Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

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9 января, четверг  |  Последнее обновление — 19:21  |  vz.ru
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Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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Трамп толкает Иран под новый удар

Трамп с помощью санкций поставил Иран в безвыходное положениеФото: REUTERS/Marco Bello
Вопреки заявлениям о деэскалации конфликта между США и Ираном, обе стороны развивают политику конфронтации. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран из-за его ядерной программы. По мнению экспертов, Дональд Трамп ставит Исламскую Республику в безвыходное положение, которое может привести только к войне. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым к тому же во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Подробности...

Россия стала примером для подражания

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку. Подробности...
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Нет ничего плохого в священнике-таксисте

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О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
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          • На улице Сталина

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              Никита Коваленко

              Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

              Никита Коваленко
              политический обозреватель
              		9 января 2020, 18:40

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              Вопреки заверениям алармистов, большая война на Ближнем Востоке так и не началась. Однако напряженность между США и Ираном, вышедшая на новый уровень после ликвидации американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, в обозримой перспективе вряд ли пойдет на спад. Так что это одна из геополитических реалий, в которых всем предстоит находиться в ближайшее время. Как ни странно, сложившаяся ситуация вполне может сыграть на руку России. Но для этого необходимо суметь извлечь из нее пользу.

              С одной стороны, есть экономический аспект. Нестабильность в Ближневосточном регионе – это не только растущий спрос на российские вооружения, но и дорожающая нефть. После иранских ракетных ударов она продемонстрировала очередной рост цен, которые, по наиболее оптимистичным прогнозам, в текущем году способны достичь отметки в 75–90 долларов за баррель (при заложенной в российский бюджет примерно вдвое меньшей стоимости). После нескольких кризисных лет потенциальные дополнительные доходы были бы неплохим подспорьем для экономики России.

              Но если с экономическими выгодами и тем, как ими воспользоваться, все более-менее очевидно, то с геополитическими ситуация обстоит немного сложнее. Ими нужно еще суметь воспользоваться. А для этого нужна куда более жесткая внешнеполитическая линия – не бесконечное бормотание про серьезную озабоченность образца 2017–2019 годов, а решительность времен 2008 и 2014–2016 годов, которая была продемонстрирована в отношении грузинского и украинского конфликта, ситуации в Сирии и временной напряженности с Турцией.

              Дело в том, что сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым к тому же во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Кроме того, убитый Сулеймани был не просто каким-то вышедшим на пенсию перебежчиком, а действующим высокопоставленным офицером, да еще и приехавшим с дипломатической миссией в другую страну.

              Таким образом, в данном случае уважающей себя супердержаве можно и нужно раскручивать большой международный скандал, как это делали в свое время США и Великобритания. Не просто говорить об обеспокоенности и осуждении, а на всех дипломатических уровнях – от двухсторонних контактов с отдельными странами до площадок ООН и других международных организаций – выступать с прямыми обвинениями Вашингтона в вопиющем нарушении международного права и суверенитета другой страны, а также убийстве официального лица независимого государства, являющегося членом ООН. Что вполне может рассматриваться как акт войны или диверсии/терроризма. Более того, призывать к принятию мер в отношении Штатов за такую агрессию.

              Фото: Babak Jeddi/Global Look Press

              Безусловно, в Совбезе ООН резолюции такого духа будут заблокированы США (как неоднократно блокировала Россия резолюции по Грузии, Украине, Крыму, Сирии и т. д.), но сам факт их наличия создает важный информационно-политический фон, закрепляя за Америкой в глазах множества людей образ агрессора и нарушителя международного права. Еще более полезны в этом отношении различные региональные организации или тот же Совет Европы. В некоторых из них подобные документы вполне возможно даже довести до утверждения. Особняком стоит Генассамблея Организации Объединенных Наций, которую Запад регулярно использовал для протаскивания всяких антироссийских документов, носящих рекомендательный характер. Теперь у Москвы есть шанс отплатить той же монетой.

              Благо ситуация вполне подходящая – большинство стран резко негативно восприняли ликвидацию Сулеймани. Причем на этот раз в их число вошла даже основная масса традиционных сателлитов США, особенно в Европе, и так возмущенной торговыми войнами и санкциями по «ядерной сделке» и «Северному потоку». Что уж говорить о Китае или находящейся в контрах с американцами, несмотря на членство в НАТО, Турции. Так что на международную поддержку осуждения действий Вашингтона Москва сейчас вполне может рассчитывать. Причем и многие из тех, кто не согласится выступить открыто, выразят солидарность кулуарно. В силах Россия и добиться солидарной высылки американских дипломатов (хотя бы вместе с парочкой стран) – как шпионов, помогавших организовать убийство официального лица. Да, конечно, это не совместное введение санкций, но создание иного геополитического фона, отношения к Соединенным Штатам, подрыв их авторитета. К тому же подавляющее большинство антироссийских мер США – это как раз такие же символические шаги. Так почему бы не использовать их методы против них самих?

              Причем ответный удар Ирана по американским базам в Ираке никак этой картины не меняет. Стоит только посмотреть на реакцию западных стран. В основном она сводилась к призывам к деэскалации, отказу от насилия. Некоторые нежно осудили Иран. То есть не так, как обычно любят делать США и их союзники – обвинить во всех грехах, назвать агрессором, террористом, империей зла и посулить страшные кары, а просто быстренько дежурно сказав, мол, мы осуждаем, и все. И это государства, имеющие возможность прибегнуть к пятой статье Североатлантического договора. Подобная реакция говорит лишь об одном – даже американским сателлитам в данном случае очевидно, что удар Тегерана был не просто каким-то необоснованным актом агрессии, а лишь ответом на действия Вашингтона. Причем те самые действия, которые не вызвали понимания даже у союзников.

              Кроме того, отдельного упоминания заслуживает и то, каким образом Иран осуществил свое возмездие. Ведь он ударил ракетами по тем базам, которые использовались для убийства Сулеймани. Причем заранее предупредив об этом Ирак, на территории которого эти базы находились. А ведь ровно таким же образом неоднократно действовали сами США, например во время обстрела «Томагавками» авиабазы Шайрат в Сирии. Да и тому же Израилю совсем не чужда подобная тактика. И это тоже вполне можно использовать в качестве довода. Нужно лишь немного решимости, чтобы все-таки начать международную кампанию против агрессивной политики Вашингтона.


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