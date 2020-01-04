Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

Взгляд
4 января, суббота  |  Последнее обновление — 15:59  |  vz.ru
Разделы

«Суперджет» раскрутил популярность местных авиалиний

Межрегиональные авиаперевозки имеют и проблемы, и перспективыФото: Лев Федосеев/ТАСС
Одним из главных успехов 2019 года стало расширение возможностей летать из одного региона страны в другой – минуя Москву. Как данная технология была реализована, какую роль в этом сыграло государство и российский лайнер «Суперджет» – и с какими проблемами сталкиваются авиакомпании, которые пытаются расширить такие маршруты? Подробности...
Перейти а раздел…

2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
Перейти а раздел…

Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса

65-летний Карлос Гон провел за нос японские спецслужбыФото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press
Один из самых авторитетных управленцев в автомобильном мире, бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бывший глава совета директоров АвтоВАЗа пережил поистине драматическую историю. Он смог сбежать из Японии, где его ждал суд за налоговые нарушения – и сделано это было приемами из дешевого криминального детектива. Подробности...
Перейти а раздел…

США и Иран оказались на пороге войны

Убийство Касема Сулеймани способно привести к необратимым последствиям для всего Ближнего ВостокаФото: кадр из видео
В результате американской спецоперации убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент Трамп. Так в США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде. В Тегеране пообещали жестоко отомстить причастным к убийству. Насколько серьезным окажется возмездие и начнется ли война между США и Ираном? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, в каком она существовала последние десятилетия. Люди научились различать настоящее самопожертвование и имитацию подвига. Подробности...

Социальный расизм должен быть правильным

Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор – и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Убийство Сулеймани поднимает ставки

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
Решение президента США открывает новую главу в межгосударственном противостоянии. Убит государственный деятель, официальное лицо страны – члена ООН, с которой США не находятся в состоянии войны. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

    Обсуждение: 4 комментария

    Столкновение военных России и США в Сирии

      Перейти а раздел…

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

            Перейти а раздел…

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минск договорился о поставке первой партии нефти из России
              Раскрыты обстоятельства приказа Трампа об убийстве СулейманиNYT обвинила Помпео в дезинформации о реакции иракцев на гибель СулейманиВ США из-за слухов о Третьей мировой войне обрушили сайт призывной системыДевочку в Финляндии заставляли притворяться слепой и пугали Украиной
              В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти СулейманиУкраинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»Пропущенный звонок Путина Трампу назвали «фейком»Эксперт: Иран заставит США вздрогнуть от мести
              Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искамПушков указал на последствия убийства Сулеймани для СШАНа следовавшем в Сирию десантном корабле «Орск» сломался двигательПарламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

              Главная тема


              2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

              «радоваться смерти»


              Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

              «Вы что, шутите?»


              Трамп обрушился на помощников за пропущенный звонок от Путина

              Борьба с допингом


              ВАДА назвало размер ежегодного взноса России

              Видео

              «сделаем великой»


              Двадцатый год установит новые правила мировой политической игры

              Громкое убийство


              США и Иран оказались на пороге войны

              «Кинжал» и «Циркон»


              Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

              поставки электроэнергии


              Почему Украина просит электричество у «агрессора»

              Знаковая фигура


              Сергей Мардан: Выживший Ваня Фокин – это все мы

              Ликвиданция генерала


              Виктор Мураховский: Убийство Сулеймани поднимает ставки

              высшая раса


              Герман Садулаев: Социальный расизм должен быть правильным

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?


              Ирина Алкснис

              Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 4 января 2020, 15:00

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Смех смехом, а ведь проект «Грета Тунберг» не взлетел – теперь это стало окончательно ясно.

              Нет, с формальной точки зрения все обстоит прекрасно. Пристальное внимание СМИ, выступления на престижнейших площадках (включая Генассамблею ООН), статус «человека года» по версии журнала Time... С учетом того, сколь влиятельные люди стоят за шестнадцатилетней шведской девушкой и сколь внушительными ресурсами – и финансовыми, и медийными, и прочими – они обладают, тут нечему удивляться.

