Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина

Умер Иммануил Валлерстайн – ведущий классик современной социологии и основной автор теории мир-системного анализа, которая позволяет исследовать развитие современной цивилизации – во всех связанных с ним противоречиях, преступлениях, достижениях и ошибках.

Мы встретились с ним в ходе Всемирного социального форума, который проходил в 2013 году в столице пережившего «Арабскую весну» Туниса. В те дни туда съехались интеллектуалы со всего мира, включая Самира Амина и самого Валлерстайна – хотя страну продолжало трясти. Исламисты убивали в городе лидеров профсоюзов, в Сахаре мы видели бесконечные караваны контрабандной ливийской нефти, а наш молодой товарищ-араб на личном опыте рассказал, как он пытался бежать из этого кошмара через море в Европу, на борту переполненной старой посудины. И чудом остался после этого жив.

Валлерстайн, несомненно, видел и понимал все эти проблемы. Выражая умеренный оптимизм относительно будущего глобального мира, он предупреждал о грядущих бедах – в том числе в странах бывшего соцлагеря.

«Что касается Восточной Европы, то речь идет об опасности угрозы реваншизма, который набирает силу благодаря ревизии наследия советского проекта. Критика советского периода должна учитывать эту угрозу, иначе однажды она может серьезно сыграть на руку очень опасным силам. Это может стать серьезным вызовом, в том числе для России, для вашей страны (Украины) и других стран, возникших на месте СССР», – говорил он об этом нам в интервью.

А уже через год, после Евромайдана, Валлерстайн опубликовал печальную статью о мировых политических делах, символично озаглавив ее строками из Йейтса: «Все рушится, основа развалилась…».

«Список стран, в которых продолжается и даже еще более усугубляется гражданское противостояние, всё увеличивается. Еще совсем недавно международные массмедиа освещали в основном события в Сирии. Теперь это – Украина. А завтра – Таиланд? Кто знает?» – спрашивал он своих читателей.

Этот выдающийся ученый родился в 1930 году, став одним из самых молодых и успешных американских профессоров гуманитарных наук. Он был радикальным социальным либералом, работал советником в администрации Кеннеди и метил на пост государственного секретаря США – однако его фигура оказалась для воинственных ястребов слишком левой, мирной и «просоветской». После чего социолог сосредоточился на академической карьере, посвятив жизнь разработке своей теории.

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Согласно Валлерстайну, в XVI веке вылупившаяся из куколки феодализма Европа формирует собой капиталистическую мир-экономику, и в результате все мы существуем сегодня в глобальной мир-системе капитализма. Эта мир-система состоит из ядра, куда входят страны Запада, чье процветание зиждется на многовековой хищнической эксплуатации стран периферии, формирующих собой Третий мир. В ХХ веке сформировались новые, социалистические страны, которые относятся исследователем к категории полупериферии – а сейчас они старательно пытаются удержать за собой этот статус, медленно погружаясь в болото Третьего мира.

Иммануил Валлерстайн совершенно не считал этот миропорядок незыблемым и тем более справедливым – поскольку понимал, что господство и благосостояние ядра мир-системы поддерживается исключительно за счет нищеты и зависимости стран с экономикой периферийного типа. А это уродливое неравенство в принципе лишает человечество каких-либо положительных перспектив.

Никогда не являясь коммунистом, он тем не менее неизменно высказывал симпатии тому самому «советскому проекту», усматривая в нем выдающуюся историческую попытку провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Хотя эту попытку пытались пресечь сначала в гитлеровском Берлине, а потом в Вашингтоне.

«Ленин для России неизбежно окажется центральной фигурой XX столетия… С течением времени в России весьма вероятна политическая реабилитация Ленина. Где-то к 2050 году он вполне может стать главным национальным героем» – очень комплиментарно говорил он о лидере Октября. Валлерстайн сотрудничал со многими постсоветскими социологами и даже в шутку собирался отметить свой 101-й день рождения в одном из московских ресторанов, который предоставляет скидку согласно возрасту именинника.

Несмотря на всю свою осторожность, свойственную любому крупному социальному ученому и просто мудрому человеку, Валлерстайн смотрел в будущее со смелостью и надеждой – надеждой на то, что человечество все-таки завоюет право на более человечный мир. Впрочем, Карл Маркс говорил: «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». И в этом смысле Валлерстайн только объяснял нашу реальность, оставляя право изменить ее тем, кто прочитает его статьи и книги.

«Поскольку наша нынешняя историческая система уже отмирает – происходит ожесточенная борьба за то, какой будет новая историческая система – та, которая придет ей на смену. Вскоре мы, возможно, будем жить уже не в капиталистической системе, однако, может быть и так, что мы будем жить в худшей системе. «Чудище, дождавшись часа, ползет, чтоб вновь родиться»? Однако есть ведь и альтернатива ему – относительно более эгалитарная система, которая тоже хочет родиться. И кто из них победит в борьбе – в конечном счете зависит от нас самих – от низов».

Зависит от нас, да.