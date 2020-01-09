Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

Вопреки заверениям алармистов, большая война на Ближнем Востоке так и не началась. Однако напряженность между США и Ираном, вышедшая на новый уровень после ликвидации американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, в обозримой перспективе вряд ли пойдет на спад. Так что это одна из геополитических реалий, в которых всем предстоит находиться в ближайшее время. Как ни странно, сложившаяся ситуация вполне может сыграть на руку России. Но для этого необходимо суметь извлечь из нее пользу.

С одной стороны, есть экономический аспект. Нестабильность в Ближневосточном регионе – это не только растущий спрос на российские вооружения, но и дорожающая нефть. После иранских ракетных ударов она продемонстрировала очередной рост цен, которые, по наиболее оптимистичным прогнозам, в текущем году способны достичь отметки в 75–90 долларов за баррель (при заложенной в российский бюджет примерно вдвое меньшей стоимости). После нескольких кризисных лет потенциальные дополнительные доходы были бы неплохим подспорьем для экономики России.

Но если с экономическими выгодами и тем, как ими воспользоваться, все более-менее очевидно, то с геополитическими ситуация обстоит немного сложнее. Ими нужно еще суметь воспользоваться. А для этого нужна куда более жесткая внешнеполитическая линия – не бесконечное бормотание про серьезную озабоченность образца 2017–2019 годов, а решительность времен 2008 и 2014–2016 годов, которая была продемонстрирована в отношении грузинского и украинского конфликта, ситуации в Сирии и временной напряженности с Турцией.

Дело в том, что сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым к тому же во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Кроме того, убитый Сулеймани был не просто каким-то вышедшим на пенсию перебежчиком, а действующим высокопоставленным офицером, да еще и приехавшим с дипломатической миссией в другую страну.

Таким образом, в данном случае уважающей себя супердержаве можно и нужно раскручивать большой международный скандал, как это делали в свое время США и Великобритания. Не просто говорить об обеспокоенности и осуждении, а на всех дипломатических уровнях – от двухсторонних контактов с отдельными странами до площадок ООН и других международных организаций – выступать с прямыми обвинениями Вашингтона в вопиющем нарушении международного права и суверенитета другой страны, а также убийстве официального лица независимого государства, являющегося членом ООН. Что вполне может рассматриваться как акт войны или диверсии/терроризма. Более того, призывать к принятию мер в отношении Штатов за такую агрессию.

Безусловно, в Совбезе ООН резолюции такого духа будут заблокированы США (как неоднократно блокировала Россия резолюции по Грузии, Украине, Крыму, Сирии и т. д.), но сам факт их наличия создает важный информационно-политический фон, закрепляя за Америкой в глазах множества людей образ агрессора и нарушителя международного права. Еще более полезны в этом отношении различные региональные организации или тот же Совет Европы. В некоторых из них подобные документы вполне возможно даже довести до утверждения. Особняком стоит Генассамблея Организации Объединенных Наций, которую Запад регулярно использовал для протаскивания всяких антироссийских документов, носящих рекомендательный характер. Теперь у Москвы есть шанс отплатить той же монетой.

Благо ситуация вполне подходящая – большинство стран резко негативно восприняли ликвидацию Сулеймани. Причем на этот раз в их число вошла даже основная масса традиционных сателлитов США, особенно в Европе, и так возмущенной торговыми войнами и санкциями по «ядерной сделке» и «Северному потоку». Что уж говорить о Китае или находящейся в контрах с американцами, несмотря на членство в НАТО, Турции. Так что на международную поддержку осуждения действий Вашингтона Москва сейчас вполне может рассчитывать. Причем и многие из тех, кто не согласится выступить открыто, выразят солидарность кулуарно. В силах Россия и добиться солидарной высылки американских дипломатов (хотя бы вместе с парочкой стран) – как шпионов, помогавших организовать убийство официального лица. Да, конечно, это не совместное введение санкций, но создание иного геополитического фона, отношения к Соединенным Штатам, подрыв их авторитета. К тому же подавляющее большинство антироссийских мер США – это как раз такие же символические шаги. Так почему бы не использовать их методы против них самих?

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Причем ответный удар Ирана по американским базам в Ираке никак этой картины не меняет. Стоит только посмотреть на реакцию западных стран. В основном она сводилась к призывам к деэскалации, отказу от насилия. Некоторые нежно осудили Иран. То есть не так, как обычно любят делать США и их союзники – обвинить во всех грехах, назвать агрессором, террористом, империей зла и посулить страшные кары, а просто быстренько дежурно сказав, мол, мы осуждаем, и все. И это государства, имеющие возможность прибегнуть к пятой статье Североатлантического договора. Подобная реакция говорит лишь об одном – даже американским сателлитам в данном случае очевидно, что удар Тегерана был не просто каким-то необоснованным актом агрессии, а лишь ответом на действия Вашингтона. Причем те самые действия, которые не вызвали понимания даже у союзников.