              Но это ведь только подготовка для главного: превращения Греты в реальный инструмент влияния, который можно использовать для решения конкретных и очень серьезных задач на международной арене. А с этим как раз возникли проблемы – причем, похоже, непреодолимые.

              Когда в мире началась активная медийная накачка фрекен Тунберг, в российских СМИ появилось множество публикаций (среди них были и мои) о том, насколько опасным может оказаться феномен этой девочки. Закулисные кукловоды мировой политики выбрали в качестве своей марионетки идеальный материал: юная девушка – с безупречной биографией (в силу отсутствия таковой), истово верующая в то, о чем говорит, и с рядом чрезвычайно модных диагнозов, которые делают недопустимыми любые нападки на нее (во всяком случае, на политкорректном Западе).

              Однако каков результат?

              Фото: Carlo Allegri/Reuters

              Приложенные усилия не помогли, и Грета все отчетливее превращается в объект едва прикрытого осмеяния. По ней так или иначе прошлись практически все мировые лидеры, включая Путина, Трампа, Меркель и Макрона. А недавний ядовитый твит германских железных дорог, разоблачивших лицемерие экологической активистки, показателен именно тем, что он полностью укладывается в отчетливый и все более доминирующий общественно-политический тренд.

              Грета не станет экологической Жанной д'Арк, как бы это не хотелось людям, стоящим за ней. А фактический провал столь масштабного и очень профессионально подготовленного проекта позволяет говорить, что речь идет о куда большем, чем просто о единичной пиар-неудаче.

              По существу, мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, как она существовала последние десятилетия.

              Вот уже более века человечество – как минимум наиболее развитая его часть – подвергается интенсивным манипуляциям с помощью средств массовой информации. На наших глазах этот феномен достиг своего пика – и теперь началось его движение под горку. Причем сильнее всего этот процесс затрагивает Запад и идеологию либеральной политкорректности, которые достигли в этом наивысших высот.

              Причин тому множество.

              Во-первых, было бы странно, если бы за сотню лет у людей не появилось подобие иммунитета против инструментов управления общественным мнением.

              Во-вторых, глобализм (в первую очередь именно он) успешно достиг поставленную перед собой цель раздробить западное общество на как можно более мелкие социальные фракции и страты.

              Идея изначально была крайне остроумная и даже по-своему изящная, ведь чем выше уровень солидарности в обществе, тем опаснее такая ситуация для системы в случае какого-то внутреннего кризиса – больше шансов не справиться с серьезным общественным недовольством. Истоки подобного беспокойства – еще в страхах перед революциями XVIII-XX веков. Отсюда активное дробление общества и вбивание клиньев между разнообразными социальными группами, где каждый индивид превращается в представителя потерпевшего меньшинства, будь то расовое, гендерное или еще какое.

              Это действительно упрощает манипуляцию обществом, во всяком случае, в том, что касается профилактики и подавления опасных для системы массовых движений. Вот только обратной стороной феномена является то, что самим «дробителям» теперь много сложнее добиться общественной консолидации даже по необходимым им самим вопросам.

              Ну а, в-третьих, отдельно стоит выделить такую проблему современной пропаганды, как дефицит героев, чьи имена и образы можно использовать для продвижения необходимых идей. И тут мы возвращаемся к девочке Грете.

              Человечество всю свою историю жило на примерах реальных людей. Знаменитая максима «дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов» полностью соответствует действительности. Среди тех, чьи имена упоминаются в учебниках истории, были герои и злодеи, деспоты и освободители, трибуны, мученики, вольнодумцы и революционеры, но между ними всеми было нечто общее: они клали свои жизни – и жизни других – на алтарь того, во что верили, и на самом деле очень дорого платили за свою веру.

