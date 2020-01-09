Россия стала примером для подражания

Взгляд
9 января, четверг  |  Последнее обновление — 17:56  |  vz.ru
Разделы

Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
Перейти а раздел…

Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
Перейти а раздел…

2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп толкает Иран под новый удар

Трамп с помощью санкций поставил Иран в безвыходное положениеФото: REUTERS/Marco Bello
Вопреки заявлениям о деэскалации конфликта между США и Ираном, обе стороны развивают политику конфронтации. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран из-за его ядерной программы. По мнению экспертов, Дональд Трамп ставит Исламскую Республику в безвыходное положение, которое может привести только к войне. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия стала примером для подражания

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Нет ничего плохого в священнике-таксисте

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

Олег Хавич, политический аналитик
Вице-спикеру польского Сейма от левых грозит тюрьма за то, что он назвал солдат Красной армии освободителями Польши, один из районов Праги установит памятник гитлеровским коллаборантам… Далее везде? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Обсуждение: 5 комментариев

    Какими будут смартфоны будущего

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Генсек НАТО заявил о намерении наращивать силы в Черном море
              Лукашенко заявил о попытке России продавать Белоруссии нефть по ценам выше мировыхВ Абхазии протестующие пошли на штурм администрации президентаОзвучен телерейтинг новогоднего обращения ПутинаНазваны самые популярные имена рожденных в 2019 году
              Появилось видео с места обстрела американской базы в ИракеЮристы в Ираке потребовали у посольства США в Багдаде вернуть территориюСоветский спутник сгорел над Индийским океаномПремьер Грузии извинился за туристический кризис на горных курортах
              Соловьев оценил версию о причастности России к катастрофе украинского BoeingРоссийская фигуристка разбилась на репетиции церемонии открытия юношеских игрЭксперты объяснили, почему на разбившемся украинском Boeing было много канадцев и иранцевАктера Геннадия Юхтина госпитализировали в Москве

              Главная тема


              Австралия подготовилась к лесным пожарам куда хуже России

              развитие конфликта


              Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции

              ракетные стрельбы


              Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за запуском «Кинжала»

              крупный выигрыш


              Названо имя лотерейного миллиардера

              Видео

              глобальный кризис


              Когда мир окунется в новую рецессию

              надежда ВМФ


              Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

              сша против ирана


              Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

              Итоги 2019 года


              Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»

              дефицит справедливости


              Максим Соколов: Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

              дефицит героев


              Ирина Алкснис: Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

              христианский мир


              Сергей Худиев: Рождество – это про смысл и надежду

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?


              Ирина Алкснис

              Россия стала примером для подражания

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 9 января 2020, 17:10

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В последние годы в свете происходящих в мире событий частенько вспоминают ставшей крылатой фразу «Войны никто не хотел. Война была неизбежна». В 2014 году говорили о вероятности «горячего» конфликта России с коллективным Западом из-за Украины, в 2015-м холодок бежал по спине из-за возможности очередной русско-турецкой войны. Теперь вот ирано-американские разборки.

              По понятным причинам? Чаще акцент делается на второй части афоризма – она больше щекочет нервы. Однако, по большому счету, куда более интересным является первое предложение высказывания – что войны никто не хочет, потому что это чистая правда. Планета вновь, как и больше века назад (изначально мысль была высказана применительно к Первой мировой), балансирует на грани большой войны, искренне пытаясь не свалиться в нее.

              Нам с вами предстоит своими глазами увидеть и на собственной шкуре проверить, способно ли человечество удержаться от глобальной бойни, когда обстоятельства объективно и очень старательно подталкивают к ней.

              Сейчас, когда схлынула волна истеричного алармизма по поводу последних событий вокруг Ирана, становится очевидным, что Вашингтон и Тегеран играют жестко, на грани фола. Но не переходя эту самую грань.

              Открытое убийство государством официального лица другой страны, конечно, ни в какие ворота не лезет, но ответ Ирана Штатам все-таки никак не тянет на фатальный. Однако и то, что американцы проглотили атаку иранцев на свои военные базы (и не имеет значения, что никто из граждан США не пострадал), тоже весьма выразительно.

              Фото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press

              Налицо все более агрессивные ритуальные пляски с бряцанием оружием и демонстрацией воинственного духа, но старательным уклонением от полноценного военного конфликта с другой стороной.

              Вопрос в том, удастся ли удержать эти благие намерения.

