Су-32ФН Reuters
Бомбардировщик Су-34 по праву вызывает чувство гордости – эта во многом выдающаяся боевая машина отлично проявила себя в Сирии. Однако мало кто знает, что для нее изначально предусматривалась и морская модификация. «Морской» Су-34 должен был совсем недавно поступить на вооружение. Что дала бы реализация этой идеи ВМФ России и почему она сорвалась? Подробности...
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Зеленский вербует Эрдогана на противостояние с Россией

Зеленский и Эрдоган демонстрируют глубокое взаимное удовлетворение Zuma/ТАСС
В Киеве громогласно радуются итогам визита президента Украины Зеленского в Анкару – и призывают Эрдогана принять участие в так называемой Крымской платформе. Какие интересы объединяют Украину и Турцию, каким образом оба государства намерены совместно противостоять России и почему подобное сотрудничество несет угрозу прежде всего самой Украине?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Не читайте перед обедом антисоветских газет

Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам сам по себе. Подробности...

Геронтократия защищает США

Дометий Завольский, историк-архивист
Современная медицина хоть уже замедляет (неравномерно) старение, но еще не омолаживает. Есть риск получить геронтократию в яркой обертке: вроде бы активных политиков, кои десятилетиями будут мыслить по-стариковски. Подробности...
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Русское вино взбирается на третью полку

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Говорят, хороший винодел – не тот, кому удалось произвести качественное вино, «вино на удачу», но тот, кто ежегодно выдает стабильно высокое качество. Русские виноделы научились делать отличные вина. Осталось всего ничего – найти своего, русского, потребителя. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Максим Соколов

    Не читайте перед обедом антисоветских газет

    Максим Соколов
    публицист
    		19 октября 2020, 09:30

    Новая волна заразы окончательно продемонстрировала, каким великим уравнителем является COVID-19. Самые разные народы и государства претерпевают сходные испытания.

    Везде ползет вверх кривая заболеваемости, а вслед за ней и кривая смертности. Везде правительственные органы вводят новые запреты и подтверждают запреты старые.

    О запретах в России что и говорить, в социальных сетях не продохнуть от звонких проклятий С. С. Собянину, Роспотребнадзору и всем, всем, всем. Но и не только в России. Введен комендантский час в Париже, Марселе, Лионе и еще в полдюжине городов, где общим счетом проживает 20 млн. человек. Президент Макрон указал, что любовь вкусно пожрать является национальной скрепой (тут он прав: русский может пропить зарплату, француз может ее проесть), но другой скрепой является дисциплинированность галлов, и ради дисциплины придется отказаться от поздних ужинов в ресторане.

    Вообще-то от многого приходится отказываться и не только во Франции. В Италии, Германии etc. тоже не веселей. О немецкой уютности и гемютности, о прогулках по Риму, о фланировании по Парижу придется забыть на неопределенный срок. В Европе холодно, в Италии темно.

    Никто, впрочем, особенно и не вспоминает о былом туристовании. Бедность поразила русских – не разъездишься. Тем более, что и границы закрыты – то, что называется «Пива нет и неизвестно, когда». То есть, конечно, est modus in rebus. Если до зарезу туда надо, имеются методы. Но, во-первых, дорого, во-вторых, когда селенье, как жилище погорелое, стоит, пребывание в таком селенье не слишком радостно.

    Фото: Mehdi Chebi/Reuters

    Однако, не одной беззаботной радостью жив человек. В незабываемом 1919-м европейские столицы тоже представляли собой печальное зрелище. Судорожное веселье там, правда, было, так и в России того времени оно тоже было – со спиртом и кокаином. Но в смысле благосостояния и благодушия послевоенная Европа не радовала. То же и после 1945 г. Разруха, тяжелый труд на шахтах и заводах, мало веселья.

    Но стремление пробиться от страшной родимой земли в не слишком благословенную, но все же лучшую Европу – было. «От голода, тюрем и трупов в Двадцатом году увезли». С точки зрения беглецов даже миллионы трупов, догнивающих в долинах Фландрии, это все равно было менее ужасно, чем то, что творилось на родине. И сегодня мы полностью или не полностью принимаем логику великого русского исхода, но хотя бы понимаем. Несколько меньше принимаем второй исход 1943-45 гг. – там было слишком много пособников нацизма – но отчасти тоже понимаем. Тем более, что не одни же коллаборационисты там были.

    Но ведь если всерьез воспринимать то, что говорят и пишут представители прогрессивной общественности, если посмотреть последние сводки на условном «Эхе дождя», то картина если даже и чуть отличается от 1920 г., то непринципиально. Коварством и изменой тиранство свирепеет, «мрет в наши дни с голодухи рабочий, станем ли, братья, мы дольше молчать», все живое и честное подвергается удушению, власть практикует правило «бейте разумное, доброе, вечное» – и с каждым днем мрачность усугубляется.

    Тогда как в Европе сейчас, возможно, и холодно, и темно, и не больно пофланируешь, бульвардье с обязательной харей – это как-то не совсем то, а комендантский час – это совсем не то, но ведь это не главное. Главное – это незыблемые институты, это свобода, равенство и братство, это сменяемость власти, это права меньшинств. А с этим, невзирая на моровое поветрие, все остается в лучшем виде.

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    Тогда естественен порыв «Dahin! Dahin!». Здесь, если верить «Эху дождя» – обреченная и проклятая страна, а там, где свободные камни Европы, несмотря на комендантский час и прочие стеснительные, но необходимые меры, сохраняется главное – институты и свободы. А уж как-нибудь до этих свободных камней можно и добраться. Век назад было труднее – но добирались же.

    Странный парадокс нашего времени в том, что стремления хоть тушкой, хоть чучелком, но вырваться из мертвящих объятий тирании не наблюдается. То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам сам по себе.

    И никогда не читайте перед обедом антисоветских газет.

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