              У новейших прогрессивных идеологических веяний с таковыми образцами для подражания наблюдается серьезный дефицит. И совсем неслучайно при анализе любой политической заварухи теперь сразу начинают обсуждать неизбежность сакральной жертвы. Вот только есть принципиальная разница между человеком, который оказался не в том месте и не в то время (а это, по существу, и есть определение сакральной жертвы), и человеком, который абсолютно сознательно отдал свою жизнь ради высшей цели. И люди прекрасно умеют отличать одно от другого – пусть даже на интуитивном уровне, и первое никогда не сможет сравниться по мощности воздействия на умы со вторым.

              Совсем неслучайно Евромайдану потребовалась аж целая «небесная сотня». На Украине, как обычно, любую идею доводят до абсурда, в результате чего она превращается в пародию на саму себя.

              А уж тем более у большинства современных карбонариев с претензиями нет никакого желания всходить на плаху ради своих идей. Они все больше по поездкам в первом классе и устройству детей в элитные вузы «на бюджет» специализируются.

              Кстати, у консервативной пропаганды проблемы также присутствуют, но выражены на порядок меньше – и потому, что носители консервативных убеждений цепко держатся за свою идентичность, не позволяя ее размывать остромодным инновациям, и потому, что в настоящих героях нехватки по-прежнему нет. Люди, как и тысячи лет назад, готовы отдавать свои жизни за такие основополагающие вещи, как Родина, семья, честь, долг. И делают это регулярно.

              К слову сказать, именно тут коренится причина, по которой у отечественной оппозиции нет никаких шансов против власти. Российские оппозиционеры являются плотью от плоти новомоднейших и прогрессивнейших идеологических тенденций – с их раздробленностью и медийно-сконструированными героями, а самая прочувствованная речь в суде Егора Жукова гроша ломаного не стоит против короткого «Это вам за пацанов» майора Филиппова.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Социальный расизм должен быть правильным

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор – и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
              Обсуждение: 33 комментария

              Убийство Сулеймани поднимает ставки

              Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
              Решение президента США открывает новую главу в межгосударственном противостоянии. Убит государственный деятель, официальное лицо страны – члена ООН, с которой США не находятся в состоянии войны. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              Айзек Азимов – великий пророк из Смоленской губернии

              Владимир Веретенников, Журналист
              Азимов создал книги, в которых под видом далекого грядущего с большой степенью точности описывается нынешнее. Помните? Великолепная галактическая империя, объединившая двадцать пять миллионов обитаемых миров – и невозможно было представить такую силу, которая хотя бы ее пошатнула. Подробности...
              Обсуждение: 62 комментария

              Выживший Ваня Фокин – это все мы

              Сергей Мардан, публицист
              Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен, – это все мы, это отражение нашей судьбы. Подробности...
              Обсуждение: 49 комментариев

              Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
              Обсуждение: 47 комментариев

              Пожалуйста, не дарите крыс!

              Наталья Холмогорова, правозащитник
              Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Но, кстати, эти слова Борис Николаевич никогда не говорил. Подробности...
              Обсуждение: 185 комментариев

              Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Вечная новогодняя тема «Ирония судьбы» – история про бытовое чудо, простая, человеческая и невероятная. И уже лет десять, наверное, как каждый сладострастно жаждет ее смять, опошлить, изничтожить. Подробности...
              Обсуждение: 37 комментариев

              Снимите, наконец, нормальное кино о войне!

              Владимир Веретенников, Журналист
              Можно буквально по пальцам пересчитать картины последних лет, в которых советский солдат изображен достойно: как герой, чьими жертвами и усилиями до сих пор существует русский народ. Подробности...
              Обсуждение: 220 комментариев

              На теме еды в России хайп уже не поймаешь

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Вциомовские цифры забивают гвозди в крышку гроба любым попыткам эксплуатировать тему голода в России. За двадцать лет страна продуктового изобилия и продовольственного благополучия преодолела и изжила эту больную для себя тему. Подробности...
              Обсуждение: 212 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............