              Ситуация собственно проста: мир вступил в эпоху большого передела. Соответственно, абсолютно все страны, обладающие хотя бы минимальными державными амбициями (даже узко региональными – как, например, у Венгрии), стоят перед целой чередой вызовов, рисков и очень соблазнительных возможностей. Защитить свое (то, что считается своим), взять реванш, удовлетворить амбиции, достичь прежде бывших недостижимыми целей – это то, что хочет почти каждый.

              В теории угрозы нынешнего положения дел все прекрасно понимают и пытаются избежать худшего, что мы и наблюдаем в данный момент: уклонение от лобовых столкновений с непосредственным противником, ведение конфликтов в прокси-формате, перенос боевых действий на территории третьих стран подальше от своих границ.

              Проблема в том, что, топчась в общей массе геополитических претендентов-конкурентов, своего не добьешься. Нужно вырываться вперед, а значит, быть смелее и рисковее других, не боятся нарушать сложившийся уклад, идти против течения и утверждать собственное лидерство.

              Вон Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку, и ей куда проще маневрировать в быстро меняющемся мире, чем всем остальным.

              Что уж спорить, наша страна в данный момент представляет собой очень привлекательный пример для подражания. Турки вон явно вознамерились воспроизвести сирийский опыт Москвы в Ливии. Правда, есть серьезные сомнения, что у них это получится – ситуации все-таки сильно разные.

              В общем, ныне все умные: дружно нарушают правила и пересекают красные линии. Вот только чтобы выделиться в этой толпе, приходится нарушать все сильнее и двигаться все дальше за флажки. Например, на глазах всего мира убить высокопоставленного представителя другого государства или в ответ шарахнуть ракетами по чужим военным базам. И дружно сделать вид, что ничего рокового не случилось – чтобы до войны не дошло.

              А значит, в следующий раз потребуется что-то еще более внушительное и далеко идущее, чтобы заявить о себе, добиться своего. Неуклонное сползание к грани, за которой не будет другого варианта, кроме как идти до конца по самому плохому пути.

              Для нас же утешением может служить то, что Россия и впрямь успела раньше прочих застолбить свои позиции, включая отведение военной угрозы по максимуму от своей территории, закрепление за собой сирийского плацдарма на Ближнем Востоке, запуск ряда взаимовыгодных стратегических проектов с партнерами-конкурентами и так далее. Так что риски для нас и впрямь заметно снизились, и есть серьезная надежда, что в кои веки нам удастся побывать в роли мудрой обезьяны, наблюдающей за схваткой тигров.

              И мы можем себе позволить – во всяком случае, в данный момент – с заинтересованной ленцой наблюдать и обсуждать, удастся ли миру на этот раз уклониться от нежеланной неизбежности.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Нет ничего плохого в священнике-таксисте

              Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

              Олег Хавич, политический аналитик
              Вице-спикеру польского Сейма от левых грозит тюрьма за то, что он назвал солдат Красной армии освободителями Польши, один из районов Праги установит памятник гитлеровским коллаборантам… Далее везде? Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              Новость ржачная, ситуация страшная

              Николай Гурьянов, журналист
              Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...
              Обсуждение: 23 комментария

              Большой конфликт в заливе феноменально выгоден для США

              Александр Тимохин, журналист
              Если после убийства Сулеймани Трамп выведет войска из Ирака, то у него окажется куда больше ресурсов для противостояния с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки». Подробности...
              Обсуждение: 27 комментариев

              Убийство иранского генерала меняет правила войны

              Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
              Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...
              Обсуждение: 32 комментария

              Из нашей жизни ушла чернуха

              Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
              На картиночных оптовых базах и складах, где соцсетевые розничники черпают картинки для постов, такого товара, которым можно проиллюстрировать, что «в России все плохо», становится все меньше. Стремительно и катастрофически. Подробности...
              Обсуждение: 53 комментария

              Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера

              Антон Крылов, журналист
              Мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось бы, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории. Подробности...
              Обсуждение: 41 комментарий

              Рождество – это про смысл и надежду

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              За Рождеством стоит история, которую всем нам стоит знать. Если вы неверующий – потому что она сформировала нашу цивилизацию. Если вы готовы поверить – то потому, что она может преобразить вашу жизнь, как уже преобразила жизнь множества людей. Подробности...
              Обсуждение: 124 комментария

              Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

              Максим Соколов, публицист
              Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о справедливости жестокой и неумолимой. Подробности...
              Обсуждение: 492 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............